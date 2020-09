Denuncia mal funcionamiento del Consejo de la Mujer

El Colectiva Feminista Ni Una Menos Puna en La Quiaca, se sumó a la marcha contra los femicidios en la provincia, exigiendo la renuncia del ministro Ekel Meyer.

En contacto con Radio Nacional la Licenciada Regina Claverie dijo: “venimos de una semana bastante dura, con mucha bronca, con mucho enojo, muy tristes la verdad. Y acá en La Quiaca no queríamos quedarnos calladas, es una realidad que se está viviendo a nivel provincial y más crudamente a nivel nacional también, y en esta ciudad cotidianamente sufrimos situaciones de violencia de género, que no están pudiendo ser abordadas debidamente; eso fue uno de los reclamos de la marcha. No solo no llegar a los casos extremos de los femicidios y desapariciones, sino trabajar en la prevención y en el abordaje de las situaciones”.

OFICINAS DEL CONSEJO. “Denunciábamos también que no estaba siendo efectivo el trabajo del área del Consejo de la Mujer, que está acá en La Quiaca. Su funcionamiento está siendo muy deficitario, necesitamos más profesionales, más días de atención; solamente están dos días, con los martes el psicólogo y el jueves el abogado y necesitamos que se tome más seriamente esta problemática.

Porque el número corporativo que tiene la oficina provincial del consejo de la mujer no está funcionando. La difusión que se hace de la oficina que está atendiendo, no es la correspondiente con el domicilio de la oficina actual. Hay un vaciamiento de el único espacio que tenemos en nuestra ciudad, para poder acompañar a las mujeres y esperamos que desde el municipio, se pueda gestionar finalmente el área de la mujer. Y en este marco de crisis de emergencia en violencia de genero que tenemos en la provincia, es que pedimos la renuncia del Ministro Ekel Meyer, el cual en vez de acompañar a las familias y realizar un buen rastrillaje y hacer una buena labor en la búsqueda de las dos desapariciones que hubieron; atino a reprimir las movilizaciones de los familiares y de las organizaciones feministas, que hubo en Pálpala y llamamos a que haya un responsable de estos hechos y que se tomen reales cartas en el asunto”.

CASO VIOLETA. “La búsqueda y aparición de Violeta Avalos ha sido producto de la movilización que hubo, no es tanto gracias a la voluntad del personal policial porque la policía no está para cuidarnos y está habiendo una complicidad machista. Y la policía es una institución que debería formarse desde el momento cero en violencia de género, para mínimamente tener una buena atención y no revictimizar a las mujeres que se acercan, tomarle la denuncia. Sabemos de tres casos que nos llegan de personas cercanas, que están sufriendo violencia de género y que las denuncias no fueron tomadas o no están sabiendo donde acudir por este tipo de situaciones.

Estamos contentas por la aparición de Violeta pero esperamos que se le pueda realizar un debido acompañamiento, pudimos contactarnos con la familia y ofrecerle una psicóloga fémina, allegada a la organización para que tenga esa herramienta y también dejarle el mensaje a todas las mujeres de La Quiaca y zonas de incidencia, que se pueden contactar con nosotras y acudir a la página de Instagram que es, ´Una Menos Una´ y la de Facebook que es, ´Colectiva Feminista Ni Una Menos Puna´ y ahí podernos contactar y brindarles un acompañamiento desde nuestro pequeño lugar como militantes de esta lucha.

La marcha se inició en La Plaza Centenario, luego pasamos por el Consejo Deliberante, Municipalidad, Gendarmería, Policía Federal, la Comisaria y retornamos a La Plaza.

En nuestra marcha hubo participación de varias organizaciones y quedamos atentas al trabajo en red y remarcar que se debe trabajar desde la prevención de derechos y como instituciones civiles, municipales y provinciales. Poder trabajar en la erradicación en nuestra cultura y nuestra sociedad, desde la educación de los más chicos, desde nuestros varones, enseñando el respeto a la mujer y a la igualdad de género”.

ASISTENCIA. “El protocolo ante un caso de violencia, primero es poder mantener un círculo cercano, no aislarse, poder mantener contacto con la familia, amistades, poder de alguna forma trasmitir el momento que la mujer está sufriendo y buscar recursos de allegados; también tenemos la línea nacional que es el 144, que es un buen recurso, igualmente ellos trabajan redireccionando las denuncias a lo que es las jurisdicciones locales. Entonces es importante ese espacio de denuncia concreto, o también está la fiscalía y el ayudante de fiscal que toma la denuncia y con una atención deficiente; está el Centro de atención a la víctima de violencia de género en el barrio de Ruta 5 que está en la calle Puerto Argentino esq. Maestro Argentino y, también concurrir al hospital donde le tienen que dar un abordaje a su situación.”