Diario de Radio Nacional 30/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Día de la Amistad Argentino-Brasileña

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Charla con el presidente electo Joe Biden

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Lanzamiento del Plan Gas.Ar

Buenos Aires – Murió MONA MONCALVILLO: La ex directora de Radio Nacional tenía 73 años

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: El recuerdo de Mona Moncalvillo

Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “En 2021 empezaremos a recuperar la normalidad”

Córdoba – EDUARDO WADO DE PEDRO: Victoria del Frente en Río Cuarto

Mendoza – FLOR DESTEFANIS: “Vamos a incluir mujeres en la mano de obra pública”

Libertador – JUAN CARLOS DIAZ ROIG: “Macri destruyó el sistema jubilatorio”

Mendoza – Por repudiar declaraciones a favor de la dictadura: Concejala recibió amenazas

Resistencia – Mayor control: Regulación de la pauta publicitaria oficial

Bariloche – TATY ALMEIDA: “Es la muestra evidente del odio que esta gente siente”

Buenos Aires – ALFREDO ZAIAT: “La economía tiene todo para crecer más del 5,5% el próximo año”

Buenos Aires – JOHN CARLIN: “Maradona es una figura que ha fascinado siempre a los ingleses”

Patagonia – PEDRO BRIEGER: “Maradona es un símbolo de rebeldía”

Libertador – La actitud crítica de Los Pumas: Los homenajes a MARADONA en todo el mundo

Santa Fe – CINTIA MIGNONE: Las trabajadoras tienen licencia por violencia de género

San Martín de los Andes – LUDMILA GAITAN: Proyecto para licencia por violencia de género

La Rioja – JUAN CARLOS VERGARA: “Estamos trabajando muy fuerte en la vacunación”

Resistencia – PAMI Chaco: Prepara para el plan de vacunación contra el coronavirus

Ushuaia e Islas Malvinas: JUAN IGNACIO GARCIA: Tierra del Fuego firmó convenio con FADEA

Río Grande – GUSTAVO FLEITAS: Un emprendimiento de cultivos hidropónicos en la Margen Sur

San Juan – DANIEL SANNA: El Sindicato Médico de San Juan ratificó paro y movilización

Resistencia – MIGUEL ANGEL FERNANDEZ: Pesar por el fallecimiento del director de Diario Norte

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente mantuvo una videoconferencia desde la residencia de Olivos con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, al cumplirse 35 años desde el encuentro de los ex mandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú, que diera origen al Mercosur. En conmemoración del encuentro de 1985, el 30 de noviembre fue instituido como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde una conversación telefónica desde Casa Rosada con el mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden.

Del contacto, que duró unos 35 minutos, participó también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informaron fuentes oficiales.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata del Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino, que se anuncia con un acto en el Museo del Bicentenario.

LRA 1 Buenos Aires

Falleció la periodista y titular de Radio Nacional entre 2003 y 2007, Mona Moncalvillo. Tenía 73 años. Fue conductora en la emisora, hasta el año pasado, del programa “Dos ideas juntas”.

Estudió en la Universidad Nacional de La Plata la carrera de Comunicación Social. Trabajó durante 14 años en la Revista Humor y luego continuó su carrera en la agencia Télam. Fue columnista en varios diarios porteños.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó a la periodista y directora de Radio Nacional entre 2003 y 2007, “Mona” Moncalvillo, quien falleció este lunes 30 de noviembre a los 73 años.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, precisó que el ciclo lectivo comenzará entre la tercera semana de febrero y la segunda de marzo, según las jurisdicciones, y aseguró: “Estamos planteando para el 2021 la presencialidad como ordenador del sistema educativo y empezar a recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia”.

LRA 7 Córdoba

Tras la victoria de Juan Manuel Llamosas, quien fue reelegido como intendente de Río Cuarto, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, señaló que se trata de un triunfo “muy importante”. El ministro señaló que “la gente decidió apoyar un proceso conducido por Llamosas y el gobernador Juan Schiaretti, junto al acompañamiento de Alberto Fernández.

Río Cuarto se convirtió en una ciudad que vuelve a confiar en el peronismo y en una fuerza política que generó consenso con otras fuerzas”.

LRA 6 Mendoza

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, detalló las obras que encara el Departamento con fondos nacionales y parte del presupuesto provincial.

Destéfanis contó que se continuarán ampliando las redes de agua potable y se trabajará en el acueducto que no terminó la gestión radical. Finalmente, la intendenta recordó que las empresas contratistas deben ser locales, lo mismo que la mano de obra, con la obligación de sumar mujeres en la mano de obra pública.

LV 8 Libertador

Así lo explicó Juan Carlos Díaz Roig, ex diputado de Formosa y especialista en temas de movilidad jubilatoria.

“La fórmula de Cristina, que funcionó durante siete años, era un promedio entre la recaudación previsional y los salarios. Por lo tanto, en esos años la fórmula arrojó siempre un 25,5% por encima de la inflación”, aseguró Díaz Roig.

LRA 6 Mendoza

Ayelén Mantello, concejala por el Frente de TODOS de Guaymallén, se refirió al suicidio del secretario de bloque de la UCR, Rodolfo Núñez, y deslindó cualquier responsabilidad en la trágica decisión, tras denunciar amenazas de militantes contra su vida.

La concejala explicó que Núñez había reivindicado el régimen de Augusto Pinochet y por esas declaraciones fue despedido de su cargo por los integrantes de su partido.

LRA 26 Resistencia

José María Murad, abogado, periodista e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática Capítulo Chaco, se refirió a la conformación de los Fideicomisos para administrar la pauta oficial.

“Es una figura jurídica que busca recaudar fondos para un fin determinado, y en el caso de la pauta publicitaria oficial del Chaco, se denomina FAPPO y se instrumenta a través de la Fiduciaria del Norte”, expresó Murad, quien luego agregó que “en el gobierno provincial anterior se produjeron hechos que significaron daños específicos al erario público, y en función de eso es que sostenemos que es imprescindible fijar normas específicas para la distribución de la pauta oficial y de su otorgamiento”.

LRA 30 Bariloche

Almeida se refirió a las pintadas sobre los pañuelos en la plaza del Centro Cívico donde se recuerdan a desaparecidos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Alfredo Zaiat analizó la situación económica del país en el marco de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas por el Gobierno y afirmó: “No hay ajuste, pero hay sectores más frágiles que es donde el Gobierno tienen que poner más énfasis”. En Rezo por vos, explicó que “en términos globales, no es correcto hablar de ajuste porque hay una expansión del gasto público y las políticas monetarias”. En tanto, dijo que “la mayoría pudo acompañar a la inflación”, pero remarcó que “se viene de 4 años de una caída del salario fenomenal”.

LRA 1 Buenos Aires

Carlin brindó detalles sobre la entrevista que le realizó a Diego Armando Maradona un día antes del partido ante Inglaterra en el Mundial del ’86 y señaló que aquellos dos goles fueron “el momento más épico de su vida”. En el programa En qué juego estamos, expresó su tristeza por el fallecimiento del astro argentino y recordó algunos momentos de su vida, al tiempo que manifestó: “Maradona es una figura que ha fascinado siempre a los ingleses”. En tanto, dijo que “con su muerte, el mundo se quedó con un poco menos de oxígeno”.

LU 4 Patagonia

Brieger participó de la VII Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y en su participación recordó a Diego Maradona.

“Maradona es pueblo, es mucho más profundo que un jugador de fútbol. Ningún jugador puede provocar lo que provocó la muerte de Maradona en el mundo. Hay muchos grandes jugadores, pero ninguno le llega a la talla de un Maradona, y ya no dentro de un campo de juego”, manifestó Brieger.

LV 8 Libertador

El periodista Esteban Rodríguez se refirió a los homenajes tributados a Maradona en todo el mundo, y expresó que el significado de Diego quedó demostrado en la actitud y las lágrimas del entrenador Carletto Angelotti.

Luego, Rodríguez comentó la situación planteada por Los Pumas, que no le realizaron ningún homenaje público a Maradona. Al respecto, el periodista destacó la actitud de los All Blacks que dedicaron su hacka a la memoria de Diego, y valoró el gesto que tuvo la selección neozelandesa al llegar a la Argentina y visitar posteriormente la ex ESMA.

LRA 14 Santa Fe

Trascendental avance en los derechos laborales en un logro obtenido por la lucha de las trabajadoras de prensa con el sindicato que las representa.

LRA 53 San Martín de los Andes

Iniciativa presentada por el Movimiento Popular Neuquino con una aplicación que incluiría al personal de la administración pública de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, habló sobre la situación epidemiológica actual de la provincia, y dijo que desde hace varias semanas “venimos descendiendo el número de casos”.

Luego, el funcionario expresó que “estamos trabajando muy fuerte en la vacunación”, y comentó que es una tarea en conjunto con las Fuerzas Armadas, los Comité Operativo de Emergencia (COE) provinciales y los intendentes.

LRA 26 Resistencia

La titular del PAMI Chaco, Daniela Campodónico, dijo que “en esta semana que terminó, el gobierno nacional presentó la logística que se usará en la vacunación contra el COVID-19, en el que tendremos un rol principal porque los adultos mayores son una prioridad”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Detalles del acuerdo que tiene como fin explorar distintas alternativas para generar los componentes de los aviones en suelo argentino.

LRA 24 Río Grande

Cualidades de los cultivos hidropónicos que están en auge en la Margen Sur.

LRA 23 San Juan

“Se vienen tres jornadas de reclamos: una marcha y dos paros sin asistencia a los lugares de trabajo”, avisó Sanna en reclamo por aumento salarial.

LRA 26 Resistencia

Tras el fallecimiento del director de Diario Norte, Miguel Ángel Fernández, este fue recordado por Eduardo López, quien fue jefe de Redacción del matutino.

“Lo considero como mi padre periodístico y desde su niñez, en General San Martín, estuvo ligado a la actividad. Trabajó en el área de Prensa del gobierno provincial, en el desaparecido diario El territorio y después en Norte. Me enseñó muchísimo, desde la práctica, y lo quiero rescatar como uno de los grandes precursores y periodistas del Chaco y la región”, dijo emocionado López.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Gollan aseguró que el país se encuentra “en los albores de comenzar la vacunación” contra el coronavirus, y aseguró que en la provincia de Buenos Aires se trabaja de manera intensa para armar el operativo que comenzará “ni bien lleguen” las dosis.

“Estamos viendo todos los días que aparecen nuevas posibilidades y más cercanas. Todas las vacunas están demostrando que los anticuerpos neutralizantes duran más de seis meses”, expresó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Defensa afirmó que las primeras vacunas contra el coronavirus estarán disponibles en la primera quincena de enero.

Agustín Rossi aseveró que las primeras dosis estarán destinadas a la población de riesgo y trabajadores esenciales para que ya estén todos vacunados antes de marzo.

“Dentro de los esenciales los prioritarios son los hombres y mujeres del sistema de salud, las fuerzas armadas y de seguridad. El presidente decidió incluir a los docentes para que el año que viene tengamos un ciclo lectivo lo más normal que se pueda”, detalló el funcionario.

LRA 17 Zapala

Actividades y protocolos que se trabajan para la temporada de verano 2020/2021.

LRA 52 Chos Malal

Detalles sobre la lactancia materna en tiempos de pandemia de coronavirus.

LRA 26 Resistencia

Daniel Pascual, codirector del Hospital Julio Perrando de Resistencia, se refirió al coronavirus expresando que “en este fin de semana advertimos una notable disminución de casos positivos. Todos esperamos la vacuna y su aplicación que, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud, será masiva y estimamos que será a fin de diciembre y principios de enero”.

LT 14 Paraná

Se publicó el Decreto Nacional 956, el cual informa sobre las nuevas medidas preventivas en el marco de la pandemia.

En este sentido, el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, informó que, según el decreto en la provincia, cada entrerriano podrá trasladarse de un Departamento a otro, además de habilitarse las reuniones familiares de hasta 20 personas en lugares cerrados y los eventos de hasta 100 personas en espacios abiertos.

LRA 42 Gualeguaychú

Entre las disposiciones más importantes que entraron en vigencia en Entre Ríos, se autorizó la libre circulación y las personas no deberán hacer cuarentena.

Luego, para las reuniones sociales y familiares, eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, se habilitaron hasta 20 personas en espacios privados, tanto cerrados como abiertos.

LRA 6 Mendoza

Manucha, uno de los 64 elegidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para recibir financiamiento vinculado a su trabajo sobre el uso de la vitamina D para combatir el coronavirus, explicó en qué consiste su estudio, y dijo que “si nuestra hipótesis se confirma, vamos a poder tratar al paciente de COVID-19 con vitamina D, mientras aguardamos la llegada de la vacuna”.

LRA 5 Rosario

La necesidad de mantener los cuidados durante la pandemia de coronavirus a pesar de la baja de contagios.

LRA 29 San Luis

Detalles sobre los protocolos del turismo interno. “Apelamos a la responsabilidad del turismo interno”, dijo Macagno.

LRA 1 Buenos Aires

A partir del 1° de diciembre hasta el 4 de abril se reactivará el turismo en Argentina. Durante la pandemia, más de una cooperativa del sector tuvo que reinventarse para sobrellevar el momento particular que atraviesa el mundo. Laila Wischñevsky, periodista de la Agencia de Noticias de la UBA, entrevistó a tres instituciones que explicaron sus casos.

Política | Volver al inicio

LRA 55 Río Senguer

Se decidió en votación unánime la elección de Carlos Linares como nuevo presidente del Partido Justicialista de Chubut.

Tras la elección, Linares remarcó que “tenemos que poner en funcionamiento al Partido, darle vida. Necesitamos trabajar para que el Justicialismo tenga decisión, protagonismo y visitar cada uno de los Consejos de localidad en la provincia. Es decir, un Partido que tenga un posicionamiento político e ideológico, por lo cual el trabajo va ser mucho”.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El Ejecutivo de Lago Puelo presentó ante el Concejo Deliberante el cálculo de ingresos y egresos para 2020 y el proyecto de ordenanza tarifaria, que causó críticas desde la oposición.

El viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, explicó que “los cambios se deben a una lógica de crecimiento demográfico muy fuerte del municipio. La propuesta es discutir y escuchar otras propuestas”.

LRA 9 Esquel

Los vecinos de la ciudad le enviaron una carta al Ejecutivo y al Legislativo municipal pidendo la declaración de la Emergencia Tarifaria y de la Emergencia Económica y Social.

Al respecto, uno de los más de 500 firmantes del documento, Tomás Pinto, dijo que “llegan facturas por cinco mil pesos sobre ingresos familiares que no superan los 20 mil pesos. A eso, hay que sumarle otros servicios y una realidad gravísima que tiene que ver con el caos en Salud y Educación por el conflicto salarial y la pandemia”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Opinión sobre la iniciativa de un grupo de personas para reactivar la Cámara de Comercio, Industria y Minería de la localidad.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

A través de acciones de infraestructura, logística y monitoreo por parte del gobierno provincial, 4.621 alumnos volvieron a las aulas en Entre Ríos.

En este sentido, el titular del organismo educativo, Martín Müller, hizo mención al permanente monitoreo que realiza la provincia en cada una de las instituciones que abrieron sus puertas y en aquellas que solicitan el permiso para hacerlo, diciendo que “la vuelta a la presencialidad se está desarrollando con responsabilidad y buenos resultados”.

LRA 1 Buenos Aires

Con la mirada puesta en el año próximo y a partir de los aprendizajes del presente ciclo, el Ministerio de Educación de la Nación difundió una serie de documentos sobre las acciones implementadas y las proyecciones para 2021. Informa del Area de Contenidos.

LT 14 Paraná

La vocal del Consejo General de Educación (CGE), Griselda Di Lello, explicó que el regreso presencial a las aulas en Entre Ríos “ha sido en forma exitosa, responsable y ordenada”.

En Entre Ríos, a 2020 y 2021 se los verá “como una unidad, con apoyos y acompañamiento escolar. Se pondrá el ojo en la trayectoria de cada estudiante, acompañando la trayectoria y la obligatoriedad de cada alumno”, finalizó diciendo Di Lello.

LU 4 Patagonia

Los obispos de Chubut emitieron un duro comunicado, en el cual expusieron el rechazo al proyecto de zonificación minera que impulsa el gobierno provincial de Mariana Arcioni.

Al respecto, el obispo de Esquel, José Slavy, indicó que “el pueblo de Chubut se ha pronunciado, siempre vienen con esta propuesta que la gente no acepta. La gente nos reclama que nos involucremos como pastores de la iglesia y que le digamos a los gobernantes que fueron elegidos por voto popular y tienen que escuchar también”.

LRA 22 Jujuy

Caffe, también profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó el fenómeno natural ocurrido en las primeras horas de la tarde del domingo cuando se registró un temblor de magnitud 5.9 en la escala de Richter, con epicentro en el límite entre Salta y Jujuy, el cual afectó principalmente a localidades de la Quebrada.

LV 8 Libertador

Magistochi, responsable de la Empresa Mendocina de Energía, brindó detalles sobre la composición accionaria de la empresa provincial de Energía que involucra a los municipios.

Por otra parte, el ingeniero Magistochi explicó detalles sobre las acciones a desarrollar para que EMESA pase a cotizar en Bolsa y de esta manera obtener una renta que pueda ser reinvertida en proyectos.

LV 8 Libertador

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de Prevención y Lucha contra el VIH SIDA.

El doctor Víctor Bittar, titular de Programa Provincial de SIDA, contó cómo se transitó el Programa durante la pandemia, junto a la gestión de medicación cada tres meses, con la finalidad de evitar la circulación.

LRA 55 Río Senguer

Rolando González José, Director del CONICET Cenpat de Puerto Madryn, criticó la modificación de un informe del CONICET para justificar el desarrollo minero en Chubut, y cuestionó que se dupliquen las estructuras existentes para crear el Consejo Provincial de Ambiente.

LT 12 Paso de los Libres

”Ha dejado grandes estragos”, aseguró el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, sobre los efectos de la tormenta que azotó a la provincia.

Bertoni explicó que las lluvias significaron un alivio para los bomberos que venían trabajando arduamente en los incendios, al margen de los destrozos que ocasionó el fenómeno meteorológico.

LV 8 Libertador

Mabel Garrido, una de las madres que espera reunirse con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Mendoza, expresó que la ley que necesitan dispone la realización de un “certificado oncológico que pueda cubrir y satisfacer todas las necesidades del niño hasta que concluya el tratamiento o su alta definitiva”.

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas, participará el 2 de diciembre junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de un conversatorio donde se hablará de esta problemática. Este evento se realizará en el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

También se tratará la importancia del Centro Demostrativo de Indumentaria que, hace 12 años, generó un polo textil con 10 cooperativas con el objetivo de ayudar a las personas que salieron de la explotación laboral.

LRA 57 El Bolsón

La Asamblea en Defensa de Agua y de la Tierra denunció que la empresa Ladden S. A. relanzó la venta de lotes en Pampa de Ludden de forma ilegal a pesar del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

LRA 15 Tucumán

Repercusiones del temporal del lunes a la madrugada que afectó a varias localidades de la provincia.

LRA 53 Neuquén

Detalles de los protocolos que se elaboraron para la vuelta de los viajes en micro de media y larga distancia, desde Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

LRA 4 Salta

La referente de la organización Mumalá confirmó una denuncia porque se sintió intimidada junto con su familia porque vandalizaron su domicilio el sábado pasado cuando se realizó la manifestación contra la Interrupción Legal del embarazo.

Laborales | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Álvarez se refirió al paro de 48 horas que se lleva a cabo hasta mañana, 1° de diciembre, en el Hospital de Zona Justo José de Urquiza.

“Hace más de 18 meses que no tenemos una paritaria”, dijo Alvarez, quien además expresó que el paro cuenta con un 80% de adhesión.

LRA 22 Jujuy

Finalmente, los colectivos de las empresas Santa Ana, Pal-Bus, y Xibi se encuentran circulando por las calles de San Salvador de Jujuy, luego de seis días sin prestación de servicios.

Sergio Lobo, referente de la UTA Jujuy, confirmó que “la acreditación de haberes en las cuentas de los trabajadores se hizo fectiva, a partir de lo cual los choferes tomaron las unidades e iniciaron sus recorridos”.

LV 8 Libertador

Silvia Iñiguez, del área de Legales del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), expresó que “es incomprensible que a esta altura del siglo XXI sigamos analizando si corresponde la separación del Estado de la Iglesia”.

“Se está violando la constitución al imponer una religión”, expresó Iñiguez, quien luego manifestó que “el fallo de la Corte Suprema que habilita la realización de misas en las escuelas públicas se trata de una abierta violación a los derechos de quienes no profesan ninguna religión”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Chitarroni es por sobre todas las cosas, un modelo de lector para todos aquellos que conocen sus escritos y también sus clases de literatura. Enciclopedista y erudito sin alardes, Chitarroni puede enhebrar discursos que van de Stevenson al rock y al programa de TV del momento con absoluta naturalidad. Su saber nunca es arrogancia y siempre apunta a la generosidad del conocimiento compartido.

LRA 26 Resistencia

Elordi, representante en el Chaco del Instituto Nacional del Teatro (INT), se refirió a la conmemoración del Día Nacional de la actividad.

“Por suerte, se comienza a ver una luz de esperanza en cuanto a la finalización de este año que nos trató tan mal a todos y, especialmente, al teatro independiente. La pandemia lo atacó muy fuerte, pero por suerte tuvimos el apoyo del Estado y las leyes que se consiguieron en su oportunidad permitieron la creación de salas en Resistencia y en varias localidades del interior”, afirmó Elordi.

LU 4 Patagonia

La VII edición de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia adoptó un carácter internacional, gracias a las posibilidades que brinda la virtualidad.

Liliana Peralta, secretaria de Cultura local, puso en valor el trabajo realizado para fortalecer la llegada a cada hogar mediante el streaming.

LRA 26 Resistencia

En el aniversario del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, que se recuerda cada 30 de noviembre, el cineasta Camilo Gómez Montero, director del documental ‘Buscando al comandante Andresito’, expresó que su trabajo refiere “al único originario de toda la historia argentina que fue gobernador en lo que hoy es el territorio de Misiones y la ciudad de Corrientes, una especie de Evo Morales de hace 200 años”.

Humor | Volver al inicio

IR DE PESCA CON PAPA

Después de un día de pesca con mi padre, llegué a casa con la cara morada y la cabeza vendada. Mamá preguntó, que había pasado. “Fue un mosquito”, respondí. “Tanto de picó”, dijo ella sorprendida. “No llegó a picarme”, expliqué. “Papá lo mató antes con el remo…”.

CHOCOLATE