Sólo dos tiendas tendrán los precios cuidados de la construcción en Córdoba

La Cámara de la Construcción Córdoba saludó el lanzamiento del programa Precios Cuidados para este sector de actividad, aunque mostró su inquietud por la limitación de las bocas de expendio en Córdoba, ya que está prevista la vigencia del programa en sólo dos locales de venta minorista de productos para el hogar y la construcción.

Así lo confirmó esta mañana a la Radio Pública de Córdoba Luis Lumello, titular de la filial local de la CAC. “Es una buena noticia el programa, se trata de un acuerdo para que haya precios de referencia y evitar de este modo saltos en los valores, ante los aumentos de la actividad, por la obra pública y la reactivación del programa Procrear. Sin dudas va a ayudar a reactivar la construcción”, estimó el dirigente empresario, en diálogo con Nacional Informa.

No obstante, aclaró que “por el momento, estos precios de referencia estarán en dos bocas de expendio en la provincia,

Easy y Sodimac. Hay que ver cómo se instrumenta porque es cierto que la mayoría de los productos de la canasta acordada no se producen en Córdoba, con lo cual hay que ver su provisión, costos de flete, etcétera”, dijo. “Es un punto a tener en cuenta, la manera en que los productos lleguen a la mayor cantidad de gente posible”, agregó.

Sobre las previsiones del Presupuesto 2021, que duplicará fondos nacionales para obras, expresó que “los planes de reactivación están dirigidos a organizaciones sociales y no a empresas, que son las que terminan dando empleo formal. El gobierno se ha comprometido a trabajar en este aspecto”.

