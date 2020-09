Lara Schujman: “Escribir me acompaña en el día a día desde muy chiquita”

En un nuevo programa de La muralla y los libros dialogamos Lara Schujman. En 2015 publicó el libro Cartas a papá. Cuando pare de llover es su primer libro de cuentos. La mayoría de estos relatos están escritos en primera persona, lo que nos da la sensación de ser testigos de la vida de sus personajes, de la intimidad de sus pensamientos y emociones.

DESCARGAR

Lara Schujman nació en Mar del Plata. Es escritora e ingeniera industrial y actualmente vive en Australia.

“Hace tres meses estoy viviendo en Australia, en estos momentos la vida es normal. Hay un cuidado por el coronavirus pero no es obligatorio el uso de tapabocas”, expresó.

“Soy fanática de comprar libros, al armar la valija es imposible trasladar toda la biblioteca. Mis libros favoritos quedaron en Argentina. Aquí uno se acerca a las lecturas locales”, aseguró por Radio Nacional.

“Escribir me acompaña en el día a día desde muy chiquita. No estoy con un proyecto en particular pero siempre estoy escribiendo. Es algo que dejo fluir”, expresó.

“Nunca escribí los cuentos pensando en publicarlos. Me sorprendí mucho con la lectura australiana, me encontré con lecturas hermosas, Escribir es agarrarse de la experiencia humana y cambiarlas un poco de lugar. Mi papá es el hombre que me marcó la vida y el camino”, concluyó.