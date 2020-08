El 30% de los inquilinos del país no podrá pagar el alquiler de agosto

La Federación de Inquilinos Agrupados reveló que el 30% no puede pagar el alquilar de agosto y la mitad acumula deudas de dos o más meses.

“Hacemos encuestas desde que empezó la pademina todos los meses. Los resultados de agosto nos dio que el 30% de los inquilinos de todo el país no podrán pagar este mes”, destacó por Radio Nacional Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación de Inquilinos Agrupados.

“Muchas familias serán desalojadas, la situación es muy grave desde hace décadas. No hay una ley para solucionar el derecho a la vivienda”, expresó Muñoz. “Los alquileres de vivienda no están registrados, ahora los obligan a reglamentarse en AFIP pero todavía no se implementó”, aseguró.

La entidad reclamó que se extienda hasta marzo del año que viene el decreto que impide desalojos y aumentos en los alquileres.