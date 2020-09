Piden que la lucha contra la trata y la violencia esté en la agenda pública

La trata de personas es un problema mundial que no ha cesado por lo general, las víctimas son menores de edad; es por eso que la Dra. María José Álvarez Carreras, referente de la ONG Juanita Moro, expresó que debe ser un tema de la agenda pública y política: “nosotras durante muchos años trabajamos activamente en ese sentido, porque hubo una época que no se creía que existía la trata de persona o no se la conocía hasta que salió la ley.

Trabajamos mucho desde la Juanita Moro por visibilizar esta problemática. Y en La Quiaca trabajamos mucho tiempo, también hace algunos años y es algo que se da a nivel mundial, es uno de los crímenes organizados que más dinero genera a nivel global y casualmente estamos hablando de comerciar y traficar personas, es muy serio el problema de derechos humanos.

Hay muchos temas que nos preocupan al movimiento de las mujeres y tampoco encuentran espacio en los medios de comunicación, o el espacio que encuentran es el espacio de la violencia. Todavía estamos luchando para estar visibles en los medios porque se trabaje por los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular, y el tema de la trata de personas que nos preocupa esta invisibilidad porque quienes se benefician de este delito, tiene mucho poder.

Y en las provincias que tenemos fronteras tiene que ser un tema de agenda pública y política, porque en lugares de frontera siempre está el delito del tráfico ilegal”.

MODUS OPERANDI. “Hay diferentes momentos primero es la captación es decir convencer a una persona, generalmente con engaños de que va tener un buen trabajo, que va a prosperar y tiene que irse del lugar donde vive, y probablemente en el lugar donde vive no tiene oportunidades de crecer, de estudiar entonces es muy fácil de convencer a una persona.

Una vez que es captada se la traslada, a veces a otro país u otra provincia, generalmente las personas en esta situación pierden los documentos porque les dan a las personas que los están trasladando, e incluso adquieren deudas de traslado y una vez que llegan al lugar donde van a ser explotadas llegan con una deuda de viaje, de estadía donde van a ser recibidas y puede ser en ese mismo lugar o bien en otro lugar donde van a ser explotadas.

Estamos hablando de explotación laboral y explotación sexual, esos son los tipos de fines que se realiza la trata de personas.

Es importante ver que está volviendo a la agenda pública, porque se volvió a establecer el comité contra la trata de personas a nivel nacional y se está trabajando.

Justamente salió, por el 23 de septiembre que es el `Día internacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual´, y hay un informe del comité de trata que dice que este delito no ha cesado, igual que muchos otros delitos como la violencia de género. Sabemos que la trata a los que más se le apunta es a mujeres, niñas y niños; o sea mujeres jóvenes, adolescentes.

Con lo cual cada vez que una chica desaparece es importantísimo no perder tiempo, no pensar que se fue con el novio, tiene que ser buscada o sea nadie desaparece y se tienen que activar todos los mecanismos del estado para buscarla”.

VIOLENCIA Y MEDIOS. “Lo que solemos ver en los medios de comunicación es, se fue con el novio, estaría de fiesta, etc. y forma parte de violencia machista donde siempre se pone en duda los modos de vivir de la persona que está perdida; el comportamiento y la palabra de las mujeres. Esas son cosas que hay que cambiar y dejar los juicios de lado.

Se debe actuar rápido, ya que no existe un periodo de espera para hacer una denuncia, no esperar 24 a 48 horas. La policía tiene que tomar la denuncia y activar todos los protocolos para buscar a esa persona”.

ABRA PAMPA. “Tenemos que pedir justicia por Cesia Reinaga, que también estuvo desaparecida dos semanas y no sabemos si se la busco correctamente, si no se activaron los protocolos.

Creo que hay una denuncia a nivel federal por un posible delito de trata de persona por parte del comité de trata. Así que todas las organizaciones de la provincia estamos pidiendo y acompañado el pedido de justicia de los compañeros y compañeros de Cesia, en las marchas de hoy y mañana.”