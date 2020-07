Colonia Santa Rosa en situación sanitaria crítica

Radio Nacional Tartagal estuvo en contacto con el Dr. Mario Guerra, actual intendente de la localidad de Colonia Santa Rosa (Dpto. Orán) quien expresó que su municipio,de 18 mil habitantes, tiene cuatro médicos y no cuenta con una ambulancia en buen estado. En relación a los pedidos hechos al Ministerio de Salud de la provincia, el médico expresó que aún no pudo ponerse en contacto con la ministra y dejó en claro que no le importa el costo político por sus declaraciones:

“Estamos descuidados sanitariamente”