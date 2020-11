El periodista y sociólogo argentino, Pedro Brieger participó de la VII Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. No dejó pasar en su presentación el recuerdo para Diego Armando Maradona a quién lo definió por encima de su talento en el deporte. “Es Maradona un jugador de fútbol, no no es solo un jugador de fútbol, Maradona es pueblo es mucho más profundo que un jugador de fútbol. Ningún jugador puede provocar lo que provocó la muerte de Maradona en el mundo, hay muchos grandes jugadores pero ninguno le llega a la talla de un Maradona y no dentro de un campo de juego”.



En este sentido, apeló a la figura del Diez. “Maradona era un todo, es falsa la dicotomia entre un hombre inteligente dentro del campo de juego y una persona usada fuera del campo. Maradona es un símbolo de rebeldía por eso ayer su imagen acompañó las protestas de Francia, por eso en Napoles es un símbolo de rebeldía allí logró que un equipo ganará, pero en fondo logró que el sur pobre se levantará contra el norte rico”.

“Como dijo Hebe de Bonafini detrás de la camiseta de Boca, de la Selección, estaba la camiseta de Villa Fiorito”, resumió.