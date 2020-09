Sebastián Villa no viaja a Paraguay

Finalmente el Consejo de Fútbol de Boca, resolvió que el futbolista colombiano Sebastián Villa no viaje a Asunción, con motivo del partido de la Copa Libertadores de América, frente a Libertad, del próximo jueves. Hasta que no se resuelva la situación judicial de Villa ( fue acusado por su ex pareja de violencia de género ) Boca prefiere que el futbolista no forme parte de la delegación.

Asimismo, el técnico Miguel Angel Russo esperará los resultados de los hisopados para saber con el plantel que cuenta para viajar a Paraguay, el próximo miércoles.

En tanto, desde lo futbolístico es muy dificil que esté Julio Buffarini por un dolor en el gemelo.