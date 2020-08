ATE repudia las declaraciones de funcionarios que “culpan” a trabajadores 

La Dra Reh dijo que ven un alto grado de incumplimiento de algunos trabajadores en relación a los usos de equipos de protección y algunas medidas de cuidado que es necesario tener

En virtud de esto Oscar Muntes , secretario General de ATE Entre Ríos , indico a nuestra emisora que plantearon a las autoridades que la situación se debe al cansancio, al hartazgo y al agotamiento psicofísico de los trabajadores que para mantenerse cumplen tareas en varios lugares a la vez . Que ATE reclamó

el suministro de Elementos de Protección Personal, los que en algunos casos sólo aparecieron después de importantes manifestaciones de los trabajadores , sumando lo complicado que fue que cobren un bono extra por sus tareas .

Sentencio que las declaraciones de Reh son desafortunadas, no ayudan, no acompañan el proceso que llevan adelante los trabajadores, por lo que ATE sostiene que la eliminación de la licencia profiláctica, el no reconocimiento de las suplencias a los trabajadores de riesgo, la falta de cobertura de lugares y la multiplicidad de trabajos que tiene que hacer generan un gran estrés en los agentes de salud .

Por último Oscar Muntes dijo que las autoridades deben buscar cuales son las razones por las que los trabajadores se contagian y preocuparse por abrir paritarias, por recomponer el salario y mejorar las condiciones de trabajo.

