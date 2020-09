Pilatti Vergara: “Estos jueces respetan la Constitución o respetan a Clarín”

La senadora nacional del Frente de Todos por el Chaco, María Inés Pilatti Vergara, dialogó con Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia que admitió el per saltum para tratar los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli contra la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar sus traslados que no cumplieron con la legislación vigente.

“Esto no es un tema de crisis institucional. Serán jueces, sus señorías y toda la parafernalia con que se los debe tratar, pero son tres trabajadores. O sea, son tres personas que por un problema de interpretación de las normas laborales que los afectan a ellos recurren a la justicia. ¿Qué crisis institucional hay en un problema de tres individuos”, reflexionó Pilatti Vergara.

Agregó, además: “otra cosa que es preocupante es que además de haber considerado crisis institucional, que no da, hable Rosenkrantz en su voto que esto afectaría la inamovilidad de los jueces. Mentira total y afirmación totalmente absurda. Porque la inamovilidad de los jueces se afectó en todo caso cuando Macri los sacó del juzgado para el cual habían concursado y los metió a dedo en otro juzgado de distinta categoría, de distinto grado y de distinta materia”.

“Acá no estamos despidiendo, desplazando o dejando sin trabajo a ningún juez, lo que se está diciendo es ‘Señor: usted acá fue mal designado, vuelva al juzgado de donde es juez natural”, graficó la senadora oficialista quién además integra el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En ese contexto, la senadora calificó a la conducta de los tres jueces como “corporativa y mafiosa”. Señaló que “acá nadie desconoce la relación de Rosenkrantz con el poder real. Aceptó ser miembro de la Corte por simple decreto del presidente, que después se tuvo que subsanar en el Senado por el escándalo que se armó. Rosenkrantz es un hombre de Clarín, es un hombre de Magnetto y toda su vida defendió los intereses de esta corporación”.

Así, Pilatti Vergara consideró que “cuando se resuelva la cuestión de fondo ahí se va a evidenciar si estos jueces respetan a la Constitución o respetan a Clarín”. Así, advirtió que “lamentablemente, es como que la elite del poder económico y del poder real está copando nuestras instituciones, al extremo que está copando el poder judicial”.

“Tengo una leve esperanza que de acá a la cuestión de fondo los cuatro jueces restantes que no argumentaron la aceptación del per saltum de la misma manera que Rosenkrantz fallen en el sentido que dicen las leyes vigentes. Tengo esa leve esperanza porque si no la verdad que sería un escándalo de dimensiones inimaginables y ya para entrar a analizar otras cuestiones de desestabilización muy serias que no sería nada raro que las estén planificando en Argentina como lo hicieron en Ecuador, en Bolivia y lo hicieron en Brasil”, concluyó.