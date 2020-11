“Rodríguez Larreta es igual a Macri, pero se levanta más temprano”

El senador nacional por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, del Frente de Todos, criticó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y afirmó: “Con la plata que tiene el gobierno porteño no deberían existir los problemas que hay”. En Rezo por vos, dejó en claro que el jefe de Gobierno porteño “no se parece a ningún peronista” y sostuvo que “es igual a Mauricio Macri pero se levanta más temprano, y la verdad que a esta altura no creo que ni se levanta temprano, es todo marketing”. “Es ajustador y privatizador. No es eficiente cuando gobierna. Es el cerebro del mal, no del bien. Gestionar bien es incluir a todos”, dijo.

En tanto, se sumó al contundente repudio a las expresiones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y expresó que “muestra de manera brutal y descarada algo que vienen expresando constantemente: un desprecio por la educación pública, los docentes y la comunidad educativa”. “Los consideran viejos y fracasados”, manifestó.

Por otro lado, Recalde se refirió al proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, que el Senado tratará a partir del martes, y subrayó que “tiene un gran consenso en la sociedad”. “Los multimillonarios tendrán que hacer un aporte solidario por única vez, que no les va a mover un pelo”, señaló. En ese marco, detalló lo que se hará con ese dinero que se busca recaudar y que será destinado a planes productivos y sanitarios en el marco de la pandemia.

Además, el senador destacó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández y sostuvo que la votación “está pareja y hay mucha presión, y hay un grupo de indecisos”. En esa línea, condenó las presiones realizadas por grupos violentos.