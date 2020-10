Diario de Radio Nacional 01/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Guzmán anunció la eliminación de los derechos de exportación de los bienes industriales y la reducción de las retenciones de los derechos que se pagan para las exportaciones para el complejo sojero, en forma transitoria, para converger a una alícuota de 33%. El ministro presentó estas medidas, como parte de “un esquema integral”, en línea con el estímulo a un programa que mejores las exportaciones y el ingreso de divisas genuinas.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la pandemia y tras la difusión por parte del INDEC de los nuevos indicadores de pobreza, Arroyo expresó que se atraviesa una “situación social crítica” y que los datos revelan “un evidente aumento de la pobreza”; diferenciando así, 3 situaciones: los nuevos pobres, a raíz de la falta de trabajo por la pandemia; la pobreza estructural con problemas no sólo de ingresos sino también de vivienda y, por último, los menores de 14 años de los cuales el 56% son pobres.

En ese sentido sostuvo que las políticas amortiguaron la situación de crisis pero que la pandemia la ha complicado más, por lo que “está claro que hay que hacer cambios estructurales para adelante”. Y señaló la necesidad de impulsar el plano del trabajo desde la “construcción, la textil, en la economía del cuidado y la producción de alimentos”, entre otras actividades.

LRA 1 Buenos Aires

“Propusimos la creación de un indicador para que sea la ciencia la que nos demuestre cuándo es seguro comenzar”, declaró el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a raíz de las diferencias que tuvieron con las autoridades porteñas con respecto al regreso a las clases.

“En algunas provincias pudimos volver, pero hay realidades epidemiológicas distintas que en la Ciudad”, aseguró. El indicador, realizado por los Estados Unidos, permite generar a partir de la circulación del virus de los últimos 14 días y la positividad de los testeos, una determinación para la vuelta a clases. “No hace falta una vacuna para que comenzar, pero hasta que no haya una, no podremos recuperar el 100% la normalidad”, volvió a remarcar el ministro.

LRA 6 Mendoza

Bielsa, junto a la titular de la ANSES, María Fernanda Raverta, y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, encabezó el acto de entrega de viviendas urbanísticas en la ciudad de Mendoza, en el marco del programa “PROCREAR”. Bielsa expresó que “la entrega de viviendas es uno de los actos más conmovedores, porque se ve cumplido el sueño de una familia”.

LRA 1 BUENOS AIRES

Tras la postergación hasta mediados de octubre del desalojo del predio de Guernica, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene pautado firmar hoy con los ocupantes de las tierras unas 142 actas de compromiso, en el marco del trabajo que se viene realizando para la desocupación pacífica del predio. Para tratar este tema, Mario Giorgi se comunicó con el Secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Alejando Rusconi, quien dio más detalles del acuerdo. “El plazo se ha extendido hasta el 15 de octubre, que puede ser extendido hasta el 30 del mismo mes”, introdujo.

LRA 55 Río Senguer

Sergio Ongarato, intendente de Esquel, se expresó acerca de las nuevas medidas sanitarias de aislamiento y restricción de circulación, las cuales tendrán vigencia por 15 días, con posibilidad de prorrogarse.

LV 19 Malargüe

Giordanini, a cargo del Servicio de Guardia del Hospital Regional Malargüe, le pidió respuestas al ministerio de Salud para los planteos que hacen los médicos autoconvocados. Estos reclamos consisten en los pases a planta, en la designación oficial del nuevo director y del responsable del Servicio de COVID-19, sector que se quedó sin profesional a cargo luego de la renuncia del doctor Walter Cardozo.

LU 4 Patagonia

Lo confirmó la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, al expresar que “mañana arrancamos en el barrio Stella Maris con la búsqueda activa de sintomáticos. Pasamos casa por casa buscando personas con síntomas, que inmediatamente se derivarán al Centro de Salud para el hisopado”.

LRA 5 Rosario

El Ministerio de Salud de Santa Fe comenzó con los testeos gratis de detección de coronavirus a personas que concurran en vehículos y con turnos previos al Centro de Hisopado ubicado en el Parque Independencia.

LRA 1 Buenos Aires

El Senasa certificó la primera exportación, luego de 50 años, desde el Puerto de Berisso, de 56 toneladas de carne bovina congelada a China. Durante la operatoria, el personal realizó el control documental de los contenedores al momento del ingreso a la termina, controló la identidad y correspondencia de precintos, número de contenedor y temperatura adecuada. Luego durante la carga se supervisó y firmó la puesta a bordo en el certificado, señaló un comunicado del ente sanitario. La carga de la mercadería del Frigorífico Gorina y su despacho se llevó a cabo desde la terminal TecPlata.

LT 14 Paraná

El gobernador, Gustavo Bordet, se reunió con Daniel Koch, jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, para analizar la obra que se lleva a cabo en un tramo de la Autovía de la Ruta 18, y también los trabajos de infraestructura que comenzarán en forma inmediata. En materia vial, las tareas generan 650 puestos laborales de manera directa, y más de mil de forma indirecta.

LRA 26 Resistencia

Pilattidi se refirió a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que admitió el per saltum para tratar los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli contra la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar sus traslados, los cuales no cumplieron con la legislación vigente.

LRA 1 Buenos Aires

El ex juez de la Cámara Federal Carlos Rozanski calificó como “una barbaridad y un hecho gravísimo” que la Corte Suprema haya resuelto abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli: “Lo están aplicando de manera vil, es cosa de mala gente lo que han hecho”, añadió. En comunicación con el equipo de Buen día, sostuvo que “cuando la Corte actúa violando la Constitución, eso no va solo” y se refirió a “la incidencia de la embajada de Estados Unidos” y a un intento de “desestabilización permanente desde el 10 de diciembre del año pasado”.

LRA26 RN Resistencia

Bruno analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) de admitir el ‘per saltum‘ presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli -cuyos traslados habían sido revocados por el Senado Nacional: “lo que hace el máximo tribunal es adelantar los tiempos”, señaló.

LRA 4 Salta

Según el INDEC, durante el primer semestre de este año el crecimiento de la pobreza en la provincia de Salta fue de cuatro puntos porcentuales, pasando del 41,8% al 45,5%. Las proyecciones indican que serían 650 mil los salteños y salteñas bajo la línea de pobreza, es decir, el equivalente a la totalidad de la población de la capital provincial.

LRA 1 Buenos Aires

“Hay que desalojar el terreno, están trabajando para que sea pacífico y además para que las personas que tengan una necesidad habitacional sean contempladas”, contó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín. El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, aceptó el pedido de prórroga para reubicar a las personas por la toma de tierras de Guernica. “Hay gente que se aprovecha de la angustia y le vende tierras ilegalmente”, denunció el funcionario.

LRA 23 San Juan

Matic ratificó las versiones sobre ofrecimientos de “retiros voluntarios” a los empleados del Banco San Juan. “Esto no es novedoso, porque en varias oportunidades hemos tenido que intervenir para que dejen de utilizar este mecanismo perverso”, afirmó.

LRA 30 Bariloche

El diario de Bariloche anunció la última edición impresa aduciendo que “la situación económica es insostenible”. Según indicaron, el compromiso “es sostener todas las fuentes de trabajo”, reubicando a aquel personal que no tuviera una función específica en el nuevo esquema.

LRA 57 El Bolsón

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar resulta “un ejemplo paradigmático del protagonismo social” en la defensa del bien común más preciado: el agua. La dijo Marta Maffei, autora de la iniciativa original.

LRA 2 Viedma

La jueza de la causa Facundo Astudillo recibió hoy el informe del grupo de peritos que realizó la autopsia del cuerpo hallado el 15 de agosto. El abogado Leandro Aparicio, uno de los patrocinantes de la querella, planteó alguna duda al respecto.

LRA 7 Córdoba

Las zonas de Alpa Corral y Estancia La Candelaria se encuentran activas. Están contenidos los focos de Alta Gracia, Falda del Carmen, Carlos Paz, Tanti y Villa Berna. Si bien aún permanecen con actividad dos grandes incendios, se han logrado contener varios que ayer provocaron zozobra en distintos puntos de la geografía provincial. Está activo un frente de unos 20 kilómetros en zona de Alpa Corral. En iguales condiciones continúa el incendio originado en Cuchi Corral, que pasó luego a Characato y ahora va en dirección a Estancia La Candelaria. Se encuentran contenidos los focos de Alta Gracia, Falda del Carmen, Carlos Paz, Tanti y Villa Berna.

LRA 26 Resistencia

El intendente de Miraflores, Jorge Frank, analizó en Radio Nacional Resistencia las causas y consecuencias de los incendios que afectan su localidad y zonas aledañas: “veníamos muy bien sin casos de incendios y coronavirus, pero en los últimos días se produjeron varios y el de este miércoles fue de gran magnitud que, en 3 horas destruyó 500 hectáreas. Uno de los factores más peligrosos es el viento norte, especialmente porque atiza los incendios”, afirmó.

LRA 16 LA QUIACA

JESUS OLMEDO, cura claretiano

Agradeció al pueblo coya por sus enseñanzas

En contacto con el programa “El aire es nuestro”, expresó: “hoy cumplo 77 años y me siento muy bien, muy contento y feliz porque la vida sigue y el tema de la edad no es para que ya te rindas, sino para que sigas adelante y vivas con dignidad.

El padre Jesús aseguró que tiene muy presente a La Quiaca: “me acuerdo de toda La Quiaca y todo lo que aprendí a través de Radio Nacional, y de todas las personas que son muy cariñosas y llenas de mucha bondad.

Decirles de todo corazón que el sentimiento en relación a la fe, a Dios, al sentido religioso de la vida es mucho más fuerte en vuestra zona que acá en Europa, ya que el sentimiento religioso lo tienen muy bajito.

LRA 27 Catamarca

Martinena recordó a Quino tras su desaparición física, y comentó que sus personajes están inspirados en los del creador de Mafalda.

LV 8 Libertador

Miguel Repiso, Rep, hizo una semblanza del padre de Mafalda, recordando que “era muy tímido, pero su lenguaje era el dibujo. Quino hizo todo desde el humor gráfico”.

LRA 6 Mendoza

Uceda reflexionó sobre el legado de Quino, y luego dijo que “vendrá la etapa de generar sus homenajes correspondientes, con el público presente, una vez que pase la pandemia”.

LV 8 Libertador

Innocenti contó detalles de “La barca sin pescador”, la obra realizada en el marco del ciclo ´Cervantes online´. Según explicó la actriz, este trabajo se estrenó en San Nicolás de los Arroyos, dentro del Programa Federal de Coproducciones en la temporada 2016. Finalmente, Virginia anunció que la presentación se llevará a cabo hasta el próximo domingo 4 de octubre, inclusive.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

Enfermeras y enfermeros de hospitales públicos porteños se movilizaron en cercanías de la Legislatura, para reclamar por el reconocimiento de su actividad como profesionales de la salud y en repudio a las agresiones de las que fueron víctimas días atrás por parte de policías de la Ciudad. La concentración se desarrollaba sobre la Diagonal Sur, entre Perú y Bolívar, donde se desplegó un operativo policial.

LRA 7 Córdoba

A las 8 abrió el nuevo centro de testeo para el Covid-19 en Córdoba, ubicado en la Terminal de Ómnibus y minutos antes ya había una fila de 150 metros de personas que buscaban ser testeadas. “Van a ser atendidos todos sin ninguna duda, pero pedimos que sólo vengan contactos estrechos”, pidió hoy Juan Ledesma, titular del Centro Operativo de Emergencias central de la provincia.

LU 4 Patagonia

Medina dijo que “comienza una etapa distinta, que se ha lanzado el martes en Rosario y plantea una federalización de la lucha contra la pandemia, más allá de que ya venimos trabajando con todas las provincias. Ahora, claramente, el eje está trasladado del AMBA al resto del país”.

LRA 55 Río Senguer

Alonso comentó acerca de las nuevas medidas de prevención aplicadas en la ciudad para continuar en fase cinco, expresando que “estamos haciendo hincapié en el ingreso de personas de ciudades donde hay circulación viral”.

LRA 27 Catamarca

En diálogo con Radio Nacional, la catamarqueña residente en Italia Ana Melo, comentó su testimonio desde el inicio de la pandemia. Ana relató con detalles cómo se desarrolla la cuarentena en Italia y cuál es la evolución y retroceso de las diferentes actividades según el ritmo de contagios. Además, la catamarqueña explicó de qué manera se re convierten algunas actividades tales como los desfiles de moda.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo de la Magistratura solicitó que la Corte Suprema de Justicia rechace los recursos extraordinarios por salto de instancia (per saltum) presentados por los jueces federales Germán Castelli, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes pretenden continuar en los tribunales a los que fueron trasladados a pesar de no haber recibido acuerdo del Senado para permanecer en esos cargos. Con la firma del presidente del Consejo, el juez civil Alberto Lugones, el escrito presentado a la Corte recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó “a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo” para que revise esos traslados.

LRA 1 Buenos Aires

Bianco presentó el programa para acercar la escuela a los estudiantes y señaló que unas 300 familias ya aceptaron desalojar de manera pacífica.

LRA 29 San Luis

Productores y transportistas autoconvocados resolvieron continuar por “tiempo indeterminado” el corte de rutas nacionales y provinciales en los puestos limítrofes de la provincia de San Luis, en reclamo de la aplicación de protocolos de sanidad más flexibles por parte del Gobierno de San Luis. Eduardo Allende, Fiscal de la Provincia, hizo una presentación ante la Justicia Federal de Córdoba, Mendoza y La Pampa.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que la Corte Suprema aceptara el per saltum presentado por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y les otorgará licencia extraordinaria por 30 días a los dos últimos mencionados, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, analizó las presiones mediáticas y opositoras sobre la Justicia que se observaron en las últimas semanas. “Hay un planteo violento de la sociedad, en donde al que no le gusta lo que resuelve otro, se ve con derecho a patear el tablero y hace berrinche, marchas o lo que fuera para expresar su disconformidad”, sostuvo la magistrada.

LRA 4 Salta

Diputados provinciales de distintos bloques repudiaron la censura sufrida por los trabajadores de la radio La 750 Salta, quienes denunciaron por redes sociales que les cancelaron el contrato con el Grupo Octubre tras recibir presiones por parte de un funcionario del Gobierno de Salta, por una publicación en la página web de la emisora en la que criticaban la gestión de Gustavo Sáenz.

Tras conocerse la noticia, Sáenz recibió al director del medio, Nahuel Sánchez, y a otros periodistas del staff, y tras lamentar lo sucedido aseguró que nunca ordenó una acción de censura.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día Mario Giorgi hizo su habitual editorial, donde habló sobre la relación de la Corte Suprema con los gobiernos de derecha en la historia del país. “El punto de partida institucional se produce tras la marca de nacimiento con Bartolomé Mitre, que pone en marcha la Corte en 1862, y no tuvo ningún pudor al elegir para integrarla a juristas entre los que figuraban varios vinculados a su gobierno”, introdujo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dedicó su editorial al resultado de la autopsia por la muerte de Facundo Astudillo Castro y la credibilidad del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a cargo de la pericia.

LRA 6 Mendoza

A través de su twitter, Sergio Chouza aportó datos fundamentales sobre la caída de las economías y el impacto de la pandemia a nivel mundial.

LRA7 Córdoba

“En los últimos cuatro años, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza aumentó en siete millones en la Argentina. La mitad es por la recesión de Macri. La mitad es culpa de la pandemia”, afirmó Alfredo Schclarek Curuchet, director académico del CIPPES, Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales. En diálogo con la Radio Pública, confirmó lo que el Presidente Alberto Fernández dijo ayer a la Pastoral Social: “Sí, definitivamente, se ha hecho mucho con el IFE y otras políticas. Pero la pandemia es muy fuerte, es muy grave. Estamos esperando que los que más tienen hagan su aporte”.

LRA 20 Las Lomitas

Pérez se manifestó en relación a los Precios Cuidados para los materiales de la construcción, diciendo que “este rubro, junto con el de alimentos, es lo que más ha crecido en estos últimos tiempos en cuento al volumen de ventas, y esto trajo consigo el incremento de precios”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Galand, presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la Patagonia, dejó en claro su descontento con las nuevas medidas adoptadas por el gobierno chubutense. “No encontramos una explicación lógica, científica y creíble para decir que el hecho de que la gente no se siente en un restaurante, aplanará la curva de contagios”, manifestó contrariada Galand.

LT 12 Paso de los Libres

El director del Área de Producción y Microemprendimiento Municipal, se refirió a la

charla virtual realizada con el equipo técnico de la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI), para tratar aspectos de la “promoción de microcréditos para el desarrollo de la Economía Social”.

LRA 3 Santa Rosa

La Cooperativa Popular de Electricidad cumple 85 años brindando energía eléctrica en la capital de La Pampa. El presidente del Consejo de Administración de la CPE, Alfredo Carrascal, recordó parte de la historia de la entidad, los logros a lo largo de los años y la actualidad del cooperativismo en la provincia.

LT 11 Concepción del Uruguay

“La actividad turística es uno de los factores más importe”, expresó María Laura Saad, directora de turismo de Concepción del Uruguay en comunicación con nuestra emisora. “Estamos en un proceso de trabajo que tiene que ver con la elaboración de los protocolos para todo lo que tiene que ver con playas” informó Saad.

LRA 25 Tartagal

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, firmaron convenios con municipios y consorcios para la adjudicación y entrega de equipamiento de optimización de la gestión de los residuos sólidos urbanos.

LRA 1 Buenos Aires

Los Bomberos voluntarios controlaron en las últimas horas los focos de incendio que se registran en Alta Gracia, Falda del Carmen, Carlos Paz, Tanti y Villa Berna, en tanto que en cercanías de La Cumbre y en Alpa Corral las llamas siguen descontroladas. En comunicación con Rezo por vos, el periodista de Radio Nacional Córdoba Aldo Omar Blanco describió la situación.

Luego de una jornada muy complicada, en la que se activaron varios puntos en las serranías, con gran presencia de fuego en Villa Carlos Paz donde corrieron riesgos varias viviendas, el viento rotó al sector sur y disminuyó en su intensidad esta mañana aliviando la tarea de los efectivos que combaten los incendios.

LRA 9 Esquel

Marcelo Barab, de la Corriente Clasista y Combativa, detalló el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, presentado en la Legislatura, el cual refiere a la construcción de 375.000 soluciones habitacionales en la etapa inicial, con la creación de un millón y medio de puestos de trabajo.

LRA 26 Resistencia

El gerente de Planificación de la empresa Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), Ricardo Requena, se refirió a la actualidad en la ejecución del segundo acueducto del interior, diciendo que la obra “fue licitada en 2010, comenzaron los trabajos en 2011 y va a permitir tomar agua del río, que abastecerá a las plantas existentes”.

LRA 27 Catamarca

En el Día Internacional del Adulto Mayor, Pandolfi expresó que “nos gustaría haber festejado como se hacía todos los años, abrazándolos, bailando y disfrutando, pero estamos en contacto, nos enviamos mensajes y los contenemos”.

Luego, la funcionaria le pidió a la sociedad “que en tiempos de pandemia, no nos olvidemos de los adultos mayores”.

NACIONAL ROCK

En el Día Internacional del Vegetarianismo hablamos con el abogado Hugo Daniel Carrión, fiscal a cargo de la UFI N° 2 de Lomas de Zamora, vegano, activista y especialista en Derecho Animal.

LRA 1 Buenos Aires

Rocío Tognacca, licenciada en Ciencias Biológicas y miembro del equipo de Ciencia Anti Fake News, en diálogo con Mario Giorgi, habló de las noticias falsas que circulan en redes sociales sobre las distintas vacunas que hay en desarrollo contra el coronavirus.

En particular, se refirió a la presencia de sales de aluminio en algunas de ellas y aclaró que los niveles existentes “son muy bajos para ser considerados tóxicos”, contradiciendo informaciones que se han difundido recientemente a través de videos. Sobre la contención de sales de aluminio en dichas fórmulas, Tognacca agregó: “Están establecidas las cantidades máximas a las que una persona se puede exponer durante un determinado tiempo sin esperar ningún daño. Y en este caso en particular, la cantidad no supera ese nivel máximo”.

LT12 Paso de los Libres

“Estamos realizando diferentes actividades, como ser el Ecocanje, colocamos unos cestos en forma de botellas para que depositen las botellas plásticas los vecinos de nuestra ciudad. Es una de las formas para acostumbrarnos a colocar los desechos dentro de cada botella. La idea es de que todos los papeles plásticos, envoltorios de fideos, arroz, guantes plásticos, queden compactos”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Bravo se mostró preocupado por el inminente aumento del boleto de colectivo. Recordó que propuso en reuniones con la empresa y el municipio que se autoricen aumentos del boleto de forma escalonada. Además, indicó que en febrero de 2018 se presentó el proyecto de estacionamiento medido en la ciudad para sostener el servicio de transporte público.

LU 23 Lago Argentino

Las pilas son un tipo de residuo altamente contaminante de agua y tierra que no puede ser reciclado. Según recomendó Rovtar, se debe evitar su consumo o utilizar pilas recargables ya que tienen una mayor durabilidad.

LRA 14 Santa Fe

La provincia de Santa Fe ingresó ayer al Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto impulsado por el gobierno nacional que beneficiará a 60 mil santafesinos de 11 localidades.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El Parque Provincial Protegido hoy está completamente seco. El funcionario argumentó que esto se debe a un conjunto de factores, entre ellos, las intervenciones humanas y la gran sequía sufrida por la Región.

LRA 7 Córdoba

Novarro, quien integra una lista de potenciales ganadores del Premio Nobel de Física, señaló que “el 95% de los elementos del universo es materia oscura. Sabemos que está, podemos cuantificarla, pero no sabemos qué es. Es el gran desafío intelectual de mi generación”, expresó el científico de 58 años, quien egresó de la Universidad Nacional de Córdoba y vive en Canadá.

LRA 12 Santo Tomé

El jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni, se refirió a los focos de incendios en Empedrado, Santa Rosa, Santa Ana y San Lorenzo, afirmando que “la situación es complicada por la sequía que vive en estos momentos Corrientes”.

LRA 1 Buenos Aires

Los incendios forestales en la provincia de Córdoba no se detienen, avanzan a zonas que hasta el momento permanecían al resguardo de las llamas. Horacio Embón dialogó con Quique Pesoa quien se encuentra en San Marcos Sierra. “El fuego está lejos de mi casa, pero se va acercando. No hay lluvias y cuando viene el viento para acá se pone todo con humo. Hay mucha sequía y los pastos están muy altos”, describió el conductor de “Estudio País” (sábados de 10 a 13 horas por Radio Nacional).

LRA 1 Buenos Aires

Gente de a pie dialogó con el historiador e investigador del CONICET Maximiliano Fiquepron sobre su libro Morir en las grandes pestes: Las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX en el que analiza, desde el presente y futuro del coronavirus, otras experiencias que vivió el Estado argentino ante otras enfermedades que se sufrieron a través de la historia, como la fiebre amarilla y el cólera.

LRA 17 Zapala

Se lanzó hoy una campaña nacional impulsada por la organización “Barrios de Pie Somos” que se propone el reconocimiento y valoración social “como esencial” que realiza una parte de la ciudadanía en las actividades comunitarias.

LT 14 Paraná

Bahl remarcó que la comuna este año “no subió los impuestos y con la deuda que tiene, no está en condiciones de pagar un aumento de sueldos”.

Trabajadores municipales se manifestaron para reclamar incrementos salariales y apertura de paritarias, mientras hoy se pagarán los sueldos y mañana, viernes, el monto ofrecido de $ 3 mil pesos, “que los funcionarios no lo van a cobrar”, recordó el intendente.

LV 8 Libertador

Tras el caravanazo realizado por los de trabajadores de la Educación en rechazo al proyecto de la nueva Ley provincial, el secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), Sebastián Henríquez, detalló aspectos de lo ocurrido en la protesta, y dijo que “el gobierno está perdiendo apoyos importantes”.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó el monto adicional no remunerativo de

$ 4.500 para los empleados de la administración pública provincial durante octubre, noviembre y diciembre. Además, estableció un bono de $ 3.500 para los trabajadores de los Programas de Empleo Municipal de Capital, y demás precarizados de la provincia.

LRA 42 Gualeguaychú

Luego de que el ministro de Economía anunció que “el gobierno mejoró la oferta a los sindicatos”, los gremios expresaron su rechazo a la propuesta.

Las organizaciones sindicales, representadas por secretarios generales de AGMER, AMET, UDA, SADOP, ATE y UPCN, volvieron a reunirse con el gobierno de Entre Ríos, que tuvo como interlocutor al ministro de Economía Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay.

LRA 15 Tucumán

Molina espera que el fallo en el marco de la Megacausa N°14, conocida también como Operativo Independencia II, condene a los 25 imputados por crímenes contra la humanidad, los que se cometieron en épocas de terrorismo de Estado en Tucumán, desde 1975. “Hay 235 víctimas que están incorporadas en esta Megacausa N°14 de delitos de lesa humanidad, que tiene 25 imputados”, afirmó.

LRA 7 Córdoba

Claudia Perugino, coordinadora del Programa ACOMPAÑAR, expresó que “el Programa forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, y se inscribe en el abordaje integral de las violencias”.

LRA 27 CATAMARCA

La integrante del equipo médico de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, comentó que “hay línea ile donde las mujeres se comunican y generan un turno inmediato”. Rosaroli explicó que tratan de cuidar lo máximo posible a las personas que se encuentran en situación de embarazo.

LRA 13 Bahía Blanca

Pilar Escalante, la Subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nos comentó los alcances del “Programa Igualar” entre los géneros en el trabajo, el empleo y la producción. “El programa entiende que se dan situaciones de desigualdad muy grande, donde las tasas de desempleo son mayores para las mujeres, la brecha salarial que ronda el 27%. Esto tiene que ver con estereotipos de género, con prejuicios, actividades que están culturalmente masculinizadas. Tenemos que poder trabajar junto a todos los actores del mundo del trabajo, sindicatos y empresas para avanzar con políticas hacia la igualdad”, sostuvo.

LRA 21 Santiago del Estero

Una mujer de 42 años fue asesinada a puñaladas en su casa de la ciudad santiagueña de La Banda y como principal sospechoso del femicidio detuvieron a la expareja de la víctima, quien había sido denunciado por violencia de género. La víctima, identificada como Claudia Jiménez (42), contaba con un botón antipánico tras sus denuncias contra Marcelo de Pablo (45), quien esta tarde fue capturado por la Policía en una zona de montes.

LRA 52 Chos Malal

Se realizó la quinta reunión de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, que coordina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), donde se debatió sobre la importancia de diseñar políticas que permitan valorizar la economía de los cuidados y la reducción de las desigualdades.

LT 14 Paraná

Tras el lanzamiento del Programa ACOMPAÑAR, realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Mariana Broggi asumió la titularidad de la Secretaría del área y destacó que la iniciativa brindará asistencia a personas que se encuentren en riesgo, debido a situaciones de violencia de género.

LRA 16 La Quiaca

El Colectiva Feminista ´Ni Una Menos Puna´, se sumó a la marcha contra los femicidios en la provincia, exigiendo la renuncia del ministro de Seguridad, Ekel Meyer.

En tanto, Claverie dijo: “en La Quiaca no queríamos quedarnos calladas, es una realidad que se está viviendo a nivel provincial, y más crudamente a nivel nacional. En esta ciudad, cotidianamente sufrimos situaciones de violencia de género, que no están siendo abordadas debidamente”.

LRA 6 Mendoza

El legislador informó sobre la iniciativa que impulsa junto a la legisladora Cecilia Rodríguez, referida a la capacitación en perspectiva de género para las y los ciudadanos que participen de jurados en los nuevos Juicios por Jurados.

LV 8 Libertador

Garnica dijo que “muchas son las expresiones que se han podido recabar, pero ninguna a favor de lo presentado”, y luego agregó que “la comunidad educativa sabe que se necesita una nueva ley, pero que los contenga a todos”.

LRA 23 San Juan

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, presentó este miércoles el Programa Igualar, una iniciativa que apunta a reducir las brechas de género en el mundo del trabajo, el empleo y la producción de manera integral. Para ello se articularán acciones con sectores empresariales, sindicales, de la economía social y solidaria, de la economía popular y del sector público. La iniciativa reconoce como urgente la intervención del Estado para generar condiciones más igualitarias para las mujeres y LGBTI+ en el ámbito laboral.

Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en el MMGyD, estuvo en el aire de Radio Nacional San Juan.

LRA 7 Córdoba

A sólo diecisiete días de las elecciones en Bolivia, la situación en el país hermano “está bien compleja, entre el golpe de estado y la pandemia hoy tenemos un desgobierno, corrupción e incapacidad para enfrentar esta crisis. Es una situación de emergencia”, afirmó esta mañana Wilmer Pérez, ex funcionario del gobierno de Evo Morales hoy exilado en Córdoba.

“En los últimos días renunciaron varios ministros y temo que esto esté escondiendo una situación aún más grave. No descartamos un autogolpe y que los militares queden en el poder para evitar que el MAS gane las elecciones o si efectivamente las gana”, precisó el funcionario depuesto por un golpe policial al que siguió un gobierno civil de facto.

LRA 16 La Quiaca

Hugo Molares, padre de Facundo Molares, reportero gráfico detenido actualmente en la cárcel de Chonchocoro ubicada en el Departamento de La Paz, relató los hechos que vivió y vive junto a su hijo, y manifestó que busca libertad y justicia.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador y director Ejecutivo del Instituto Independencia, Julio Fernández Baraibar, analizó la campaña presidencial de Estados Unidos y el debate entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden: “Es la campaña más beligerante y dura, donde se van a ver cosas que no se vieron en 60 años”, expresó. En comunicación con Fernando Pedernera y Andrea Baldivieso, expresó que para nuestra región no implica diferencia alguna quién resulte ganador ya que “ninguno de los 2 candidatos ofrece un trato distinto para América Latina del que tradicionalmente mantienen los EE.UU.”.

LRA 13 Bahía Blanca

Víctor Cruz nació en Buenos Aires, estudió cine en la UBA, donde hoy es docente. Ha sido invitado a los festivales y mercados más importantes del mundo como Locarno, Berlín y Cannes. Es un apasionado de las personas y sus historias, es por eso que entiende al cine como una experiencia vital y transformadora. Hoy estrena su documental ¡Qué vivas 100 años!, a través de la plataforma Contar y el próximo lunes en la TV Pública.

LRA 26 Resistencia

La cantante correntina, activista por los Derechos Humanos y maestra rural, María Mercedes de Pompert, conocida popularmente como Susy de Pompert, expresó que “desde chiquita me gustó el chamamé, estilo y ritmo al que es muy complicado definir”.

LT 14 Paraná

El grupo, conformado por Kike Teruel, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Alvaro Teruel, presentarán mañana por streaming su nuevo trabajo discográfico ´Ven por mí´, a través de las ´Sesiones 2020´, como han decidido denominar a sus nuevas apariciones públicas.

LRA 2 Gualeguaychú

Recientemente se publicó la antología “Otras nosotras mismas”, una convocatoria impulsada por Agua Viva Ediciones, en homenaje a la escritora argentina Olga Orozco en el centenario de su nacimiento. Como resultado de la convocatoria, fueron seleccionados 25 escritores y escritoras de España, México, Costa Rica, Bolivia y Argentina. Entre ellos se encuentran los entrerrianos Fernando Kosiak y María Belén Zavallo.

LA VIDA TE DA SORPRESAS

La mujer estaba muy enferma. Toda la familia reunida. Llamaron al médico. El doctor pidió quedarse a solas con la paciente en la habitación. Tensión generalizada entre todos los que estaban afuera esperando. Al rato el medico salió y pidió un destornillador.

Diez minutos más tarde, volvió a salir el doctor y solicitó un martillo. Luego de quince minutos dijo que necesitaba un taladro. El hijo mayor no aguantó más y preguntó: “Doctor, ¿qué tiene mi mama? “No tengo idea, todavía no pude abrir el maletín para revisarla…”.

