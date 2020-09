“Lo primario es descubrir qué es lo que se sublima a través de la música”

Terso se llama el disco con el que Vera emprende su carrera como solista. Durante más de un año y medio, la artista trabajó Guido Moretti y Pablo Damián Bursztyn para encontrar el sonido de las siete canciones que dan forma al material que vio la luz hace poco más de una semana. “Fue fundamental conocer a los chicos porque inmediatamente me di cuenta de que quería trabajar con ellos, por admiración, similitud de gustos, y también energéticamente”, dijo Vera conversando con Radio Nacional Córdoba.

La también actriz y poeta describe el proceso de su primer disco a partir de dos etapas. “Primero llevé unos temas que yo tenía y empezamos a producirlos, y con el pasar del tiempo fuimos encontrando un sonido entre los tres. Cuando un día escuchamos algo que habíamos hecho y dijimos ‘Es por acá’. A partir de ahí, descartamos todo lo que habíamos hecho antes porque fue encontrar un nuevo comienzo desde donde empezamos a laburar todos los temas que fueron saliendo a partir de eso”, contó en diálogo con el programa Esto es un montón.

“En principio hubo una búsqueda bien electrónica, aunque las canciones fueron compuestas en su mayoría desde la guitarra y el piano, eso explica un poco el sonido del disco”, describe Vera a la hora de hablar de las características musicales generales de su primer trabajo. “En el caso de Terso, que es el tema más analógico del disco, surgió de una armonía que hizo Guido. Apenas me la mostró, me enamoré automáticamente, entonces le armamos la estructura y yo le puse la melodía y la letra. En esa canción, cuando grabamos el piano y la voz, me di cuenta de que no le faltaba más nada”, señala respecto a la pieza que le da nombre al disco.

Relacionada estrechamente con la palabra y el decir desde muy pequeña, y a un año de la publicación de su primer libro de poesías (Eclosión, 2019), Vera reconoce haberle dado “mucha bola” a las letras que terminan dando forma a su repertorio.

“Nunca dejo de escribir, aunque sea en el celular o en alguna hoja que encuentro dando vueltas. En el caso del disco, le di mucha vuelta a las letras porque las palabras debían tener coherencia con esas melodías y esas armonías, además de tener la conexión general entre sí y aportar al concepto general del disco”, explico Vera.

“Desde que aparece la melodía hasta que encuentro la letra pueden pasar semanas. Estoy cantando esa melodía todo el tiempo, buscando qué es lo que me genera emocionalmente, hasta que llega el momento de ponerle palabras. Es un trabajo re minucioso porque tal vez una tiene que ganas de hablar de una cosa, pero la melodía sugiere otra. Entonces, es un laburo de búsqueda que a veces consiste en dejar que la información llegue, de sentirlo más que de pensarlo. Lo primario es descubrir qué es lo que se sublima a través de la música”, afirmó la artista en la entrevista con la Radio Pública de Córdoba.

Escucha la nota completa