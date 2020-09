Diario de Radio Nacional 15/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: “El país necesita revisar su sistema de desarrollo”

LAURA STRATTA: “Es importante sostener un Estado activo”

JOSE LUIS GIOJA: “Se pide una colaboración extraordinaria por única vez”

MARCELO CASARETTO: “Macri les hizo perder un 19% a los jubilados”

LEONARDO GROSSO: Aporte extraordinario para cubrir el 36% de la pandemia

OSCAR PARRILLI: Propone la creación de un programa nacional de ahorro

CECILIA MOREAU: “Están muy claros los dos modelos de país”

FOTO LIBERTADORES

ALICIA CASTRO: Cumbre mundial de la Internacional Progresista

CARLOS RAIMUNDI: Argentina no está desconectada del clima mundial

SEBASTIAN PREMICI: El gobierno presenta el Presupuesto 2021

FEDERICO SCRIMINI: Santiago es la provincia del NOA que generó más dólares

MANUEL HERRERA: Durante el macrismo cerraron 25 mil empresas

FOTO NACIONAL PARANA

HASTA EL LUNES: Lago Puelo suspendió actividades sociales

HAYDEE GONZALEZ: “El 75% de los diagnosticados no conocían los síntomas“

GUILLERMO FARANA: “Volvieron muy entusiasmados al aula”

ANDREA FREITES: “Es angustiante la situación en Río Grande”

ALEJANDRO GUTIERREZ: Reunión del Comité Emergencia Zona Sur

MARTIN PIAGGIO: Aislamiento social con resultados altamente positivos

FOTO NACIONAL CORDOBA

ADRIANA CATIVA: Los docentes solicitarán un 35%

RODRIGO ALONSO: Paro docente, 72 horas sin clases

EMILCE MOLER: A 44 años de “La Noche de los Lápices”

ADRIAN ORELLANO: Los detalles del lanzamiento del SAOCOM 1B

ALE SERGI: “En mi canciones me gusta generar alegría”

RELATORES PASION NACIONAL: Vuelve el fútbol a la Radio Pública

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, en San Juan

“El país necesita revisar su sistema de desarrollo”

El Presidente consideró que “la Argentina necesita revisar su sistema de desarrollo porque de otro modo seguiremos generando las inequidades que hemos visto en todos estos años”, al firmar convenios en la provincia de San Juan, luego de recorrer obras públicas y una fábrica textil.

En el auditorio del Centro Cívico de la capital sanjuanina, el mandatario compartió un acto con el gobernador Sergio Uñac y agregó: “La Argentina no tiene zonas periféricas y centrales, la Argentina es una y en cada rincón del país hay argentinos que deben poder desarrollarse”.

FOTO ALBERTO FERNANDEZ 01

Al inaugurar obras del dique en El Tambolar para la instalación de un nueva hidroeléctrica, el Presidente que el 65% de la energía que produce la provincia, es renovable. En ese sentido destacó la importancia de desarrollar el carácter federal del país, y no de un puerto rico y un país empobrecido.

“El país necesita desarrollarse a la par, en un unísono porque es uno solo” insistió y anunció que se está trabajando en un fondo de asistencia a las provincias en 2021 “ya sea por vía de coparticipación o por otra vía”.

FOTO ALBERTO FERNANDEZ 02

“Nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando con el ministro del Interior para buscar un mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias, ya sea por vía de coparticipación o por otra vía”, indicó”.

FOTO ALBERTO FERNANDEZ 03

LT 14 Paraná

LAURA STRATTA, vicegobernadora

“Es importante sostener un Estado activo”

El gobernador Gustavo Bordet encabezó una reunión de Gabinete donde se analizó la situación epidemiológica provincial y se hizo un repaso de las acciones en materia de obras y de políticas públicas de cara al último trimestre del año.

Tras el encuentro, la vicegobernadora Laura Stratta dijo “es importante seguir sosteniendo y construyendo un Estado que sea activo, promotor, dinámico”.

LRA 7 Córdoba

JOSE LUIS GIOJA, vicepresidente de Diputados

“Se pide una colaboración extraordinaria por única vez”

El Congreso comenzó a debatir el proyecto de Presupuesto 2021, el primero elaborado íntegramente por la administración de Alberto Fernández.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara Baja, José Luis Gioja, señaló que, al margen del presupuesto, uno de los puntos más importantes a tratar será el Aporte Solidario Extraordinario para las fortunas mayores a $ 200 millones.

LT 11 Concepción del Uruguay

MARCELO CASARETTO, diputado por el FDT

“Macri les hizo perder un 19% a los jubilados”

Casaretto precisó que antes de fin de año la ley de Movilidad Jubilatoria será sancionada por el Congreso.

LRA 29 San Luis

LEONARDO GROSSO, diputado nacional

Aporte extraordinario para cubrir el 36% de la pandemia

El legislador por Buenos Aires, se refirió al tratamiento que tendrá el proyecto de ley “Aporte Solidario y Extraordinario” en la Cámara de Diputados: “Esta ley permitirá recaudar aproximadamente 36% del gasto de todo lo que ha destinado para enfrentar la pandemia”. Explicó que la ley “prevé asignaciones específicas destinadas al sistema de salud, créditos y subsidios para PyMES, urbanización de barrios populares, relanzamiento del Plan PROGRESAR, obras para YPF Gas”.

FOTO GROSSO-PARRILLLI

LRA 3 Santa Rosa

OSCAR PARRILLI, senador nacional

Propone la creación de un programa nacional de ahorro

El legislador del Frente de Todos, es el autor del proyecto de ley que propone la creación de un programa nacional de ahorro para financiar actividades productivas, como la construcción. Dicho proyecto impulsa el desarrollo de nuevos instrumentos que generen “una activación del ahorro nacional” y permitan “financiar con ello distintas actividades productivas”.

LRA 1 Buenos Aires

CECILIA MOREAU, diputada nacional

“Están muy claros los dos modelos de país”

La legisladora por Buenos Aires y vicejefa del bloque de Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, acerca de la actividad en el Congreso en relación al tratamiento del proyecto de aporte solidario- y extraordinario- de las grandes fortunas. “No estamos creando ningún impuesto”, aclaró en principio Moreau, y explicó que se trata de “un aporte por única vez y con asignación específica apuntada solo a 12 mil fortunas de la Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

ALICIA CASTRO, ex embajadora ante el Reino Unido

Cumbre mundial de la Internacional Progresista

Castro presentó el debate que realizará la Internacional Progresista, que busca fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos. “El objetivo es organizar, convocar y empoderar diferentes movimientos sociales, ambientales y medios de comunicación para potenciar la lucha en cada territorio”, expresó Castro.

FOTO RAIMUNDI-CASTRO

LRA 1 Buenos Aires

CARLOS RAIMUNDI, representante ante la OEA

Argentina no está desconectada del clima mundial

“Creo que lo que nos sucede en Argentina, no está desconectado de un clima mundial, porque se combinan algunos factores. Primero, cómo se ha ido organizando el sistema productivo y de trabajo. El teletrabajo fragmenta, corta los vínculos, favorece el aislamiento. La educación a distancia dificulta la construcción de un sujeto con vínculos afectivos y colectivos. Hay una tendencia a deconstruir lo que para nosotros fue el sujeto social, que después se convierte en un protagonista político. Y si luego le agregas, la labor de las redes, que van metiendo sensaciones de odio y rencor, te da como resultado este pandemonium. Y se nos hace más difícil enfrentar eso, porque carece de una lógica”, analizó.

LU 23 Lago Argentino

SEBASTIAN PREMICI, periodista

El gobierno presenta el Presupuesto 2021

Sebastián Premici analizó los elementos a tener en cuenta de la presentación del proyecto de presupuesto 2021 que se debatirá en los próximos días en el Congreso. Se estipula una caída del 10% en la economía de este año.

LRA 21 Santiago del Estero

FEDERICO SCRIMINI, economista

Santiago es la provincia del NOA que generó más dólares

En el primer semestre de 2020, la provincia de Santiago del Estero exportó 559 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 13,4% en relación al año anterior. Participó con 2,0% del total nacional y 34,8% de los envíos al exterior de la región NOA.

LRA 1 Buenos Aires

MANUEL HERRERA, economista

Durante el macrismo cerraron 25 mil empresas

Herrera analizó la marcha de la economía de nuestro país tras el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia del coronavirus y de cara a la presentación por parte del Gobierno nacional ante el Congreso del presupuesto 2021. Recordó que “ellos hablaban de la lluvia de inversiones, pero durante la gestión de Macri entró menos capital extranjero que durante el gobierno de Cristina Kirchner. Herrera remarcó que durante esos años “disminuyó el ingreso de capitales y además hubo fuga por 86 000 millones según el mismo Banco Central.

FOTO NACIONAL SAN JUAN 02

LRA 55 Río Senguer

Hasta el próximo lunes

Lago Puelo suspendió actividades sociales

Se llevó a cabo un nuevo encuentro del Comité de Emergencia de Lago Puelo, donde se definió establecer un incremento en los controles de toma de temperatura en las zonas de límite interprovincial, y restringir las actividades sociales, culturales, gastronómicas y deportivas que tengan lugar a puertas cerradas hasta el próximo lunes 21 de septiembre, inclusive.

LT 12 Paso de los Libres

HAYDEE GONZALEZ, presidenta de ACLA

“El 75% de los diagnosticados no conocían los síntomas“

En el marco del Día Mundial del Linfoma, González, titular de la Asociación Civil Linfomas Argentina, expresó que “el 75% de los diagnosticados no conocía los síntomas de la enfermedad. Si bien la mayor parte de los pacientes tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticados y tratados a tiempo, la falta de conocimiento atenta contra una detección temprana”.

LRA 3 Santa Rosa

GUILLERMO FARANA, director de la Escuela Santa Isabel

“Los chicos y chicas volvieron muy entusiasmados al aula”

Farana contó cómo fue la vuelta a clases presenciales de los alumnos pampeanos.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ANDREA FREITES, legisladora del Frente de Todos

“Es angustiante la situación en Río Grande”

La legisladora de Tierra del Fuego se refirió al impacto del COVID 19 en la ciudad de Río Grande. “Es angustiante y llamativo el número de fallecidos, respecto al número de habitantes que somos”, dijo Freites.

LRA 56 Perito Moreno

ALEJANDRO GUTIERREZ, jefe de Gabinete

Reunión del Comité Emergencia Zona Sur

Representantes de los Comités Operativos de Emergencia de la Zona Norte de Santa Cruz se reunieron en Caleta Oliva para evaluar la situación de la región y coordinar el trabajo entre ellos.

LRA 42 Gualeguaychú

MARTIN PIAGGIO, Intendente

Aislamiento Social: Resultados altamente positivos

El jefe comunal indicó que han puesto en funcionamiento un sistema sanitario que permite mejores resultados para enfrentar al COVID-19, y ratificó que se está “en un buen momento para combatir la pandemia”.

FOTO POSCASTS 06

LRA 27 Catamarca

ADRIANA CATIVA, UDA

Los docentes solicitarán un 35%

La Intersindical Docente acordó solicitarle al Gobierno un 35% de aumento salarial para los docentes, bonificable y remunerativo al punto índice.

La secretaria Adjunta de la Unión de Docentes Argentinos, Adriana Vega Cativa, comentó que “los gremios solicitan que en la reunión programada para mañana con el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, también participe el gobernador Raúl Jalil”.

LRA 14 Santa Fe

RODRIGO ALONSO, AMSAFE Capital

Paro docente: 72 horas sin clases

Los docentes públicos de la provincia iniciaron una nueva medida de fuerza por 72 horas. La discusión salarial es sólo uno de los ejes que motivan los reclamos, se suman la falta de conectividad, la no convocatoria a concursos y la sobre carga laboral, entre otros.

FOTO NACIONAL CATAMARCA

LRA 1 Buenos Aires

EMILCE MOLER, sobreviviente

A 44 años de “La Noche de los Lápices”

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 1976, grupos de la última dictadura militar secuestraron a estudiantes que luchaban por la creación de un boleto estudiantil. “En esa época la militancia era tomada como un rechazo a la dictadura”, recordó la sobreviviente Emilce Moler que tenía 17 años cuando sucedió el hecho que se recuerda en la historia como “La Noche de los Lápices”.

Moler habló también de su último libro “La larga noche de los lápices. Relatos de una sobreviviente” y al respecto declaró que le sorprendió el impacto del mismo en los jóvenes. “Este texto agrega mucho sentimiento, interpela distintas situaciones que vivimos en el país y contesta con lujo cada pregunta”, adelantó.

FOTO NOCHE DE LOS LAPICES

LRA 42 Gualeguaychú

ADRIAN ORELLANO, equipo Soporte Buenos Aires

Los detalles del lanzamiento del SAOCOM 1B

El coordinador del equipo de Soporte Buenos Aires para el lanzamiento de SAOCOM 1B, dio precisiones del lanzamiento y de la constelación de satélites que posiciona a nuestro país en el espacio.

ENTREVISTA FEDERAL

ALE SERGI, músico

“En mi canciones me gusta generar alegría”

“Yo soy fanático de la música, siempre tuve una relación de cercanía con los Premios Gardel porque es el galardón máximo que podes conseguir como músico en Argentina. Alguna vez había fantaseado con la conducción, me hicieron la propuesta y me pareció genial”, describió el artista.

LRA 26 Resistencia

“Relatores, pasión nacional”

Vuelve el fútbol a la Radio Pública

Desde este jueves 17 de septiembre comenzarán las transmisiones deportivas a través de todas las emisoras de Radio Nacional del país, las cuales estarán a cargo del equipo que integra la cooperativa ‘Relatores Pasión Nacional’, encabezado por Víctor Hugo Morales.

Jorge Godoy, uno de los integrantes de Pasión Nacional, dijo que “somos conscientes de la importancia de Nacional, que llega a todo el país, aún en los lugares más alejados de cualquier centro urbano, y la idea es que también las emisoras de cada provincia puedan realizar sus propias transmisiones”.

FOTO ORELLANO

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

JUAN JOSE ESTEBAN, ministro de Salud

Salta: La peor crisis sanitaria de su historia

El ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, aseguró que la provincia atraviesa “la peor crisis sanitaria” de su historia, con un sistema de salud “al límite”, pero con “un cambio drástico en la logística emergentológica”, para responder a la situación, ante el importante aumento de casos de coronavirus. La periodista de Radio Nacional Salta, Melina Sola describió la situación epidemiológica.

LRA 30 Bariloche

MERCEDES IBERO, Políticas Públicas de Salud

“Nos preocupa colapsar el sistema sanitario”

La secretaria se refirió a la compleja situación en la provincia. “No escapamos de lo que está pasando en todo el país”, sostuvo.

LRA 30 Bariloche

FABIO STEFANI, intendente

Villa La Angostura volvió a Fase 1

La localidad rionegrina volvió a Fase 1 por 96 horas ante el aumento de casos positivos. El intendente indicó que si bien se registraron rechazos por parte de comerciantes, la medida se lleva adelante igual. “Tengo que gobernar para todos, no para un grupo”, expresó.

FOTO NACIONAL MENDOZA 01

LRA 42 Gualeguaychú

En Gualeguaychú y Paraná

Nuevas estrategias para avanzar en la circulación

Sonia Velázquez, ministra de Salud de Entre Ríos, explicó las medidas de apertura de actividades tomadas por el gobernador Gustavo Bordet para Gualeguaychú y Paraná, donde la transmisión del coronavirus es de circulación comunitaria.

LRA 18 Río Turbio

Reporte epidemiológico

2041 pacientes recibieron el alta desde el inicio de la pandemia

Según el último reporte epidemiológico, Santa Cruz registra un total de 3404 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1331 activos, 2041 pacientes recibieron el alta y 32 fallecieron (30 Río Gallegos, 1 San Julián, 1 El Calafate).

LRA 53 San Martín de Los Andes

LUIS SPATZ, médico

Suero equino hiperinmune para el COVID-19

El potencial medicamento ya tuvo la autorización de la ANMAT para llevar adelante estudios en pacientes adultos que estén cursando un estadío moderado del SARS-CoV-2. Es desarrollado a través de la unión público privada, entre el Estado Nacional, el laboratorio Inmunova, la UNSAM, el Instituto Biológico Argentino, la Fundación Instituto Leloir, Mabxience, el CONICET, ANLIS Malbrán y el Instituto de Virología Dr. José M. Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba.

LRA 2 Viedma

DAVID FACIO, jefe del Correo de Viedma

Cierran el correo de Viedma por contagios

El Correo Argentino en Viedma estará cerrado hasta el próximo 25 tras confirmarse un caso de covid 19 por parte de una trabajadora. David Facio, jefe del correo de Viedma, confirmó que los trámites que se realizan habitualmente en este lugar se pasan a la sede de Patagones.

FOTO POSCASTS 05

LRA 26 Resistencia

MARIA LUISA CHOMIAK, Intendenta

Charata volvió a la fase de Aislamiento Obligatorio

La intendenta de Charata, dijo que “el contagio se produjo por contactos estrechos en una reunión social y hemos decidido volver, hasta el 28 de septiembre, a la fase de Aislamiento Obligatorio y alarma sanitaria. No está interrumpida la actividad comercial, pero somos muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos de seguridad”.

LV 4 San Rafael

JOSE MUÑOZ, director del Schestakow

“Tenemos bajas de médicos y personal de enfermería”

Muñoz confirmó que el cuerpo médico y de enfermería se ha reducido por contagios.

LV 4 San Rafael

GONZALO VERA BELLO, de Epidemiología

“Hisopar todos los días es una estrategia excelente”

Vera Bello se reunió con las autoridades del Hospital Schestakow y las del área de Epidemiología para verificar el funcionamiento del sistema de Salud de San Rafael y la disponibilidad de camas.

FOTO NACIONAL ESQUEL 01

LRA 30 Bariloche

ARABELLA CARRERAS, gobernadora Río Negro

“El jueves daré el nombre del Ministro de Seguridad y Justicia”

La mandataria provincial estuvo en Bariloche y brindó una conferencia de prensa. Anunció que el 17 de septiembre se conocerá el nombre del nuevo Ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, en reemplazo de Gastón Pérez Estevan, quien será el nuevo Fiscal de Estado.

LRA 57 El Bolsón

EZEQUIEL Y ERIK, representantes de las familias

Toma de tierras: rechazan la propuesta del municipio

Las personas que toman tierras en el Mirador del Azul difundieron un comunicado en el que denuncian operaciones mediáticas y políticas para perjudicarlos. Los voceros de la toma Ezequiel y Erik explicaron por qué rechazan la propuesta acercada por la Municipalidad de El Bolsón.

FOTO NACIONAL RIO GRANDE

LRA 13 Bahía Blanca

CLAUDIA BERNAZZA, diputada nacional

Ingreso Igualitario a la Administración Pública

La legisladora presentó un proyecto de ley de Ingreso Igualitario a la Administración Pública, que propone que las personas postulantes a cargos que no posean título secundario, acrediten su idoneidad por medio de otros instrumentos e indicadores.

FOTO NACIONAL SANTIAGO DEL ESTERO 01

LRA 21 Santiago del Estero

ADOLFO FARIAS, integrante del MOCASE

Zamora se reunió con integrantes del movimiento campesino

Representantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, se reunieron con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el jefe de Gabinete, Elias Suárez. Se abordaron distintos ejes como impulsar las mesas de trabajo por el derecho a la tierra y ejecutar políticas sociales en alimentación, vivienda, educación, salud y producción.

FOTO NACIONAL SAN MARTIN DE LOS ANDES

LRA 6 Mendoza

ARTEMIO LOPEZ, Consultora X

“Hay un clima destituyente”

López dijo que “la insubordinación al poder político de parte del golpe policial fue gravísimo y sienta las bases de la presencia de una oposición destituyente en la Argentina, dispuesta a provocar un corte en los plazos constitucionales”.

LRA 26 Resistencia

Junto a la primera del NEA

Tercera Expo Frutihortícola del Chaco

Hasta el 19 de septiembre se lleva a cabo la Tercera Expo Frutihortícola del Chaco y la primera Expo Frutihortícola del NEA, que se desarrollan de manera presencial y virtual por diferentes plataformas. Laura Binaghi, subsecretaria de Industria, expresó al respecto que “para esta edición planteamos un esquema diferente, con capacitaciones y comercialización”.

LRA 20 Las Lomitas

Producto de excelencia

Primera exportación de sandías en Formosa

El mercado frutihortícola de Formosa recibió las primeras sandias producidas en Las Lomitas. “Sacar una primicia, representa una gran ventaja en comparación a los otros productores del país. Esa sandia salió de una perforación con riego, con muy buenos manejos respecto al cultivo”, dijo Alejandro García, subsecretario de Producción Sustentable.

LRA 1 Buenos Aires

MARIO WAINFELD, “Gente de a pie”

La economía que viene y el virus que hay

Mario dedicó su habitual editorial en Gente de a pie a la marca de la economía del país y la crisis de la pandemia, en el marco de la presentación del presupuesto 2021 ante el Congreso, por parte del gobierno nacional.

LRA 8 Formosa

El programa lanzado por Insfrán, cumplió 24 años

Asistencia Integral para los Pequeños Productores

Se conmemoran el 24° aniversario del lanzamiento por parte del gobernador Gildo Insfrán del Programa de Asistencia Integral para los Pequeños Productores, ideado para que la familia campesina consiguiera una evolución social y económica prioritaria.

LRA 13 Bahía Blanca

MARISOL MERQUEL, diputada provincial

Registro de la producción agroecológica bonaerense

La legisladora del Frente de Todos, comentó las características del proyecto de registro de la producción agroecológica en nuestra provincia: “Propone un registro provincial de productores agroecológicos, una herramienta que les da formalidad, acompañamiento. Venimos desarrollando el tema hace unos años, y hoy contamos con la voluntad política del ejecutivo provincial”.

FOTO NACIONAL SANTIAGO DEL ESTERO 02

LT 12 Paso de los Libres

JAVIER SIGILO, secretario de Gobierno

“No autorizamos aumentos en el pasaje del colectivo”

Sigilo comentó que “desde que asumimos, no se ha concedido nunca un aumento del boleto de colectivo, salvo que haya sucedido a través de audiencia pública”.

FOTO NACIONAL LA RIOJA 01

LRA 29 San Luis

MARIANO COZZOLINO, Estadísticas y Censos

La inflación de agosto en San Luis fue del 3%

La inflación del 3% que registró la provincia de San Luis durante el mes de agosto tuvo como principal componente al rubro equipamiento, que incluye electrodomésticos y tecnología para la casa, y en el año ya acumula un 54% de inflación.

LRA 27 Catamarca

MONICA ZALAZAR, diputada provincial

Asociación de Profesionales del Cooperativismo

La legisladora presentó un proyecto de ley que pretende crear el Colegio de Profesionales Técnicos y Licenciados formados en cooperativismo. Al respecto, Zalazar dijo que “queremos formar el Colegio y queremos que llegue a las currículas de las escuelas secundarias, para que estos profesionales sean los encargados de capacitar”.

LRA 23 San Juan

MIRNA MORAL, Sindicato de Empleados de Comercio

Falabella no se va de la provincia

El Sindicato de Comercio de la provincia informó que la empresa no cerrará sus locales en San Juan. Sin embargo alertaron sobre la reducción de personal. Moral informó que “si bien continuará la firma en la provincia, está ofreciendo retiros voluntarios a sus empleados“.

LRA 12 Santo Tomé

DANIEL FLORES, Vialidad Corrientes

Puente que une Esquina, San Isidro y Goya

El jefe de Vialidad delegación Corrientes, se refirió a la reanudación de la construcción del nuevo puente que une Esquina, San Isidro y Goya, diciendo que durante la gestión del gobierno de Cambiemos “se paralizaron muchas obras en la provincia, hecho que ocasionó la pérdida de puestos de trabajo”.

LT 14 Paraná

Obras públicas

Inauguraron el acceso al Parque Industrial de Paraná

El gobernador Gustavo Bordet, junto al intendente de Paraná, Adán Bahl, dejaron inaugurado el nuevo acceso pavimentado al Parque industrial de la capital entrerriana. La obra se llevó adelante con aportes provinciales y municipales.

FOTO NACIONAL BARILOCHE 02

LRA 6 Mendoza

MARCELO COSTA, síndico del Banco Nación

“La deuda de Mendoza se ha demorado por falta de gestión”

Costa dio detalles del acuerdo entre Mendoza y el Banco Nación para refinanciar la deuda provincial, y señaló que el gobernador, Rodolfo Suárez, le pidió a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que le ayude a destrabar el trámite en el ministerio de Economía.

LRA 7 Córdoba

Venta minorista de materiales

Sólo dos locales con Precios Cuidados para la construcción

La Cámara de la Construcción local saludó el lanzamiento del programa Precios Cuidados para el sector, aunque mostró su inquietud por la limitación de las bocas de expendio en Córdoba, ya que está prevista la vigencia del programa en sólo dos locales de venta minorista de productos para el hogar y la construcción.

LT 11 Concepción del Uruguay

DARIO ZALAZAR, director de Cadena Avícola

“Permanecer en los mercados es un premio a la excelencia“

Zalazar se refirió al esfuerzo constante por alcanzar niveles de excelencia en la producción avícola, que permitan exportar producción a los mercados internacionales.

LV 4 San Rafael

JOSE MUÑOZ, directos Hospital Schestakow

Amenazaron al delegado del ministerio de Salud

Muñoz aseguró que el delegado de la zona sur del Ministerio de Salud, Abel Freidemberg, “ha recibido amenazas de varias personas, que al presentar síntomas, hizo hisopar y aislar. Han sido positivos y lo están amenazando”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

FABIAN LA PAZ, delegado de ATE

“Nos desgasta esta incertidumbre”

El delegado de Asociación de Trabajadores del Estado, del sector camilleros del Hospital Regional, brindó detalles sobre las medidas de fuerza que están llevando a cabo en reclamo del pago de los haberes adeudados.

FOTO NACIONAL SANTIAGO DEL ESTERO 03

LRA 9 Esquel

Cargos de docentes suplentes

Gremios rechazan resolución de Educación

Martín Pena, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) y Tomás Montenegro, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), repudiaron la resolución de ministerio de Educación de Chubut, la cual, según las autoridades, regularía el régimen de suplencias.

Montenegro dijo que “esta provincia va al revés de toda lógica de lo que pide Nación, de que nadie se quede sin trabajo”, en tanto Pena agregó que “esta resolución no es lo que dicen ellos, sobre normalizar una situación de suplencias, sino que es dejar a más de dos mil familias en la calle”.

FOTO POSCASTS 04

LRA 5 Rosario

JUAN GOMEZ, secretario gremial de AEC

Mercantiles: Los cierres en Falabella no afectan a Rosario

Tras el anuncio de la cadena chilena Falabella de cierre de sus cuatro locales en Buenos Aires, la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, señaló que no tienen información sobre lo que pasará en esa ciudad. “Lo que tenemos hasta ahora es que en Rosario no habría posibilidades de cerrar”, informó Gómez.

LT 11 Concepción del Uruguay

RUBEN MOLINA, secretario General de la UOCRA

“Estamos viendo un panorama bastante complicado”

Molina también valoró el inicio de las tareas de arreglos de calles, sendas peatonales y refacción de plazas.

LV 19 Malargüe

DAVID CASTRO, del sindicato del Petróleo

“El petróleo es una rueda y hoy nos toca estar abajo”

Castro dijo que “hoy, dos mil compañeros están parados en el domicilio y esperamos que pronto se reactive la actividad que se ha visto resentida, como tantas otras, por la pandemia, y también por la caída en el precio del crudo a nivel mundial”.

FOTO NACIONAL COMODORO RIVADAVIA

LV 8 Libertador

DIEGO MONTON, de Trabajadores Rurales

“La agricultura familiar es estratégica”

Montón también afirmó que “hay unas tres mil familias en la provincia que están trabajando dentro de la agricultura familiar. Existe una brecha que, en algunos casos, es del 1.500% entre lo que se le paga al productor y lo que se vende en los comercios. Para achicar esta brecha, necesitamos un Estado fuerte que intervenga”.

LRA 27 Catamarca

Prioridad para trabajadores locales

Catamarca prepara para la cosecha 2020-2021

Durante la última semana de septiembre comenzará la temporada de cosecha de diferentes frutos. Enrique Cowes, delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), informó que “este año la mayoría de los trabajadores serán de Catamarca por la realidad epidemiológica regional”.

FOTO NACIONAL MENDOZA 02

LRA 9 Esquel

FELIX GONZALEZ, delegado de ATE

“No tener comunicación oficial genera preocupación”

El referente de la Asociación de Trabajadores del Estado, informó sobre la evolución del paro de actividades a nivel provincial, y dijo que “el reclamo es el que venimos peleando y luchando hace rato, con el atraso de nuestros salarios”, recordando luego que la administración provincial le debe a los estatales los haberes de julio, agosto y el medio aguinaldo.

LT 14 Paraná

ROBERTO ALARCON, ATE

ATE consideró insuficiente el ofrecimiento

El Ejecutivo de Paraná ofreció otorgar una suma fija de 3.000 pesos a los empleados municipales que solicitaron una recomposición salarial. Roberto Alarcón, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado en la comuna, explicó que “estos montos no son remunerativos, no van al salario de los pasivos, y lo declaramos insuficiente”.

LRA 9 Esquel

Regulación del uso medicinal

Crearon el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal

A través de una iniciativa presentada en Banca del Vecino, se creó el órgano que trabajará sobre la regulación de la venta y el uso medicinal de la planta, además de crear un Registro de Cannabicultores.

LRA 9 Esquel

JACKELINE NASIF, Discapacidad

Las viviendas del IPV serán visadas por el Consejo Municipal

El Concejo de Discapacidad Municipal, se reunió con representantes del Instituto Provincial de Vivienda para posibilitar que las casas para personas con movilidad reducida que se hagan desde la institución, sean visadas por la Comisión de Accesibilidad del Consejo.

Jackeline Nasif, integrante del Consejo, adelantó que se buscará adaptar viviendas para discapacidades que no son motrices.

LRA 26 Resistencia

Masacre de Napalpí

Revocaron el fallo de primera instancia

Las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, revocaron un fallo de primera instancia e hicieron lugar a la demanda de la Asociación Comunitaria La Matanza, por lo que le ordenaron al Estado nacional el pago de indemnizaciones a la comunidad qom, en el marco de la denominada Masacre de Napalpí.

Denogens afirmó que “tuvimos en cuenta diversos factores, como por ejemplo la dificultad que existió para determinar el lugar donde fueron enterradas las víctimas”.

FOTO NACIONAL ESQUEL 02

LRA 7 Córdoba

FERNANDO GALARRAGA, subdirector Ejecutivo

Agencia Nacional de Discapacidad Lanzó programas de apoyo

La Agencia Nacional de Discapacidad lanzó una línea de programas para apoyar a las personas con discapacidad, los cuales incluyen asistencia para quienes no tengan obra social, espacios de rehabilitación, de inclusión laboral, beneficios para deportistas de alto rendimientos y un sostén para que los municipios adquieran unidades de transporte accesibles.

LRA 15 Tucumán

ALVARO DOMINE, sobrino de Ana Dominé

Asesinaron a una comerciante para robarle la recaudación

La familia de Ana Dominé organizó una marcha para mañana para que se aclare el brutal crimen de la mujer y también para exigir mayor seguridad en la provincia. “Queremos que nos apoyen porque sabemos que no somos víctimas de un delincuente común, ni fue un acto al azar. Esta es una organización mafiosa que es capaz de saber los movimientos de una familia, de un negocio”, dijo a la prensa Álvaro Dominé, sobrino de la víctima.

LRA 13 Bahía Blanca

JOSEFINA KELLY, Ministerio de la Mujer

Acompañar: Violencia por motivos de género

A través del decreto 734/2020, el Presidente Alberto Fernández creó el Programa Acompañar para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022, que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación a través de un proceso participativo que abarcó a todas las regiones del país. El testimonio de Josefina Kelly, secretaria de Violencias del Ministerio de la Mujer.

LT 14 Paraná

SELVA TURIN, concejala

Primer observatorio de Género en Colón

La integrante del bloque 27 de octubre, explicó que este observatorio “se ubica en la órbita del Concejo Deliberante, y comenzó a funcionar con una muy buena convocatoria de instituciones”.

LU 4 Patagonia

Por abuso sexual a dos niñas

Ocho años de prisión para ex jefe de Policía

El Tribunal compuesto por los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez decidió una peña de ocho años de prisión para el policía Juan Luis Ale por abuso gravemente ultrajante y abuso deshonesto de dos niñas.

Al respecto la fiscal que de causa, Alejandra Hernández, se manifestó conforme con el monto de la pena, aunque remarcó que se requiere prisión preventiva de Ale por inminente peligro de fuga.

FOTO POSCASTS 03

LRA 3 Santa Rosa

ALEJANDRA CIRIZA, doctora en Filosofía

La defensa de los bienes comunes en el feminismo

La profesora y doctora en Filosofía, Alejandra Ciriza, dará una conferencia este viernes 18 de septiembre a las 20 horas, donde reflexionará sobre la relación entre capitalismo y los bienes comunes desde las experiencias de los movimientos de mujeres feministas. La actividad será pública y gratuita.

LV 8 Libertador

DANIELA CHALER, Unidad Fiscal Violencia de Género

162 femicidios: Muere una mujer cada 27 horas

Daniela Chaler, Jefa de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, expresó que se han registrado menos denuncias, hecho que no significa que se hayan producido menos delitos.

Los datos siguen siendo alarmantes. Por ejemplo, en 2020 murió una mujer cada 27 horas, en el país hubo 162 femicidios y en Mendoza se registraron tres femicidios y cuatro travesticidios.

LRA 17 Zapala

LILIANA MURISI, diputada provincial

Ley Cielo López de capacitación en violencia de género

La legisladora recordó que la intención de la normativa “es llegar con capacitación a todos los niveles educativos de gestión pública y privada respecto a violencia de género y ejercicio de masculinidades”.

LRA 19 Puerto Iguazú

VIVIANA MERLO, comisaria de Puerto Iguazú

La denuncia que multiplicó acusaciones en las redes

Una joven de Puerto Iguazú escribió en sus redes sociales el acoso que sufrió por parte de Jonatan Campanello por llevar el pañuelo verde colgado a su mochila. La publicación se volvió viral y varias mujeres denunciaron que el hombre las había acosado.

FOTO NACIONAL SAN JUAN 01

LRA 42 Gualeguaychú

MANUELA GONZALEZ, de Diversidad Sexual

“Una ciudad es amigable con la comunidad trans”

Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que establece el cupo laboral travesti-trans en el Senado. Por lo tanto, la nómina del personal deberá ser ocupada en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de la misma por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.

Manuela González, referente del área de Género y Diversidad Sexual de Gualeguaychú, indicó que “estas medidas son conquistas de una comunidad vulnerada históricamente”.

LRA 26 Resistencia

Diversidad e inclusión

La integración laboral de la comunidad LGBT+

Dalex Galloso, activista del colectivo LGTB+, se refirió a un logro laboral “que lo hemos conseguido a través del Frente de Mujeres Revolucionarias y Diversas, formado por cuatro organizaciones, con la firma de un convenio con la empresa de SAMEEP para repartir boletas de servicios en forma domiciliaria, y explicar su composición a los vecinos”.

LRA 3 Santa Rosa

Observatorio de Derechos Humanos

Conversatorio “Estudiantes y Memoria”

La Comisión de Derechos Culturales y la secretaría del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, junto al Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, organizaron el Conversatorio denominado «Estudiantes y Memoria: los lápices siguen escribiendo».

La actividad se llevará a cabo mañana, miércoles 16 de septiembre, de 17 a 19 horas.

LRA 1 Buenos Aires

Boca en la Copa Libertadores

Sebastián Villa no viajará a Paraguay

Finalmente el Consejo de Fútbol xeneize, resolvió que el colombiano no será parte de la delegación que partirá hacia Asunción, con motivo del partido de la Copa Libertadores de América frente a Libertad, del próximo jueves.

Hasta que no se resuelva la situación judicial de Villa (fue acusado por su ex pareja de violencia de género) Boca decidió que el futbolista no forme parte de la delegación.

FOTO POSCASTS 02

LRA 1 Buenos Aires

Vuelven los recuperados

Dos nuevos casos positivos en Argentinos

El equipo de La Paternal, confirmó dos nuevos casos de coronavirus en su plantel, tras los testeos realizados por la mañana. No trascendió la identidad de los jugadores afectados, pero se encuentran bien y son asintomáticos. “En el día de la fecha se han realizado los PCR doble amplificación al plantel, obteniendo dos nuevos casos positivos, los cuales cumplirán el aislamiento correspondiente. Mañana por la tarde retomarán los entrenamientos los jugadores que han dado dos negativo en siete días”, informó el club a través de sus redes sociales.

LRA 15 Tucumán

ALEJANDRA SUCRE, mamá de Luis Caro

“Es reconfortante ver el nombre de mi hijo en una tribuna”

El club Atlético Tucumán conmemora hoy el Día Mundial del Hincha Decano, en memoria a Luis Gerardo Caro, el joven muerto a la salida de un clásico amistoso, en 2001. Desde la institución recordaron al simpatizante fallecido y presentaron el escudo conmemorativo del 118 aniversario del club.

FOTO NACIONAL LA RIOJA 01

LRA 1 Buenos Aires

Matías Zaracho positivo

En la recta final del regreso de Racing a la Libertadores

En los últimos testeos PCR previos al encuentro, un nuevo caso de COVID sacudió la intimidad del plantel y encendió las alarmas, Matias Zaracho daba positivo. Inmediatamente el jugador fue separado y aislado, más allá de su condición de asintomático.

Este nuevo caso se suma a los de Ivan Pillud y el juvenil Nuñez, ambos cumpliendo con los protocolos obligatorios en sus domicilios y a los ya recuperados de Thiago Banega y Alexis Soto que están, desde hace un tiempo, a disposición de Beccacece.

LRA 1 Buenos Aires

FABRICIO OBERTO con periodistas de todo el país

“Ser parte de la Generación Dorada me genera responsabilidad”

El legendario pívot de las Varillas, dialogó con un equipo de periodistas de Radio Nacional de todo el país. Habló sobre el legado de la Generación Dorada, recordó sus primeros contactos con el mundo del básquet, su afición a los videojuegos y su rol de comentarista en Espn.

Una charla moderada por Jorge Godoy, con la participación especial del periodista de la Televisión Pública, Juan Ballesteros y un equipo Federal integrado por Gerardo Murúa (Córdoba) Daniel Carranza (Santiago del Estero), Diego Huenumann (Malargüe), Maxi Palou (Bahía Blanca), Damián Zárate (Buenos Aires) y Gustavo Ger (Buenos Aires).

FOTO FABRICIO OBERTO

LT 14 Paraná

ROSA REINOSO, Jugadora

La profesionalización del vóley femenino

La paranaense Rosa Reinoso, jugadora de Gimnasia y Esgrima La Plata, afirmó que el logro del fútbol femenino, luego de convertirse en una disciplina profesional, impulsó a las mujeres del vóley para recorrer el mismo camino.

De esta manera, pusieron en discusión la necesidad de profesionalizar el vóley femenino. “Los logros y las pequeñas conquistas nos acercan a eso”, aseguró Reinoso.

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE PIGNA y la “Década Infame”

Los años marcados por el fraude y la represión

Mientras el mundo atravesaba las consecuencias económicas y sociales de la Gran Depresión del ’29, la Argentina entraba en un período histórico signado por el fraude electoral, la desocupación, el hambre, la represión y la tortura: la Década Infame.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

ELEONORA WEXLER, actriz

“Nada va a poder reemplazar una función en vivo”

Eleonora contó que la pandemia frenó muchos de sus proyectos, como los monólogos “Teoría King Kong” que iba a presentar en el Teatro Cervantes y se pospuso para el año próximo. También reveló de qué se trata “La Valla”, ficción española en la que participó y se estrenará prontamente en la plataforma Netflix.

FOTO WEXLER-BORGES

LRA 29 San Luis

JESICA TRITTEN, gerenta general Pakapaka

El canal infantil cumple su primera década de vida

La señal infantil pública Pakapaka festeja durante septiembre sus 10 años de historia con una programación especial. El 17 de septiembre del 2010 el canal tendrá una grilla de festejos con las maratones de sus programas más reconocidos.

LRA 1 Buenos Aires

CHARO BOGARIN, cantante

“Es un honor haber sido elegida por la gente”

La cantante y compositora está nominada a los Premios Gardel 2020 en la categoría Mejor álbum folclore alternativo por su disco Legado, editado en 2019 en homenaje a Mercedes Sosa. En comunicación con Horacio Marmurek expresó sus expectativas y manifestó: “Es un honor haber sido elegida por la gente”.

FOTO POSCASTS 01

LRA 13 Bahía Blanca

MONICA SCAPPARONE, actriz

“No soporto ver tanta maldad y tanta miseria humana”

Scapparone habló sobre estos tiempos de pandemia y de cómo evalúa algunas actitudes. Y fue más allá con una crítica sobre la postura que ha tomado el actor y militante de Juntos por el Cambio, Luis Brandoni: “Milita una cosa inmunda”. Mónica actuó en unos 50 ciclos de televisión, en películas como “Cenizas del paraíso” o “El peor día de mi vida” y en distintas obras de teatro.

FOTO NACIONAL BARILOCHE 01

Humor

DIVISION DE BIENES

Con cierta preocupación, estoy viendo en estos días que hay tironeos, para ver quién se queda con quién. Por un lado Mauricio y Pato, por el otro Horacio y Mariú. En esa división se están peleando para ver quien se lleva a Miguelito. El que aparentemente tendría más derecho sería Mauricio, por ser quien lo adoptó en su momento como su Vice, pero como judicializan todo, habrá que esperar. Si les sirve para decidir, les voy a contar una experiencia personal.

El día que decidí separarme, no había forma de ponernos de acuerdo con la división de bienes, entonces contratamos un abogado. Arreglo salomónico: el que se quedaba con la mayor cantidad de bienes, también se hacía cargo de los chicos.

Ahora viven con el abogado y los visitamos un fin de semana cada uno.

P.D: Tal vez Miguel quiera volver a su antigua casa.

CHOCOLATE