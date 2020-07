Diario de Radio Nacional 31/07/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, sin cambios en el AMBA

“Hasta el 16 de agosto mantener las cosas como están hoy”

El Presidente anunció hoy que entre el 3 y el 16 de agosto, el Area Metropolitana de Buenos Aires continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio bajo las mismas condiciones que hasta el momento, en el marco de las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19. http://www.radionacional.com.ar/hasta-el-16-de-agosto-vamos-a-mantener-las-cosas-como-estan-hoy/

LRA 1 Buenos Aires

Caso VICENTIN

Gobierno dispuso la derogación del decreto de intervención

El presidente Alberto Fernández, anunció que dispuso la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-dispuso-la-derogacion-del-decreto-de-la-intervencion-de-vicentin/

LRA 1 Buenos Aires

CARLOS DEL FRADE, Diputado nacional

Sobre Vicentin: “El decreto no es una vuelta atrás”

Luego que el presidente Alberto Fernández anunció la derogación del DNU que ordenaba la intervención de la empresa Vicentin por 60 días, el diputado de Santa Fe por el Frente Social y Popular, negó que esta decisión signifique una vuelta atrás en la expropiación y apuntó contra el juez de Reconquista Fabián Lorenzini. “El juez de Reconquista siempre protegió a estos empresarios que ya tienen cargos que van desde la fuga de capitales al lavado de dinero”, sostuvo. http://www.radionacional.com.ar/carlos-del-frade-sobre-vicentin-el-decreto-no-es-una-vuelta-atras/

LRA 1 Buenos Aires

JOSEPH STIGLITZ, Premio Nobel de Economía

Renovó su respaldo a la Argentina y criticó a los acreedores

Stiglitz consideró que “la larga lucha de la Argentina para reestructurar su deuda frente a acreedores privados recalcitrantes y miopes ha demostrado que las cláusulas de acción colectiva no son tan efectivas como se esperaba” y pidió una “reestructuración integral” a nivel global. http://www.radionacional.com.ar/stiglitz-renovo-su-respaldo-a-la-argentina-y-critico-a-los-acreedores/

LRA 1 Buenos Aires

ANA FRANCHI, presidenta del CONICET

“Sorprende que Larreta reconozca la importancia del CONICET”

La presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, destacó el trabajo de los científicos del organismo y expresó su sorpresa por los elogios del Jefe de Gobierno porteño, quien destacó los avances científicos del instituto. http://www.radionacional.com.ar/franchi-llamo-la-atencion-que-larreta-reconozca-la-importancia-del-conicet/

LRA 1 Buenos Aires

MILAGRO SALA, dirigente social

“En Jujuy la salud está colapsada”

Milagro reflexionó sobre la actual situación de la provincia que gobierna Gerardo Morales: “En Jujuy, si no te mata el hambre, te mata el dengue o el coronavirus. Estos últimos dos años, se dedicaron a vaciar los hospitales. La salud está colapsada y los médicos piden a gritos instrumentos de sanidad”. http://www.radionacional.com.ar/en-jujuy-si-no-te-mata-el-hambre-te-mata-el-dengue-o-el-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

FELIX CROUS, titular de la Oficina Anticorrupción

“Recuperar al Poder Judicial para el Estado de Derecho”

Crous consideró que “necesitamos mucho más que una reforma judicial, necesitamos el Poder Judicial para el Estado de Derecho” y opinó con relación a la propuesta de tecnologizar el sistema para dinamizarlo sin reformarlo, que “Si se le da tecnología a un sistema injusto, lo que se tiene es una injusticia más rápida”. http://www.radionacional.com.ar/crous-necesitamos-recuperar-al-poder-judicial-para-el-estado-de-derecho/

LRA 1 Buenos Aires

RODOLFO CANICOBA CORRAL, ex juez

“Garavano me dijo que Macri quería mi renuncia”

Canicoba Corral renunció a su cargo y uno de sus últimos procesamientos fue al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Transporte, Guillermo Dietrich, por la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes. “Yo tengo obligación legal de ejercer hasta el último minuto. La falta de ética hubiera sido, a estas instancias de la investigación, dejarle a mi sucesor esta cuestión”. http://www.radionacional.com.ar/german-garavano-me-habia-dicho-que-mauricio-macri-queria-mi-renuncia/

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIO LOZANO, director de Banco Nación

“Las trampas que ha hecho esta gente son monumentales”

“Estamos en una situación insólita, porque hubo un decreto presidencial que establecía una intervención sobre la empresa y un desplazamiento de los dueños de la misma, que no fue acatado por el juez del concurso. Un juez que no sólo no obedeció un decreto con fuerza de ley, sino que tampoco dio lugar a una segunda instancia de resolución del caso planteada por el gobierno de Santa Fe”, apuntó Lozano. http://www.radionacional.com.ar/claudio-lozano-las-trampas-que-han-hecho-son-monumentales/

LRA 1 Buenos Aires

SANDRA RUSSO, en “Juego de damas”

Los bonobos y el triple camino hacia la paz

En su habitual columna, Sandra habló sobre los bonobos, una de las dos especies que componen el género de los chimpancés, y un espejo donde los humanos deberíamos mirarnos. http://www.radionacional.com.ar/los-bonobos-y-el-triple-camino-hacia-la-paz/

LV 4 San Rafael

EMIR FELIX, Intendente de San Rafael

“Si el Gran Mendoza no retrocede, estaremos complicados”

El jefe comunal estimó que “si los departamentos del Gran Mendoza no retroceden de fase en esta cuarentena, en un mes vamos a estar severamente complicados”. http://www.radionacional.com.ar/emir-felix-si-gran-mendoza-no-retrocede-de-fase-vamos-a-estar-complicados/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

LEANDRO BALLATORE, Hospital Regional Ushuaia

“Buscamos garantizar la atención en el sistema de salud”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció el aislamiento preventivo y obligatorio total en Río Grande. Será por 72 horas y sólo podrán circular los trabajadores y las trabajadoras esenciales. http://www.radionacional.com.ar/leandro-ballatore-buscamos-garantizar-la-atencion-en-el-sistema-de-salud/

LRA 24 Río Grande

Aislamiento total por 72 horas

Restringen circulación en varias ciudades del país

Río Grande determinó un aislamiento total por tres días, ante el aumento de casos de coronavirus. Es una medida similar a la tomada en Santa Rosa, La Pampa. http://www.radionacional.com.ar/restringen-circulacion-en-varios-ciudades-del-pais/

LRA 1 Buenos Aires

JONATAN KONFINO, secretario de Salud

La situación sanitaria de Quilmes

Mario Wainfeld dialogó con el secretario de Salud de la municipalidad de Quilmes, Jonatan Konfino, para conocer la situación en el distrito que cuenta con unos 700 mil habitantes, en relación a las condiciones del sistema, la ocupación de camas, y el respeto de las disposiciones de las autoridades de salud. http://www.radionacional.com.ar/la-situacion-sanitaria-de-quilmes-en-boca-de-su-secretario-de-salud/

LRA 18 Río Turbio

463 casos positivos de coronavirus

Tercera muerte en Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, informó sobre el fallecimiento de una paciente de 60 años, diagnosticada el 26 de julio en la localidad de Río Gallegos. Con este nuevo caso, la provincia registra tres muertes, 345 casos activos y un total de 463 casos positivos de coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/se-registra-el-tercer-fallecido-en-santa-cruz/

LRA 18 Río Turbio

CLAUDIO GARCIA, subsecretario de Salud Colectiva

“Cada día se replantean las medidas a tomar en Santa Cruz”

El subsecretario de Salud Colectiva, Claudio García, informó que se suman 8 nuevos casos en Río Gallegos (total 24 casos). Ayer se produjeron 9 altas. http://www.radionacional.com.ar/garcia-cada-dia-se-replantean-las-medidas-a-tomar/

LRA 29 San Luis

CRISTELA AGUILERA, Integrante del Comité de Crisis

Aumentan los casos en Villa Mercedes

En el informe diario sobre la situación epidemiológica de la provincia, se informó sobre 3 nuevos casos positivos detectados ayer en la Ciudad de Villa Mercedes.

http://www.radionacional.com.ar/situacion-epidemiologica-tras-los-casos-positivos-de-villa-mercedes/

LRA 1 Buenos Aires

GRACIELA JACOB, coordinadora de la red

Cuidados, derechos y decisiones en el fin de la vida

“Los duelos tuvieron roles sanadores”, señaló Jacob. La red tiene como fin humanizar el cuidado y la atención de los pacientes y los profesionales de la salud. “Debemos garantizar una comunicación fluida entre su entorno y los médicos. Estamos haciendo foco en que el sistema de salud tiene que tomar conciencia de que las personas deben dialogar y saber qué les pasa”, subrayó la especialista. http://www.radionacional.com.ar/investigadores-crearon-una-red-de-cuidados-y-derechos-en-el-final-de-la-vida/

LRA 13 Bahía Blanca

LAUREANO ALIMENTI, Región Sanitaria I

La provincia habilitó un Centro de Telemedicina

“En el centro de telemedicina, se realiza un seguimiento de casos sospechosos ya aislados. En Bahía Blanca, la UNS está dando una mano con el soporte telefónico, que viene acompañado de un software que permite realizar analisis epidemiológicos”, destacó Alimenti. http://www.radionacional.com.ar/la-provincia-habilito-un-centro-de-telemedicina/

LRA 27 Catamarca

ARNALDO MEDINA, Calidad de Salud de la Nación

Funcionarios destacaron el dispositivo sanitario de Catamarca

El secretario de Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, destacó el trabajo sanitario realizado por la Provincia para “mantenerse invicta durante 105 días, fue la última provincia a la que ingresó el virus”. http://www.radionacional.com.ar/funcionarios-nacionales-destacaron-el-dispositivo-sanitario-de-catamarca/

LRA 26 Resistencia

MATIAS BREARD, subsecretario de Tránsito

Intensificarán los controles de circulación de personas

“El último fin de semana, gran parte de la comunidad de Resistencia se movilizó en gran cantidad por diferentes lugares de recreación, con el peligro de contagio que eso significa”, expresó Matías Breard. http://www.radionacional.com.ar/intensificaran-los-controles-en-la-circulacion-de-personas/

LRA 25 Tartagal

MARIO GUERRA, intendente de Colonia Santa Rosa

Colonia Santa Rosa en situación sanitaria crítica

En medio de la pandemia del coronavirus, el médico e intendente de Colonia Santa Rosa, Mario Guerra, denunció que la ciudad no cuenta con ninguna ambulancia en buen estado. En relación a los pedidos hechos al Ministerio de Salud de Salta, expresó que aún no tuvo respuesta.

http://www.radionacional.com.ar/colonia-santa-rosa-en-situacion-sanitaria-critica/

LRA 30 Bariloche

PABLO BARRENO, diputado provincial del Frente de Todos

Piden la renuncia del ministro de Salud de Río Negro

El bloque del Frente de Todos pidió la dimisión de Fabián Zgaib, ministro de Salud de Rio Negro. Entre las causas, se mencionó manipulación de datos y falta de infraestructura hospitalaria.

http://www.radionacional.com.ar/pablo-barreno-se-agoto-la-conduccion-sanitaria-y-la-politica-del-ministerio/

LRA 19 Puerto Iguazú

BRUNO BECK, Intendente de Andresito

La mitad de un barrio aislado por sospecha de coronavirus

La pequeña localidad misionera de Andresito llegó ayer a tres casos confirmados de Covid-19 y hay varias familias del barrio Quintas Bajas aisladas por precaución. El intendente de esa comuna, Bruno Beck, vinculó la aparición de casos con los cruces ilegales en la frontera con Brasil. http://www.radionacional.com.ar/la-mitad-de-un-barrio-de-andresito-aislado-por-sospecha-de-coronavirus/

LRA 42 Gualeguaychú

ROBERTO PIAGGIO, Hospital Centenario

Casi 600 personas fueron evaluadas con el Plan Cuidar

En tres jornadas, desde que se puso en marcha el plan local Detectar, se visitaron más de 150 domicilio y casi 600 vecinos relevados, no tuvieron síntomas asociados a Coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/casi-600-personas-fueron-evaluadas-con-el-plan-cuidar/

LRA 1 Buenos Aires

DARIO MARTINEZ, diputado nacional

“La oposición eligió el agravio en lugar del análisis”

El diputado nacional por Neuquén (Frente de Todos), habló sobre el rol opositor ante la presentación del informe de gestión del Gobierno, que hizo ayer en la Cámara de Diputados Santiago Cafiero: “La oposición eligió el agravio en vez del análisis de cada una de las explicaciones que dio el Jefe de Gabinete. Quizás tiene que ver con la falta de práctica, tenemos un Congreso que funcionó más este año aún con la pandemia, que lo que lo hizo todo el año pasado”. http://www.radionacional.com.ar/dario-martinez-la-oposicion-eligio-el-agravio-en-vez-del-analisis/

LRA 5 Rosario

GUSTAVO FELDMAN, abogado de acreedores de Vicentin

Allanamientos en la empresa en Reconquista

El abogado que representa a un sector de los acreedores, aseguró que el procedimiento judicial realizado en la sede de Vicentin en Reconquista, “fue una medida muy importante y va a continuar porque era mucho el material a recolectar”. http://www.radionacional.com.ar/destacan-la-importancia-de-las-pruebas-recolectadas-en-vicentin/

LRA 1 Buenos Aires

Diputados aprobó por amplia mayoría

Se suspendieron las quiebras hasta marzo

La Cámara baja giró al Senado, el proyecto de ley que declara la emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La iniciativa obtuvo el respaldo de 254 diputados, pertenecientes a todas las bancadas de la Cámara, a excepción de los dos legisladores de la Izquierda, que se abstuvieron. http://www.radionacional.com.ar/diputados-aprobo-el-proyecto-que-suspende-las-quiebras-hasta-marzo/

LRA 21 Santiago del Estero

VICTOR ARAUJO, intendente de Fernández

La ciudad impulsa la creación de un “banco de tierras”

La comuna impulsa este proyecto, para que los asalariados y trabajadores independientes puedan acceder a terrenos para construir sus viviendas. El intendente se refirió a la iniciativa, impulsada y compartida con los concejales del Frente Cívico. http://www.radionacional.com.ar/la-ciudad-de-fernandez-impulsa-la-creacion-de-un-banco-de-tierras/

LRA 4 Salta

JOSE PALMA, referente de la Comunidad Wichí

Represión en el desalojo de Santa Victoria Este

La Infantería reprimió a los pobladores originarios que tomaban el edificio de la Municipalidad de Santa Victoria Este para pedir la renuncia del intendente Rogelio Nerón, primer jefe comunal wichí del municipio. El referente de los manifestantes, José Palma, manifestó su preocupación por la situación. http://www.radionacional.com.ar/un-hombre-resulto-herido-en-el-desalojo-del-edificio-municipal/

LRA 53 San Martín de Los Andes

VERONICA HEREDIA, abogada de la familia Maldonado

La desaparición de Santiago Maldonado, sigue sin juez

Mañana se cumplen 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado y la causa “sigue paralizada porque no tiene juez”. Así lo informó Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. La letrada indicó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver qué juez debe actuar y qué se va a investigar”. http://www.radionacional.com.ar/a-3-anos-de-la-desaparicion-de-santiago-maldonado-la-causa-sigue-sin-juez/

LRA 30 Bariloche

NICOLAS RIEDEMANN, vecino de Coovigast

Reclaman regularización de títulos

Habitantes del barrio Coovigast pidieron que la Municipalidad de Bariloche entregue los títulos de las propiedades en las que viven hace más de 20 años. Sólo 8 de las 23 familias tienen sus comprobantes. http://www.radionacional.com.ar/vecinos-y-vecinas-del-coovigast-reclaman-regularizacion-de-titulos/

LRA 2 Viedma

NEHUEN LONCOMAN, referente de comunidad Mapuche

Diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional

Las comunidades mapuches de la zona andina y autoridades provinciales y nacionales continúan con las reuniones para trabajar sobre la disputa por la tierra entre propietarios privados y comunidades. Nehuén Loncomán, uno de los representantes de los grupos indígenas, destacó los logros alcanzados por esa vía. http://www.radionacional.com.ar/dialogo-de-comunidades-indigenas-y-autoridades-del-gobierno-nacional/

LRA 53 San Martín de Los Andes

SILVIA SAPAG, senadora nacional por el Frente de Todos

“La ley iguala los derechos con los trabajos presenciales”

La Ley de Teletrabajo sancionada por el Congreso de la Nación garantiza los mismos derechos y obligaciones que tienen los trabajadores que realizan sus tareas en forma presencial. Entre otras condiciones establece el derecho a la desconexión y a acordar una jornada laboral por escrito. http://www.radionacional.com.ar/silvia-sapag-la-ley-iguala-los-derechos-con-los-trabajos-presenciales/

LRA 1 Buenos Aires

PAULA LENGUITA, investigadora del CONICET

Contenido e importancia de la ley de teletrabajo

La licenciada en sociología y doctora en ciencias sociales de la UBA, analizó el contenido y calidad de la ley de teletrabajo aprobada recientemente por el Senado. http://www.radionacional.com.ar/contenido-e-importancia-de-la-ley-de-teletrabajo-con-paula-lenguita/

LV 4 San Rafael

ROLANDO SCANIO, Intendente de San Carlos

La ciudad le dice no a la minería

“Cuando se le planteó al gobernador, que permita excepciones en lugares como Malargüe, que no estaban de acuerdo con la Ley, la respuesta fue un no contundente. Para todos igual”, recordó Scanio. http://www.radionacional.com.ar/san-carlos-le-dice-no-a-la-mineria-y-no-quiere-ningun-cambio-en-la-7722/

LRA 7 Córdoba

HUGO BLASCO, Federación Judicial Argentina

Trabajadores por la “democratización” del Poder Judicial

“Hay que modificar muchas cosas en un poder con funcionamiento oscuro, verticalista, antidemocrático” apuntó Blasco. Saludó “todo debate que posibilite una efectiva democratización del sistema con la participación ciudadana”. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-judiciales-nacionales-quieren-la-democratizacion-de-ese-poder/

LRA 22 Jujuy

ALBERTO MATUK, fuero de abogados de Jujuy

Claves del Proyecto de Reforma Judicial

Matuk dijo que “hay dos planteos que favorecen enormemente a los jujeños: el proyecto de modificación de la justicia federal y la nominación de un consejo consultivo, para el fortalecimiento del Poder Judicial en el ministerio público”. http://www.radionacional.com.ar/claves-del-proyecto-de-reforma-judicial-y-beneficios-para-jujuy/

LRA 1 Buenos Aires

ROBERTO MARQUINEZ, presidente CGE

Expectativa empresarial por el plan de 60 medidas

Marquinez señaló que “en la pospandemia hay que seguir priorizando los salarios” y se mostró optimista al considerar que “seguramente se recibirá paliativos para avanzar en esto”. Advirtió que “no será sencillo levantar la llave de la luz y encender las máquinas”.

http://www.radionacional.com.ar/expectativa-empresarial-por-el-plan-de-60-medidas-que-anunciara-el-gobierno/

LRA 30 Bariloche

JUAN PABLO BOHOSLAVSKY, Universidad Nacional de Río Negro

“Los desafíos económicos muestran su costado más dramático”

El investigador se refirió a la necesidad de “reestructurar el sistema sanitario” y de hacer una reforma fiscal tributaria progresiva”. http://www.radionacional.com.ar/los-desafios-economicos-y-sociales-ahora-muestran-su-costado-mas-dramatico/

LRA 29 San Luis

ELOY HORCAJO, ministro de Hacienda de San Luis

“Los cuatro años de Macri, fueron durísimos para los puntanos”

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la cuentas de inversión de San Luis, el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, se refirió al funcionamiento del Fondo de Crisis. http://www.radionacional.com.ar/los-4-anos-de-gestion-de-macri-fueron-durisimos-para-los-puntanos/

LRA 1 Buenos Aires

Denuncian a LEDESMA

Por “propagación de coronavirus”

El Sindicato de Obreros y Empleados del ingenio, denunció a la empresa ante la Justicia federal, por la presunta propagación de coronavirus, al “no reducir la cantidad de trabajadores en circulación y por la falta de testeos al personal”. La demanda contra el directorio de la compañía, fue por considerarlo penalmente responsable de “la cadena de contagios masivos por la expresa decisión de la empresa de no cumplir la normativa sanitaria de prevención de la enfermedad”. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-a-la-empresa-ledesma-por-propagacion-de-coronavirus/<

LRA 3 Santa Rosa

DANIEL LOVERA, senador pampeano

Teletrabajo: “Las empresas deben proveer los elementos básicos”

El Senado convirtió en ley, sin el apoyo de la oposición, la normativa que regula el teletrabajo, en momentos en que la modalidad está en expansión como consecuencia del aislamiento social y obligatorio. “La ley protege a ese sector que hasta hoy estaba desprotegido”, manifestó Lovera. http://www.radionacional.com.ar/teletrabajo-las-empresas-debe-proveer-los-elementos-basicos/

LRA 28 La Rioja

EDUARDO PERAZZO, delegado de los choferes

Reclaman salarios y parte del aguinaldo a la empresa San Francisco

Los conductores de colectivos cortaron la avenida Yacampis y quemaron cubiertas en las puertas de la empresa San Francisco, en protesta por los sueldos adeudados y un faltante del aguinaldo. http://www.radionacional.com.ar/choferes-reclaman-salarios-y-parte-del-aguinaldo-a-la-empresa-san-francisco/

LRA 22 Jujuy

AMANCAY GASPAR, cocina ancestral

Ceremonia a la “Madre Tierra” en contexto de pandemia

La “Ceremonia de la Pachama”, que une a todos los miembros de la familia e invitados alrededor del mojón (hueco hecho en la tierra), donde se depositan los alimentos y bebidas que la madre tierra nos brindará durante todo el año; en este 2020 tendrá que adaptarse a las características del presente. http://www.radionacional.com.ar/ceremonia-a-la-madre-tierra-en-contexto-de-pandemia/

LRA 1 Buenos Aires

HECTOR TORRES, antropópolo

Celebración de la Pachamama, el homenaje a la tierra

Torres explicó que la fecha para conmemorar el ritual preincaico, fue impuesta por los ingenios azucareros y que luego el Estado la tomó como fecha oficial. http://www.radionacional.com.ar/este-primero-de-agosto-se-celebra-la-pachamama-el-homenaje-a-la-tierra/

LRA 30 Bariloche

GASTON PEREZ ESTEVAN, ministro de Seguridad

Rescatan un cuerpo enterrado bajo la nieve en Cabestro Quemado

Se realizó un operativo para poder recuperar, 4 días después, el cuerpo sin vida de Nazario Cayú, fallecido en medio del temporal en la Línea sur. El ministro Pérez Estevan sostuvo que el helicóptero no podía llegar a la zona porque había dos metros de nieve”. “No fue capricho ni falta de voluntad”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/gaston-perez-estevan-habia-lugares-inaccesibles-y-no-se-podia-llegar/

LRA 17 Zapala

BLAS ORTIZ, criancero de Aguada del Chacay

“Todavía tenemos chivas bajo la nieve”

El criancero se refirió al temporal de nieve que comenzó el 21 de julio. “La nieve estuvo bien pero después vino un viento que armó bardones de nieve y eso complicó. Sacamos chivas tanto vivas como muertas”, describió. http://www.radionacional.com.ar/blas-ortiz-todavia-tenemos-chivas-bajo-la-nieve/

LRA 17 Zapala

MARIA DE LOS ANGELES GRUTTULINI, subteniente del RIM

“En algunos lugares se estancaba la Unimog”

El jefe del RIM 10, teniente Coronel Carlos María Fraquelli y la subteniente María de los Ángeles Gruttulini relataron cómo vivieron tres días aislados en el campo de Covunco, luego de asistir a la población con víveres y leña. Si bien no se interrumpió la comunicación, personal del ejército y civil del municipio de Mariano Moreno permaneció durante tres noches en un refugio de invernada. http://www.radionacional.com.ar/gruttulini-en-algunos-lugares-se-estancaba-la-unimog/

LRA 19 Puerto Iguazú

JORGE ALONSO, especialista en fitomedicina

Un empresa estatal creará cannabis medicinal

El gobierno de la provincia de Misiones creó la empresa estatal Misio-Pharma, que producirá aceite de cannabis medicinal. Se estima que para fin de año estarán disponibles en las farmacias y en los Centros de Atención Primaria de la Salud. http://www.radionacional.com.ar/para-fin-de-ano-la-provincia-tendria-cannabis-medicinal-en-farmacias/

LRA 21 Santiago del Estero

CAROLINA LUNA, coordinadora de la Red

Red Provincial de teleconsultorios de diabetes infantil

En agosto se lanzará la red teleconsultorios de diabetes infantil de Santiago del Estero, que tiene como objetivo acercar los controles y la prevención de esta enfermedad. http://www.radionacional.com.ar/lanzaran-la-red-provincial-de-teleconsultorios-de-diabetes-infantil/

LRA 5 Rosario

MARIA MAGDALENA GALLI FIANT, directora del Ruaga

Apertura de registro de adopción en Santa Fe

Desde este sábado 1 de agosto, se pondrá en marcha el registro para adoptar chicos y chicas en la provincia, modalidad suspendida debido a la pandemia. La información la confirmó, la directora del Registro Unico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.http://www.radionacional.com.ar/abren-registro-para-aspirantes-a-adoptar-chicos-y-chicas-en-santa-fe/

LRA 9 Esquel

JOSE MAZZEI, director de Defensa Civil provincial

Relevamiento de las zonas más críticas por el temporal de nieve

Después de sobrevolar la Comuna Rural de Cushamen, Mazzei dijo que llegó el momento de la entrega de leña y de forraje para los animales. http://www.radionacional.com.ar/se-realizo-relevamiento-de-las-zonas-mas-criticas-por-el-temporal-de-nieve/

LRA 1 Buenos Aires

AREA DE GENEROS DE RADIO NACIONAL

Argentina líder en políticas de género contra el coronavirus

Según un informe publicado por ONU Mujeres, la Argentina encabeza el ranking de países que implementaron políticas públicas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia desatada por el coronavirus, con una sustantiva proporción dedicadas al género, informó hoy el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. El organismo internacional utilizó un “rastreador” de políticas con enfoque de género y analizó 1.577 medidas implementadas en 195 países. http://www.radionacional.com.ar/argentina-lider-mundial-en-politicas-de-genero-contra-el-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

SANDOR MARAI, periodista y escritor húngaro

Periodista y escritor que visitó casi todos los géneros

Eduardo Aliverti recorrió la vida de Sandor Marai, cuya obra literaria se destaca además de en la narrativa, en la poesía, la dramaturgia y la crónica periodística. http://www.radionacional.com.ar/la-vida-del-escritor-hungaro-sandor-marai-acompanada-de-boleros/

LRA 4 Salta

FEDERICO CASONI, director audiovisual de Cultura

Lanzan concurso para incentivar la industria audiovisual

La Secretaría de Cultura de de Salta lanzó el concurso de cortometrajes Plató, que busca incentivar la creación y la producción audiovisual con premios en efectivo. La propuesta consiste en filmar cortometrajes en 7 días, a partir de una consigna a modo de disparador creativo. http://www.radionacional.com.ar/lanzan-el-concurso-plato-para-incentivar-la-industria-audiovisual-en-salta/

LRA 14 Santa Fe

FABRICIO RODRIGUEZ, músico

Cómo viven la pandemia los artistas

Rodríguez se refirió a la situación de los artistas, durante la pandemia. El solista nacido en Villa María, fue nominado a los Premios Gardel de la música argentina en la categoría “Mejor álbum de artista de folclore”. http://www.radionacional.com.ar/fabricio-rodriguez-converso-con-la-radio-publica/

LRA 1 Buenos Aires

DONATO VILLANI, Area Médica de AFA

“La AFA no se mueve de lo que el Gobierno dictamina”

Villani, se refirió a las dificultades para el retorno de las prácticas de los equipos de fútbol profesional en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó: “La AFA no se mueve de lo que el Gobierno dictamina. Hay que seguir esperando e ir viendo, semana a semana, cómo se desarrolla esto”. http://www.radionacional.com.ar/donato-villani-la-afa-no-se-mueve-de-lo-que-el-gobierno-dictamina/

Humor

LA FAMIGLIA

El Nieto de Mauricio es más travieso que el mío y pensar que yo me quejo porque me usa el celular para los jueguitos. Podemos decir que es otro logro del neoliberalismo, transformar un celular en una caja de Pandora.

Ayer me venía la imagen del Nieto de Mauricio, escondido en su auto borrando chats. El mío hace lo mismo pero para pasar de nivel.

Por último estamos en condiciones de afirmar, que no sería un teléfono inteligente el del Nieto de Mauricio, porque de ser así, se hubiese autodestruido para evitar males mayores…

Chocolate