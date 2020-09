La resolución municipal no autorizo aumento del pasaje de colectivo $46,50

Juan José Favrat, desde el móvil de exteriores de Radio Nacional LT 12, entrevistó al Secretario de Gobierno municipal, Javier Tata Sigilo, quien comentó que desde que asumimos nosotros en el gobierno no se ha cedido nunca un aumento del boleto de colectivo a no ser que aya sido a través de audiencia publica,desde marzo del año 2019 el precio del boleto estaba congelado, se llama en julio del 2020 a una nueva audiencia publica donde se aprobó el nuevo importe de $30 y no de $46,50 como daba la formula polinomica establecida por ordenanza municipal.

El nuevo importe comenzó a regir desde agosto de este año cuando precisamente se reanudó el servicio que estuvo paralizado debido a las restricciones que estuvieron vigentes en la ciudad luego de que se detectaran más de 50 casos de covid-19. Cabe recordar que la última actualización del valor del pasaje fue en febrero del 2019. Por lo que, durante más de un año, su costo fue de $20. Y si bien la empresa concesionaria del servicio consideraba que el nuevo valor debía ser $46,50, finalmente el Ejecutivo autorizó sólo un aumento de $10 y paso de $20 a $30.