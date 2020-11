Verónica Heredia es la abogada de la familia de Santiago Maldonado y, en Buen día, se refirió al informe que elaboró un grupo de expertos independientes convocados por los familiares, el cual arroja nuevas conclusiones y también, revaloriza pruebas que no se tuvieron en cuenta sobre la desaparición seguida de muerte del joven: “Se buscó diluir la responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago. No se investigó una desaparición forzada, cuando esa era la principal hipótesis. No investigaron absolutamente nada”, afirmó.

Además, explicó cómo se encuentra la causa y sostuvo que “el Estado debe reconocer que Santiago estaba cumpliendo una labor en defensa de los derechos humanos”. En ese marco, señaló que “la familia continúa pidiendo justicia por Santiago”.