Mineros del Aguilar decidieron marchar a San Salvador

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Carlos Trejo dialogó con el programa matutino “El verano nuestro” en donde se refirió a la asamblea que se realizó en la jornada de hoy, 4 de enero donde se decidió realizar una masiva marcha hacia San Salvador de Jujuy: “es una situación muy pero muy angustiante de aquí de los trabajadores del Aguilar junto a la familia, por la decisión muy ex abrupta y mala de la compañía Minera del Aguilar.

DESCARGAR

Es una situación muy difícil, cosa que jamás en la vida nosotros aquí en la puna pudiéramos haber pensado, aquella mente sana de haber pensado de esto de lo que paso hace poco tiempo, el 16 de noviembre, cuando la empresa cesa sus servicios operativos aquí en El Aguilar y realmente es algo inesperado y algo netamente fatal para la actividad productiva de la localidad, de la región y el departamento.

La asamblea realizada en la jornada del lunes 4, confirmó la realización de una marcha para el martes 5 de enero de 2021 a las 9 horas en la ciudad cultural frente al ANSES. Al respecto el comunicado de AOMA afirma: “vamos a exigir la continuidad productiva al gobierno provincial de Gerardo Morales y a los directivos de la Compañía Minera Aguilar”.

“Se decidió unánimemente, marchar a la ciudad de San Salvador de Jujuy en busca de una respuesta y lineamientos concretos por parte del gobierno a la desesperación y angustia del pueblo minero”, afirmó Carlos Trejo.

“El motivo es sencillo, el motivo es porque lamentablemente no estamos teniendo una respuesta esperada por el trabajador, por el pueblo, por la familia aguilareña, por las familias de la puna jujeña del que mucho dependemos.

Nos apersonaremos nosotros en la reunión que nos dijo el Gobierno para esta mesa de diálogo. Por supuesto que haremos notar todo nuestro desagrado, nuestro descontento, nuestra desesperación, todo, también exigiremos lo que nos corresponde por derecho.

Nosotros vamos a volver a marchar, pero ya con todas las fuerzas de la lucha que necesita este caso, porque no hay quien nos pueda defender, no hay quien pueda decir si vamos a estar con el pueblo trabajador minero, pero si únicamente son solidarios y la gente común del pueblo puneño, del pueblo jujeño, solamente con ellos contamos nosotros.

Y gracias a Dios ellos nos dan una mano, siempre, por lo menos un alivio, un aliento, pero vamos a continuar, ese es el motivo de la asamblea de hoy, para tomar decisiones de cómo nos presentamos mañana ante las autoridades del estado y ante las autoridades de la empresa Minera Aguilar.

El eje fundamental es esto, que nosotros nunca hemos pensado de que minera del Aguilar es propiedad de la Glencore como es ahora, propiedad inmueble, viendo como un inmueble a Minera Aguilar. Nosotros siempre hemos pensado que Minera Aguilar es el patrimonio económico de la provincia de Jujuy, de los coyas, del pueblo, de la provincia y del país, entonces no puede una empresa disponer hoy se cierra y mañana se abre.

Hasta cuándo vamos a ser dominados por el poder económico en las decisiones políticas y sociales de nuestra sociedad, no debe ser así, por eso nosotros vamos a pedir que verdaderamente el gobierno a través de sus estamentos que corresponde hacerlo deba generar distintas condiciones para que nosotros podamos continuar con nuestra explotación minera. Hay distintas características de producción, de explotación, pero nosotros nos estamos limitando únicamente aquí, a que las grandes empresas poderosas hagan lo que tengan que hacer y cuando quieren se retiran y no es así, queremos generar nosotros producciones alternativas, generar cambios de las capacidades productivas que tenemos nosotros, aquí en la provincia, entre ellos la minería ese es el principal objetivo; el segundo objetivo no le estamos pidiendo al estado de que se hagan cargo de la Minera Aguilar porque capacidad no lo tienen, ya lo dijeron, económicamente tampoco porque no lo tienen seguramente por las deudas, pero si le pedimos al Estado provincial de que si se haga la responsabilidad de hacer cumplir la legislación vigente, por lo menos que haga cumplir el decreto de Necesidad y Urgencia de la emergencia ocupacional que dicto el Presidente de la Nación por la doble indemnización y que no lo obliguen a los trabajadores a hacer un retiro voluntario por centavo, ese es el objetivo del sindicato, hacer que el Estado cumpla con la legislación y le haga cumplir a la empresa la legislación vigente y que el trabajador minero no quede en la calle como siempre los trabajadores mineros por años quedamos en la calle. Basta con el Aguilar, esto no se va a poder hacer como ellos quieren, nosotros vamos a pelear y lo vamos a luchar con todas las cosas y las consecuencias que tenga esto y desde ya permítame decir que la responsabilidad va a ser netamente del Gobierno de la provincia si es que sucede cosas que no deberían suceder.

Ojala que no se repita y no se va a repetir porque ahora yo creo que hay conciencia de sociedad, nosotros tenemos que definir, la sociedad va a aprender a defender lo que es suyo. Nosotros aprendimos con dolor, sangre, muertos, desaparecidos de que es la única forma de luchar contra este poder perverso que es el poder económico y político, no nos queda otra que luchar nosotros frente a frente, no nos queda otra porque eso es lo que parece que están acostumbrados todos los poderosos políticos y económicos, y decir bueno si no hay sangre no hay nada. Pero yo creo que estamos en tiempos distintos de hace muchos años, nosotros que estamos en el siglo XXI, distintos procedimientos económicos sociales y también hay que pensar de que la gente cambio un poco su pensamiento, entonces porque no respetar eso, no respetan, hoy no respetaron con esta decisión tan perversa de acompañar Mina El Aguilar que están por ahí sin voluntad del gobierno y dice si paso que paso no es así. Nosotros vamos a tratar de que cada persona, cada estamento, cada institución se haga cargo de su responsabilidad y ojala que no pase eso, pero nosotros vamos a hacer lo posible para nuestros trabajadores que estén en condiciones y ojala que toda la sociedad se nos junte y vayamos a pelear por esto de que es nuestro. No es solamente los trabajadores mineros, es de Jujuy, no le corresponde a nadie, es el pueblo coya jujeño y tenemos que pelear. Así que ojala que no pase lo que nos pasó hace varios años en Pirquitas y lamentablemente es una historia que siempre tiende a repetirse y no lo permitamos, nosotros no lo vamos a permitir, de aquí los trabajadores del Aguilar.”