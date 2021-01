Comodoro planteó como prioridad el acueducto en el Plan Municipios de Pie

El intendente de Comodoro mantuvo una videoconferencia con el Presidente Alberto Fernández y puso en valor la posibilidad de avanzar con obras emblemáticas para la región, en diálogo con indicó: “la verdad que ayer comenzar el primer día hábil del año con una conferencia con el Presidente de la Nación poniendo en funcionamiento el plan de Municipios de Pie para nosotros es fundamental sobre todo en temas puntuales, respecto a la obra del acueducto sobre todo que para nosotros es la más importante porque la situación nuestra en el verano siempre empeora por eso es prioridad para nosotros la obra del acueducto”.

En este marco, Luque advirtió que evitaría el anuncio hasta que la obra este plenamente en marcha aunque las proyecciones son favorables. “Yo no quiero dar anuncios, ya nos hemos cansado de hacer anuncios pero la obra no empezó el panorama es bueno pero hasta que no la veamos no quiero anunciar nada”.

REBROTE EN COMODORO

En tanto, a la espera de los primeros resultados que arroja el Plan Detectar, Luque lamentó el panorama que atraviesa Comodoro con el incremento de casos. “Lamentablemente tenemos un problema bastante importante en cuanto a la cantidad de casos, era una cuestión que uno esperaba, las fiestas de fin de año, sumado al buen clima y al verano que se generan reuniones familiares y amistades se va a generando este problema, superando los números que teníamos respecto al año pasado”.

En cuanto, a la posibilidad de retroceder de fase, Luque en diálogo con LU4 Nacional Patagonia fue cuidadoso y sostuvo: “la idea nuestra es seguir generando una concientización permanente, necesitamos seguir planteando eso a la población tratar de evitar las reuniones, las medidas restrictivas que el año pasado tuvimos que tomar, claramente tendremos que tomar esas medidas por la cantidad de casos, de fallecidos, la situación de los hospitales nos genera una situación de gravedad que nos implica una atención importante para ver que medidas vamos a estar tomando”.