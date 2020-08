“Yo siempre apuesto a la parte luminosa del ser humano”

En una nueva emisión de Vidas Prestadas, Hinde Pomeraniec entrevistó a la escritora Agustina Bazterrica, autora del reciente libro de cuentos “Diecinueve garras y un pájaro oscuro” y de la novela ganadora del Premio Clarín “Cadáver exquisito”.

En 2017 el nombre de Agustina Bazterrica -licenciada en Artes, coordinadora de ciclos de lectura y de talleres de lectura y escritura- sonó fuerte por primera vez al ganar el Premio Clarín de Novela con “Cadáver exquisito”, una novela intensa, un distopía, que se desarrolla alrededor de una idea: ¿qué pasaría si de pronto los humanos dejaran de comer carne animal y empezaran a comerse entre ellos? El origen de la trama es un virus letal que deja el mundo sin animales y la novela desarrolla ese mundo posible en el que hay humanos que son preparados para que otros humanos se alimenten de ellos. No se habla de carne humana, se habla de carne especial.

La novela sigue siendo exitosa en Argentina y ha sido y sigue siendo traducida a varios idiomas. Diarios como el británico The Guardian y recientemente The New York Times le dieron la bienvenida a la edición en inglés, que cuenta con otro título: “Tender Is The Flesh”.

En estos días acaba de publicarse un libro de cuentos de Bazterrica, quien antes de “Cadáver exquisito” había publicado la novela “Matar a la niña” en 2013. Su nuevo libro se llama “Diecinueve garras y un pájaro oscuro” (Alfaguara) y es la edición ampliada y revisada de un libro anterior, publicado en 2016 con el título “Antes del encuentro feroz”. Se trata de relatos breves que conjugan el humor negro, la ironía y las fantasías más tenebrosas.

En la sección Libros Que Sí, Hinde recomendó “La perra” de PIilar Quintana (Random) y “¿Qué hacer?”, de Alain Badiou y Marcel Gauchet (Anagrama) y en La Escondida contó la historia de la poeta francesa Catherine Pozzi

En Mesita de luz el productor y politólogo Sebastián Grandi contó que libros está leyendo y en Voz Alta la escritora y periodista Marina Mariasch leyó “La mala madre” un poema de Susan Griffin, poeta y filósofa estadounidense.