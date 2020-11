Mina El Aguilar: Miguel Soler afirma que no hubo un mal manejo de la empresa

El Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, realizó declaraciones a Radio Nacional donde afirmó que no le consta que la empresa Glencore (propietaria de Mina El Aguilar) hay tenido un mal manejo empresarial. Al respecto Soler afirmó a nuestra emisora “de parte mía no me consta nada de eso”, cuando se le consultó sobre la supuesta mala administración de Glencore.

Recordemos que la mencionada compañía comunicó a sus trabajadores en cese de la actividad aduciendo una mala proyección económica desde el año 2017, por lo que interrumpirá sus actividades mineras en la localidad de El Aguilar.