Claudio Lozano: “Las trampas que ha hecho esta gente son monumentales”

Sur desarrollo, un programa producido y realizado por les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, con la conducción de Estefanía Pozzo, Juan Francisco Martínez Peria y Naza Lomagno.

En esta nueva edición, tras el repaso de algunos de lo titulares más destacados de la semana entrevistan a Claudio Lozano, economista y político, actual director de Banco Nación para hablar de la situación de la empresa Vicentín.

“Estamos en una situación insólita porque acá hubo un decreto presidencial que establecía una intervención sobre la empresa y un desplazamiento de los dueños de la misma, que no fue acatado por el juez del concurso; un juez que no sólo no obedeció a un decreto con fuerza de ley sino que tampoco dio lugar a una segunda instancia de resolución del caso planteada por el gobierno de Santa Fe”.