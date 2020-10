Facundo Molares lleva 10 meses preso bajo el gobierno de facto de Añez

Hugo Molares padre de Facundo Molares, reportero gráfico detenido actualmente en la cárcel de Chonchocoro en el departamento de La Paz-Bolivia, en contacto con el programa “Al pie de los vientos” relató los hechos infortunados que vivió y vive junto a su hijo y manifestó que busca libertad y justicia:

“Él estaba cubriendo los eventos electorales en Bolivia, en octubre de 2019, luego sufre una descompensación, una insuficiencia renal aguda. Se desmaya, pierde el conocimiento y lo atiende primariamente en una especie de sala de primeros auxilios en la localidad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

En esa oportunidad se le extravía, por decirlo así la cámara fotográfica con la que el cumplía su labor de foto reportero, su celular, su documento y sus libretas de anotaciones.

Así que, pasados unos días, en esa precaria asistencia barrial, no lo pueden sostener medicamente y lo llevan al hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, ahí lo internan sin documento porque ya se lo había extraviado, se lo habían sacado. Y entra en la sala de guardia, lo inducen un coma, respirador artificial y sondas y queda ahí como NN.

Me avisan a mí, en Argentina de esta situación el día 11 de noviembre, el día 12 estamos allá a las nueve y media de la noche más o menos. Tomamos un avión rápidamente con mi pareja y llegamos allá, lo encontramos en esa situación, ahí yo lo reconozco y digo, este es mi hijo se llama Facundo Molares Schoenfeld.

Y a partir de allí empieza todo, una serie de acontecimientos terribles de un tono absurdo, grotesco y arbitrario que realmente responde a los cánones de una dictadura. No puede ser de ningún otro sistema o civilizado de convivencia.

En ese momento yo pregunto por su estado, por sus heridas y me dicen que no tiene ninguna herida, él no está herido; él está enfermo, tiene una insuficiencia renal aguda, necesitaba diálisis. Pero el hospital carece de un montón de elementos de remedios y de elementos para esos fines.

Entonces me ofrezco a comprarlos, cruzamos con mi compañera a la vereda del frente, compramos todo lo que nos indicaron los médicos, volvemos y se lo entregamos. Y ahí nos interceptan tres individuos de civil que dicen ser policías y que me tenían que tomar una declaración, entonces le digo que sí, que no hay ningún inconveniente pero que fuese ahí, en ese lugar ya que habíamos estado nada más que 15 minutos con mi hijo y que estaba en estado de inconsciencia, mal, estaba muy mal, yo lo vi muy mal.

Y nos agarraron del brazo y nos introdujeron por la fuerza en una camioneta sin identificación y nos llevaron hasta la comisaria de Monteros. Ahí nos sacan los celulares, los documentos y todas las cosas y nos encierran en celdas separadas a mi señora y a mí, y nos mantienen 25 horas sometidos a vejaciones, torturas psicológicas, interrogatorios forzados, etc. Para liberarnos dos días después, bajo amenaza de muerte sin permitirnos ir de vuelta a ver a mi hijo. Ahí empieza toda la historia seudo legal con mi hijo.

Lo acusan, lo introducen, lo imputan en una causa que ya tenía más de 10 días de iniciar la causa, donde Facundo no estaba, ni imputado, ni acusado, ni mencionado, no se había cumplido ninguno de los requisitos para involucrarlo. Sin embargo, lo involucraron en esa causa que armaron junto con otros integrantes políticos del gobierno legítimo que existía hasta hacia un momento. El juez en una audiencia cautelar, muy irregular le dicta prisión preventiva y queda internado en el hospital porque él estaba en terapia intensiva, y a los dos, tres días viene una patota policial, lo secuestran, le arrancan los sueros, los medicamentos y se lo llevan así, semidesnudo, sin calzado, sin ropa, sin nada a la cárcel del Palma Sola; donde acude el fiscal al otro día porque se entera por los medios, por la televisión que había pasado esto.

Con un médico lo ven, lo atienden, ven todas las deficiencias físicas que él tiene; pulmonar, hipertensión arterial, la insuficiencia renal, pérdida de visión y sin embargo a los dos o tres días después vuelven a trasladarlo. No se sabe quién, porque no hay orden judicial ni nada, presumimos que en la segunda oportunidad ha sido personal penitenciario.

Se lo llevan a Chonchocoro, a 700 km de distancia donde está la causa de origen, a un penal de máxima rigurosidad; a más de 4000 metros de altura, incomunicado sin poder ver por mucho tiempo la luz del sol, salir al patio media hora, en fin. De esto ya han transcurrido 10 meses.

Facundo no está acusado, se le vencieron los pazos a la fiscalía. No emitió ninguna acusación, o sea que es un detenido ilegal aparte que originalmente fue secuestrado. Su situación hoy, es de un detenido ilegal”.

ACTUALMENTE. “El mantiene un ánimo porque es una persona íntegra, es un trabajador de la prensa, es un muchacho que se mantiene bien intelectualmente gracias a Dios. De salud está delicado, imagínese que está en una cárcel en esas circunstancias con el peligro del covid-19, no se le puede dar ningún tipo de asistencia porque esta todo restringido.

Va un médico que es rotatorio de las cárceles que hay, que yo conozco por lo menos la existencia de tres; el mismo médico para todas las cárceles. No hay ningún estudio complejo que se le pueda hacer, cuando empezamos hacerle algún estudio bajo requerimiento legal, le pone muchas maniobras dilatorias; se hizo algo pero el covid viene a interrumpir todo. Así que, el estado de salud de él, hoy es delicado, realmente es delicado”.

LEGALIDAD. “Nos costó mucho el tema legal. En principio cuando hacen la audiencia cautelar donde le dictan prisión preventiva, la fiscalía la solicito esa audiencia el día 28, el día 29 la concedió el juez Roger Salvatierra o sea con una celeridad impresionante y ese mismo día nombró abogada defensora de oficio, a una doctora de la zona que por supuesto no tuvo tiempo de preparar la causa, ni vocación, ni espíritu de defensa o sea que mal pudo haber sido defendido; después, tampoco apeló al decreto de prisión preventiva.

Nos costó cambiarla, nombrar un abogado particular porque todos tienen miedo por el proceso dictatorial que vive Bolivia, todos tenían miedo de involucrase; algo terrible, hasta que por fin conseguimos una profesional con el que estamos trabajando.

Pero al día de la fecha se han realizado seis audiencias para la cesación de la prisión preventiva, o sea ya está en condiciones el, inclusive está en condiciones de ser sobreseído porque no está acusado, está inculpado es absolutamente inocente de todos los cargos, estaba trabajando de foto reportero.

Pero en el marco ese de la persecución a la prensa donde lamentablemente perdió la vida otro argentino, Sebastián Moro en circunstancias muy parecidas aunque lamentablemente este chico falleció. Todo trabajador de la prensa libre es automáticamente perseguido.

En concreto, la situación legal de Facundo hoy estamos luchando para que se haga un poco de justicia. No puede ser que se hagan seis audiencias cautelares y se suspendan por falta de notificación, por ejemplo, cuando el poder judicial quien es el encargado de notificar, después por razones muy banales y en algunas exclusive sin fundamentes, o sea son resoluciones infundadas de parte de la autoridad judicial en la que suspende audiencias que no ha dado tiempo, ni de 5 minutos, ni de dejarlo hablar al abogado defensor.

Así que, evidentemente estamos en un problema de una dilación, retardación y negación de justicia de caso Facundo”.

DICTADURA. “Facundo es una víctima de este proceso de facto, lamentablemente no es el único, se calcula o se dice que hay 1500 personas por lo menos detenidas sin causa en este momento en Bolivia y además muertos, heridos y desaparecidos.

En el caso particular de Facundo, es el caso de un foto reportero argentino que estaba realizando tareas para una revista argentina, la revista ´Centenario´; es una persona que puede acreditar su trabajo, puede acreditar su salario, puede acreditar por informes médicos su estado de salud. La fiscalía tenía 150 días de plazo, ya van más de 300 y no realizó ninguna acusación.

Hemos alquilado un departamento chiquito ahí en Santa Cruz para que Facundo tenga arraigo, o sea tenemos todos los requisitos que nos pidieron, todos los requisitos cumplidos y sin embargo nos responden con esta dilación que ya suena a una ofensa a la inteligencia, de suspender todas las audiencias por motivos que no tienen ningún sentido.

Realmente estamos todos muy angustiados por esta situación, porque ya no sabemos qué recursos oponer a este tipo de medidas”.

CANCILLERÍA. “De cancillería la única respuesta que hemos tenido es que el gobierno argentino no reconoce formalmente al gobierno de facto boliviano, por su carácter de ilegal e ilegitimo.

En principio yo creo que ninguna persona de bien puede oponerse a esa calificación porque es un hecho real; el tema que no es suficiente ni totalmente, es cierta esa respuesta que nos dan porque hay una encargado de negocios, las relaciones consulares mutuas se siguen manteniendo, las relaciones comerciales se mantienen y la cancillería argentina alguna vez también, durante este gobierno actuó en defensa de algunos diplomáticos bolivianos que querían viajar a Argentina como refugiados políticos.

Esperamos que esta situación cambie pronto y reconocemos que no es el mejor momento de las relaciones argentinas bolivianas, justamente por esta circunstancia desgraciada de gobierno de facto.

Esperamos que la cancillería actúe de alguna manera porque se trata de la vida, la salud, de la libertad de un ciudadano argentino, trabajador de la prensa que fue secuestrado y es mantenido ilegalmente, detenido por un gobierno de facto. Creo que nos da la argumentación, tiene toda la solidez como para merecer la intervención de la cancillería”.

DERECHOS HUMANOS. “Nosotros hemos recurrido y seguimos estando en diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las Naciones Unidas, con el Vaticano, con Israel, con todos los organismos de Derechos Humanos que hoy luchan por lograr un poco más de justicia en el mundo (Abuelas, Madres, Hijos), con Asociación Cristiana Contra la Tortura. Nosotros mantenemos contacto, dialogo con muchísima gente, mantenemos permanentemente este contacto para que se haga justicia de un caso más allá de que sea mi hijo y que me embarga toda la angustia de cualquier padre, es un caso muy serio y muy grave de un ataque a la libertad de prensa también. Hemos hecho una presentación a Relatoría Especial por la libertad de expresión, contra la tortura, contra la desaparición forzada de personas, en fin. Estamos trabajando mucho con eso”.