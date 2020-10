Doctor Giordanini: “Las autoridades no me escucharon”

En diálogo con Radio Nacional Malargüe el Dr. Sergio Giordanini, a cargo del servicio de guardia del Hospital Regional Malargüe pidió respuestas al Ministerio de Salud para los planteos que hacen los médicos autoconvocados: pases a planta, designación oficial del nuevo Director y del responsable del Servicio Covid, sector que se quedó sin profesional a cargo luego de la renuncia del Dr. Walter Cardozo.

“Las autoridades estuvieron el día martes y no tuvimos ningún tipo de respuesta ni soluciones de lo que reclamamos la semana pasada. Yo tuve la oportunidad de cruzarme con las autoridades y con una actitud desconsiderada, no me escucharon y nunca me citaron para hablar”, expresó el entrevistado.

El profesional anticipó a LV19 que se reducirán prestaciones y que solo se atenderán guardias mínimas y emergencias.

Escucha la nota completa aquí: