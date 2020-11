Diario de Radio Nacional 23/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

RECALDE: "Rodríguez Larreta es igual a Macri, pero se levanta más temprano"

DANIELA HOZBOR: "No hay que relajar las medidas preventivas"

RICARDO QUINTELA: "Rioja Bus será el mejor transporte de pasajeros del país"

Trabajadores esenciales: Siempre al servicio de la comunidad

En diciembre para turistas: Tren a Mar del Plata para personal esencial

JULIANA CASSATARO: "La vacuna deberá seguir estudiándose dos o tres años"

Comité de Crisis: La provincia registró 179 casos positivos de coronavirus

MARIA PASQUALINI: Ferias de emprendimientos en espacios públicos

MAPIC GODOY: "Producir localmente es luchar por la soberanía alimentaria"

MIGUEL SOLER sobre el mal manejo de Glencore: "No me consta nada de eso"

GRACIELA FRESNO: Los hoteles se preparan "con protocolos estrictos"

GERARDO MARTURET: "Macri defiende los conceptos de Acuña sobre educación"

RUBEN PALAU: "Vicentin es el fiel reflejo del capitalismo en Sudamérica"

RICARDO RAGENDORFER: "Han reemplazado a los ejércitos como actores golpistas"

VERONICA HEREDIA: "Se buscó diluir responsabilidad del Estado en la desaparición"

MOBILIA: Etchevehere afronta una causa por estafa y vaciamiento de El Diario

ROBERTO FOLLARI: "Se deberían impedir los discursos públicos de odio"

SIBILA CAMPS: "La información es un bien necesario"

Centro Nacional Patagónico: Impacto ambiental de la minería sobre el Río Chubut

VIVIANA MORENO: Vecinos de Chubut se movilizan contra la zonificación minera

En la Radio Pública: "Por los Senderos de la Patria" cumplió 60 años

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

El senador nacional por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, del Frente de Todos, criticó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y afirmó: “Con la plata que tiene el gobierno porteño no deberían existir los problemas que hay”. En Rezo por vos, dejó en claro que el jefe de Gobierno porteño “no se parece a ningún peronista” y sostuvo que “es igual a Mauricio Macri pero se levanta más temprano, y la verdad que a esta altura no creo que ni se levanta temprano, es todo marketing”. “Es ajustador y privatizador. No es eficiente cuando gobierna. Es el cerebro del mal, no del bien. Gestionar bien es incluir a todos”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

La Investigadora Principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, Daniela Hozbor, destacó que en menos de un año “hay varias vacunas candidatas contra el coronavirus”, siendo que la mayoría de las vacunas contra otras enfermedades “tardaron entre 10 y 15 años en producirse”, explicó. En Rezo por vos, señaló que “hay una sensación de que llegó la vacuna y ya está” y advirtió que “no hay que relajar las medidas preventivas”. “La vacuna tiene que llegar a la población objeto”, sostuvo, al tiempo que dio su mirada sobre la pandemia.

LRA 28 La Rioja

Quintela se mostró conforme con la adquisición de la nueva flota para la empresa Rioja Bus, que brindará el servicio de transporte de pasajeros de la capital riojana a partir del 1° de febrero de 2021. En este sentido, el mandatario provincial aseguró que “la ciudad de La Rioja tendrá el mejor servicio de transporte de la República Argentina, ya que hemos adquirido flotas de la fábrica Marco Polo de Santa Fe, que son de las mejores del mundo. Y a partir de ello, trabajaremos para brindar el mejor servicio para nuestra gente”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dedicó su editorial al funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país y las falencias del sistema de justicia, en el marco de la discusión por el tratamiento de la ley de designación y permanencia en el cargo del procurador general de la Nación al frente del Ministerio Público Fiscal por parte del Senado de la Nación.

LRA 13 Bahía Blanca

El 23 de noviembre de 1977 ocurrió en Argentina una gravísima tragedia natural: el terremoto en la localidad de Caucete en la Provincia de San Juan. Un violento sismo de 7,5 en la escala de Richter, con una intensidad de grado IX en la escala de Mercalli (el de 1985 de Mendoza fue grado VII) que destruyó casi toda la ciudad. Hubo 65 víctimas fatales (aunque se estima hoy que hubo más de 100). En homenaje a quienes colaboraron en silencio durante ese suceso, se celebra cada 23 de noviembre el Día de la Defensa Civil Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Partió la primera formación desde la estación de Constitución a Mar del Plata para trabajadores esenciales. En ese sentido, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci destacó también el inicio de los servicios a Junín y San Nicolás desde Retiro, y remarcó los estrictos protocolos que se llevan adelante para cuidar la salud de pasajeros y de la población de las localidades alcanzadas por la vuelta los viajes.

LRA 43 Neuquén

El avance en la investigación para una vacuna contra el coronavirus y las distintas opciones que dispondrá el Estado para inmunizar a la población.

LRA 29 San Luis

Estadísticas del domingo pasado con el resultado de 179 nuevos casos de Covid-19 sobre 1281 muestras analizadas.

LRA 57 El Bolsón

A partir de la gestión del Movimiento Evita y el Partido Justicialista, el gobierno nacional dispuso la instalación de una carpa sanitaria en “La Saladita” y está previsto que luego recorra los barrios de El Bolsón. Luis Rain, militante del Movimiento Evita contó que en el lugar, promotores comunitarios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difunden las medidas de prevención del COVID 19 y toman la temperatura de los vecinos y vecinas.

LRA 43 Neuquén

Detalles de la apertura de la feria en el playón de la Legislatura neuquina bajo el programa “Feria Neuquén Emprende”.

LRA 26 Resistencia

Godoy, quien forma parte de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), analizó la actividad del sector, y expresó que “tuvimos años muy difíciles durante el macrismo y lo comprobé en mi actuación en el RENATEA, porque lo desintegró y despidió a todos sus trabajadores”.

Luego, Godoy agregó que “eso motivó un trabajo de resistencia de quienes nos opusimos a esa medida y continuamos trabajando de diferentes formas, siempre en defensa de la producción y ahora, durante la pandemia, se visibilizó la necesidad de un mercado interno propio, en que la producción local es fundamental”.

LRA 22 Jujuy

Soler, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, afirmó que no le consta que la empresa Glencore (propietaria de Mina El Aguilar) haya tenido un mal manejo empresarial.

Al respecto, Soler dijo que “de parte mía, no me consta nada de eso”, cuando se le consultó sobre la supuesta mala administración de Glencore. La compañía le comunicó a sus trabajadores el cese de la actividad aduciendo una mala proyección económica desde 2017, por lo que interrumpirá sus actividades mineras en la localidad de El Aguilar.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina (FEHGRA), Graciela Fresno, se refirió a la paulatina reactivación del sector turístico en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó: “Hay muchas expectativas después de casi un año tener las puertas cerradas”. En el Servicio Informativo, señaló que “el sector la está pasando muy mal y está en un estado muy crítico” por eso se ve “con mucho anhelo volver a trabajar”.

LRA 12 Santo Tomé

En comunicación con LRA12 el referente de SUTECO (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes) Gerardo Marturet, se refirió acerca de los dichos de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña y dijo que “puso en palabras lo que fue una política sistemática en el gobierno de Mauricio Macri y ella representa a un sector de la sociedad Argentina que considera a los docentes trabajadores de segunda desconociendo el trabajo docente y más en un año como este”.

LV 8 Libertador

Rubén Palau, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), analizó la situación del sector, expresando que “las pymes estamos en boca de todos y en manos de nadie”, y criticó al gobierno de Mauricio Macri.

“El gobierno anterior nos tuvo totalmente abandonados, porque nos les interesan las economías regionales”, sostuvo Palau y luego se refirió a Vicentin, diciendo que “es el fiel reflejo del capitalismo en Sudamérica. Es corrupto, con evasión, amiguismo en el poder, etc”.

LV 8 Libertador

Ragendorfer dijo que “hay que destacar que las corporaciones policiales recaudan con casi todos los delitos contemplados en el Código Penal”, y luego indicó que “está comprobado que el nivel de vida de muchos policías no se condice con sus ingresos en la Fuerza, y para que esto exista debe tener la connivencia de otros sectores como la justicia y la política”.

LRA 1 Buenos Aires

Verónica Heredia es la abogada de la familia de Santiago Maldonado y, en Buen día, se refirió al informe que elaboró un grupo de expertos independientes convocados por los familiares, el cual arroja nuevas conclusiones y también, revaloriza pruebas que no se tuvieron en cuenta sobre la desaparición seguida de muerte del joven: “Se buscó diluir la responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago. No se investigó una desaparición forzada, cuando esa era la principal hipótesis. No investigaron absolutamente nada”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Mobilia, representante legal de Dolores Etchevehere, dialogó con el Servicio Informativo y señaló que “se activaron causas judiciales”, a partir del caso conocido públicamente por la ocupación de tierras por parte del Proyecto Artigas con aval de su representada. En ese sentido, detalló la nueva causa que compromete a Luis Miguel Etchevehere, quien debió realizar una extensa declaración ante la Justicia entrerriana por la causa de estafa y vaciamiento de El Diario.

LV 8 Libertador

Follari dijo que buscan promover el odio desde sectores hegemónicos en temas trascendentes, como el Aporte Solidario de las grandes riquezas o el debate sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Las leyes se deben aplicar como corresponde”, dijo Follari y luego subrayó que “a largo plazo no se debería permitir que los medios digan cualquier cosa. La libertad de prensa se termina cuando comienzan otros derechos”.

LV 8 Libertador

“¿Para qué necesitamos la información? Para saber cómo actuar, cuándo y en qué momentos. En este contexto, la información es un bien necesario y manejarla de manera correcta es prioritario”. Así se expresó Camps, y después agregó que “lamentablemente, en el periodismo muchos toman como fuente las redes sociales, y esto genera que se terminen destacando noticias falsas o viejas”.

LRA 57 El Bolsón

El director del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) del CONICET, Rolando González-José, manifestó su preocupación por los proyectos mineros en Chubut y reveló que la comunidad científica y las universidades nacionales con sede en la provincia, la UTN y la San Juan Bosco, no fueron convocadas para analizar las polémicas iniciativas. También alertó con énfasis sobre las consecuencias de la megaminería en la cuenca del Río Chubut: “Cualquier mala praxis pondría en riesgo el río, sumado a que el cambio climático no es auspicioso con pronósticos que prevén una caída del 30 por ciento del caudal”.

LRA 57 El Bolsón

Detalles de la movilización de los vecinos de Chubut para hoy a las 20 con el objetivo de rechazar el proyecto de Zonificación Minera que impulsa el gobernador Mariano Arcioni.

LRA 6 Mendoza

El mítico programa de música y folclore cuyano llegó a sus 60 años de emisión en la Radio Pública, motivo por el cual se realizó un programa especial, con la participación de la audiencia de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina, a través del laboratorio mAbxience, fabricará al menos 150 millones de dosis de las vacunas del laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que hoy anunció que mostró “una eficacia del 70%” en promedio en las pruebas de Fase III.

LRA 12 Santo Tomé

Almirón dijo que “nuestro país no estaba preparado para una pandemia y el gobierno, desde el Ministerio de Salud, con recursos, programas y equipamientos que se direccionaron a Corrientes, pudo construir un Hospital de Campaña con recursos nacionales”.

LT 12 Paso de los Libres

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, anunció que las localidades de Corrientes Capital, Bella Vista y Paso de los Libres continuarán en fase 3 hasta el próximo domingo 29 de noviembre, inclusive.

Valdés dijo que “hay circulación viral y el Plan DETECTAR nos permitió aislar a mil personas contagiadas. Se hizo un trabajo muy fuerte en 30 centros de la capital, los cuales fueron coordinados con la Municipalidad de Corrientes”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo este mediodía un encuentro de trabajo con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en la Residencia de Chapadmalal, en la ciudad de Mar del Plata.

El jefe de Estado viajó el viernes a la Residencia Presidencial de Chapadmalal con la primera dama, Fabiola Yañez, y desde allí participó de las reuniones del G20, que se realizaron de manera virtual.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el periodista especializado en judiciales Néstor Espósito en el marco del tratamiento en el Senado de la Nación de la modificación de la ley para la elección y duración en el cargo del Procurador General de la Nación al frente del Ministerio Público Fiscal. Espósito explicó los alcances y responsabilidades de dicho cargo, la postulación de Daniel Rafecas por parte del Ejecutivo Nacional, la posición adoptada por Juntos por el Cambio, la situación del procurador interino Eduardo Casal, y la destitución de Alejandra Gils Carbó de su cargo por parte del gobierno de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

Docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se manifestaron frente a la Jefatura de Gobierno, en reclamo a las políticas implementadas por la ministra Soledad Acuña.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente aseguró que “un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional, despertará la confianza” a través de “un programa de objetivos” y “una mejor redistribución del ingreso”, a la vez que ponderó las restricciones sociales impuestas por la pandemia de coronavirus porque, en caso contrario, “la infección hubiera circulado a mayor velocidad y la cantidad de muertos hubiera sido infinitamente mayor”.

LRA 43 Neuquén

El diputado provincial del Frente de Todos Sergio Fernández Novoa, cuestionó la reunión que mantuvo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, con la misión del FMI y alertó que, con el ajuste aplicado en el Presupuesto 2021, el mandatario “parece estar en una dimensión distinta de lo que pasa en la provincia y en el país”.

Fernández Novoa afirmó que “el FMI viene por los recursos de los neuquinos y neuquinas y el gobernador Gutiérrez es cómplice”, al criticar el encuentro por videoconferencia del mandatario con la misión del Fondo Monetario que estuvo en el país la semana pasada.

“El Fondo no tiene nada que hacer en Neuquén, y el Frente de Todos dejó en claro que no tiene por qué condicionar nuestra política nacional y provincial”, agregó.

LV 8 Libertador

Un proyecto binacional de energía eólica pone en riesgo al cóndor andino, lo que llevó a diferentes sectores a oponerse a esta obra por el impacto que tendrá en las aves.

Jennifer Ibarra, veterinaria y titular de Fundación Cullunche, habló sobre la actualidad del Proyecto Conservador Cóndor Andino, realizado junto a Chile. Este programa protege a distintas aves, y sobre todo, a los cóndores.

LRA 26 Resistencia

Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Chaco, analizó el aumento en el precio del combustible que aplicaron YPF y Shell, diciendo que “en Resistencia se verifica un incremento del 4%, porque no se aplicó uno del 2% que sí se efectuó hace dos semanas en otras zonas. Esto significa diferencias entre ciudades y regiones”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunciara que la provincia ingresaba en una apertura gradual y paulatina del turismo, desde el pasado viernes 20 de noviembre empezaron a registrarse viajes entre los departamentos de la provincia, en donde aquellos dueños de casas de veraneo podían circular presentando documentación de propiedad de un inmueble. En Buen día, el periodista de Radio Nacional Córdoba Aldo Omar Blanco relató cómo se preparan para reactivar el turismo. Desde el 4 de diciembre, todos los cordobeses podrán hacer turismo interno. Finalmente, desde el 1 de enero se abre la provincia al turismo nacional e internacional.

LRA 43 Neuquén

El secretario general del Sindicato de Petroleros de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que comienza a verse un repunte en la actividad y ratificó la firma del acuerdo de sustentabilidad y empleo. Respecto al convenio, Pereyra aseguro que “Hay cosas que no gustan, pero hay que firmarlas. Sino íbamos a quedar con un convenio de trabajo muy lindo, pero con la gente sin trabajo. Todavía tenemos muchos problemas a resolver, pero entendemos que las autoridades del Ministerio de Trabajo harán que se cumpla lo firmado”.

LRA 1 Buenos Aires

La Empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) advirtió que habrá baja presión y hasta falta de agua en La Plata, Berisso y Ensenada debido a que la presencia de algas en el Río de La Plata obligó a suspender el funcionamiento de la planta potabilizadora.

LV 8 Libertador

“La Argentina termino 2019 con un índice de pobreza alto, lo que llevo a que el gobierno nacional adoptara políticas centrales como el Programa ALIMENTAR, el IFE y el ATP, este último no tan dirigido a los sectores más vulnerables”, sostuvo Javier Ozollo, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, quien analizó las decisiones tomadas por el gobierno en este contexto de pandemia.

“En un primer momento aparecieron grandes empresas como Clarín o Techint que solicitaron el ATP, y ya después el gobierno puso condiciones y quedaron aquellas denominadas Pymes”, sostuvo Javier, al tiempo que detalló que una de las condiciones fue que no tuvieran fondos en el exterior.

LRA 26 Resistencia

En el marco del Día de la Defensa Civil, la cual conmemora el terremoto de 1977 en Caucete, San Juan, Mario Sandoval, subsecretario de Protección Civil del Chaco, dijo que “este trabajo lo hacemos un grupo de locos, y estamos dispuestos en forma permanente para cumplir una tarea en beneficio del otro, para aliviar la situación de quienes la están pasando mal”.

LRA 9 Esquel

Hasta el 18 de diciembre próximo está abierta la inscripción a las distintas carreras en la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con nuevas ofertas académicas.

Si bien todavía no está confirmado el inicio del ciclo lectivo 2021, “las Escuelas Técnicas finalizarían en abril, entonces el inicio del cuatrimestre sería en mayo”, explicó Eduardo Conesa, delegado local de la institución.

LRA 6 Mendoza

La Asociación Civil Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo lleva adelante una compaña de visibilización de los cuatro centros clandestinos que funcionaron allí durante la última dictadura. Juan Quintana, integrante de la Asociación, dio detalles de la campaña vigente.

LRA 29 San Luis

Diálogo con la senadora Provincial Mabel Leyes sobre la sanción de la Ley de Paridad de Género y el trabajo Legislativo en el interior y parajes del departamento Belgrano.

LT 12 Paso de los Libres

Merchán destacó la aplicación en 19 provincias de la Ley de Paridad de Género, y sobre Corrientes la funcionaria nacional destacó que se realizan seguimientos sobre la puesta en práctica de estas legislaciones. “Estamos monitoreando para garantizar la implementación de las leyes”, expresó finalmente Cecilia.

LRA 6 Mendoza

Agustín Luján, doctor en Ciencias Biológicas y docente universitario, junto a otros ocho especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es coautor del libro “La unión hace la ciencia”, “el cual consiste en un viaje a través de las Ciencias Sociales, Humanas y Naturales para demostrar de qué estamos hechos”, informó Luján.

“Escribimos este libro con el fin de colaborar con diferentes ONG de nuestro país. Así podemos probar de otra manera que la unión no solo hace ciencia, sino que también teje redes para ayudar a quien más lo necesita”, finalizó diciendo Luján.

LRA 1 Buenos Aires

¿Qué es ser una madre? Esa es la gran pregunta que recorre “La hija única”, la nueva y gran novela de la premiada autora mexicana Guadalupe Nettel, quien a partir de una historia real desarrolla una ficción en la que los modelos de madre se suman para ofrecer una mirada aguda y actual a un tema existencial.

LRA 28 La Rioja

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, recorrió los stands de la Feria del Libro ubicados en el Parque de la Ciudad, donde destacó la organización del evento cultural, tanto al aire libre como en formato virtual.

Asimismo, Quintela se mostró conforme con la participación de las librerías y del público riojano, que acató las medidas de bioseguridad correspondientes.

LU 4 Patagonia

Liliana Peralta, secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, puso en valor la decisión del intendente Juan Pablo Luque de sostener la tradicional Feria del Libro de la ciudad, aún en un contexto complicado por la pandemia.

“Nosotros tenemos mucha presencial local, regional, nacional e internacional. Esta es una Feria del Libro que va a ganar diferentes espacios. Uno sabe que si bien amamos la presencialidad, lo que nos da la virtualidad es la posibilidad de conectarnos con diferentes lugares del mundo. Perdemos mucho, pero también podemos mostrar el trabajo de autores los locales”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

“ADN Argentinos” dialogó con Rodolfo Mutuverria el creador del personaje más popular de la televisión (DIBU). Nos contó que comenzó con muchos personajes dibujando hasta que llegó el que marco su historia.

LV 8 Libertador

El sábado anterior empezó la 35° edición del Festival de Cine en Mar del Plata, el cual se extenderá hasta el próximo domingo 29 de noviembre, inclusive.

Mónica Borré, periodista especializada en espectáculos, brindó detalles del evento, el cual podrá seguirse a través de la página oficial del Festival, ingresando a la dirección www.mardelplatafilmfest.com

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

“ADN Argentinos” dialogó con Nery Leyes jugador de la primera división de Unión de Santa Fe, nacido en Ushuaia. Nos cuenta su historia fueguina, sus raíces y su presente futbolístico: “Me siento bien y sé que pronto regresare a jugar”.

LV 8 Libertador

Oyarcé, también director Ejecutivo de la Confederación Argentina, se refirió a los proyectos deportivos y a la actualidad del básquetbol provincial.

PONIENDO FECHA

Diálogo de pareja. Ella le dice: “Hable con mi tío y me aconsejó que nos casáramos”. “Pero la semana pasada te pregunte y me dijiste que no -exclamó sorprendido el novio-. Y ahora porque tu tío te lo aconseja, me decís que sí… ¿Acaso tu tío es consejero matrimonial?”. “NO GINECOLOGO!!!”.

