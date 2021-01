Diario de Radio Nacional 05/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – GABRIEL KATOPODIS: “2021 será el año de la reconstrucción”

Buenos Aires – DANIEL ARROYO: Confirmó que si hay rebrote se tomarán medidas sociales

Buenos Aires – LEOPOLDO MOREAU: Pidió “empezar la reforma judicial de arriba hacia abajo”

Buenos Aires – VICTORIA TOLOSA PAZ: Píparo “No asistió a las personas atropelladas”

Puerto Iguazú – MARTIN BALZA: “No hay ninguna posibilidad de un golpe”



Resistencia – GUSTAVO LOPEZ: “Está pensada para quienes no puedan pagar las tarifas”

Santa Rosa – ALEJANDRA IRIARTE: “El cambio debe ser acompañado con un cambio cultural”

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “La decisión es poner más énfasis en las medidas de cuidado”

Ingeniero Jacobacci – FABIAN ZGAIB: “Estamos analizando qué medidas sanitarias tomar”

Salta – FRANCISCO ACOSTA: Piden habilitar la circulación por el paso de Aguas Blancas

Zapala – FRANCISCO MERITELLO: Buscan concientizar a los jóvenes a través del humor



San Martín de Los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: Piden extremar los cuidados sanitarios

Buenos Aires – CLAUDIA BERNAZZA: “Llevamos tranquilidad a la población”

Rosario – MIGUEL ROSALES: “Es impracticable que Tostado regrese a la fase I”

Río Turbio – 28 de Noviembre: Declaró la Emergencia Sanitaria y Social

Paraná – Aumento de casos de COVID-19: Entre Ríos analiza un toque de queda sanitario

Buenos Aires – Hasta el 18 de enero: La Pampa dispuso restricciones por el aumento de casos



Libertador – ALBERTO KORNBLIHTT: “Con verdades a medias engañan a la población”

Patagonia – FABIAN PURATICH: “No estamos planificando un cambio de fase”

Buenos Aires – Por el aumento de casos: Chaco dispuso restricciones

Buenos Aires – Casos en San Martín de los Andes: Alerta por el crecimiento de contagios

Paraná – PEDRO PERETTI: “El maíz se puede vender tranquilamente en el mercado interno”

Buenos Aires – EDUARDO LOPEZ: “En CABA siguen faltando 25 mil vacantes”

Gualeguaychú – SILVIA VELA: La guerra judicial versus la paz democrática

Buenos Aires – ICEBERG A68A: Preocupa el recorrido de un témpano

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández y Gabriel Katopodis, encabezaron la puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas del 2021, para 16 provincias del país, por una inversión de 13.552 millones de pesos. “Hay una decisión del Gobierno de poner más recursos” en ese sector, explicó el Ministro de Obras Públicas. En ese sentido contó: “De lo que fue el presupuesto del 2020 a este que está en curso, duplicamos las partidas en materias de infraestructura; son recursos que dejamos de utilizar para pagar la deuda”.

LRA 1 Buenos Aires

“Si hay rebrote vamos a reordenar el presupuesto para la emergencia social”, aseguró el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El funcionario sostuvo que el presupuesto 2021 está armado para una situación sin segunda ola, pero confirmó que, si sucede, se tomarán las medidas “cuidar a los que se quedan sin trabajo”.

También relató que el objetivo que tiene su gestión es generar 3 mil trabajos y urbanizar 400 barrios. “Tenemos un eje alimentario, hace cinco semanas bajó una poquito la gente en los comedores; pero en caso que se complique la situación, reordenaremos ayudar a la gente”, completó.

LRA 1 Buenos Aires

“Estamos en presencia de una clara maniobra de lawfare, fue un engranaje más de la maquinaria de persecución política y espionaje ilegal”, aseguró el diputado Leopoldo Moreau. Él presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades de Inteligencia que le entregó a la presidenta del Senado, Cristina Fernández, y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el primer informe donde se detalló lo que se consideran irregularidades de la DAJuDeCO.

LRA 1 Buenos Aires

El bloque de concejales de La Plata del Frente de Todos pidió la renuncia de Carolina Píparo a su cargo. En esa línea, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, declaró: “Es secretaria de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad y dejó tendidos a dos platenses en la vía pública”.

La Justicia tiene “prácticamente descartado” que los dos motociclistas atropellados en la madrugada de Año Nuevo por Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada, hayan participado del asalto al matrimonio. Los abogados de los jóvenes embestidos pidieron la detención del hombre al considerar que intentó cometer un doble homicidio.

LRA 19 Puerto Iguazú

Balza realizó un revisionismo histórico, destacó la importancia de la continuidad en el reclamo por las Islas Malvinas y reflexionó sobre los debates mediáticos y areganas en los levantamientos de las Fuerzas Armadas.

LRA 26 Resistencia

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), habló de la medida anunciada por el gobierno nacional que permite el acceso a la telefonía, a internet y a la TV paga mediante una Tarifa Básica Universal.

“La Prestación Básica Universal está pensada para quienes no puedan pagar las tarifas en vigencia, es decir los grupos familiares que tengan ingresos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, o sea 40 mil pesos, y de esa forma están en condiciones de solicitar a las empresas prestadoras de telefonía celular, por ejemplo, el servicio mínimo, que está en el orden de 150 pesos”, afirmó López.

LRA 3 Santa Rosa

“Es muy importante que esta ley, además del profundo cambio legal, sea acompañada con un cambio cultural”, dijo la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos en la Defensoría del Público de Santa Rosa, Alejandra Iriarte.

Después, la funcionaria explicó qué pasará cuando entre en vigencia la flamante ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), afirmando que “si no se garantiza el derecho a la práctica, habrá responsabilidad penal”.

LRA 1 Buenos Aires

El mandatario bonaerense Axel Kicillof se reunió con varios intendentes. Señaló que la temporada está en marcha y le pidió nuevamente a la población que se cuide para evitar tener que tomar medidas más fuertes para evitar males mayores.

“La temporada está en funcionamiento, pero se ha visto un crecimiento muy acelerado de los casos de contagios”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de reunirse con algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires por la preocupación que generó el aumento de los casos de covid-19 este verano.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El funcionario señaló que el aumento de casos se debió a la llegada de mejor clima, el fin de semana largo y las aperturas interprovinciales de turismo pero consideró que no se trata de una segunda ola sino de la misma. “Nunca bajamos los casos a cero”, indicó.

LRA 4 Salta

El legislador le pidió al Gobierno de la provincia de Salta que gestione ante las autoridades nacionales el permiso para circular por el paso fronterizo de Aguas Blancas, que quedó limitado solamente al tránsito de ambulancias a causa de la pandemia de Covid-19. Señaló las inquietudes de la población de Los Toldos, que necesita circular 110 kilómetros por territorio boliviano para entrar y salir de la localidad.

LRA 17 Zapala

El funcionario explicó la campaña “Practiquemos la ciudadanía”, que promueve el cuidado responsable de los jóvenes ante el aumento de casos de Coronavirus. Sobre una posible restricción horaria de circulación a partir del 15 de enero dijo que se realiza una análisis día a día.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Apaolaza afirmó que hay mucha preocupación en el sector ante el avance del coronavirus y pidió extremar los cuidados para garantizar la salud de la población, sostener el sistema sanitario y mantener el buen ritmo turístico.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Claudia Bernazza (Frente de Todos) se refirió al aumento de casos de coronavirus y expresó que apuesta a que “haya una mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía para continuar con el distanciamiento” y no aplicar las medidas restrictivas de la Fase 1. “Hay gente que incumple con las medidas de distanciamiento y el resguardo”, señaló, al tiempo que resaltó que “también hay una enorme cantidad de personas que cumple las medidas con mucha responsabilidad”. “Se está muy atento al día a día”, aseguró en el Servicio Informativo.

LRA 5 Rosario

Tostado sufrió un aumento significativo de casos positivos de Covid-19, pero el Concejo Municipal solicitó al gobernador Omar Perotti “un decreto más restrictivo de las actividades de ocio” para no volver a la fase I.

LRA 18 Río Turbio

Las autoridades de 28 de Noviembre junto con integrantes del COE declararon la Emergencia Sanitaria y Social por la situación epidemiológica de la localidad. Las medidas rigen desde hoy hasta el 31 de enero. Detalle de cada uno de los puntos.

LT 14 Paraná

Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos, se refirió a la posibilidad que se analiza en otras jurisdicciones provinciales de establecer un toque de queda sanitario, que impediría todo tipo de actividades a un determinado horario, indicando que se solicitará mayor colaboración de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional.

“Reitero que no necesitamos ajustar más cosas si nos auto controlamos. Las fiestas no están permitidas, los conglomerados en zona de playa no están permitidos y las fiestas al aire libre de forma masiva, tampoco”, indicó la ministra.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de La Pampa resolvió restringir a partir de ayer el horario para la circulación en toda la provincia, redujo la extensión horaria de las actividades gastronómicas y resolvió continuar con la suspensión de los encuentros sociales, a raíz del crecimiento exponencial de casos de coronavirus. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Santa Rosa Daniel Luchelli describió la situación en la provincia y se refirió a las fiestas clandestinas.

LV 8 Libertador

Kornblihtt analizó la oposición a la vacuna Sputnik V de ciertos grupos, que con “verdades a medias engañan a la población”.

Luego, sobre la legalización y regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el científico aseguró que “generó alivio que haya salido a favor la votación en el Senado”, y después precisó que “el eje del debate en esta segunda instancia fue más orientado al problema de Salud Pública que significa el aborto clandestino”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, confirmó la llegada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a la provincia. “Terminó ayer la logística de distribución, y entre hoy y mañana está previsto que lleguen a Chubut”, adelantó el funcionario.

En cuanto a la posibilidad de adoptar medidas frente al rebrote que propiciaron las fiestas de fin de año, Puratich explicó que “lo que estamos hablando entre los ministros de Salud de las distintas provincias es plantear algún tipo de medida en la que no se avance en grandes restricciones, para que las medidas sean aceptadas y compartidas”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno del Chaco dispuso restricciones en todo el territorio provincial, por quince días, ante el aumento de casos de coronavirus luego de las fiestas de fin de año. En Verano 2021, la periodista de Radio Nacional Resistencia Marcela Vaquer dio detalles al respecto y señaló que hasta el 21 de enero habrá restricciones a la circulación de personas y bienes, a la realización de eventos y a la actividad comercial.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Pablo Gauthier, Director de LRA 53 San Martín de los Andes, habló de la situación de la ciudad en el marco de la apertura turística y el coronavirus: “Hemos tenido un crecimiento exponencial que pasaron de 50 a 600 casos activos, en cuestión de días”.

En esa línea, adelantó que todavía “no se habló oficialmente” de tomar alguna decisión preventiva o de realizar un recorte de horario como en otras provincias. Sin embargo, los pasos fronterizos están cerrados, sólo pueden pasar camiones con carga o alguien con un permiso especial.

“Hay mucha gente, pero el turismo no es el responsable de los aumentos de los casos, sí algunos vecinos que no están cumpliendo con los protocolos”, completó.

LT 14 Paraná

Peretti, quien fue director de la Federación Agraria, se refirió a la restricción de venta del Registro de Exportación de maíz durante enero y febrero, previsto por el gobierno nacional.

“Esta medida no afecta a nadie, porque el maíz se puede vender en el mercado local tranquilamente”, expresó Peretti, y luego criticó la postura de la Mesa de Enlace, de la cual aseguró que se trata de “un partido político. Es la rama agropecuaria de Cambiemos”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, se refirió al déficit de vacantes que tiene CABA desde hace varios años y afirmó: “Siguen faltando 25 mil vacantes. “Todos los años achican el presupuesto educativo y todos los años sube la cantidad de familias que se quedan sin pupitre en la escuela pública”. En Verano 2021, criticó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y remarcó que “un maestro en La Matanza, gana más que un maestro porteño”, al tiempo que agregó: “Tiene que ver con los valores y las prioridades”.

LRA 42 Gualeguaychú

La directora de LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, se refirió a la actualidad judicial del país y la actividad de lawfare, llevada adelante por algunos jueces de la Nación que buscan disciplinar al gobierno y desacreditar referentes políticos que no comulgan con intereses corporativos.

LRA 1 Buenos Aires

En 2017 se desprendió de la Antártida un témpano que tenía unos 5.664 kilómetros cuadrados (30 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires). El recorrido continúa, se acercó a la isla de Georgia del Sur y a pesar de que continúan separándose masas de hielo, el iceberg A68a tiene un gran tamaño. Actualmente es 2.606 kilómetros cuadrados, es decir, es 14 veces más grande que CABA.

“Se dirige a donde lo lleva el clima, tiene una altura importante y una superficie que puede ser azotada por viento”, contó Sebastián Marinsek que es Glaciólogo del Instituto Antártico Argentino. A su vez resaltó que se derrite, pero “no tanto”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que “en las últimas tres semanas hubo un aumento importante” de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires e informó que “los llamados al 148 (línea telefónica Covid-19) suben en forma alarmante y es un mal indicador”.

LRA 26 Resistencia

Zalazar explicó las medidas dispuestas por el gobierno provincial para prevenir los contagios de coronavirus. “En lo que se refiere a seguridad controlaremos los ingresos a la provincia, y desmiento categóricamente que se cierren los límites. La circulación está autorizada”, aseguró la ministra.

LU 4 Patagonia

Cocha dio detalles de la campaña de vacunación para la primera línea de riesgo del COVID-19, y luego explicó los pasos a seguir para la etapa masiva.

“El 29 de diciembre recibimos las primeras dosis para vacunar al personal de Salud de la ciudad, que fueron 600 dosis para distribuir entre intensivistas, enfermeros e hisopadores. El lunes fue la vacunación más masiva, porque vacunamos a 100 personas del Hospital Regional, Hospital Alvear, Diadema, Clínica del Valle y Sanatorio la Española”, informó la licenciada Coha.

LT 11 Concepción del Uruguay

El jefe del Gabinete de Concepción del Uruguay, Yari Seyler, dijo que se está monitoreando constantemente lo que pasa en la ciudad con el crecimiento de los contagios de COVID 19.

“Si se disponen restricciones tendremos que implementarlas también, pero apelamos a la responsabilidad de las personas para no llegar a eso”, dijo Seyler.

LT 11 Concepción del Uruguay

La ministra de gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, informó que a través de una encuesta se dio a conocer que más del 60% de la población prefiere el riesgo al contagio que la opción de soportar medidas restrictivas.

“Esto es preocupante, porque no es sencillo manejar esta situación para ningún Estado”, sostuvo Romero, y luego destacó que “el Poder Judicial también debe comenzar a aplicar las sanciones”.

LRA 20 Las Lomitas

Ante los casos positivos registrados en Ingeniero Juárez, se intensificaron los controles de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 en la zona.

Por decreto municipal varias actividades están restringidas, en tanto que el horario de circulación es de 8 a 16 horas. “Desde un inicio trabajamos de manera articulada con todos los ministerios redoblando esfuerzos a raíz de estos últimos casos positivos de COVID que se han registrado en el distrito”, expresó el jefe de la Unidad 6, Comisario Mayor Lorenzo Blanco.

LRA 9 Esquel

Esquel flexibilizó los horarios para gastronómicos, los correspondientes a comercios esenciales y las jugueterías en la jornada previa de la celebración de Reyes.

El secretario de Gobierno, Julio Ruiz, adelantó que esperarán los resultados del Plan DETECTAR, que se llevará a cabo desde mañana, miércoles, hasta el próximo viernes, y que en función del desarrollo de la pandemia, se tomarán otras medidas.

LT 14 Paraná

Ante la perspectiva de la segunda ola de coronavirus en la Argentina, el gobierno nacional estudia la posibilidad de cerrar el Aeropuerto de Ezeiza para vuelos internacionales a partir de la segunda mitad de enero, con el objetivo de evitar el ingreso de nuevas cepas del COVID-19.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y exvicegobernador, Daniel Salvador, se refirió al proyecto presentado para suspender por única vez las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en el marco de la pandemia y manifestó: “No me pareció oportuno la intención de cambios cuando hay un proceso electoral que está en marcha”.

En Verano 2021, consideró que “hoy es muy improbable que pueda llegar a dejarse sin efecto las PASO”.

LRA 1 Buenos Aires

La recaudación impositiva alcanzó los $679.641 millones en diciembre, un 38% más que igual mes de 2019, y acumuló cuatro meses consecutivos de evolución por sobre el nivel de inflación, mientras que el incremento total de la recaudación en 2020 fue de 32,1%, informó esta tarde el Ministerio de Economía.

LRA 1 Buenos Aires

La petrolera YPF aumentó desde la medianoche un 2,9% los precios de las variedades de nafta y gasoil, como consecuencia del traslado a los surtidores del incremento de los biocombustibles autorizados por el Gobierno nacional, informó esta noche la compañía.

De esta manera los nuevos precios de referencia vigentes desde hoy en la ciudad de Buenos Aires pasarán a ser de $69,40 para la nafta súper; $80,20 la nafta premium Infinia; $64,60 el diesel 500 y $76,10 el diesel premium Infinia.

LRA 7 Córdoba

Los precios de la petrolera YPF se incrementaron en un 2,9% en todo el país, variando en algunas décimas según las provincias. La empresa advirtió que la principal razón del aumento es el traslado a los surtidores del incremento de los biocombustibles autorizados por la administración nacional.

En tanto, el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó que la suba “se está extendiendo al resto de las compañías, motivo por el cual van a ir subiendo los precios del resto de las empresas”.

LT 14 Paraná

Jorge Chemes, presidente de Confederación Rurales Argentinas (CRA), informó que los productores piden el cese de la comercialización ante el cierre del Registro de Exportación durante enero y febrero.

El mismo afecta al 10% no vendido del total destinado a la exportación y apunta a incrementar la oferta local del grano y resolver con precios más bajos los problemas de abastecimiento que tienen los principales demandantes, que son la industria aviar, los feedlots y la molinería.

LRA 8 Formosa

Luego de que el gobernador Gildo Insfrán anunciara que los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales cobrarán también el bono extraordinario de 10 mil pesos que otorga el gobierno provincial a empleados públicos y jubilados, se conoció el cronograma de pagos que comenzará el próximo lunes 11 de enero, continuando el 12 y culminando el 13.

Así lo confirmó el titular del organismo, Hugo Arrúa.

LRA 16 LA Quiaca

El secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Carlos Trejo, se refirió a la asamblea donde se decidió realizar una masiva marcha hacia San Salvador de Jujuy.

“Es una situación muy pero muy angustiante la de los trabajadores del Aguilar, por la decisión abrupta de la compañía Minera del Aguilar de cesar sus servicios. Es algo inesperado y netamente fatal para la actividad productiva de la localidad, de la región y del Departamento”.

LV 8 Libertador

Trabajadores de ATE realizaron medidas de fuerza en la planta de aguas de Luján de Cuyo.

Joaquín Tolosa, delegado de ATE, brindó detalles de lo sucedido.

LRA 22 Jujuy

Guillermo Siri, director de Defensa de Civil de Jujuy, se refirió al estado de las rutas debido a las lluvias intensas registradas en las últimas horas.

Siri aseguró que “tuvimos rutas cortadas, problemas con cortes de energía eléctrica y se trabajó en conjunto con las diferentes áreas del gobierno involucradas”.

LRA 15 Tucumán

Una referencia a la Ley de Movilidad Jubilatoria, promulgada por el presidente Alberto Fernández, que establece una nueva fórmula para la actualización de haberes de la clase pasiva. “Estamos convencidos que la Argentina despegará y la economía se pondrá en marcha. De esa manera, cómo se estableció la fórmula, será mejor para los jubilados”, dijo Salim.

LRA 24 Río Grande

Cómo son los distintos programas de verano para que jóvenes y adultos participen de actividades deportivas y recreativas durante el verano, mientras continúa la pandemia de coronavirus.

LRA 21 Santiago del Estero

Análisis sobre el aumento de alcohol y adicciones en los jóvenes y en la población con motivo de la pandemia de coronavirus.

LRA 23 San Juan

Tiene como objetivo ordenar el uso del espacio público y regular el flujo de tránsito vehicular. Los boxes tarifados se extienden desde las calles 25 de Mayo hasta 9 de Julio y de Avenida Rawson a Segundino Navarro.

LRA 6 Mendoza

Daniel Burrieza, titular de Defensa de Civil, dio detalles sobre la tormenta que azotó a una parte de Mendoza y los Departamentos que se vieron afectados.

La zona sur, Luján de Cuyo y sectores del Gran Mendoza fueron los que mayores consecuencias sufrieron, luego de precipitaciones que oscilaron entre 20 y 25 milímetros. Hubo evacuados en Ugarteche y Pedriel, y en total son 150 las familias afectadas por la acumulación de agua y las viviendas abnegadas.

LV 8 Libertador

Según explicó Guillermo Elizalde, Delegado del ENACOM en Mendoza, el decreto reglamentario del gobierno nacional no permite un incremento mayor del 5% en los servicios de internet y telefonía celular.

Por otra parte, Elizalde brindó detalles sobre el acceso a la prestación básica de estos beneficios que se establecieron por ley, y también detalló quienes pueden acceder al servicio mediante las condiciones establecidas.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandra Bejarano, periodista de LRA 22 Radio Nacional Jujuy nos llevó a recorrer la provincia. “En un día podemos recorrer diferentes regiones. El camino a la Quebrada de Humahuaca es maravilloso”, aseguró.

“Estamos extrañando el carnaval porque se suspendió por la pandemia. Es una tradición que viene con mucha cultura y los turistas se quedaban encantados”, expresó. Sin embargo Bejarano resaltó que “llegaron turistas, siempre respetando los protocolos vigentes”.

También dialogamos con el periodista de LRA 4 Radio Nacional Salta, Luis Gómez. “Estamos viviendo un escenario muy particular. Se organizaron los puestos y los manteros tienen su propia feria y hay mucho movimiento en la provincia pero también preocupación por el crecimiento de casos de contagios por coronavirus”

“Hay muchos puntos de atracción en Salta. El Tren de la Nubes regresa este sábado. Es el ícono del turismo”, aseguró.

En tanto, Carlos Ángel Muelas, ex combatiente en la guerra de Malvinas, nos llevó a LRA 8 Radio Nacional Formosa y nos contó sobre el programa que conduce “Unidos como en Malvinas”.

“Propuse unirnos los ex Combatientes de Malvinas y formamos un grupo en Whatsapp llamado “Unidos por Malvinas” y luego surgió ese nombre para el programa de radio. Malvinas debe ser todos los días del año y no sólo el 2 de abril”, aseguró. “Mi programa empezó en agosto del año pasado y la idea era contar la historia de cada veterano de guerra”, aseguró.

En tanto contó que Formosa (capital) volvió a Fase 1 por el Coronavirus”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Es preferible trabajar a este nivel y no cortar en 20 días, porque colapsa el sistema de Salud”, expresó Fernando Vence, titular de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Entre Ríos.

Luego, Vence sostuvo que todos los locales gastronómicos funcionan y que en Concepción del Uruguay la hostelería es la parte “más dañada”, e indicó que hoteles tradicionales han decidido no abrir sus puertas durante esta temporada.

LU 4 Patagonia

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, mantuvo una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, y puso en valor la posibilidad de avanzar con obras emblemáticas para la región.

“Comenzar el primer día hábil del año con una conferencia con el presidente de la Nación poniendo en funcionamiento el plan ´Municipios de Pie´ ha sido fundamental para nosotros, sobre todo en temas puntuales”, expresó Luque, y respecto a la obra del acueducto, dijo que “es la más importante, porque nuestra situación en el verano siempre empeora. Por eso es prioridad esta obra”.

LRA 12 Santo Tomé

El SUTECO emitió un comunicado repudiando los posteos en las redes sociales del docente Sebastián Barbará, coordinador de Carrera en Instituto Superior de Formación Docente (ISFD).

El secretario General de SUTECO, Fernando Ramírez, dijo al respeto que “desde el sindicato no solo repudiamos, también denunciamos los mensajes y la posición que tiene este docente de Mercedes. Es un profesor de Literatura, con un tono machista, sexista, y xenófobo”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Registro Nacional de Femicidios que elabora el movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) señala que durante 2020 se cometieron en Argentina 270 femicidios y otros 278 intentos. También señala que 300 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin su madre y que el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas.

LU 23 Lago Argentino

Noestá celebró la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, recordó el caso de la médica ginecóloga del Hospital SAMIC de El Calafate que tiene una causa por haber practicado un legrado sin anestesia una mujer que ingresó a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán por un aborto espontáneo.

LRA 6 Mendoza

El Observatorio de Género de Mumalá dio a conocer las estadísticas de femicidios y violencia machista en el país durante 2020. La coordinadora de la organización, Belén Bobba, destacó lo negativo de los números y la necesidad de que esas cifras se visibilicen.

En la Argentina hubo 329 muertes violentas de mujeres durante el año anterior y 270 fueron caratuladas como ´femicidio´. De esta referencia, 34 fallecimientos están en proceso de investigación y 25 son muertes en contextos de violencia urbana.

LRA 12 Santo Tomé

Joaquín Hugo Insausti es un joven cantor chamamecero de 17 años de edad, oriundo de la localidad correntina de Santo Tomé. Tuvo sus comienzos en los Juegos Culturales correntinos, del cual resultó ganador en dos ocasiones.

“Quiero expresar mi felicidad por estar en el Ranking Argentino de Canciones”, dijo Joaquín, y luego contó que “junto Antonio Barros Perkins y Carlos Velázquez realizamos una obra de chamamé titulada ´El morocho del acordeón´, que es un homenaje a Doldre Lemos, ex acordeonista muy conocido de Santo Tomé”.

LV 8 Libertador

Cantilo se presentará este sábado en Andes Talleres y será “la única posibilidad que tendré para contactarme con el público”, afirmó Miguel Cantilo.

“Trataremos de combinar lo último que hemos realizado con lo que venimos haciendo desde hace tantos años. Vamos a presentar parte del álbum ´Días de sol´, junto a los temas que la gente siempre pide”, informó el referente del rock argentino.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente xeneize, Juan Román Riquelme quiere al futbolista Marcos Rojo, actualmente en el Manchester United y cuyo contrato finaliza el 30 de junio. El futbolista argentino no es tenido en cuenta por el equipo inglés y esto aceleraría la negociación para que Rojo pueda llegar al club de la Ribera lo antes posible. Es sabido que Riquelme en su rol de manejar el fútbol de Boca, lo quiso traer en el mercado de pases anterior.

Ahora el gran desafío es que Rojo pueda romper su vínculo con el equipo inglés, para llegar al xeneize en condición de libre.

El consejo de fútbol de Boca se maneja con total hermetismo, y a pesar de las buenas intenciones de Riquelme, el mayor error es la falta de comunicación.

LRA 1 Buenos Aires

La derrota con Arsenal pegó duro. Lucas Pusineri quien parece que finalmente tenía su continuidad asegurada, está muy cerca de no renovar su contrato. Pero en el medio de esto, el club informó que renunció el Manager, Jorge Burruchaga, deja su cargo en el Rojo de Avellaneda.

LRA 24 Río Grande

El Gobierno de Tierra del Fuego anunció la oferta de actividades deportivas y recreativas para jóvenes y adultos a realizar durante este verano. “Se harán salidas de trekking, canotaje, en bici y una serie de encuentros provinciales en el corazón de la isla con vecinos de Rio Grande, Ushuaia y Tolhuin”, indicó Velázquez.

Un GPS a la derecha

Un hombre muy, pero muy beodo, llamó por teléfono a las tres de la mañana: “¿Me puede decir, dónde está el doctor Ramírez?”. Respuesta: “¡No conozco ningún doctor Ramírez!”.

“Es que el doctor Ramírez soy yo, pero no sé dónde estoy…” , sentenció el tipo perdido.

CHOCOLATE