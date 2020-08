Si cae el contrato, Buses Paraná deberá prestar servicio hasta la licitación

La Empresa Buses Paraná ofreció una solución alternativa de pago a sus choferes para llegar a un acuerdo y que se levante el paro que tiene a la ciudad sin transporte público por más de 40 días. La empresa “mantiene un grave cumplimiento unilateral con sus trabajadores y ese conflicto lleva a los ciudadanos a no poder utilizar el transporte”, señaló Maximiliano Perez Viecenz, secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná.

En caso de que la empresa no cumpla con la intimación y no reanude el servicio, el municipio iniciará el proceso de caducidad, explicó el funcionario municipal. Hasta que no haya un llamado a licitación, la misma empresa está obligada a seguir prestando servicio, indicó Pérez.

La propuesta a los choferes ofrece el pago del 50 por ciento restante del sueldo de julio y el pago en cuatro cuotas de otros montos adeudados desde 2019.