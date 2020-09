El Defensor del Pueblo pidió que se suspenda el incremento de la luz

El Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo, hizo un pedido para que se suspenda el incremento del servicio del gas y de la energía eléctrica, debido a los problemas económicos que ocasiona la pandemia. “Hemos pedido una suspensión de este incremento por la pandemia que estamos viviendo y la gente debe quedarse más en su casa, porque eso nos están pidiendo. Y al no salir consumimos más luz, y eso a su vez, si llega a haber un incremento se hace mucho más pesado poder estas boletos. Por eso hemos pedido que se suspenda, pero no porque esté mal o sea ilegal, es por las circunstancias. Tuvimos una conferencia con las autoridades del Ersept y nos explicaron las razones técnicas y están bien, no hay cómo negarlo”, indicó el ombusdman.

