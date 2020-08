Diario de Radio Nacional 14/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Laborales | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Internacionales |Historias | Suplemento Cultural | Entrevista Federal |Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: La vacuna “abre un horizonte, pero debemos ser prudentes”.

CORONAVIRUS: Denuncia penal contra Morales por recomendar antibióticos. Formosa fue la segunda provincia en retomar clases presenciales.

OFELIA FERNANDEZ: Es necesario un ministerio de Mujeres en CABA.

ALBERTO WERETILNECK: “La marcha es una verdadera locura”.

HERNAN LETCHER: “Hay un proceso de desaceleración de inflación”.

JAVIER SIGILLO: “La gente respetó la fase 3” en Paso de los Libres.

DANIEL MENENDEZ: Movimientos populares de políticas públicas.

SERGIO LOBO: “Esperamos que se regularice el pago de salarios”.

CARLOS ÑANCUCHEO: “Tenemos mucha gente sin trabajo”.

MARCOS GROSSO: “Madryn entre los destinos más vendidos del Hot Sale”.

TEMPORAL DE NIEVE: Todavía falta asistir a pobladores de Cushamen.

CORDOBA: Una multitud marchó pidiendo justicia por Blas Correas.

GIMNASIOS: Reabren el martes en Córdoba, a prueba por 14 días.

ALBERTO LUGONES: “Es necesario una reforma judicial”.

ROMERO CACERES: “En el ANSES del NEA existen una gran cantidad de estafas”.

PEREZ VIECENZ: “Si Buses Paraná no reanuda el servicio, iniciaremos el proceso de caducidad”.

PARANA: Inauguraron la “Red Multisectorial para la Igualdad”.

LEONARDO CERGNEUX: “Avanzamos en las obras más importantes de la provincia”.

TILIAN DEL VOLCAN: Comunidad aborigen fue atacada por terratenientes.

NORA MERLIN: “El neoliberalismo impone un modo de vida fascista”.

CLAUDIO MALEY: “Estamos trabajando en la concientización, no en multas a personas”.

CONSTANZA RIJA: Ushuaia mantiene la atención y contención psicológica a los vecinos.

DORIS GEREZ: Controles del cumplimiento de los protocolos en comercios.

ELVIO COTTERLI: Nuevos casos confirmados en Laguna Paiva.

MARIO LEITO: Proponen incrementar las partidas para el transporte en las provincias.

CRISTIAN BERARDI: Los precios en Rosario subieron por encima de la media nacional

JUAN D’ ANGELOSANTE: “Nuestro objetivo primario es utilizar el gasoducto GNEA”.

SANDRA SEU: “Santiago es la provincia con menos infectados del NOA”.

PACHO O’ DONNELL: Los argentinos y el legado sanmartiniano.

UOCRA-CHACO: Comienza la reactivación del sector.

FELICIANO ROMERO: “Rechazamos todo tipo de ajuste a los trabajadores”.

MARCELO BARGAZZI: “Se han perdido 10 mil puestos de trabajo en Mendoza”.

GUALEGUAYCHU: Emprendedores rifan sus productos para ayudar a comedores.

SUELO URBANO: Acceso a la tierra y a viviendas para uso familiar.

JUAN I. DUARTE: “Es la primera vez que hay una política explícita de suelo urbano”.

PARANA: Visibilizan la desigualdad de género en los hogares.

ANIVERSARIO: La Universidad Nacional de Cuyo cumple 81 años.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, aislamiento hasta el 30 de agosto

La vacuna “abre un horizonte, pero debemos ser prudentes”

El Presidente afirmó que estamos “en un tiempo distinto” con respecto a la pandemia, “con problemas que se mantienen, perduran y se han vuelto críticos, pero al mismo tiempo con más esperanza por la vacuna”. Sin embargo, advirtió que el virus “se ha expandido en muchos lugares del país” y que “el plan de la cuarentena temprana funcionó pero el riesgo sigue existiendo”. El aislamiento social, preventivo y obligatorio seguirá hasta el 30 de agosto en el AMBA, 4 departamentos de Jujuy, Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego). Se suman al ASPO Tartagal (Salta), La Rioja capital y Chamical, Santiago capital y La Banda. http://www.radionacional.com.ar/alberto-fernandez-la-vacuna-abre-un-horizonte-pero-debemos-ser-prudentes/



LRA 1 Buenos Aires

Reabrirán escuelas en CABA

Y habilitarán nuevas actividades deportivas

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que los casos de coronavirus se han amesetado en la Ciudad de Buenos Aires pero aclaró que aún siguen en un nivel alto. En esta nueva fase, la Capital Federal habilitará las actividades deportivas individuales, en espacios determinados, y se reabrirán escuelas para que más de 5.000 estudiantes que no tienen conectividad puedan seguir estudiando. http://www.radionacional.com.ar/reabriran-escuelas-y-habilitaran-nuevas-actividades-deportivas/

LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTTI, secretaria de Acceso a la Salud

“No hay que relajar las medidas de prevención”

Vizzotti se refirió a la situación epidemiológica en el país: “Hay provincias que no tenían casos de coronavirus y ahora tienen transmisión comunitaria”. El punto más común de los contagios son las reuniones sociales y encuentros familiares en donde no se utiliza tapaboca. Además, indicó que es directamente proporcional el riesgo de contagio con la circulación de personas.



LU 4 Patagonia

NAHUEL CARRIZO, del equipo que producirá la vacuna

“Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar”

Entre los 14 científicos que desarrollarán la vacuna contra el COVID 19, se encuentra el chubutense Nahuel Carrizo, quien expresó que “tenemos muchas ganas de empezar a trabajar y transmitirle esperanza a la gente, para aportar a la solución de este problema, que nos tiene muy preocupados a todos. Estoy hace dos años trabajando en el laboratorio, ingresé en el último año de mi carrera, y destaco la oportunidad que me dieron a mí y a mis compañeros”. http://www.radionacional.com.ar/nahuel-es-de-rada-tilly-y-es-parte-del-equipo-que-producira-la-vacuna/

LRA 2 Viedma

ALBERTO WERETILNECK, senador nacional

“La marcha es una verdadera locura”

El senador rionegrino se refirió a la convocatoria opositora del próximo lunes y dijo que es “una locura” realizarla durante la pandemia. El ex gobernador agregó: “parece hecho a propósito para derrumbar la política sanitaria”. http://www.radionacional.com.ar/weretilneck-sobre-la-marcha-opositora-es-una-verdadera-locura/

LRA 1 Buenos Aires

ALEJANDRO RUA, abogado

“Los que espiaban después eran querellantes en las causas”

Denuncia del abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, quien acreditó junto a Graciana Peñafort, la modalidad ilegal que definió como “un mecanismo de persecución”. http://www.radionacional.com.ar/espionaje-a-boudou-fue-un-mecanismo-de-persecucion-que-hay-que-repudiar/

LRA 6 Mendoza

Deuda de Mendoza con el Banco Nación

Presentación del Frente de Todos

Marcelo Costa, Síndico del Banco Nación, dio detalles sobre la deuda que posee la provincia con la entidad bancaria, y explicó que la presentación de los equipos técnicos del Frente de Todos se basa en que, desde 2018, el Partido Justicialista advirtió que la deuda de Mendoza se iba a tornar impagable en la próxima gestión de Gobierno. http://www.radionacional.com.ar/el-frente-de-todos-sento-posicion-sobre-la-deuda-de-mendoza/

LRA 25 Tartagal

GONZALO QUILODRAN, director de ENACOM

Créditos para trabajadores de la cultura

En el marco de la emergencia sanitaria, el poder ejecutivo decidió implementar una línea específica de crédito a tasa cero, exclusiva para monotributistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades relacionadas con la cultura. Gonzalo Quilodrán, miembro del directorio de ENACOM, expresó que la situación que viven los artistas salteños se replica en todo el país y celebró que se anunciara oficialmente el crédito que les traerá alivio en épocas de pandemia. http://www.radionacional.com.ar/nocioni-en-contexto-de-pandemia-el-arte-contiene-sana-a-la-gente/

LRA 26 Resistencia

Lo aprobó la Cámara de Senadores

DANIEL CAPITANICH, nuevo Embajador en Nicaragua

Capitanich señaló que el trabajo lo viene haciendo desde marzo “cuando el presidente Alberto Fernández solicitó el ‘placet’ correspondiente, proceso que se demoró por la pandemia, y que ahora tuvo la aprobación del Congreso Nacional”. http://www.radionacional.com.ar/daniel-capitanich-fue-designado-como-embajador-argentino-en-nicaragua/

NACIONAL ROCK

OFELIA FERNANDEZ, diputada nacional

Es necesario un ministerio de Mujeres en CABA

En “Ni Cabida”, el programa del Area de Géneros de Radio Nacional, Natalia Maderna, Amanda Alma y Danila Saiegh entrevistaron a Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Hablaron, entre otras cosas de la necesidad de crear un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/ofelia-fernandez-en-ni-cabida/

LRA 6 Mendoza

Aniversario en medio de la pandemia

La Universidad Nacional de Cuyo cumple 81 años

Dolores Lettelier, Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Cuyo, dio detalles de las actividades de la Casa de Estudios en un nuevo aniversario diciendo que “la Universidad venía trabajando en un proyecto de capacitaciones en diferentes etapas y escalas, en una educación que pueda darse en un porcentaje importante de manera virtual”, y luego aclaró que “hemos llevado adelante el dictado de clases mediante la tecnología en un contexto de pandemia”.

La funcionaria señaló que aún no hay fecha exacta del regreso a clases presenciales, afirmando que “la Universidad viene trabajando en protocolos para que, cuando tengamos la posibilidad de retornar, ya estemos preparados”. http://www.radionacional.com.ar/la-universidad-nacional-de-cuyo-cumple-81-anos/

LRA 24 Río Grande

PACHO O’ DONNELL, historiador

Los argentinos y el legado sanmartiniano

El 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario del deceso del General Don José de San Martín. El Libertador de Argentina, Chile y Perú falleció en su casa de Boulogne-sur Mer, Francia, en 1850. A días de este nuevo aniversario, Radio Nacional dialogó con el escritor.http://www.radionacional.com.ar/pacho-odonnell-nos-ilustra-sobre-el-procer-argentina/

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

MARTIN BARRIONUEVO, diputado provincial

Kicillof “fue muy preciso” al citar datos de movilidad

El contador y senador provincial de Corrientes, Martín Barrionuevo, quien realiza informes de movilidad basado en la plataforma de Google; analizó los datos que comunicó el gobernador bonaerense Axel Kicillof. http://www.radionacional.com.ar/aseguran-que-kicillof-fue-muy-preciso-al-citar-datos-de-movilidad-de-google/

LRA 1 Buenos Aires

MARIANA VARGAS, abogada

Denuncia penal contra Morales por recomendar antibióticos

La abogada de Santiago Zamora, Cristian Brizuela y Víctor Aramayo, denunciantes del gobernador por la recomendación que hizo en un canal de aire para que los contagiados por coronavirus se traten con azitromicina, señaló que el antibiótico tras los dichos de Morales, se agotó en las farmacias de Jujuy. http://www.radionacional.com.ar/la-denuncia-penal-contra-gerardo-morales-por-recomendar-antibioticos/

LRA 1 Buenos Aires

Las colegios también abrieron en Formosa

La segunda provincia en retomar clases presenciales

Tras la reapertura de las escuelas sanjuaninas el lunes pasado, Formosa se convirtió en la segunda provincia en reanudar el ciclo lectivo presencial. El retorno es en principio para las zonas rurales y combina el trabajo en las aulas con la modalidad remota. En total, el miércoles volvieron a la actividad 9.783 estudiantes de todos los niveles. Las 408 escuelas que reabrieron sus puertas, pertenecen a las zonas rurales de Formosa. Informe de Jacqueline Cabañas, Radio Nacional. http://www.radionacional.com.ar/formosa-se-convirtio-en-la-segunda-provincia-en-retomar-clases-presenciales/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE GEFFNER, profesor de inmunología de la UBA

¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna?

El investigador del Conicet, explicó cómo son los pasos a seguir una vez que esté desarrollada la vacuna de Oxford en Argentina. “En general se van a respetar las pautas internacionales: Primero recibirá la dosis el personal de salud y los mayores de 65 años o quienes tengan comorbilidades”, explicó el científico. http://www.radionacional.com.ar/argentina-quienes-seran-los-primeros-en-recibir-la-vacuna-de-oxford/

LU 23 Lago Argentino, El Calafate

JUAN SARACHO, Hemoterapia del Hospital de El Calafate

Crean registro de donantes de plasma de recuperados

La provincia de Santa Cruz anunció la creación del registro de donantes de plasma de personas recuperadas de COVID-19. Se utilizará de manera terapéutica para quienes aún cursan la enfermedad en la provincia. http://www.radionacional.com.ar/crean-registro-de-donantes-de-plasma-de-recuperados-en-santa-cruz/

LRA 29 San Luis

ROSA DAVILA, Ministerio de Salud de San Luis

“Le pedimos a la gente que cuide el distanciamiento social”

La coordinadora del Ministerio de Salud se refirió a los dos nuevos casos de coronavirus detectados en la provincia. Además, la funcionaria recordó los cuidados para el distanciamiento social con miras al fin de semana largo. http://www.radionacional.com.ar/los-dos-nuevos-casos-positivos-estan-aislados-en-la-residencia-de-la-punta/

LT 11 Concepción del Uruguay

OSCAR MUNTES, Secretario General de ATE

“Las autoridades deben buscar las razones de los contagios”

Muntes indicó que, ante el aumento de casos positivos de COVID 19 entre los trabajadores, ATE le planteó a las autoridades provinciales que “la situación se debe al cansancio, al hartazgo y al agotamiento psicofísico de los trabajadores, que para mantenerse, cumplen tareas en varios lugares a la vez”.

Por último, el Secretario de ATE manifestó que “las autoridades deben buscar cuáles son las razones por las cuales los trabajadores se contagian, y preocuparse por abrir paritarias, por recomponer el salario y mejorar las condiciones de trabajo”. http://www.radionacional.com.ar/ate-repudia-las-declaraciones-de-funcionarios-que-culpan-a-trabajadores/

LRA 1 Buenos Aires

MILAGROS ALONSO, periodista

La cuarentena y los discursos del “gordoodio”

La periodista Milagros Alonso, de la Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación UBA, reflexionó sobre la cuarentena y la circulación de discursos sobre el miedo a engordar. Sostuvo que “hay que hablar de gordoodio para dar cuenta de la construcción social que opera en el odio a una persona que tiene un cuerpo de un talle más grande”, ya que “si se habla de gordofobia es una forma de patologizarlo”. http://www.radionacional.com.ar/la-cuarentena-y-los-discursos-del-gordoodio/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

CLAUDIO MALEY, ministro de Seguridad de Tucumán

“Trabajando en la concientización, no en multas a personas”

El funcionario se refirió a las indicaciones del Comité de Emergencia Sanitaria y afirmó que no están contempladas sanciones a quienes no usen barbijos. “Estamos en el minuto a minuto trabajando junto al COE, para determinar los mecanismos que se deban implementar. Estamos trabajando en la concientización de las personas, no en multas”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/estamos-trabajando-en-la-concientizacion-no-en-multas-a-personas/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

CONSTANZA RIJA, secretario de Políticas Sociales

La Municipalidad contiene psicológicamente a los vecinos

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia continúa con el trabajo del equipo de psicólogos y psicólogas para atención de situaciones por las que atraviesan vecinos y vecinas. http://www.radionacional.com.ar/la-municipalidad-mantiene-la-atencion-y-contencion-psicologica-a-los-vecinos/

LRA 21 Santiago del Estero

DORIS GEREZ, Control de Gestión Urbana

Controles del cumplimiento de los protocolos en comercios

El área de control de Gestión Urbana de la Municipalidad de Santiago del Estero se encuentra trabajando en los controles de los comercios para corroborar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Gerez también expresó que no está habilitada la venta ambulante. http://www.radionacional.com.ar/estrictos-controles-del-cumplimiento-de-los-protocolos-en-comercios/

LRA 14 Santa Fe

ELVIO COTTERLI, intendente de Laguna Paiva

Nuevos casos confirmados en la ciudad

El mandatario local detalló la situación que vive esta ciudad santafesina en relación a la pandemia. El lunes pasado, la localidad confirmó su primer caso de Coronavirus y ayer se registraron dos nuevos contagiados cuyos nexos epidemiológicos están en investigación ya que no se corresponden con el primer contagio. http://www.radionacional.com.ar/dos-nuevos-casos-confirmados-en-laguna-paiva/

LT 12 Paso de los Libres

JAVIER SIGILLO, Secretario de Gobierno

“La gente ha respetado la fase 3”

El funcionario también comentó la situación vivida en Paso de los Libres, y los trabajos que se llevaron adelante desde el punto de vista normativo y sanitario durante la pandemia. A su vez, destacó que su mayor preocupación es “que exista un rebrote en la ciudad”. http://www.radionacional.com.ar/creemos-que-la-gente-ha-respetado-bastante-la-fase-3/

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

ALBERTO LUGONES, Consejo de la Magistratura

“Es necesario una reforma judicial”

Lugones también señaló que los fondos previstos para el reordenamiento del fuero comenzarán a utilizarse cuando la ley esté aprobada. “Los 850 millones de pesos previstos no se usarán en medio de esta pandemia. Está previsto que eso sea a mediados del año que viene”, indicó el abogado, quien remarcó la necesidad de que la reforma le de agilidad al servicio de justicia.

Luego, Lugones afirmó que “seguramente hay cosas que modificar. Pero es necesario avanzar. En Córdoba lo deben vivir y en el interior más aún, donde la posibilidad de acceder a la justicia es difícil”. http://www.radionacional.com.ar/lugones-es-necesaria-una-reforma-judicial/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

MARIO LEITO, diputado nacional del Frente de Todos

Incrementar las partidas para el transporte provincial

El legislador se refirió hoy a la posibilidad de que Nación gire partidas superiores para solucionar el funcionamiento del transporte en las provincias. “Estas leyes que hemos tratado, como el tema de la deuda y el presupuesto, es importante porque tiene que ver con la vida y el desarrollo de los tucumanos. En este tiempo hemos podido firmar el convenio con la Nación y distintos ministerios, que nos dan la posibilidad de reactivar la obra pública en Tucumán por encima de los $11 mil millones”, expresó el legislador. http://www.radionacional.com.ar/proponen-incrementar-las-partidas-destinas-al-transporte-en-las-provincias/

LT 12 Paso de los Libres

LEANDRO ROMERO CACERES, Gerente del ANSES

“En el NEA existen una gran cantidad de estafas”

Cáceres advirtió que “en muchos casos por teléfono, intentan obtener la CBU, el usuario de homebanking y clave, y utilizan mails apócrifos con el asunto IFE/ MI ANSES. En otras ocasiones, lo hacen a través de mensajes de texto o WhatsApp con el logo de MI ANSES”.

http://www.radionacional.com.ar/en-la-zona-del-nea-existe-una-gran-cantidad-de-casos-de-estafas/

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

HERNAN LETCHER, economista

“Hay un proceso de desaceleración de inflación”

El índice de precios al consumidor avanzó 1,9% durante julio, tres décimas por debajo del 2,2% que registró en junio, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El director del Centro de Economía Política Argentina, señaló que “los datos confirman el proceso de desaceleración de la inflación que comenzó a principio de año” y pronosticó que “habrá inflaciones menores en la comparación de los cinco meses restantes del año respecto a los últimos cinco meses del año pasado”. http://www.radionacional.com.ar/hay-un-proceso-de-desaceleracion-de-inflacion-que-inicio-a-principio-de-ano/



LRA 16 La Quiaca

DANIEL MENENDEZ, Subsecretario de Promoción

Movimientos populares de políticas públicas

Menéndez afirmó que “hay un escenario al que nos acoge el Presidente, cuando plantea que, de hoy en adelante, hay que llenarlo con los movimientos populares de políticas públicas, que pongan el eje en el trabajo”. http://www.radionacional.com.ar/motores-de-crecimiento-e-inclusion/

LT 11 Concepción del Uruguay

LEONARDO CERGNEUX, Vialidad Provincial

“Avanzamos en las obras más importantes”

Cergneux dijo que, en la actualidad, la Dirección Provincial “trabaja con un reducido personal, alcanzando el 30% del total de los empleados”. Consultado por la situación de la ruta provincial 39, Cergnuex declaró que “la ruta se está deteriorando, y habrá que realizar arreglos o una nueva carpeta en un futuro”. http://www.radionacional.com.ar/cergneux-estamos-trabajando-con-el-30-del-personal/

LRA 5 Rosario

CRISTIAN BERARDI, integrante de CESO

Los precios en Rosario subieron por encima de la media

Así lo señaló un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) sobre la inflación en la ciudad durante el mes de julio. Cristian Berardi, referente de la seccional santafesina de la entidad, comparó los resultados locales con las cifras del INDEC, y enumeró los rubros más afectados por los incrementos. http://www.radionacional.com.ar/afirman-que-los-precios-en-rosario-subieron-por-encima-de-la-media-nacional/

LRA 14 Santa Fe

JUAN D’ ANGELOSANTE, presidente de ENERFE

“Nuestro objetivo primario es utilizar el gasoducto GNEA”

El presidente de la empresa estatal se refirió a las tareas que desarrollan en la actualidad y los trabajos futuros. D’ Angelosante destacó que los intendentes de las diferentes localidades santafesinas comprenden que las obras para abastecer a sus vecinos de gas natural son muy costosas y demandan de mucho tiempo, pero que se mantienen en permanente contacto para lograr satisfacer sus necesidades. http://www.radionacional.com.ar/d-angelosante-%c2%a8nuestro-objetivo-primario-es-utilizar-el-gasoducto-gnea%c2%a8/

LRA 27 Catamarca

Sólo de 8 a 20 horas

Belén habilitará el turismo interno

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Belén anunció la reapertura del turismo interno, con actividades que serán habilitadas solamente para los habitantes de Catamarca.

Para ingresar a Belén, los interesados deben solicitar a la Secretaria de Turismo la Declaración Jurada, que deberá ser presentada al momento de acceder al distrito. http://www.radionacional.com.ar/la-ciudad-de-belen-habilita-el-turismo-interno/

LRA 9 Esquel

MARCOS GROSSO, Secretario de Turismo

“Madryn figuró entre los 7 destinos más vendidos del Hot Sale”

El funcionario destacó también los refuerzos que se hacen para acompañar el sector durante la pandemia, y detalló las expectativas en reservas turísticas que existen para Puerto Madryn. http://www.radionacional.com.ar/puerto-madryn-buenas-expectativas-en-reservas-turisticas/

LRA 7 Córdoba

A prueba por 14 días

Los gimnasios reabren el próximo martes

Después de cuatro meses y 25 días, el próximo martes 18 de agosto abrirán sus puertas los gimnasios de Córdoba. Lo harán a prueba por dos semanas, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia, y bajo protocolos acordados con el Comité Operativo de Emergencia Central (COE) de la provincia. http://www.radionacional.com.ar/a-prueba-y-por-14-dias-en-plan-piloto-reabren-el-martes-los-gimnasios/

LRA 25 Tartagal

CARLOS DURAN, director de Techo Salta

“Uno de cada diez salteños vive en asentamientos”

Organización Techo Salta dio a conocer los resultados del relevamiento nacional sobre las condiciones de vivienda. El informe reflejó que en Salta, una de cada diez personas vive en asentamientos. http://www.radionacional.com.ar/carlos-duran-1-de-cada-10-saltenos-vive-en-asentamientos/

LRA 19 Puerto Iguazú

ALEJANDRO GRUBER, Ruta de la Yerba Mate

Destacan acuerdo con el Correo Argentino

La reafirmación del acuerdo de hace tres años entre Correo Argentino y Ruta de la Yerba Mate permitirá realizar los servicios de almacenamiento, e-commerce, cross docking a precios más bajos. http://www.radionacional.com.ar/destacan-acuerdo-entre-la-ruta-de-la-yerba-mate-y-correo-argentino/

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Instituto de Cultura

Protesta por mejoras salariales

Mirian Domínguez, trabajadora del Instituto de Cultura y referente de la Lista Verde y Blanca de ATE, detalló el fracaso de la conciliación obligatoria con las autoridades del organismo, ante el reclamo gremial por mejoras salariales, y contra la precarización laboral.

La dirigente gremial explicó cuál fue el pedido de los trabajadores, que no tuvo recepción por parte de las autoridades del Instituto de Cultura. http://www.radionacional.com.ar/protesta-en-el-instituto-de-cultura-por-salarios-magros-2/

LRA 6 Mendoza

MARCELO BARGAZZI, Cámara Argentina de la Construcción

“Perdimos 10 mil puestos de trabajo en Mendoza”

Bargazzi informó que “estamos en el peor de los escenarios, porque no hay trabajo, y se han perdido más diez mil puestos de trabajo en la provincia”.

Luego, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción explicó que “el empleo del sector público representa un 40% del trabajo, mientras que el privado es un 60%. Pero en estos momentos, no se ven tampoco grandes emprendimientos en el sector privado. Necesitamos un plan de obras públicas para reactivar el empleo y todo lo que está paralizado”. http://www.radionacional.com.ar/marcelo-bargazzi-se-han-perdido-10-000-puestos-de-trabajo-en-mendoza/

LRA 26 Resistencia

UOCRA del Chaco

Comienza la reactivación del sector

El sector laboral de la construcción fue uno de los más afectados por la suspensión de las obras durante la cuarentena y, actualmente, se observa una lenta reactivación “Esto es muy bueno, porque durante este tiempo hemos perdido muchos puestos de trabajo, y aguardamos que lentamente los podamos recuperar”, señaló Ariel Ledesma, Delegado Normalizador de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), delegación Chaco.

LT 12 Paso de los Libres

FELICIANO ROMERO, delegado de ATE

“Rechazamos todo tipo de ajuste a los trabajadores”

Romero se refirió en esos términos a la reunión mantenida por miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con la senadora Ana Almirón. El motivo del encuentro fue para manifestarle a Almirón la oposición de ATE al proyecto de ley propiciado por el referente de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, en el cual se busca recortar los salarios de los trabajadores del Estado para paliar los efectos de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/rechazamos-todo-tipo-de-ajuste-a-los-trabajadores/

LRA 22 Jujuy

SERGIO LOBO, Secretario General de UTA Jujuy

“Esperamos que se regularice el pago de salarios”

Lobo confirmó la novedad de la pronta acreditación de los pendientes de pago al sector, a partir de que el Congreso aprobara ayer la ampliación del presupuesto al Transporte. Luego, Lobo dijo que “esperamos que en las próximas dos semanas se regularice el pago de salarios y el SAC”. http://www.radionacional.com.ar/las-provincias-no-reciben-subsidios-al-transporte-desde-el-mes-de-junio/

LT 14 Paraná

MAXIMILIANO PEREZ VIECENZ, Seguridad Vial

Buses Paraná no cumple con sus trabajadores

Pérez Viecenz señaló que “la empresa mantiene un grave cumplimiento unilateral con sus trabajadores, y ese conflicto lleva a los ciudadanos a no poder utilizar el transporte”. Luego, el funcionario recordó que “en caso de que la empresa no cumpla con la intimación y no reanude el servicio, el municipio iniciará el proceso de caducidad, y hasta que no haya un llamado a licitación, la misma empresa estará obligada a seguir prestando servicio”. http://www.radionacional.com.ar/si-cae-el-contrato-buses-parana-debera-prestar-servicio-hasta-la-licitacion/

Sociedad | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

ROSIO ANTORORI, diputada provincial

Paneles solares para escuelas rurales del sur bonaerense

El proyecto, impulsado por el Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Distribuida, busca llevar las energías renovables a comedores de 24 establecimientos escolares de la región. http://www.radionacional.com.ar/paneles-solares-para-escuelas-rurales-del-sur-de-la-provincia/



LRA 9 Esquel

CARLOS ÑANCUCHEO, Pte. Barrio Bella Vista

“Tenemos mucha gente sin trabajo”

Ñancucheo agregó que “tenemos mucha gente sin trabajo, sin poder solventar alquileres y buscando en las partes altas para hacer casillitas y poder vivir con sus hijos. Es una pena que el Municipio no tenga en cuenta el tema de los terrenos, no le ponga más emergencia, porque la gente se agarra un terrenito y se agarra un problema, y es todo para sobrevivir con su familia” http://www.radionacional.com.ar/dicen-que-no-hay-hambre-y-nosotros-lo-notamos-todos-los-dias/

LRA 26 Resistencia

“Plan Nacional de Suelo Urbano”

Acceso a la tierra y a viviendas para uso familiar

El Gobierno Nacional puso en práctica el “Plan Nacional de Suelo Urbano”, el cual busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial, y contempla la regulación del mercado del suelo en todo el país.

En relación al tema, Mariano Brahim, vocal del Instituto de Viviendas del Chaco afirmó que “es importante que las provincias y los municipios puedan gestionar, a través de programas federales, como en este caso, y dar las soluciones habitacionales que requiere la población”. http://www.radionacional.com.ar/posibilitan-el-acceso-a-la-tierra-y-viviendas-para-uso-familiar/

LU 4 Patagonia

JUAN IGNACIO DUARTE, de Políticas de Suelo

“Es la primera vez que hay una política explícita de suelo urbano”

Duarte explicó que el “Plan Nacional de Suelo Urbano”, “implica pensar de manera anticipada la construcción de viviendas, y preparar el suelo donde se van a construir esas viviendas”. http://www.radionacional.com.ar/nacion-financiara-terrenos-con-servicios-para-la-construccion-de-viviendas/

LRA 42 Gualeguaychú

Solidaridad y compromiso social

Emprendedores rifan sus productos para ayudar a comedores

Pamela Cheveste, quien forma parte de un grupo de 54 emprendedores que han creado una rifa semanal que tiene como premios sus productos, afirmó que el objetivo de la tarea es “darse a conocer, y con lo recaudado, ayudar a comedores y ollas populares de Gualeguaychú”. http://www.radionacional.com.ar/emprendedores-de-la-ciudad-rifan-sus-productos-y-ayudan-a-comedores/

LRA 21 Santiago del Estero

SANDRA SEU, titular de la Dirección de Vectores

“Santiago es la provincia con menos infectados del NOA”

Los casos de dengue en Santiago del Estero suman 1885 en lo que va de 2020, sin embargo, desde principios de julio que no se confirmaron nuevos positivos. Así lo informó Sandra Seú, en comunicación con Primera Plana. La funcionaria añadió que a nivel nacional hubo más de 92 mil casos y que Santiago es una de las provincias con menos infectados en el NOA.http://www.radionacional.com.ar/sandra-seu-santiago-es-la-provincia-con-menos-infectados-del-noa/

LRA 9 Esquel

Temporal de nieve

Todavía falta asistir a pobladores de Cushamen

El Presidente de la comuna rural de Cushamen, Ricardo Millahuala, explicó las consecuencias de la fuerte nevada caída sobre la región, y la compleja situación en la que se encuentran los pobladores y sus animales. “Está difícil para asistir, porque está blando el suelo, pero el tiempo está mejor y continuamos haciendo reparto de leña”, dijo Millahuala, y adelantó que todavía hay gente a la que se debe asistir, en especial en Cushamen. “Esto no termina acá, porque tenemos este tiempo hasta septiembre. Hay animales preñados y algo débiles, así que hay que continuar”, finalizó. http://www.radionacional.com.ar/temporal-de-nieve-todavia-resta-asistir-a-pobladores-de-cushamen/

LRA 7 Córdoba

Muerto por una bala policial

Una multitud marchó pidiendo justicia por Blas Correas

Se realizó una marcha de silencio por las calles céntricas de Córdoba, en reclamo de justicia por el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años que murió el 6 de agosto último de un balazo, por cuyo homicidio hay tres policías detenidos.

La movilización estuvo encabezada por el hermano mayor y los amigos de la víctima, quienes llevaron una pancarta con la leyenda “Justicia por Blas” en el frente de la columna, y carteles individuales con el reclamo de soluciones a la violencia policial. http://www.radionacional.com.ar/una-multitud-marcho-pidiendo-justicia-por-la-muerte-de-blas-correas/



LRA 16 La Quiaca

Violencia y amedrentamiento

Comunidad aborigen fue atacada por terratenientes

Carolina Choque, Presidenta de la Comunidad Aborigen del pueblo de Tilián de Volcán, detalló los violentos hechos que sufren a manos de terratenientes de la zona, detallando que “el 6 de agosto sufrimos atropello, amedrentamiento, disparo con arma de fuego acá en el territorio. Se apersonó este señor Gustavo Bárcena, a hacer disparos a los hermanos que se encontraban preparando la tierra como todos los años para sembrar”. http://www.radionacional.com.ar/comunidad-aborigen-sufre-ataques-y-amenazas-de-terrateniente/

LRA 3 Santa Rosa

NORA MERLÍN, psicoanalista

“El neoliberalismo impone un modo de vida fascista”

Merlín encabeza una serie de charlas que impulsa la Universidad Nacional de Lanús, denominadas “Batalla cultural: estrategias y tácticas en las redes sociales”. “Una de las herramientas principales del modelo neoliberal es la estimulación del odio”, explicó la psicoanalista, como síntesis de sus exposiciones en la Universidad de Lanús. http://www.radionacional.com.ar/nora-merlin-el-neoliberalismo-impone-un-modo-de-vida-fascista/

Géneros | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

LUCIANA PEKER, periodista

“No queremos ser violadas, ni abusadas ni incomodadas”



“No es que venimos a descubrir que las mujeres son deseantes, o que pueden gozar, pero desde el 2015 lo que hay es que las mujeres ahora discutamos poder en la política y la economía y frenamos las formas en las que eran nombrados el deseo, el sexo y el amor para los varones que eran formas de violencia o incomodidad para las mujeres. Hay una disputa en decir que ese no era nuestro deseo. No queremos ser violadas, ni abusadas ni incomodadas pero si queremos desear tener sexo, amar y ser amadas”, destacó Peker.



LRA 1 Buenos Aires

MARTA MONTERO, madre de Lucía Pérez

El caso de Lucía Pérez, paradigma de la justicia patriarcal

Lucía tenía 16 años cuando fue asesinada en Mar del Plata, el 8 de octubre de 2016. Diálogo con Marta, acerca de la sentencia del Tribunal Oral 1 de esa ciudad, que en 2018 absolvió a los tres acusados por femicidio y los condenó por comercialización de drogas. http://www.radionacional.com.ar/el-caso-de-lucia-perez-paradigma-de-la-justicia-patriarcal/

LRA 4 Salta

VERONICA HILARIO, concejala de Orán

Apartan a una concejala por expresarse a favor del aborto

La concejala de San Ramón de la Nueva Orán, Verónica Hilario, denunció que fue destituida de la presidencia de la Comisión de Cultura y Educación por haberse expresado a favor de la interrupción legal del embarazo. En diálogo con la Radio Pública, explicó que la comisión que presidía es la encargada de los homenajes y reconocimientos que se realizan en el marco del día del santo patrono de la ciudad, San Ramón Nonato, y aseguró que su apartamiento tiene motivos ideológicos ya que la organización de los actos estaba culminada en un 90%. http://www.radionacional.com.ar/la-concejala-hilario-fue-apartada-por-expresarse-a-favor-del-aborto/

LRA 29 San Luis

CECILIA MERCHAN, Ministerio de Mujeres

“Cuidar en la igualdad: Necesidad, derecho y trabajo”

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó junto a autoridades que integran la Mesa Interministerial de Cuidados, la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo”. A través de Parlamentos Territoriales del Cuidado que se realizarán en todo el país se buscará promover el debate sobre estos trabajos, su actual organización social, relevar las necesidades y demandas locales y reflexionar sobre la distribución de estas prácticas y las problemáticas subyacentes. Es la primera vez que en Argentina se establece una política pública integral que apunta a abordar la raíz de las desigualdades y violencias, como es la distribución desigual del trabajo de cuidados. http://www.radionacional.com.ar/cuidar-en-la-igualdad-necesidad-derecho-y-trabajo/

LRA 23 San Juan

GABRIEL LERNER, secretario Nacional de Niñez

“Hay múltiples formas y manera de vivir la niñez”.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) propone dejar atrás la denominación “Día del Niño” y comenzar a referirnos al “Día de las Infancias”. El titular del organismo, el abogado Gabriel Lerner, explicó que con esto se busca posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros y diversidad. http://www.radionacional.com.ar/gabriel-lerner-hay-multiples-formas-y-manera-de-vivir-la-ninez/

LRA 19 Puerto Iguazú

NAZARENA FLEITAS, referente ATTA Misiones

Denuncian discriminación a mujer trans fallecida

Rocío Samaniego, tenía 22 años, falleció el 11 de agosto en el Hospital Fátima en Posadas y su familia denuncia negligencia y discriminación en la asistencia por tratarse de una persona trans. Estuvo siete días en coma inducido a raíz de un ataque de asma y la asistencia médica fue irrespetuosa a su identidad. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-negligencia-y-discriminacion-a-mujer-trans-fallecida-en-posadas/

LRA 43 Neuquén

ANA SERVIDIO, concejala del Frente de Todos

Neuquén tiene ordenanza de cupo trans

Luego de dos años en comisión, el Concejo Deliberante de Neuquén, sancionó por mayoría, la norma que establece un cupo de 1%de la planta permanente destinada a personas trans y travestis. Ana Servidio, concejala del Frente de Todos, celebró la aprobación de la ordenanza que establece, entre otras cosas, la creación de un Registro Único de Aspirantes. “Estamos seguras que esta ordenanza va a hacer que nuestra sociedad sea un poquito más justa” concluyó Servidio.http://www.radionacional.com.ar/neuquen-tiene-ordenanza-de-cupo-trans/

LRA 13 Bahía Blanca

LUCIA CIRMI OBON, Mujeres, Géneros y Diversidad

“Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo”

La directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, señaló sobre la campaña “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo”, que se trata de un programa que buscará promover espacios de diálogo a nivel provincial y regional. Dijo que este será el ámbito para debatir la organización de las tareas de cuidados, para recuperar y resignificar prácticas culturales y desde ahí construir la agenda de cuidados de manera federal y participativa. http://www.radionacional.com.ar/campana-cuidar-en-igualdad-necesidad-derecho-y-trabajo/

LT 14 Paraná

Proyecto aprobado por Diputados locales

Visibilizan la desigualdad de género en los hogares

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto de ley para visibilizar en la provincia la desigualdad de género en el trabajo doméstico no remunerado, presentado por Carina Ramos, diputada por el “Frente Justicialista Creer Entre Ríos”.

La iniciativa plantea llevar adelante una campaña de concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remuneradas, que se aplicará en todo el ámbito provincial. La iniciativa busca “visibilizar que las tareas en el hogar generalmente están a cargo de las mujeres, para ir buscando un cambio cultural que necesitamos”, señaló Ramos. http://www.radionacional.com.ar/un-proyecto-busca-visibilizar-la-desigualdad-de-genero-en-tareas-del-hogar/

LT 14 Paraná

Para superar la inequidad de género

Inauguraron la “Red Multisectorial para la Igualdad”

La Vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, dejó inaugurada la “Red Multisectorial para la Igualdad”, un espacio de intercambio y acción pensado para contribuir a corregir las inequidades de género que históricamente han condicionado la vida de las mujeres.

Mediante una reunión virtual, se dieron cita más de 300 mujeres en representación de diferentes ámbitos y lugares de la provincia, en la cual estuvieron presentes, entre otras, Mercedes D´Alessandro, Directora de Equidad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires. http://www.radionacional.com.ar/la-red-multisectorial-para-la-igualdad-se-puso-en-marcha-en-entre-rios/

Historia | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

MIGUEL BIANCHI, Instituto Sanmartiniano del Perú

San Luis: 5.000 hombres para el ejército de San Martín

Este 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario del deceso del General San Martín, el Libertador de América. El historiador Miguel Bianchi destacó la importancia de los puntanos en el ejército del “Padre de la Patria”. http://www.radionacional.com.ar/san-luis-contribuyo-con-5000-hombres-para-el-ejercito-de-san-martin/

LRA 23 San Juan

La importancia de San Juan

En la vida revolucionaria de José de San Martín

La historiadora sanjuanina Silvina Ojeda se incorporó a Radio Nacional San Juan con microprogramas sobre historia argentina. El próximo lunes 17 de agosto se cumplen 170 años de la muerte del Padre de la Patria, el general José de San Martín y en esta oportunidad Silvina Ojeda nos acerca la importancia que tuvo la provincia de San Juan en la vida revolucionaria del General San Martín. http://www.radionacional.com.ar/la-importancia-de-san-juan-en-la-vida-revolucionaria-de-jose-de-san-martin/

LRA 53 San Martín de Los Andes

ANDRES ASCENIO, músico

Coro Polifónico Nacional revaloriza el himno a San Martín

El evento se llevará a cabo el próximo lunes 17 y podrá verse desde las redes sociales, la página de la Dirección Nacional de Organismos Estables (DNOE) y desde el sitio Web del ministerio de Cultura de la Nación. Los artistas grabaron sus partes por separado y todas fueron editadas por Andrés Ascenio. http://www.radionacional.com.ar/el-coro-polifonico-nacional-revaloriza-al-himno-a-san-martin/

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Murió OSVALDO WEHBE

El maestro de Río Cuarto

El periodista, relator de fútbol y abogado, Osvaldo Wehhe, murió a los 63 años en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), como consecuencia de haber sufrido un accidente cerebro vascular, hace tres semanas. http://www.radionacional.com.ar/murio-osvaldo-wehbe/

Internacionales | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de Los Andes

AUCAN HUILCAMAN, werkén

“El gobierno de Piñera está incentivando conflicto mapuche”

El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, se refirió a la represión a las manifestaciones en el territorio de la Araucanía que tuvieron lugar en defensa del pedido para que el machi Celestino Córdova, quien lleva 102 días de huelga de hambre, pueda cumplir su condena en territorios de su comunidad en el contexto de la pandemia por el Covid 19. http://www.radionacional.com.ar/un-sector-del-gobierno-de-pinera-esta-incentivando-el-conflicto-mapuche/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Nacional Rock

RICARDO TAPIA, cantante

La Mississippi y su nominación a los Premios Gardel

En “Estamos en la Luna”, Grisel D’Angelo habló con Ricardo Tapia de La Mississippi sobre la nominación a los Premios Gardel como Mejor Álbum en vivo por “Reserva Especial 30 años (Vivo en el Luna Park)”. http://www.radionacional.com.ar/la-mississippi-y-su-nominacion-a-los-premios-gardel/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO ALIVERTI, “Dos gardenias”

“La historia de mi máquina de escribir”, de Paul Auster

Aliverti nos acercó la obra del escritor estadounidense, considerado como uno de los más grandes autores norteamericanos contemporáneos y destacó “La Historia de Mi Máquina de Escribir“, un relato de relaciones entre un escritor y un pintor, entre el escritor y su máquina de escribir y el pintor y su obsesión por la máquina de escribir del escritor. http://www.radionacional.com.ar/la-historia-de-mi-maquina-de-escribir-de-paul-auster-entre-boleros/

Humor | Volver al inicio

ADOLESCENTES

Escuchaba hablar al Presidente, sobre cómo seguimos adelante hasta que llegue la vacuna y no pude más que pensar que somos adolescentes. Necesitamos que papá y mamá nos digan que se puede hacer y que no.

En esta gran familia están los hermanos mayores (gobernadores), que tienen que recordarle a los más chicos, lo que dicen los papás. En esta numerosa familia tenemos a los que se creen rebeldes y no hacen caso. Lástima que no se resuelve el problema de estos últimos, poniéndolos en penitencia o sumándoles amonestaciones.

Los hermanos que llaman a desobedecer, son esos que planean una revolución tomando un cortado en algún bar de la ciudad y que lo más jugado que hicieron fue tocar bocina para que te levanten la barrera y no pagar el peaje. ¡¡¡CUIDEMOSNOS. QUEDATE EN CASA!!!

Chocolate