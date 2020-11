“Siempre me gustó la belleza de los seres anómalos o monstruosos”

¿Qué es ser una madre? Esa es la gran pregunta que recorre La hija única, la nueva y gran novela de la premiada autora mexicana Guadalupe Nettel, quien a partir de una historia real desarrolla una ficción en la que los modelos de madre se suman para ofrecer una mirada aguda y actual a un tema existencial.

Embarazada de 8 meses, una amiga de la escritora recibe de los médicos la noticia de que el bebé que espera tiene una malformación cerebral irremontable y no va a sobrevivir. Ese episodio se convierte en el punto de partida de la novela.

Guadalupe Nettel, nacida en 1973 en Ciudad de México, autora de El huésped, El matrimonio de los peces rojos, El cuerpo en que nací y Después del invierno, entre otros libros, toma la historia de su amiga (quien estuvo de acuerdo en convertir su experiencia personal en ficción) y desarrolla un argumento en el que una narradora, Laura, que ha tomado la decisión de no tener hijos, vive de cerca el drama de Alina y el aparente destino inexorable de su bebé y también el de Doris, una vecina viuda, víctima de violencia de género, que no puede criar sola a su hijo. Con una lengua transparente que no le baja el tono al dolor y a la tragedia, Nettel ha escrito una novela valiosa e inolvidable, que, a la vez que te hace pensar nuevamente sobre un tema fundamental de la humanidad, consigue quedarse en tu corazón largo rato después de la lectura.

En la Sección Libros que sí, Hinde recomendó “Esa cuchara” de Sandra Siemens (Limonero) y “Furia de invierno” de Perla Suez (Edhasa) y en la sección El Extranjero hablamos sobre la polémica tras el anuncio de Louise Gluck, de abandonar la editorial Pre Textos luego de haber ganado el Premio Nobel.

En la sección Mesita de Luz el periodista y escritor Matías Bauso comentó que está leyendo “Lugares donde uno no está” de Laura Wittner (Gog y Maggog), “The Clash. Autobiografía grupal” (Libros del Kultrun) y “Pasado mañana” de Luis Chitarroni (Universidad de Diego Portales) y En Voz Alta, Quique Pesoa leyó un fragmento de “Lugones” de César Aira.