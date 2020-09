Diario de Radio Nacional 26/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

TELAM

LEONARDO BOFF, por Bernarda Llorente

“Si la humanidad no reacciona vendrán más virus letales”

El teólogo, filósofo y antropólogo Leonardo Boff, considerado uno de los mayores artífices de la Teología de la Liberación latinoamericana y conocido por sus aportes a los derechos humanos, asegura que el coronavirus es una secuela del modo de producción capitalista, “que ha avanzado sobre los bosques en razón del agro-negocio destruyendo parte del hábitat de los virus” y advierte en una entrevista exclusiva con la presidenta de Télam: Si la humanidad no reacciona vendrán más virus letales.

LRA 26 Resistencia

El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, presentó este mediodía en conferencia de prensa, una nueva operatoria desde el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) que permitirá la refinanciación de las deudas contraídas por trabajadores públicos con la institución bancaria. Esto habilitará la prórroga de pagos al 2021 y generará un incremento del dinero disponible durante el último trimestre de este año.

A su vez, la nueva operatoria también incluirá en este beneficio a quienes no tengan deudas con la entidad bancaria, pero deseen solicitar préstamos desde el próximo mes. La línea de préstamos estará vigente a partir del 1 de octubre en la web de la entidad. En tanto, quién no tiene un préstamo personal podrá optar por uno con una tasa de interés equivalente al 39% a 36 meses de plazo, sin pagar capital intereses durante estos tres meses.

LRA 1 Buenos Aires

La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense manifestó su “preocupación” por la decisión del Tribunal Oral Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en varias causas de lesa humanidad.

“Preocupa que se le otorgue este beneficio en este contexto, sobre todo cuando no existen motivaciones para que no cumpla las penas a las que oportunamente fue condenado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo el organismo en un comunicado.

Un Tribunal Oral Federal porteño concedió el arresto domiciliario al represor, aunque la medida no se hará efectiva porque tiene ese beneficio rechazado en otras causas penales en La Plata y Lomas de Zamora. La decisión, adoptada por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), con sede en Comodoro Py 2002, dispone “conceder el arresto domiciliario” a Etchecolatz, de 91 años y alojado en el penal de Campo de Mayo, en dos causas penales a su cargo, según el fallo al que accedió Télam.

LRA 1 Buenos Aires

El ex interventor de Vicentin, analizó la actual situación de la empresa cerealera. También se refirió a la falta de dólares y a las decisiones del Banco Central: “Hay un porcentaje de la soja que está en stock que los productores no están liquidando, pero no siempre el conjunto de la soja la tienen los productores en la mano. Están en diferentes grupos que forman parte de la cadena agroindustrial”, aseguró Delgado.

LRA 16 La Quiaca

Álvarez Carreras expresó que la trata de personas “debe ser un tema de la agenda pública y política. Nosotras, durante muchos años, trabajamos activamente en ese sentido, porque hubo una época que no se creía que existía la trata de personas, o no se la conocía hasta que salió la ley”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El movimiento internacional Fridays For Future (Viernes por el Futuro) liderado por la joven sueca Greta Thunberg convocó a la sexta movilización internacional contra la crisis climática y ecológica, que tendrá su réplica en Argentina con un festival virtual en el que participarán organizaciones sociambientales, músicos y otras personalidades.

Sofía D’Arpino activista ecologista dijo que en esta jornada se manifestaran en la capital provincial –Posadas- donde pedirán Ríos libres, basta de quemas ilegales, desmontes, queremos una provincia libre de transgénicos y agrotóxicos.

LT 14 Paraná

El martes 29 de septiembre se cumplirán 200 años desde que el General Francisco Ramírez fundó la República de Entre Ríos, que incluía las provincias de Corrientes y Misiones.

El asesor cultural del gobierno entrerriano, Roberto Romani, dijo que la creación fue obra de “hombres y mujeres consustanciados con esos ideales democráticos, republicanos y federales, pero sin lugar a dudas el líder de esta República de Entre Ríos fue Francisco Ramírez”.

LRA 26 Resistencia

Julio Cáceres, cantante, poeta e integrante de ´Los de Imaguaré´, recordó la inolvidable Ramona Galarza. “Le escribí un soneto que ya será una canción, un chamamé muy a nuestro estilo. No compartimos giras, pero sí escenario. Siempre fue muy generosa con todos“, indicó Cáceres.

LRA 7 Córdoba

Terso se llama el disco con el que Vera emprende su carrera como solista. Durante más de un año y medio, la artista trabajó Guido Moretti y Pablo Damián Bursztyn para encontrar el sonido de las siete canciones que dan forma al material que vio la luz hace poco más de una semana. “Fue fundamental conocer a los chicos porque inmediatamente me di cuenta de que quería trabajar con ellos, por admiración, similitud de gustos, y también energéticamente”, dijo Vera conversando con Radio Nacional Córdoba.

LRA 18 Río Turbio

Uno de los duetos más destacados y potentes de los últimos años, anticipan su show por streaming, mañana domingo 27 por la plataforma de ticket hoy.

En una extensa charla con radio nacional Rio Turbio y diferentes emisoras de la patagonia, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, cuentan la génesis de este dúo , la trayectoria ,el repertorio y como pudieron sumar a personas de distintas generaciones a través de la propuesta artística, Dice ‘Baglietto’ “Nos queda pendiente Rio TURBIO , pata el año que viene porque tenemos fe que saldra la vacuna y volveremos a recorrer el país”

LRA 1 Buenos Aires

A través de historias y testimonios, Alejandro Apo celebra los 102 años de Ángel Labruna, máximo goleador de la historia de River Plate y uno de los estandartes del fútbol argentino.

LRA 1 Buenos Aires

A 102 años del nacimiento de Angel Labruna, el ex arquero de River y la Selección argentina, Ubaldo Fillol, recordó la figura del ídolo del Millonario y contó todo lo que representó para él como entrenador: “Nos decía que teníamos que quedarnos toda la vida a vivir y trabajar en River, y transmitirle a las nuevas generaciones todo lo que significaba River”.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 16 La Quiaca

La Dra. Verónica Ojeda, la única médica terapista del Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca relató el trabajo que se viene realizando en el área de terapia intermedia y comentó que se está trabajando a pesar de que falta una máquina de gases en sangre y oxígeno central para considerar realmente una terapia intensiva en un hospital de segundo nivel.

LRA 53 San Martín de Los Andes

En la pasada del Concejo Deliberante, el ciudadano Pablo González hizo uso de la Banca del Vecino para solicitar al intendente Fabio Stefani y al legislativo comunal gestionar “con la celeridad que las circunstancias actuales requieren y con carácter de urgente la instalación de una unidad de terapia especial para COVID-19”, en el hospital de Villa La Angostura. Pidió además que esa unidad sea dotada “con el personal capacitado y todos los recursos para su funcionamiento en condiciones operativas para los pacientes graves que así lo requieran”.

LRA 18 Río Turbio

La escuela número 25, Cacique Casimiro Bigua, de la estancia Glen Cross que se encuentra ubicada en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, a 80 kilómetros de la ciudad de Río Turbio.

La profesora, Natali Gardela, llevó adelante de manera remota el ensamble de Vientos del Sur, de Javi Caminos, en el marco del aprendizaje conociendo la ruta nacional 40. La pieza artística contó con la participación del destacado músico, Héctor “Chucu” Rodríguez en la guitarra. La profesora destacó el trabajo de toda la comunidad educativa , desde el directivo, docentes y los papas y mamas que cada alumno y alumna que puso todo para llevar adelante este juego de ser “Artistas”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, afirmó que su declaración jurada “está en pesos” y recordó que varios funcionarios de Cambiemos “pusieron su dinero en el exterior mientras endeudaban al país y sus patrimonios crecían.

LRA 1 Buenos Aires

Massa afirmó que volvería a “echar una y mil veces” al exdiputado salteño Juan Emilio Ameri, tras la aprobación de su renuncia, luego del escándalo que protagonizó al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo. “Cada vez que veo el video, pienso en la reacción que tuve al inicio y luego el cuerpo, y lo echaría una y mil veces. Lo haría echar cada vez que veo la noticia”, dijo Massa.

LRA 1 Buenos Aires

Mena opinó sobre el traslado de jueces por parte del macrismo por decreto a la Cámara Federal porteña y los mecanismos constitucionales por los cuales el gobierno nacional ordenó el retorno a los tribunales por los que concursaron. Sostuvo que “el Presidente fue muy claro cuando se refirió al tema” por lo que se mostró sorprendido por los planteos de estos magistrados, los medios de comunicación, la oposición, y hasta la propia Corte Suprema al respecto.

En tanto, señaló que “no hay dos interpretaciones sobre la Constitución, que es muy clara sobre cómo se designan los jueces” y consideró que “detrás de esto hay otros poderes que pretenden seguir manipulando la administración de justicia”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo, hizo un pedido para que se suspenda el incremento del servicio del gas y de la energía eléctrica, debido a los problemas económicos que ocasiona la pandemia. “Hemos pedido una suspensión de este incremento por la pandemia que estamos viviendo y la gente debe quedarse más en su casa, porque eso nos están pidiendo. Y al no salir consumimos más luz, y eso a su vez, si llega a haber un incremento hará mucho más pesado poder pagar estas boletas”. Por eso hemos pedido que se suspenda, pero no porque esté mal o sea ilegal, es por las circunstancias”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Analizó el impacto de la actual crisis en el sector de la construcción. “En el orden privado se está comenzando con mucha lentitud” dijo Yanzi.

LT 14 Paraná

La intendenta de Lucas González, María Cristina Boeri, contó que con el gobernador Gustavo Bordet analizó las obras que se ejecutan en la localidad.

La funcionaria calificó de “muy productivo” el encuentro con el mandatario provincial, donde “estuvimos hablando de distintos proyectos que tenemos presentados en la gobernación para poner en marcha la construcción de viviendas, y un proyecto para crear un nuevo acceso a la ciudad”.

LT 12 Paso de los Libres

Romero destacó que la Ley de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que aprobó Diputados, beneficiará al gobierno Provincial con la reestructuración de 4.304 millones de pesos en deudas, tomadas entre 2016 y 2019. Debido a la legislación, también 210.783 hogares correntinos se beneficiarán con el plan de desendeudamiento para quienes tomaron créditos del ANSES por $ 6.552 millones, y aún no lo devolvieron.

LRA 26 Resistencia

Morante, presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), reconoció que las expectativas con las que asumieron la conducción del organismo mutó por una pandemia que “nos sorprendió a todos, aunque la situación era muy complicada desde el inicio“. Luego, Morante afirmó que, debido a la pandemia, “todo lo que teníamos en carpeta fue corriéndose para trabajar en el día a día sin perder de vista las cuestiones de fondo, como lo son las demandas de los afiliados”.

LT 14 Paraná

Entre Ríos comenzará la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa el próximo martes 13 de octubre.

Este viernes, de forma virtual, se realizó la asamblea de la Fundación contra la Fiebre Aftosa (FUCOFA), donde el presidente de la entidad en la provincia, Jorge Ruíz, dijo que el valor por dosis de vacuna para aplicar a todo el rodeo entrerriano será de $ 112, mientras que la vacuna contra brucelosis tendrá un costo de $ 55 pesos.

LRA 1 Buenos Aires

Carmen Sesto es la autora de “Primera revolución triguera: social y tecnológica (Buenos Aires, 1580-1852)”: “El trigo se introduce en 1580 como un alimento de supervivencia. Era el consumo diario de los españoles y la mayoría de la población europea lo consumía”.

La autora trae al presente la primera revolución triguera social y tecnológica en Buenos Aires que permite visibilizar la transformación de este cereal y régimen de producción europeo en un insumo básico de supervivencia alimentaria local (para hacer harina y pan).

LRA 21 Santiago del Estero

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) junto a la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) realizó una fiscalización en un establecimiento hortícola, donde se pudo relevar a niños en situación de trabajo infantil prohibido, en el departamento Robles, Provincia de Santiago del Estero.

La secretaría de trabajo de la provincia, Aida Ruiz, se refirió al respecto y expresó, “es vergonzoso que tengamos que detectar situaciones como esta” y remarcó que, “se aplicará todo el peso de la ley en los empleadores”.

LRA 23 San Juan

El doctor Federico Sanna, abogado patrocinante casi 100 empleados de la empresa Campamento S.A., en su firma comercial Ansilta, comentó que junto a su colega, el doctor Javier Alamino efectuaron una presentación en la Subsecretaría de Trabajo local, a fin de que se dé viabilidad a una serie de reclamos laborales.

LRA 9 Esquel

Manuel Quintramán es el lonko de la comunidad mapuche de Cerro Centinela, lugar donde viven aproximadamente 80 familias. De los primeros habitantes del lugar, Quintramán sueña con generar una comunidad productiva, “que además, tenga interés en cuidar la naturaleza”.

LRA 9 Esquel

Nélida repasó su vida, y destacó el esfuerzo que hizo con su esposo Manuel para tener el campo en el cual viven en las condiciones y comodidades con las que cuentan hoy.

LRA 16 La Quiaca

Ana Chambi, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), detalló cómo es la campaña solidaria para Santa Catalina, motivo por el cual ya están recibiendo donaciones.

LT 14 Paraná

El intendente Paraná, Adán Bahl, encabezó el encuentro de trabajo junto a los integrantes de la Conferencia Episcopal local y representantes de distintos credos de la ciudad, para analizar las pautas dispuestas durante la realización de las celebraciones en los diferentes espacios religiosos.

José Velázquez, delegado Episcopal, precisó que se comprometieron a “cumplir a rajatabla todas las medidas de prevención, porque hay que ser responsables y demostrar que somos ciudadanos que queremos hacer las cosas bien”.

LRA 29 San Luis

Entrevista a la jueza de la Cámara Civil de la Ciudad de Villa Mercedes, Dra. Mariel Linardi. Perspectiva de Género en el Poder Judicial.

LT 11 Concepción del Uruguay

La legisladora del Frente Creer, habló sobre el avance dentro del proyecto de paridad de género en la legislatura provincial, donde hoy las mujeres ocupan un 25% de los cargos público en el senado.

La idea de este proyecto de ley, estipula que en Entre Rios la ocupación de cargos por mujeres sea equitativo en cuanto a los cargos ocupados por hombres. “En todas las sesiones vamos presentar un proyecto que construya igualdad y erradique la violencia de género” dijo además de informar que el proyecto se encuentran pronto a su presentación.

LT 14 Paraná

La titular del Area Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, junto a Julián Ríos, conducirán cada lunes de 21 a 22 horas por LT 14 Radio General Urquiza, “Somos Orgullo. Construyendo ciudadanía”, un programa que tendrá como objetivo promover derechos y presentar la diversidad sexual expresada por el colectivo LGBT.

LT 14 Paraná

Se lleva a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná el juicio por la llamada causa de “la Comisaría de El Brete”, en la que está siendo juzgado el ex policía Carlos Carvallo. El represor está acusado de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, tras ser detenido en 2018, luego de permanecer prófugo de la justicia durante cuatro años.

Manuel Ramat, quien fue víctima del represor, explicó que por pedido de los abogados de las partes, “la audiencia remota de alegatos, que debía realizarse este viernes, pasó para el 14 de octubre próximo”.

LRA 1 Buenos Aires

Lorena es hija de Juana Colayago y Egidio Battistiol, secuestrados el 31 de agosto de 1977, durante la última dictadura cívico-militar, cuando ella tenía apenas once meses. Ambos permanecen desaparecidos desde entonces, cuando su madre estaba embarazada de seis meses. Junto a su hermana Flavia buscan a la tercera o al tercero de sus hermanos, nacido en cautiverio entre noviembre y diciembre de 1977 en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo.

LRA 1 Buenos Aires

Diálogo con Martín Giménez, gerente artístico de Radio Nacional y autor del libro “Héctor Larrea, una vida en la radio”. Cuenta cómo nació el libro, enumera a algunos de los que participaron del mismo y revela el curiosos formato “radial” que eligió para un material gráfico que no tiene antecedentes en nuestro país. “La voz de Héctor entraba a mi casa para combatir la soledad por la ausencia de mi viejo; 40 años después este libro es un homenaje a mi mamá, y a mi papá, a Héctor, a la radio y a la vida”, señaló Martín.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y actriz, Elena Roger, adelantó sus próximos shows online, que brindará el próximo 3 y 4 de octubre, y opinó sobre la nueva modalidad de conciertos en vivo que impone la pandemia del coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

Recorrimos Río Negro, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Chubut. Con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba. Visitamos LRA 26 Nacional Resistencia, Chaco, con Marcela Vaquer, luego viajamos a LRA 2 Nacional Viedma, Río Negro, con Mariel Peralta y por último a Córdoba 100.7 FM VillaNos desde Carlos Paz con Jorgelina Quinteros.

Hoy cocinó Chubut con Walter “Fredy” Álvarez desde Esquel. Fredy participó como organizador y también como cocinero de distintos festivales de comida ancestral de la Patagonia

Dialogamos con Soledad Casals , integrante de la Cooperativa Ladrillera de Santa Elena en Entre Ríos y secretaria de Diversidad y Género de la Unión Obrera Ladrillera de Argentina (UOLRA). Es la quinta generación de familia Ladrillera.

LRA 1 Buenos Aires

Criado en el Barrio de Boedo entre sus dos pasiones, el fútbol y la música, Rubén Mattos es uno de los cantantes populares más reconocidos de la Argentina. En diálogo con Radio Nacional, el autor de “Salta Pequeña Langosta” habla sobre su época en las inferiores de San Lorenzo y repasa los grandes éxitos de su carrera.

LRA 1 Buenos Aires

En 2015 publicó “Cartas a papá”. “Cuando pare de llover” fue su primer libro de cuentos, finalista del concurso “Ficciones del ministerio de Cultura de la Nación”. La mayoría de estos relatos están escritos en primera persona, como testigo de la vida de sus personajes, de la intimidad de sus pensamientos y emociones.

LRA 1 Buenos Aires

Entrevista a Natalia Salvador, integrante de Peces del Desierto, un colectivo artístico de Comodoro Rivadavia que se formó en 2008 y que desarrolla diversas acciones con fines comunitarios, como publicaciones periódicas que distribuyen gratuitamente, intervenciones artísticas en espacios públicos, talleres de poesía y DD.HH. y edición de libros artesanales.

Y una charla con Sacha Laniado, experto en Permacultura, sobre la experiencia de la Reserva Ecológica Volcán Poca en Traslasierra, donde trabajan en la revalorización de la biodiversidad autóctona y de las culturas ancestrales fomentando el consumo y circulación de hierbas y alimentos producidos por los productores primarios.

LRA 42 Gualeguaychú

El escritor y periodista Daniel Mecca presentó el festival que celebra la obra de Jorge Luis Borges en la red social Instagram. Hasta el 27 de septiembre, desde la cuenta @danielmecca se realizarán conversaciones con escritores y artistas para homenajear a Borges. Participarán los escritores Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Silvia Hopenhayn, la actriz Cecilia Roth, y los músicos Abril Sosa y Diego Frenkel.

LRA 1 Buenos Aires

En el editorial, Miguel sintetizó sus textos y después llenó el aire de música y poesía. En la primera hora sonaron Serú Girán, Ulises Butrón, Acorazado Potemkin, José Luis Fernández (ex La Máquina De Hacer Pájaros), Don Cornelio y La Zona, La Doblada, Chillan Las Bestias, Divididos Y Claudia Puyó. Escuchamos la poesía de Alberto Muñoz en múltiples formas, luego un bloque dedicado a Lucy Patané y celebró la llegada de la primavera, con una versión de Muhammad Habbib Guerra del clásico de Tanguito.

LRA 1 Buenos Aires

Froilán Padilla es una de las figuras de Los Murciélagos, la selección masculina de fútbol para ciegos de Argentina. Campeón mundial en 2015 y considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en su categoría, el “Coqui” ya se prepara para el próximo desafío de la Selección: los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se realizarán el año que viene. En diálogo con Radio Nacional, el actual jugador de River contó cómo se prepara para la competencia, y asegura que su ceguera “nunca fue una limitación”. “El mensaje siempre es que todo se puede”, dice.

LRA 1 Buenos Aires

Cinco tenistas argentinos jugarán este domingo en la jornada inicial de Roland Garros, este año y por la pandemia mundial, el último Grand Slam de la temporada 2020. Pisarán el polvo de ladrillo parisino en el arranque del otoño europeo: Juan Ignacio Lóndero, Federico Delbonis (se eliminarán entre si), Diego Schwartzman que viene entonado por la final del M1000 de Roma y un buen resultado en Francia lo capultará al Top-10, Federico Coria y Nadia Podoroska, quien paso la clasificación.

LRA 7 Córdoba

Mignone, entrenadora de la selección nacional de Gimnasia Artística en las categorías juveniles y mayores, celebró la vuelta a los entrenamientos y reconoció que la postergación de los Juegos Olímpicos para 2021 les da la oportunidad de entrenar con más tiempo, aunque la incertidumbre de no tener todavía un cronograma claro de competencias es un motivo de preocupación.

LRA 7 Córdoba

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA), junto con la Secretaría de Deportes, anunció un plan de detección de talentos, que incluirá diez regiones y 62 academias en todo el país, en busca de futuros integrantes de las selecciones nacionales femeninas y masculinas.

Nadia Torres, captadora de talentos de la región NOA y una de las dos mujeres que conforman la iniciativa, detalló el trabajo que llevarán a cabo.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y comentarista, Fernando Pacini, brindó su mirada sobre la actualidad del periodismo deportivo y compartió una interesante charla sobre fútbol con Alejandro Apo. La historia, el periodismo deportivo y el entretenimiento y su mirada sobre la Selección Argentina.

CHEQUEO OBLIGATORIO

Después de mucho examinar al paciente, el doctor le dijo: “Mire su estado se debe a un gran estrés. Le recomiendo que se tome unas vacaciones, salga a las montañas, duerma mucho, salga de paseo… El paciente respondió: “Doctor me parece excelente una idea… Ahora, porque no se lo hace entender al director de la cárcel”.

