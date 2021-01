Entre Ríos analiza un toque de queda sanitario

Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos, se refirió a la posibilidad que se analiza en otras jurisdicciones provinciales de establecer un toque de queda sanitario, que impediría todo tipo de actividades a un determinado horario. En caso de que Nación dicta el toque de queda sanitario, Entre Ríos acompañará la medida. Asimismo, indicó que se solicitará mayor colaboración de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

“Reitero que no necesitamos ajustar más cosas si nos autocontrolamos. Las fiestas no están permitidas, los conglomerados en zona de playa no están permitidos y las fiestas al aire libre de forma masiva, tampoco”, indicó en declaraciones a Canal 9 de Paraná.