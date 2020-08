Diario de Radio Nacional 10/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Laborales | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Internacionales |Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ, el recuerdo de Micaela

“Una sociedad con más respeto por la diversidad y más igualdad”

Fernández encabezó a través de una videoconferencia, la presentación de distintas líneas de acción para el desarrollo de obras públicas con perspectiva de género en todo el país, que incluyen la ejecución de trabajos que promueven la paridad laboral, y el financiamiento de proyectos para el cuidado y el acceso a derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. “Queremos una sociedad con más respeto por la diversidad, más cuidado por la mujer y más igualdad para todos”, señaló el mandatario.

El Presidente reiteró la “necesidad imperiosa de terminar con la violencia de género. No hay más espacio para ser tolerante con los violentos”. Dijo que el mejor regalo para Micaela, no es solo crear lugares específicos para las víctimas, sino también anunciar políticas para el desarrollo de la obra pública con perspectiva de género. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-destaco-la-necesidad-imperiosa-de-terminar-con-la-violencia/

LRA 23 San Juan

NICOLAS TROTTA, ministro de Educación

“San Juan debe ser ejemplo para otras provincias”

Trotta participó a través de teleconferencia, de la ceremonia de inauguración de obras de la Escuela 12 de Agosto, ubicada en Pocito. Con este acto, se oficializó el retorno a clases en 14 departamentos de la provincia, de 10.446 alumnos sanjuaninos. http://www.radionacional.com.ar/nicolas-trotta-san-juan-debe-ser-ejemplo-para-otras-provincias/ LT 14 Paraná

GUSTAVO BORDET, gobernador de Entre Ríos

“Hay un futuro en las escuelas rurales”

El mandatario entregó un aporte de 1.600.000 pesos a la escuela 19, “Crucero General Belgrano”, de colonia Walter Moss, en San Salvador, que tiene una matrícula de seis alumnos.

“Hay un futuro en las escuelas rurales, estamos convencidos. Por eso estamos aquí, no sólo por los 100 años de esta escuela con toda su historia, sino también para renovar un compromiso de trabajo, de futuro por la educación entrerriana”, sostuvo Bordet. El dinero fue otorgado para efectuar reparaciones en el edificio escolar. http://www.radionacional.com.ar/bordet-entrego-un-aporte-en-una-escuela-rural-de-san-salvador/

LT 12 Paso de los Libres

MARTIN ASCUA, intendente de Paso de los Libres

“Que avancemos, depende de la responsabilidad individual”

El mandatario municipal destacó las principales medidas que se adoptaron desde el municipio para contener la cantidad de contagios, las cuales “buscan cuidar la salud y evitar el rebrote”. Entre las disposiciones, se destacan el levantamiento de la zonificación de la ciudad, permitiendo el traslado personal para aprovisionamiento de hasta un kilómetro del domicilio particular. http://www.radionacional.com.ar/que-avancemos-de-fase-depende-de-la-responsabilidad-individual-de-todos/

LRA 1 Buenos Aires

MARTIN YEZA, intendente de Pinamar

“Imaginamos temporada con protocolos y estadías más largas”

El intendente habló tras recibir el alta por coronavirus: “Fueron diez días sin salir en lo absoluto. Tengo 34 años, con hábitos saludables, pero me agité lavando los platos, tenés menor capacidad respiratoria. Si esto le pasa a una persona con problemas cardíacos, es más complejo”.

Con respecto a la temporada de verano, comentó que están tratando el tema con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. http://www.radionacional.com.ar/imaginamos-la-temporada-con-protocolos-y-estadias-mas-largas/

LRA 14 Santa Fe

LEONARDO GROSSO, diputado Frente de Todos

Buscan sancionar una Ley de Humedales

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados se reunió la semana pasada para debatir sobre incendios en el delta del Paraná y la necesidad de una Ley de Humedales. El presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, explicó que “la idea es construir y debatir de cara a la sociedad una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales en la Argentina”. http://www.radionacional.com.ar/senado-nacional-reunido-para-debatir-sobre-incendios-en-el-delta-del-parana/

LRA 1 Buenos Aires

TUCUMAN-HONG KONG

Arribó a China un embarque de 24 toneladas de limones

La comercialización estuvo a cargo de la compañía local Critromax e implicó un cargamento de 1.600 cajas con 15 kilos de limón cada una, para lo cual se cumplieron los protocolos fitosanitarios impuestos por la autoridad china, en lo que respecta al tratamiento en frío de la fruta dentro de los contenedores, que debe rondar los 3 grados de temperatura, informó el Gobierno tucumano. “El embarque llegó en óptimas condiciones y comenzará a comercializarse en China. En la medida que consigamos más mercados, que podamos ubicar la producción, obviamente vamos a sostener el precio y estimular a que se genere mano de obra”, señaló Manzur. http://www.radionacional.com.ar/arribo-a-china-un-embarque-de-limones-tucumanos-para-ser-comercializados/

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE SOLA, ministro de Relaciones Exteriores

“Es central aumentar las exportaciones”

El canciller afirmó que es un “tema central aumentar las exportaciones” para que el país “no repita el problema en la balanza de pagos” y evitar de esta forma incrementar el endeudamiento a causa de la necesidad de contar con dólares. http://www.radionacional.com.ar/felipe-sola-es-central-aumentar-las-exportaciones/

LRA 1 Buenos Aires

MARIO MEONI, ministro de Transporte

Inversión por 700 mil millones de pesos

Meoni anunció que durante los próximos cuatro años, se invertirán 700 mil millones de pesos, en particular en el servicio ferroviario y ratificó que “por ahora” seguirá vigente la restricción para el retorno de los vuelos regulares en el mercado aerocomercial. http://www.radionacional.com.ar/meoni-anuncio-inversiones-por-700-mil-millones-para-los-proximos-4-anos/

LRA 6 Mendoza

EDUARDO BARCESAT, constitucionalista

“La renovación del Justicia Federal es fundamental”

El abogado manifestó que esa renovación es un “requisito fundamental para mejorar la calidad de la administración de justicia”. Luego, expreso que “venimos de cuatro años de guerra judicial, que son los casos de lawfare. Es decir, de haber instrumentado a los Jueces para la persecución del adversario, o del enemigo político”. http://www.radionacional.com.ar/eduardo-barcesat-la-renovacion-de-la-justicia-federal-es-fundamental/

LRA 14 Santa Fe

SONIA ALESSO, Asociación del Magisterio de Santa Fe

Plan de lucha de los docentes de Amsafe y Sadop

La decisión fue tomada tras una asamblea virtual, en la que se resolvió una huelga para el 11 y 12 y 19 y 20 de agosto. Es para rechazar la política salarial del gobierno de Santa Fe que definió un bono de 3.000 pesos por decreto y de manera unilateral. http://www.radionacional.com.ar/docentes-de-amsafe-y-sadop-haran-paro-tras-asamblea-virtual/

LRA 14 Santa Fe

SILVIA MENDOZA, del Sindicato de Amas de Casa

Preocupan los despidos de empleadas de casas particulares

Las trabajadoras de casas particulares están atravesando un momento crítico. Mendoza destacó que las empleadas domésticas siguen trabajando en la informalidad y que en los últimos meses se registraron despidos y suspensiones.

http://www.radionacional.com.ar/preocupan-los-despidos-de-empleadas-de-casas-particulares/

LT 14 Paraná

ROSARIO LUFRANO, presidenta de RTA

“Debemos llevar información veraz y una reflexión serena”

Lufrano saludó a los integrantes de “Dar la Nota”, programa informativo que desde hoy esta al aire de lunes a viernes, de 07:30 a 09:30 horas, por LT 14 Radio Nacional Paraná.

La funcionaria destacó el trabajo diario de la emisora para “construir ciudadanía”, y remarcó la necesidad, en tiempos de pandemia, de “llevar información veraz y una reflexión serena”. El programa es conducido por Sandra Miguez, y cuenta con la participación de Claudia Martínez, Lucio Zalazar, Mary Castrogiovani, Aldo Leonardussi y Mariano Kohan. http://www.radionacional.com.ar/lufrano-dio-la-bienvenida-a-un-nuevo-programa-de-lt14/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

MARTIN ENCHIEME, director Ushuaia e Islas Malvinas

“Hoy cumplimos 59 años”

Enchieme expresó que los festejos “son con características especiales, y los hacemos con los compañeros, con la gente”. Luego, destacó que “LRA 10 es la primera radio de la provincia, y siempre tuvo connotación y raigambre en toda la sociedad”. http://www.radionacional.com.ar/59no-aniversario-de-lra-10-radio-nacional-ushuaia-e-islas-malvinas/

LRA 1 Buenos Aires

Coronavirus: 28 nuevas muertes

Argentina llegó a los 4.634 fallecidos

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 4.688 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 246.499 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 543 casos por cada 100.000. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 56,8%, mientras que en el AMBA llega al 66,7%. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-con-28-nuevos-fallecimientos-argentina-llega-a-4-634-muertos/

LRA 1 Buenos Aires

ROCIO TOGNACCA, Ciencia Antifakenews

“No es nada bueno para la salud tomar dióxido de cloro”

La bióloga integra el grupo de especialistas que se ocupan de analizar la veracidad de noticias que circulan respecto al coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, ya han desmentido más de cien informaciones falsas o incorrectas: “Desde Ciencia AntifakeNews desmentimos hace tiempo que el dióxido de cloro, es la cura milagrosa contra el coronavirus. Nada más alejado de eso. No hay evidencia científica que respalde su acción terapéutica ni profiláctica para ninguna enfermedad ni mucho menos para el coronavirus”. http://www.radionacional.com.ar/no-es-nada-bueno-para-la-salud-tomar-dioxido-de-cloro/

LRA 1 Buenos Aires

Aumento de casos en JUJUY

Se registraron más de mil contagios en 10 días

Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Jujuy, alertó sobre la situación de aumento de positivos en la provincia. Ayer se confirmaron 73 contagios de coronavirus y en lo que va de agosto, se confirmaron más de mil casos. http://www.radionacional.com.ar/jujuy-aumento-de-casos-en-10-dias-registro-mas-de-mil-casos/

LT 14 Paraná

SONIA VELAZQUEZ, ministra de Salud

“Rige un alerta sanitario provincial”

Velázquez informó que “se reforzarán los controles en espacios públicos y privados para corroborar el cumplimiento de los protocolos vigentes”. Luego, explicó que “el objetivo es disminuir la circulación del virus, y que la población extreme los cuidados de control para evitar el desborde que la propagación del virus ocasiona”. http://www.radionacional.com.ar/la-ministra-de-salud-recordo-que-en-entre-rios-rige-un-alerta-sanitaria/

LRA 42 Gualeguaychú

ADOLFO WEIMBERG, Comité de Emergencia Sanitaria

“Gualeguaychú está promediando los cinco casos diarios”

El facultativo informó que “el 90 % de los pacientes con COVID 19 se encuentran en el hospital público, y la mitad de los casos no tienen nexo epidemiológico. Esto preocupa por una posible transmisión comunitaria en la ciudad”. http://www.radionacional.com.ar/covid19-preocupa-la-posibilidad-de-transmision-comunitaria-en-gualeguaychu/

LRA 21 Santiago del Estero

OMAR FANTONI, intendente de Quimilí

Establecen nuevas medidas restrictivas en la ciudad

Varias comunas de Santiago del Estero establecieron medidas para la circulación, entrada y salida de vehículos. En la Ciudad de Quimilí, el Intendente Omar Fantoni,dio a conocer medidas preventivas por el incremento de casos positivos de covid-19 en Capital y La Banda.

http://www.radionacional.com.ar/establecen-nuevas-medidas-restrictivas-en-la-ciudad-de-quimili/

LRA 5 Rosario

ALICIA ORIATTO, Comité de Epidemiología de Casilda

Crece la preocupación ante el aumento de casos de Covid-19

La ciudad santafesina de Casilda registró este domingo un récord de contagios de coronavirus, con 28 casos, dos más que Rosario. La doctora Alicia Oriatto, integrante del Comité de Epidemiología reveló que las fechas en las que se dispararon los contagios fueron el fin de semana largo del 9 de Julio y el del Día del Amigo. http://www.radionacional.com.ar/crece-la-preocupacion-en-casilda-ante-el-aumento-de-casos-de-covid-19/

LRA 21 Santiago del Estero

SEBASTIAN ROBLES, fiscal del caso

El fiscal tomará indagatoria a Luis Ávila

La Justicia ordenó este sábado la detención de Ávila, el “caso 41” de coronavirus en Santiago del Estero. Así lo dispuso el juez de Control y Garantías en lo Penal, Dr. Darío Alarcón. Ávila, de 52 años, está acusado de los delitos de “propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa” y violación al artículo 205 del Código Penal. El interrogatorio será de forma virtual debido a que Ávila continúa internado en el Hospital Independencia. http://www.radionacional.com.ar/el-fiscal-sebastian-robles-tomara-indagatoria-a-luis-avila/

LRA 26 Resistencia

AGUSTIN ALEMAN, titular regional del ANSES

“Bono de 15.000 pesos para familiares de víctimas de COVID 19”

Alemán dijo que el beneficio será para los familiares que se encuentren en los sectores más vulnerables de la sociedad, destacando que “el bono pasa de 6.000 a 15.000 pesos, y se debe gestionar en la página dispuesta a tal fin”. http://www.radionacional.com.ar/anses-amplio-a-15-mil-pesos-la-ayuda-a-familiares-de-victimas-de-covid-19/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ROBERTO SANCHEZ, intendente de Concepción

Asisten con alimentos a personas aisladas por brote de coronavirus

Cuatro manzanas del Barrio Municipal de Concepción, en Tucumán, permanecen con un cerrojo epidemiológico por un brote de contagio de coronavirus. “Son casi 800 personas que viven en ese lugar, en cuatro manzanas y ya hemos entregado módulos alimentarios en todas las casas. Hoy hemos programado entrega de carnes y verduras, así que estamos trabajando a full”, comentó Sánchez. http://www.radionacional.com.ar/asisten-con-alimentos-a-personas-aisladas-por-brote-de-coronavirus/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

FERNANDO JURI DEBO, defensor del Pueblo de Tucumán

Sanatorios y clínicas se niegan a atender a personas con síntomas

La Defensoría del Pueblo de la provincia recibió denuncias contra sanatorios y clínicas que se niegan a atender a personas con síntomas de coronavirus. “Hay varias presentaciones sobre el mismo tema, que algunos pacientes deambulaban por los sanatorios privados, a pesar de que tenían obra social, y la respuesta era que no tenían camas”, puntualizó el ombudsman.http://www.radionacional.com.ar/sanatorios-y-clinicas-se-niegan-a-atender-a-personas-con-sintomas-de-covid19/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ANGEL BRISIGHELLI, Cámara de Turismo de Ushuaia

Ushuaia espera la reactivación del turismo para fin de año

El empresario afirmó que “la operatoria de la temporada va a alcanzar nada más que para cubrir costos”. Además, indicó que se presentó un petitorio de 10 puntos al gobierno de la provincia. http://www.radionacional.com.ar/esperan-reactivacion-del-turismo-para-fin-de-ano/

LRA 14 Santa Fe

ALBERTO PALLERO, Intendente de Monte Vera

“Los hisopados están dando negativo”

Tras el aumento de casos positivos en la localidad de Monte Vera, el presidente comunal Alberto Pallero decidió prohibir algunas actividades que se estaban realizando con mayor flexibilidad. En diálogo con Radio Nacional Santa Fe, Pallero destacó que los ciudadanos se mostraron respetuosos con las medidas que restringen algunas actividades recreativas.

http://www.radionacional.com.ar/pallero-%c2%a8los-hisopados-estan-dando-negativo-pero-estamos-tomando-medidas%c2%a8/

LT 14 Paraná

Ingreso a Santa Fe

Es obligatorio mostrar un hisopado negativo

Tras declararse la transmisión comunitaria en Paraná, la capital santafesina exige desde hoy a quienes accedan por el Túnel Subfluvial un hisopado negativo, realizado en las últimas 72 horas anteriores al cruce. http://www.radionacional.com.ar/santa-fe-exige-hisopado-negativo-para-ingresar-y-hay-largas-colas/

LT 14 Paraná

RAUL AZCOAGA, bioquímico

“El costo es de un hisopado es de 6.300 pesos, más IVA”

Azocoaga destacó el monto, tras la medida que rige desde hoy para cruzar de Paraná a Santa Fe, la cual obliga a mostrar el resultado del análisis. Para efectuar el hisopado, se cita a las personas fuera del horario habitual del laboratorio, y se los ubica en una sala acondicionada, con boxes ventilados. http://www.radionacional.com.ar/cuanto-cuesta-un-hisopado-para-saber-si-se-contrajo-coronavirus/

LRA 16 La Quiaca

PATRICIA MEYER, Sociedad Argentina de Pediatría

“Es gravísimo recomendar cosas sin asiento científico”

La neumonóloga dijo que “la indicación de un tratamiento, es un acto médico, y es gravísimo recomendar cosas sin asiento científico. Debe ser hecho por un médico, que sabe cómo es el paciente, quien tiene una historia personal, una patología particular”, refiriéndose a las disposiciones anunciadas en el Informe de Comité Operativo de Emergencia (COE), tendientes a la auto medicación, y a las declaraciones del gobernador Gerardo Morales, quien expresó que, en caso de presentar síntomas de COVID 19, “se metan antibióticos de entrada”.

En referencia a la Salud en Jujuy, Meyer sostuvo que “los profesionales se encuentran sobrepasados en la provincia, consecuencia de años de decidía, que hoy queda evidencia. No hay residentes, no quieren ingresar, han quedado cargos vacantes, los médicos se están jubilando y no hay renovación de cargos. Esto es para abrir los ojos y preguntar qué hemos hecho por la Salud Publica: nada”. http://www.radionacional.com.ar/medicos-energico-rechazo-a-sugerencia-de-coe-de-automedicarse/

LRA 3 Santa Rosa

ALDO SARACCO, toxicólogo

Los riesgos de consumir dióxido de cloro

El especialista en medicina legal, se refirió a la toxicidad de los compuestos de cloro. Tras esto, destacó la necesidad de la toma de conciencia por parte de las autoridades, comunicadores sociales, profesionales y público en general, sobre el alto riesgo que significa para la salud el uso erróneo (oral, inhalado e intravenoso), que se ha promovido para la prevención y tratamiento de COVID-19. http://www.radionacional.com.ar/expertos-alertan-sobre-los-riesgos-de-consumir-dioxido-de-cloro/

LRA 7 Córdoba

PAULA CORDOBA, intendenta de Los Surgentes

“Estamos en alerta sanitaria”

Córdoba dijo que “hoy se confirmaron cuatro nuevos diagnósticos positivos, y el total acumulado asciende a 118. Estamos en alerta sanitaria. Es un brote originado en Marcos Juárez, y es increíble cómo se propagó el virus desde que llegó. La gente está con miedo. Estamos haciendo un seguimiento personalizado”.

Los Surgentes, un pueblo de 3.500 habitantes en el sudeste provincial, se convirtió en 15 días en la segunda localidad con más casos positivos de COVID 19 en el departamento de Marcos Juárez, conformando uno de los brotes activos más importante de Córdoba. http://www.radionacional.com.ar/continuan-las-restricciones-en-los-surgentes-que-suma-118-casos-de-covid19/

LRA 7 Córdoba

GASTON RE, intendente de Oncativo

“Ya volvimos al trabajo”

Tras padecer coronavirus, Re dijo que “ya volvimos al trabajo, y esperamos un nuevo hisopado para ver si volvemos físicamente. Enfrenté una internación, con insuficiencia renal y neumonía”. Con 154 casos confirmados de COVID 19, Oncativo es la cuarta localidad cordobesa con más personas infectadas desde el inicio de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/el-intendente-de-oncativo-retoma-sus-funciones-luego-de-tener-covid19/

LT 12 Paso de los Libres

MARTIN BARRIONUEVO, senador provincial del FDT

“Con las estadísticas buscamos generar conciencia”

Barrionuevo también destacó la labor realizada desde el comienzo de la pandemia, analizando los números y las estadísticas sobre COVID19 a nivel provincial y nacional. http://www.radionacional.com.ar/con-las-estadisticas-no-buscamos-tener-razon-sino-generar-conciencia/

LRA 1 Buenos Aires

MARIO ROVERE, médico sanitarista

“La capacidad del sistema está resguardada”

El director de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la ocupación de las camas de terapia intensiva en esa provincia: “Hay hospitales con una carga cercana al 95%, pero el promedio se mantienen en el orden del 70%”. En ese sentido, remarcó que “la capacidad del sistema está resguardada, pero puede haber dificultades en algunos hospitales”.

LRA 1 Buenos Aires

LUCIANO LASPINA, Diputado Juntos por el Cambio

“El debate por la reforma judicial debe darse en sesiones presenciales”

El legislador se refirió a la ampliación presupuestaria que se debatió en el Congreso: “Votamos a favor de la herramienta para que el Gobierno pueda tener los recursos en medio de la pandemia”. En ese marco, expresó: “Tanto en la oposición como en el oficialismo, mostramos una posición responsable y una actitud constructiva para resolver los problemas de coyuntura”. http://www.radionacional.com.ar/laspina-el-debate-de-la-reforma-judicial-debe-darse-en-sesiones-presenciales/

LRA 1 Buenos Aires

JUAN JOSE CHIAPPINO, ex subsecretario de Puertos

Hidrovía: Elaboran pliegos de licitación para nueva concesión

En mayo del 2021, caducará la concesión de la Hidrovía: “Sin duda la Argentina tiene una oportunidad para reformular el tema de nuestras vías navegables teniendo en cuenta este cambio que habrá mientras se elaboran los pliegos de licitación para una nueva concesión”. http://www.radionacional.com.ar/hidrovia-elaboran-pliegos-de-licitacion-para-una-nueva-concesion/

LRA 1 Buenos Aires

NESTOR RESTIVO, periodista

La disputa por la conducción del BID

Acerca de la pelea por la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo entre los Estados Unidos y China, presidencia que históricamente estuvo en manos de un país latinoamericano. http://www.radionacional.com.ar/la-disputa-por-la-conduccion-del-bid-trump-china-y-latinoamerica/

LRA 1 Buenos Aires

GERVASIO MUÑOZ, Inquilinos Agrupados

El 30% de los inquilinos del país no podrá pagar el alquiler de agosto

“Hacemos encuestas desde que empezó la pademina todos los meses. Los resultados de agosto, arrojaron que el 30% de los inquilinos de todo el país no podrán pagar este mes”, destacó el presidente de la Asociación de Inquilinos Agrupados. “Muchas familias serán desalojadas, la situación es muy grave desde hace décadas. No hay una ley para solucionar el derecho a la vivienda”, expresó Muñoz. “Los alquileres de vivienda no están registrados, ahora los obligan a reglamentarse en AFIP pero todavía no se implementó”, aseguró. http://www.radionacional.com.ar/el-30-de-los-inquilinos-del-pais-no-podra-pagar-el-alquiler-de-agosto/

LRA 30 Bariloche

PABLO FIGUEROA, delegado de la UTA Bariloche

Otro paro de colectivos en San Carlos de Bariloche

El referente de la Unión Tranviaria Automotor explicó que los trabajadores y las trabajadoras “no han percibido los salarios del mes de julio”, por lo que declararon el estado de alerta y cese de actividades a partir de las 00 horas de hoy. http://www.radionacional.com.ar/otro-paro-de-colectivos-en-san-carlos-de-bariloche/

LRA 1 Buenos Aires

El ENRE sancionó a Edesur

167,8 millones de pesos por incumplimientos

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, sancionó a la distribuidora eléctrica en 167.812.000 de pesos por incumplimientos en materia de seguridad pública, correspondientes a 2018-2019 y por falta de respuesta a los requerimientos del organismo. http://www.radionacional.com.ar/el-enre-sanciono-a-edesur-en-1678-millones-por-incumplimientos/

LRA 26 Resistencia

ALDO SANTALUCIA, Secretaría de Turismo

“Pudieron reabrir los bares, después de varios meses”

El Subsecretario de la actividad observó el plan de desescalada iniciado el sábado anterior, con la reapertura de bares, restaurantes y locales gastronómicos, expresando que “fue positivo, porque pudieron reabrir después de varios meses, y se observó la plena disposición de clientes y empresarios para cumplir las normas de higiene y seguridad exigidas”. http://www.radionacional.com.ar/comenzo-la-actividad-de-bares-restaurantes-y-locales-de-gastronomia/

LT 11 Concepción del Uruguay

Fiscalizadores municipales

Comenzaron a inspeccionar comercios locales

Lo informó Nicolás Gómez, subsecretario de Hacienda, quien expresó que en “en el 40 % de los casos, se observó la falta de inscripción en el fisco municipal, por lo que se labraron las actas correspondientes intimando a la regularización”. http://www.radionacional.com.ar/comenzo-la-tarea-de-los-fiscalizadores-municipales-de-comercio/

LT 14 Paraná

Ordenanza municipal en Federación

Beneficios fiscales para hoteleros y gastronómicos

Lo informó Delio Benítez, concejal del Frente Creer, explicando que la ordenanza se aprobó por unanimidad, y refiere a la baja del 100 por ciento en la tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Seguridad y Profilaxis para los contribuyentes que se encuentren habilitados en diferentes rubros. En tanto, la medida regirá hasta diciembre. http://www.radionacional.com.ar/federacion-beneficios-fiscales-para-el-sector-hotelero-y-gastronomicos/

LRA 6 Mendoza

Guillermo San Martín, productor de ajos y cebollas

“Tenemos grandes expectativas para la producción de ajo”

San Martín agregó que “el sector venía con precios internacionales muy positivos por la temporada 2019-2020, y esto hizo que los precios internacionales se volvieran muy interesantes”. http://www.radionacional.com.ar/grandes-expectativas-para-la-produccion-de-ajo-de-mendoza/

LRA 28 La Rioja

SERGIO CHOUZA, Economía Nacional y Popular

“Se viene una negociación más ríspida con el FMI”

En relación a la reestructuración de deuda, el economista agregó que “el acuerdo alcanzado la semana pasada fue un gran paso, teniendo en cuenta la dificultad que implica negociar con los acreedores privados”. http://www.radionacional.com.ar/se-viene-una-negociacion-mas-rispida-con-el-fondo-monetario-internacional/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

SABRINA MARCUCCI, Políticas Sociales, Sanitarias y DDDHH

Lanzan el programa nacional “Obras Más Trabajo”

El programa económico está destinado a realizar mejoras en los espacios de contención de los barrios y la economía popular. “Esto genera una importante fortaleza, tan necesaria en estos tiempos”, sostuvo la secretaria. http://www.radionacional.com.ar/category/tierra-del-fuego/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

INFORME ESPECIAL PROCREAR

La oportunidad que nace en medio de una crisis mundial

A pesar de la crisis mundial que se desató por la pandemia del coronavirus, y del contexto local luego de cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el Gobierno nacional anunció un nuevo Procrear. “De estas situaciones de crisis aparecen oportunidades y nosotros esperamos y creemos mucho en la resiliencia del pueblo argentino para sobreponerse a las peores crisis y situaciones”, comentó Luciano Scatolini, subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo y miembro del Comité Ejecutivo del Programa.http://www.radionacional.com.ar/procrear-la-oportunidad-que-nace-en-medio-de-una-crisis-mundial/

LRA 14 Santa Fe

SILVINA FRANA, Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

La provincia celebró el relanzamiento del plan PROCREAR

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana destacó la importancia del plan PROCREAR. La funcionaria comentó que “el primer objetivo es dar la respuesta del hogar para desarrollar una familia”. http://www.radionacional.com.ar/destacan-el-relanzamiento-del-plan-procrear/

LT 11 Concepción del Uruguay

ROMERO SEOANE, Director de Defensa del Consumidor

“Hay que extremar recaudos en las compras on line”

El funcionario solicitó esta conducta para evitar estafas, remarcando que “existe un plazo de 30 días desde el último recibo de la tarjeta de crédito, para desconocer las compras que no fueron realizadas por el titular”.

Romero Seoane explicó que los impedimentos en la agilidad de los reclamos se debió a la “inactividad de las empresas demandadas que residen en Buenos Aires”. http://www.radionacional.com.ar/solicitan-extremar-los-recaudos-en-las-compras-on-line/

LRA 26 Resistencia

OSCAR GAONA, Expendedores de combustibles

“Estamos a la expectativa de que la actividad se reactive”

Gaona analizó la situación del sector y dijo que “estamos a la expectativa por el precio de combustibles, que desde hace ocho meses no tiene incrementos, y eso repercute en la situación económica y financiera de nuestro sector”. Luego, señalo que “esperamos que el tema de las tarifas, como de la actividad comience a reactivarse, porque es algo que nos pone en una situación límite debido a la extrema caída de la venta, que alcanzó hasta el 90%. Tenemos esperanza que esta fase de desescalada descomprima el consumo, porque significará levantar nuestro volumen de venta”. http://www.radionacional.com.ar/expectativas-de-recuperacion-en-los-expendedores-de-combustibles/

LV 8 Libertador

EMILCE VEGA ESPINOSA, ministerio de Economía y Energía

“Más de siete mil personas se han capacitado”

La directora de Capacitación y Empleo del ministerio de Economía y Energía, también informó que el cronograma se inició el martes pasado con las capacitaciones destinadas a la zona este, que incluyó los departamentos de Junín, Santa Rosa, La Paz, San Martín y Rivadavia. Posteriormente, fue el turno de Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén, Lavalle y Maipú.

Anteriormente, se trabajó con los coordinadores de empleo de los departamentos de la zona sur, mediante General Alvear, Malargüe y San Rafael. Finalmente, culminaron con el Valle de Uco con San Carlos, Tunuyán y Tupungato.http://www.radionacional.com.ar/mas-de-7-mil-personas-se-han-capacitado-para-mejorar-su-empleabilidad/

LT 11 Concepción del Uruguay

GRACIELA GUERRERO, sobre la Escuela General de Oficios

“La demanda de formación profesional es importante”

Guerrero se refirió al proyecto de su autoría sobre la creación de la “Escuela de Municipal de Oficios”, informando que la entidad “contará con reconocimiento del Consejo General de Educación, y los espacios serán concursados por proyectos. La Escuela será gratuita y brindará talleres de restauración de muebles, carpintería, lutería y carpintería artística, entre otros rubros”. http://www.radionacional.com.ar/concepcion-del-uruguay-contara-con-una-nueva-escuela-de-oficios/

Nacional Rock

SERGIO FEDEROVISKY, viceministro de Ambiente

“La verdadera esencia del problema es económica, no ambiental”

Federovisky habló entre otros temas, sobre crisis climática, ley de humedales, incendios y desarrollo sostenible. http://www.radionacional.com.ar/federovisky-la-verdadera-esencia-del-problema-es-economica-no-ambiental/

LRA 3 Santa Rosa

MAXIMILIANO GALMES, de la Subsecretaría de Ambiente

“El 40 % de la biodiversidad está relacionada al tema humedales”

Galmes explicó que, con el objetivo de crear un inventario de los humedales y de que se establezcan presupuestos mínimos para su conservación, se debate un proyecto de ley en el Congreso, donde actualmente “hay seis proyectos de protección de humedales con estado parlamentario, cinco en la Cámara de Diputados y uno en el Senado”, finalizó. http://www.radionacional.com.ar/el-40-de-la-biodiversidad-mundial-esta-relacionada-al-tema-humedales/

LRA 26 Resistencia

PIO SANDERS, intendente de Juan José Castelli

“Estamos muy complicados por la ausencia de lluvias”

Sanders explicó que “la sequía nos afecta desde enero, produce graves consecuencias tanto en el suministro de agua para los animales, como en los cultivos”.

Luego, el intendente dijo que “no tenemos humedad en el suelo y estamos muy complicados, especialmente en el sector de los pequeños y medianos productores, que no pueden comercializar su producción. Necesitamos una lluvia de por lo menos, 20 a 30 milímetros para poder realizar la siembra”. http://www.radionacional.com.ar/preocupacion-por-la-prolongada-sequia-en-la-region-de-juan-jose-castelli/

LRA 26 Resistencia

MARTA SONEIRA, Desarrollo Territorial y Ambiente

“Estamos muy preocupados por los incendios de pastizales”

Soneira hizo un “llamado de atención a quienes efectúan este tipo de actividad, que tanto afecta a toda la población”. Después, expresó que “se denuncian entre 350 y 500 focos críticos, y si bien no todos ellos se transforman en incendios, requieren un permanente trabajo de los bomberos y fuerzas de seguridad, porque en promedio tenemos 70 salidas por día, que es muchísimo”. http://www.radionacional.com.ar/los-bomberos-realizan-70-intervenciones-diarias-por-incendios-de-pastizales/

LT 11 Concepción del Uruguay

DANIEL BALLESTER, Asamblea Ambiental

“Pedimos acceso a información pública sobre el basural”

Ballester precisó que el pedido surgió al conocerse el llamado a licitación pública para el servicio de tratamiento y disposición final de residuos en la Planta San Cayetano. http://www.radionacional.com.ar/la-asamblea-ambiental-solicito-acceso-a-informacion-publica-sobre-el-basural/

LRA 6 Mendoza

RAFAEL MOYANO, senador provincial del FDT

“El intendente no sabía del cierre de Centros de Salud”

“Tenemos una gran preocupación respecto de la falta de nosocomios en Guaymallén”, señaló el legislador, quien hizo un relevamiento de la cantidad de Centros de Salud cerrados en el municipio. http://www.radionacional.com.ar/rafael-moyano-el-intendente-no-sabia-del-cierre-de-los-centros-salud/

LRA 7 Córdoba

CLAUDIO VIGNETTA, Gestión de Riesgo Climático

“Trabajamos con tres aviones y 15 cuarteles de bomberos”

El secretario de Gestión de Riesgo Climático agregó que “llegarán dos aviones hidrantes del gobierno nacional, con el que trabajamos codo a codo. El de Tanti es el foco con la situación más crítica, por el frente de fuego que ahora llega sobre El Durazno, de seis kilómetros de extensión, y por la cercanía de las viviendas”.

La baja humedad, las altas temperaturas y el fuerte viento registrado durante el fin de semana, agravaron la situación de los focos de incendios en distintas zonas de las sierras cordobesas. http://www.radionacional.com.ar/incendios-en-tanti-refuerzan-combate-con-aviones-nacionales-y-mas-bomberos/http://www.radionacional.com.ar/incendios-en-tanti-refuerzan-combate-con-aviones-nacionales-y-mas-bomberos/

LV 8 Libertador

MARINA SANTANDER, secretaria de Género de la CTA

“Buscamos una explicación sobre la designación de Day”

Teresa Day fue designada para coordinar las capacitaciones en la Ley Micaela y la secretaria de Género de la CTA de las trabajadoras y los trabajadores dijo que “buscamos explicación de la Corte sobre la designación de alguien sin formación al frente de la capacitación”. http://www.radionacional.com.ar/continuan-las-criticas-a-designacion-de-day-por-capacitacion-en-ley-micaela/

LRA 29 San Luis

PATRICIA DE MIGUEL, jefa del Área Educación Sexual Integral.

Los docentes de San Luis se capacitan en Educación Integral Sexual

Comenzó la capacitación de “Fortalecimiento Institucional en Educación Sexual Integral”y más de 250 personas, entre directivos y docentes cumplen con las distintas actividades en las aulas virtuales. “Esto cumple totalmente nuestras expectativas y todavía esperamos que se sigan sumando más, porque por distintas circunstancias algunas escuelas no pudieron completar el formulario, así que todavía aguardamos para que se sumen”, indicó De Miguel.

http://www.radionacional.com.ar/los-docentes-de-san-luis-se-capacitan-en-educacion-integral-sexual/

LRA 29 SAN LUIS

GABRIEL LERNER, Niñez, Adolescencia y Familia

Anticipo por el “Día de las Infancias”

Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se promueve renombrar al Día del Niño como Día de las Infancias para visibilizar las diferentes maneras de vivir esa etapa. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación busca posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros y diversidad en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez. http://www.radionacional.com.ar/el-16-de-agosto-celebramos-el-dia-de-las-infancias/

LU 4 Patagonia

Informe de SOCORRISTAS EN RED

9.267 mil acompañamientos de abortos

El dato surge de un trabajo realizado con organizaciones de todo el país. Esta cifra se aproxima al número global de 2019, que fue de 1.257 acompañamientos.

En la Argentina, la red plurinacional de Socorristas, está conformada con 56 grupos organizados en cinco regionales: Noroeste, Litoral, Centro-Cuyo, Buenos Aires y Patagonia. http://www.radionacional.com.ar/en-el-primer-semestre-de-2020-hubo-mas-de-9-mil-acompanamientos-de-abortos-2/

LRA 1 Buenos Aires

TOM LUPO, “Grabaciones encontradas”

Poesía para comenzar el lunes en Radio Nacional

Nuevo compilado de poemas recitados por Tom: Luis Cernuda, Alejandra Pizarnik, Federico García Lorca, Cesare Pavese, León Felipe y Enrique Molina. Canciones de Juanito, Loción Migré, Paulinho Moska, Stella Cinderella, Mister América y Max Capote. http://www.radionacional.com.ar/alejandra-pizarnik-no-puedo-hablar-con-mi-voz-sino-con-mis-voces/

LRA 1 Buenos Aires

UN SIGLO DE RADIO

A solo 18 días de los primeros 100 años

Sexto capítulo de la historia del centenario del reino de los sonidos. Realidad, ficción, información y entretenimiento, a través del humor, la música, voces inolvidables, el deporte y el reflejo de nuestra historia. http://www.radionacional.com.ar/a-solo-18-dias-de-los-100-anos-de-la-radio/

LRA 1 Buenos Aires

AGUSTINA BAZTERRICA, escritora

“Yo siempre apuesto a la parte luminosa del ser humano”

La autora del reciente libro de cuentos “Diecinueve garras y un pájaro oscuro” y de la novela ganadora del Premio Clarín “Cadáver exquisito”, pasó por “Vidas prestadas”. http://www.radionacional.com.ar/yo-siempre-apuesto-a-la-parte-luminosa-del-ser-humano/

LRA 1 Buenos Aires

SOL MIHANOVICH

Conociendo la vida en el Delta del Paraná

“Domingos de sol” dialogó con Luis María Della Giovanna, director de una escuela de Navegación y con Marisa Negri, poeta escritora y docente; promotora cultural de la Biblioteca cultural Santa Genoveva, una bibliotlancha con más de 7 mil títulos. http://www.radionacional.com.ar/conociendo-la-vida-en-el-delta-del-parana/

LRA 1 Buenos Aires

MARCELO SUBIOTTO, actor

Del teatro independiente, al cine y la tele

Recorrido por la carrera de un actor, que participó en películas como “La luz incidente”, “La larga noche de Francisco Sanctis”, “Me casé con un boludo” y “Animal”, entre otras. http://www.radionacional.com.ar/superficie-de-teatro-para-terminar-no-borrar/

LRA 1 Buenos Aires

Volvió SAN LORENZO

Dividido en siete grupos, respetando los protocolos

San Lorenzo regresó a los entrenamientos en el Predio de la AFA en Ezeiza, a las órdenes de Mariano Soso y con la presencia de su presidente Marcelo Tinelli. Respetando los protocolos de entrenamiento el plantel fue dividido en 7 grupos. http://www.radionacional.com.ar/volvio-san-lorenzo/

LRA 1 Buenos Aires

Profesores de Tenis

Protesta de los deportes individuales en Olivos

Motorizado por los profesores de tenis que no pueden ejercer su profesión hace más de 150 días y no perciben sueldos, los deportes individuales protestaron este domingo pacíficamente frente a la Quinta de Olivos. También participaron del reclamo, profesionales de remo, padel, golf y natación. http://www.radionacional.com.ar/protesta-de-los-deportes-individuales-en-olivos/

LRA 7 Córdoba

EUGENIA GONZALEZ BRIOZZO, medallista Panamericana

“Se debe tener una concentración del 100 % para el mejor tiro”

La tiradora detalló su vida durante la pandemia, y agregó que “la poca participación de las mujeres en el tiro, se debe a la escasa difusión y no a una cuestión de desigualdad” http://www.radionacional.com.ar/gonzalez-briozzo-y-un-deporte-que-exige-100-de-concentracion/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

MIGUEL ABBONDANDOLO, vicepresidente del Decano

Leandro Díaz se aleja de Atlético Tucumán

El delantero está próximo a convertirse en jugador de Estudiantes de La Plata. “Venimos cruzando llamados con la gente de Estudiantes y está bastante encaminado el pase de Leandro Díaz. Si nos ponemos de acuerdo en un par de cosas que faltan, hay muchas posibilidades que se pueda hacer”, señaló Miguel Abbondándolo, vicepresidente tercero del Decano. http://www.radionacional.com.ar/leandro-diaz-tiene-un-pie-y-medio-fuera-de-atletico-tucuman/

LRA 26 Resistencia

HECTOR GOMEZ, presidente de Chaco For Ever

“No es posible que se inicie el Federal A”

Gómez agregó que “tenemos que diferenciar la situación de los clubes que participamos en esta categoría, y quienes lo hacen en Primera División y Nacional B, porque ellos disponen de ingresos por derechos televisivos y nosotros no”. http://www.radionacional.com.ar/hector-gomez-en-estas-condiciones-es-imposible-jugar-el-federal-a/

LRA 1 Buenos Aires

ÁNGEL CORREA dio positivo

El argentino del Atlético se pierde la Champions

El jugador es uno de los dos casos positivos de coronavirus que anunció Atlético de Madrid, tras los estudios PCR que realizaron a todos los integrantes del plantel y al cuerpo técnico, el pasado domingo. El otro infectado, Sime Vrsaljko. http://www.radionacional.com.ar/angel-correa-dio-positivo-y-se-pierde-la-champions/

LRA 1 Buenos Aires

Definición de la CHAMPIONS

Nuevo esquema de definición

La pandemia hizo cambiar los formatos de definición en las competiciones europeas y posiblemente el nuevo esquema de definición las transforme en torneos realmente apasionantes. Cuartos de final, semifinales y final se jugarán en una sola sede en una semana de competencia, tanto para la Champions League como la Europa League. http://www.radionacional.com.ar/se-define-la-champions/

CURIOSIDADES DE ESTOS TIEMPOS…

De a poco nos vamos acostumbrando a los días que corren, aunque no siempre la adaptación sale bien. Yo siempre fui muy comunicativo, de esos que hablan con todo el mundo. Hoy en la cola del banco después de haberle contado a mi vecino mi situación conyugal, con sorpresa escuché que muchos se reían y otros aplaudían… Claro entre el distanciamiento y el tapa boca, estaba a los gritos.

La cola llegaba hasta la otra esquina, pero que si calculás la distancia de metro y medio, tal vez no éramos tantos Allí pasó otra cosa muy curiosa. Una señora muy bien vestida, avanzaba desde el fondo de la cola hacia la puerta del banco y cuando estaba por entrar, empezaron los fuertes reclamos: “¡Epa señora!, ¿No ve la cola?, ¡Se está colando! Gritos van, gritos vienen, la señora volvió para atrás. A los 5 minutos encaró otra vez y nuevamente los gritos de la gente se hicieron escuchar: “¡Eh señora atrás! En ese momento, la mujer muy enojada se plantó y dijo: “Si no me dejan llegar a la puerta del banco, no lo voy a poder abrir y se quedan todos afuera. SOY LA GERENTA…

Chocolate