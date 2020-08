“Estamos trabajando en la concientización, no en multas a personas”

El ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, habló sobre la situación que hay en la provincia a causa de la circulación comunitaria de coronavirus y dijo que el área que conduce espera las indicaciones del Comité de Emergencia Sanitaria y por el momento no están contempladas sanciones a quienes no usen barbijos. “Estamos en el minuto a minuto trabajando junto al COE, para determinar los mecanismos que se deban implementar. Estamos trabajando en la concientización de las personas, no en multas”, dijo el funcionario en diálogo con El Equipo Nacional.

