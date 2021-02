Diario de Radio Nacional 22/02/2021

Buenos Aires – MARIEL FERNANDEZ: “Esperamos comenzar pronto con la vacunación masiva” Resistencia – A partir del 1° de marzo: Comienza la vacunación a los mayores de 60 años Gualeguaychú – Cerca de 120 mil entrerrianos: Podrán anotarse para vacunarse Esquel – SERGIO FERRARI: “Los países poderosos concentrarán la aplicación de la vacuna” Patagonia – JORGE TABOADA: “Quieren cargar en el sindicato una responsabilidad que no nos compete” Patagonia – Sputnik V: El hurto de vacunas pasó a la órbita federal Paraná – Adultos mayores: Se habilitó un 0800 para inscribirse y recibir la vacuna Buenos Aires – Ciclo lectivo 2021: Jujuy amplía desde hoy las clases presenciales Buenos Aires – NOELIA RUIZ: Sin armas, los policías denunciados por violencia de género Buenos Aires – VANESA TOLEDO: A 9 años de la Tragedia de Once, familiares homenajean a las víctimas Buenos Aires – GUSTAVO LOPEZ: “La única empresa que queda en rebeldía es Telecom” Buenos Aires – NATIVIDAD OBESO: “Día a día trabajo para que los que vienen al país estén protegidos” Salta – JUAN LOPEZ: Con orden judicial internaron a beba wichí con desnutrición severa Buenos Aires – 117 años de orgullo: Se conmemora el Día de la Antártida Argentina

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la visita oficial a México, el presidente Alberto Fernández mantuvo este mediodía una reunión con empresarios de ese país que tienen inversiones en la Argentina, para analizar las perspectivas y los desafíos de la economía nuestro país.

Lo acompañan los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el diputado nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo Forster.

LRA 1 Buenos Aires

Tomada analizó la visita del presidente Alberto Fernández y señaló que “las expectativas son todas propias de un viaje que ha ido creciendo en volumen desde la invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador“. En comunicación con Radio país, resaltó que “es un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México” y subrayó que “este viaje significará un salto cualitativo”. En ese marco, se refirió a la empatía entre ambos jefes de Estado “tanto en el ámbito político como personal”.

LRA 1 Buenos Aires

Natanson se refirió a la visita del Presidente, Alberto Fernández, a México tras la invitación del mandatario de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, por la celebración de los 200 años de independencia. En ese marco, mantendrá varias reuniones y encuentros comerciales.

El especialista remarcó: “Desde el punto de vista comercial y de inversiones, son economías poco complementarias. Quedan lejos”. En esa línea, sostuvo que la relación entre ambos países la define con “una dimensión fuerte política”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza se refirió a la vacuna soberana, desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, que avanza con buenos resultados en la fase preclínica, así como otros desarrollos del país en relación al coronaviurs. Además, el doctor en Bioquímica habló sobre el estado en el que quedó la ciencia argentina tras el gobierno de Mauricio Macri, las contradicciones de la oposición respecto a la vacuna, y el inminente tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de financiamiento de la ciencia.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Esteban, periodista de Página 12, confirmó que en el país “se aplicaron 720 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus. El objetivo ahora es que el sistema sea mucho más transparente. El Hospital Posadas va a difundir los datos de los vacunados”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2, desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinopharm en colaboración con el laboratorio Beijing Institute of Biological Productos de China, informaron fuentes oficiales.

La decisión de Vizzotti fue adoptada luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendara al Ministerio de Salud la incorporación de esta vacuna en la campaña de inmunización que lleva adelante el Gobierno en el marco de la ley 27.573/2020 (vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra Covid-19), sancionada a fines de octubre pasado.

LRA 43 Neuquén

Neuquén obtuvo 8 mil primeras dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca para dar un nuevo paso en la inmunización. Ya recibieron sus primeras vacunas 12.821 personas, de las cuales 7.952 son trabajadores de la salud y 4.869 adultos mayores. Mientras trato preocupa la renuncia de 5 profesionales de guardia del hospital de mayor complejidad de Neuquén, el hospital Castro Rendón.

LRA 15 Tucumán

A una semana del inicio del período lectivo 2021, el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, confirmó que ya se elaboró un esquema que permite el retorno de la presencialidad en las escuelas. “En esta semana se produce el retorno presencial de las directoras, que ya estuvieron trabajando con las supervisoras el viernes y se hizo la entrega del manual de regreso seguro a las aulas”, afirmó.

LU 23 Lago Argentino

La provincia espera completar en esta semana con la vacunación para todas las personas del sistema de salud de El Calafate. Posteriormente se comenzará con los mayores de 90 años y según el cronograma previsto, llegarán dosis para mayores de 80 años.

LRA 21 Santiago del Estero

El Comité de Emergencia de la provincia informó que una vez concluida la vacunación del personal de salud, se comenzará a aplicar la vacuna a las personas mayores de 70 años, durante los días sábado 27 y domingo 28 de febrero. El ministerio de Salud de la Provincia informará a través de una aplicación oficial.

LRA 17 Zapala

La doctora en Ciencias Políticas se refirió al pedido de renuncia del ministro de Salud Ginés González García y del impacto que causa en el Gobierno “el comentario de una avivada”. Opinó que es importante que la primera línea política se vacune por su presencia territorial.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La médica confirmó que se completó la vacunación del personal de salud y ahora inicia el cronograma para mayores de 80%, comenzando por los asilos de ancianos y ancianas.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Frente de Todos), fue consultado por la polémica generada por la aplicación de vacunas contra el coronavirus sin turno previo y afirmó: “Fue una noticia muy dura”. “El Presidente ha sido claro y la decisión de cambiar al ministro de Salud tiene que ver con esa mirada”, señaló en Radio país. No obstante, aclaró: “No hubo un vacunatorio VIP, el Ministerio de Salud ni siquiera tiene dónde tener un vacunatorio”.

LRA 1 Buenos Aires

Fernández destacó que en su municipio “se está vacunando a personal de la Salud, docentes y adultos mayores” y aseguró que “hay un manejo muy responsable con las vacunas”. En comunicación con el programa Ahí vamos, resaltó el trabajo realizado por los gobiernos nacional y bonaerense y señaló: “Esperamos comenzar pronto con la vacunación masiva casa por casa porque va a ser lo que realmente le va a poner un freno a la pandemia”. En ese marco, puso en valor todo lo logrado durante la pandemia y enfatizó: “Después de cuatro años de macrismo, agarramos un país devastado”.

LRA 26 Resistencia

La titular del PAMI Chaco, Daniela Campodónico, habló de la vacunación contra el coronavirus, diciendo que “nuestros afiliados no deberán hacer ningún trámite y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública del Chaco y con los Centros de Jubilados de toda la provincia, ya que hicimos un trabajo de divulgación muy fuerte”.

Luego, Campodónico aseguró que “desde el próximo 1° de marzo se les informará a los mayores de 60 años cuándo y dónde podrán recibir sus dosis”.

LRA 42 Gualeguaychú

Se trata de personas mayores de 70 años que no se encuentran institucionalizadas y que se podrán registrar de manera digital, telefónica y presencial, según lo indicó el subsecretario de Redes de Acceso a la Salud de Entre Ríos, Marcos Banchetti.

LRA 9 Esquel

Según informes publicados por la ONU y por la BBC Mundo, “el proceso de vacunación contra el COVID-19 es muy lento en Europa, a excepción del Reino Unido donde se produce una de las vacunas”, informó el periodista acreditado ante la ONU en Ginebra, Sergio Ferrari.

Luego, el profesional agregó que las realidades europeas no son muy diferentes a las de otros países, diciendo que “se calcula un 5,18 de vacunas cada 100 habitantes en Europa, un dato muy inferior al de los Estados Unidos e Israel”.

LU 4 Patagonia

El secretario General de Camioneros, Jorge Taboada, expresó que “fue Analía Muñoz la persona que ofició de nexo entre el gremio y el Hospital Regional, porque nosotros teníamos claro que la directiva nacional era para los médicos de Terapia Intensiva. Luego, desde el hospital nos dicen que hay disponibilidad de vacunas y ponen todo a disposición para que se la coloque el personal de la obra social. Acá hay responsables, y justamente no somos nosotros, porque se quiere cargar en el sindicato de Camioneros y en los trabajadores una responsabilidad que no nos compete”.

LU 4 Patagonia

El secretario de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, indicó que hay certezas sobre el destino de las 30 dosis de vacunas Sputnik V que desaparecieron del Hospital Regional.

Massoni recordó que el periplo del hurto, diciendo que “el día 26 o 27 de enero se genera el delito, y la gente de Salud hizo la denuncia el 8 del mes siguiente. Luego, la Fiscalía pone en conocimiento de lo sucedido a este Ministerio el día 15, es decir a los 20 días que se concretó el hecho. Hoy tenemos indicios muy fuertes de donde se encontraron o donde se generó la desaparición de estas vacunas”.

LT 14 Paraná

Quedó habilitada una línea telefónica y dos portales web para registrar a las personas mayores de 70 años de Entre Ríos que deseen vacunarse contra el COVID -19. Mediante el 0800 888 8228, y también ingresando a www.entrerios.gov.ar/portal y a www.entrerios.gov.ar/msalud los interesados podrán inscribirse.

“Para todos nosotros es un desafío”, enfatizó el coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, quien informó que la vacunación será gratuita y optativa.

LRA 1 Buenos Aires

A cinco días del regreso de las clases presenciales en cuatro distritos del país, Jujuy sumará nuevos cursos al cronograma de inicio del ciclo lectivo 2021. En esa provincia, las clases presenciales comenzaron el miércoles 17 para los niveles inicial y primario, y este lunes fue el turno de los estudiantes del secundario. En Ahí vamos, el periodista de Radio Nacional Jujuy Pedro Tacacho describió cómo está siendo el regreso a las aulas.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada provincial de Juntos por el Cambio Noelia Ruiz se refirió al proyecto que presentó ante la legislatura bonaerense, en el que plantea “restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal policial o penitenciario en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar”, según explicó en el Servicio Informativo. En comunicación con las periodistas Andrea Baldivieso y Mariel Ríos, la legisladora alertó que “en 1 de cada 4 femicidios cometidos con armas de fuego en el país, el asesino es parte del personal de las fuerzas de seguridad”.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumple hoy un nuevo aniversario de la denominada Tragedia de Once, en la que 51 personas murieron luego de que un tren chocara contra el muro de contención en esa cabecera de la línea de ferrocarril Sarmiento, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Vanesa Toledo, hija de Graciela Díaz, una de las víctimas, recordó a su madre y expresó que esta “es una fecha muy significativa que remueve muchas emociones”. En el programa Ahí vamos, sostuvo que “la masacre que sucedió el 22 de febrero de 2012 es algo que no debe volver a ocurrir” y manifestó: “Tengo satisfacción porque hemos conseguido paso a paso resultados judiciales y en el sistema ferroviario que nadie se esperaba que lo podamos lograr”.

LRA 1 Buenos Aires

López aseguró que a partir de la facturación de marzo, Telefónica y Claro devolverán lo que cobraron en enero y febrero. Sin embargo, recalcó: “La única empresa que queda en rebeldía es Telecom del grupo Clarín con todas sus subsidiarias”.

En ese marco, sostuvo que aplicarán multas, intereses e irán a la Justicia por no devolver el dinero a los usuarios. “No cumplió con el decreto y no adecuó sus precios a la resolución”, completó el funcionario.

“Me cuesta creer que una empresa de esa envergadura sea la última que no reconozca la autoridad del Estado”, declaró López.

LRA 1 Buenos Aires

En su Perú natal, Natividad Obeso era empresaria. Tenía una familia y vivía en paz. Un día fue notificada, que estaba siendo acusada de “terrorista” y una orden de captura pesaba sobre ella. Se vio obligada a dejar su pueblo, en las sierras del norte peruano, para instalarse en la Argentina.

Después de 17 años, la causa cerró y fue declarada inocente. Hoy puede regresar a su país, pero su estadía en la Argentina no fue en vano. Ahora trabaja en la defensa de los derechos de los migrantes que llegan al país, dedicó su estadía a consolidaras una estructura institucional para que nadie vuelva a pasar por lo que ella pasó. Forma parte de la Asociación de Mujeres, Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), la cual se dedica a la integración social, económica y cultural de las mujeres migrantes, refugiadas y de sus familias, así como el respeto irrestricto de su ciudadanía global.

LRA 4 Salta

La Justicia intervino para internar una beba de 11 meses con riesgo nutricional, luego de que su madre la retirara del hospital de Santa Victoria Este sin el alta médica y en un cuadro de salud delicado. El sábado la niña con su mamá fueron encontradas y llevadas al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal donde quedó internada la beba.

LRA 1 Buenos Aires

El 22 de febrero de 1904 se tomó posesión e izó la bandera argentina en el Observatorio Meteorológico y Magnético en la Isla Laurie, Orcadas del Sur (antecesor de la actual Base Orcadas), constituyendo así la primera base antártica permanente del mundo e instalada junto con la primera Estafeta de Correos de la Antártida. Desde ese día, la Argentina tuvo una presencia ininterrumpida, consolidando un protagonismo que ya tenía en las regiones antárticas desde principios del siglo XIX. Desde Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la cronista y Teniente Primero Estefanía Pérez contó algunos detalles sobre cómo es vivir en ese lugar.

LV 8 Libertador

Gerbaudo también expresó que “siempre fui pro vacuna y en este caso creo que es un hecho tremendamente solidario, y es importante recordar que la vacuna sirve para prevenir la complicación de la enfermedad y la mortalidad”.

LT 12 Paso de los Libres

Ferreyra Dames, informó que “con la primera partida de vacunas se logró vacunar únicamente al personal del Hospital, pero con esta nueva partida se está finalizando con la inmunización de todos los profesionales médicos de la ciudad”.

LRA 12 Santo Tomé

Debido a la suba de casos positivos de COVID-19, la intendencia de Santo Tomé, junto al Comité de Crisis de la provincia, decidió que la ciudad retorne a la fase 3.

El intendente local, Mariano Garay, afirmó que hay 59 casos activos, “y esto hace necesario que paremos unos días para establecer los nexos y volver rápidamente a la fase 5”.

LV 8 Libertador

Lo ratificó el vice comodoro Cesar Lencina, quien dijo que “ahora hay una situación especial en relación a la pandemia, ya que por esta situación toda la actividad científica se ha visto muy resentida, aunque debo reconocer que no hemos tenido casos positivos de COVID-19 gracias a los estrictos protocolos que se llevaron adelante”.

LRA 27 Catamarca

Febrero ya se ha convertido en el mes con más fallecidos desde que se declaró la pandemia de COVID-19 en Catamarca.

Tras esto, la cardióloga e integrante del Comité Operativo de Emergencia (COE) Catamarca, Yanina Vázquez, brindó un panorama sobre la evolución del coronavirus en la provincia, señalando que “ha sido un febrero fuerte, un febrero que todavía no ha mostrado los resultados del Carnaval. Estamos próximos a tener los registros, porque es casi matemático. Nunca nos vamos a cansar de pedirle a la gente que se cuide y que exijan que se cumplan las medidas a quienes tienen enfrente”.

LRA 9 Esquel

Se realizó una nueva reunión del Concejo Asesor Jurisdiccional para la conformación del protocolo oficial que permita la apertura de las clases presenciales.

La ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, manifestó que el protocolo escolar no tendrá modificaciones en lo institucional, pero que si habrá cambios en las condiciones epidemiológicas, como así también de algunas cuestiones laborales. Luego, la funcionaria ratificó que los cupos por grupos serán de siete alumnos para el nivel inicial y de hasta 15 para la Primaria y Secundaria, dependiendo de la capacidad de las aulas y del distanciamiento personal.

LV 4 San Rafael

El director Regional en la zona Sur del Ministerio de Salud, Abel Freidemberg, confirmó que el sistema de Salud se prepara para iniciar los operativos de vacunación destinados a mayores de 70 años y al personal de Salud de más de 50 años, en el momento que se registra el número más bajo de contagios de COVID-19 en Mendoza desde la última semana de enero.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lo confirmó Miguel Toledo, secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, diciendo que “ya pueden inscribirse los adultos mayores de 70 años por la página web y pueden acercarse a los Centros de Salud”.

LRA 26 Resistencia

Slimel se refirió a las internas del PJ que se realizarán el próximo 22 de marzo, diciendo que “nuestra sector firmó un consenso con otras fuerzas internas para respaldar una lista única encabezada por Jorge Capitanich, a quien consideramos como la persona más apta y capacitada para estar al frente del partido. No tendría que haber discusiones en este tema”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Un grupo de legisladores solicitará a la presidencia de la Cámara que active la actuación de la Comisión que tiene como tarea investigar los procesos de endeudamiento del país durante los últimos 10 años. La Comisión estuvo a punto de constituirse el año pasado pero la situación de pandemia no lo permitió.

LRA 25 Tartagal

El radicalismo provincial definió un nuevo presidente en el marco de las internas partidarias de cara a las elecciones provinciales del 4 de julio. Se trata de Miguel Nanni, que junto al intendente de Tartagal, encabezaron la única lista presentada. Zavaleta dijo que fue proscripto del partido y aseguró que estas situaciones nunca se vivieron antes.

LRA 1 Buenos Aires

“El Presidente procedió como debía. Una falla ética lo deja afuera a González García; y Carla Vizzotti, la estratega de las vacunas y el plan de trabajo, resulta la garantía para continuar con la llegada de las nuevas dosis y gestionar el sistema sanitario con el compromiso de todos los trabajadores de la salud. Los infames como ante cada desgracia se refriegan las manos con satisfacción, arman las operaciones y sus teorías conspirativas ficcionadas”, señaló Mario.

LRA 14 Santa Fe

La Cámara de Diputados comienza esta con el debate del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que tiene como objeto que más de un millón de trabajadores no paguen ese tributo. El oficialismo quiere aprobarlo en la primera quincena de marzo.

LV 8 Libertador

La secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) en Mendoza, Ester Linco Lorca, aseguró que “estamos esperando el listado que el gobierno prometió para ver cómo será la vacunación”.

Luego, la docente recordó que en las primera semana de asistencia a las escuelas “ya hubo casos de contagios en dos instituciones de gestión privada, y se tuvo que actuar según el protocolo”.

LRA 12 Santo Tomé

El referente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez, se refirió a las condiciones en las que se encuentran las escuelas de la provincia, y sostuvo que “hay que cuidar al trabajador de la educación y a la escuela pública”.

En relación a la propuesta de recomposición salarial, el sindicalista afirmó que “se reclama además el pago de la movilidad de los docentes”, y luego recordó que “todo el financiamiento educativo que se logró durante diez años se perdió”, responsabilizando a la administración de Mauricio Macri y al gobierno provincial de la desaparición de esos recursos.

LT 14 Paraná

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) lleva adelante un paro de actividades virtual y presencial de 24 horas, en reclamo de una “urgente y justa recomposición salarial”, exigiendo también la “inmediata acreditación de los fondos para infraestructura escolar”, según lo informó Andrés Besel, secretario General de AMET.

LT 12 Paso de los Libres

La provincia dispuso el regreso a la escolaridad escalonada y progresiva, donde se incorporará gradualmente a docentes y estudiantes.

Tras esto, la directora de la Escuela Cabecera 93, Silvia Visñuk, dijo que “las clases comienzan sí o sí el próximo 1° de marzo, y cada escuela utilizara la modalidad que pueda y disponga”.

LRA 52 CHOS MALAL

Desde el 1 de marzo todos los contratos de alquiler deberán ser registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La Federación Nacional de Inquilinos indicó que el 80% del mercado hoy se encuentra en la informalidad.

LRA 29 San Luis

Luego de los incendios en la localidad de Río Negro, los voluntarios y las voluntarias de San Luis volvieron a la provincia. Aguero hizo un balance del extenso trabajo realizado.

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, señaló que se sigue trabajando en el acondicionamiento de las escuelas para el inicio de las clases, y destacó la tarea que se realiza desde el área de Arquitectura de la provincia.

Luego, el funcionario sostuvo que el sistema mixto, que consiste en clases presenciales en combinación con clases virtuales, “es un gran desafío, al menos en esta primera etapa del año”, y después indicó que “la esperanza está puesta en que el Plan de Vacunación avance, lo que permitiría normalizar el dictado de clases”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Pasaron cuatro meses de la condena y detención de María Ovando, condenada en primera instancia a 20 años de prisión por presunto encubrimiento de los abusos a su hija y nieta, y a casi tres de la presentación del Hábeas Corpus pidiendo su libertad. En la jornada de hoy el Juez César Jiménez, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores Nº 2, debía escucharla para dar cumplimiento a un requisito formal y obligatorio antes de resolver sobre este recurso.

LRA 9 Esquel

Se lanzó la Campaña Nacional ´Argentina Unida contra las Violencias de Género´ mediante la presentación oficial en Esquel, donde se planteó la problemática de Chubut a través de la lejanía para acceder a los recursos de prevención y la violencia de Género ejercida hacia las mujeres de las comunidades indígenas.

La directora de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Mariana Seghezzo, explicó que “se trabaja en forma articulada con la Ley Micaela, pero la idea de la campaña es realizar talleres de sensibilización, y después trabajar con promotoras y promotores a través de tres ejes: señales tempranas, vínculos responsables y masculinidades”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Broggi se refirió al inicio del juicio por el asesinato de Fátima Acevedo, al incremento de femicidios y al proyecto de ley de abordaje para las situaciones de violencia.

LRA 22 Jujuy

La doctora Agustina Aramayo, funcionaria judicial jujeña, indicó que “van a hacer dos años que realice la denuncia por acoso y persecución, y no tengo respuestas para poner freno a las situaciones de violencia y maltrato. Apelo al gobernador, porque no soy la única violentada, y ya dieron un paso al costado 17 personas por el hostigamiento constante. Yo no cometí ningún delito y sólo me limité a denunciar todo lo que viví y no puedo estar pasando esto con una hija bebé cuando pretenden dejarme sin trabajo”.

LRA 57 El Bolsón

La presentación se realizó en Lago Puelo y Esquel en donde se trabajó con promotores y promotoras de organizaciones sociales. El objetivo de la campaña es lograr una respuesta estatal para la prevención de las violencias por motivo de género.

LRA 27 Catamarca

El presidente Alberto Fernández le sugirió a los gobernadores a través de una carta la creación de un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Tras esto, la diputada provincial, Mónica Zalazar, expresó que “la idea del presidente es reforzar el trabajo a favor de las mujeres e integrantes del colectivo LGTB, creando un efecto cadena”.

“Vimos como en varias provincias, a pesar de que hay ministerios, secretarías u oficinas, se registran tres femicidios por semana. Esta carta sirve para reforzar el trabajo de estas instituciones y pedir colaboración de los gobernadores, y luego de estos hacia los intendentes”, expresó la legisladora.

LRA 7 Córdoba

La ministra de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, dijo que “se está trabajando en nuevas medidas y nuevas acciones ante el presente brote de violencia que ha movido todas las estructuras, por lo que tenemos que tener nuevas respuestas ante esta situación”.

Luego, Martínez aseguró que “Córdoba es una de las provincias que tiene mayores herramientas para combatir la violencia de Género, pero hay que sumar esfuerzos y mayores estrategias ante la situación actual”.

LT 14 Paraná

Durante un encuentro virtual de la Red por la Igualdad, la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, presentó el proyecto del Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género enviado a la Legislatura para su tratamiento.

“El femicidio de Fátima Acevedo nos interpeló para ver de qué manera fortalecemos los sistemas de prevención”, afirmó Strata, y agregó que “junto al gobernador Gustavo Bordet sentimos que necesitábamos ir mucho más allá y profundizar un camino que tenía que ver con generar un procedimiento propio”.

LT 14 Paraná

La amiga de Fátima será clave en el juicio y contará detalles del calvario que vivía la joven de 25 años, quien en reiteradas oportunidades denunció a su femicida.

“Creo que la palabra de nosotros vale mucho, y confío en el jurado popular”, dijo Florencia López, quien también informó que una ex pareja de Jorge Nicolás Martínez declarará en su contra.

LV 8 Libertador

Lo informó Julieta Antúnez, integrante de una de las organizaciones que realizó el sábado anterior un banderazo nacional.

Respecto de las decisiones del gobierno nacional, la militante aseguró que “es bueno cuando un gobierno escucha las necesidades de un sector y las ejecuta como política de gestión, pero en el Congreso aún no hay avances”.

LRA 1 Buenos Aires

Uno de nuestros grandes ídolos populares

Actor, humorista, nació el 22 de febrero de 1905 en San Pedro, provincia de Buenos Aires y su nombre completo era Luis Santiago Sandrini Lagomarsino.

Sandrini falleció el 5 de julio de 1980, víctima de un accidente cerebro vascular, apenas terminó de filmar “Qué linda es mi familia”, junto a Niní Marshall, bajo la dirección de Palito Ortega. Lo recordamos a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 26 Resistencia

Luciano Escobar, músico y cantor santiagueño que integra el Ranking Argentino de Canciones (RAC) de Radio Nacional, expresó que “es una iniciativa que nos permite llegar a toda el país, y es maravilloso poder escucharnos en diferentes emisoras. Profesionalmente, comencé a los 22 años y estamos haciendo huellas con nuestro canto. En lo musical tengo raíces folclóricas, pero también aprendo de los diferentes géneros y trato de incorporarlos a mi obra”.

LRA 26 Resistencia

La integrante de la Fundación Cultural del Acuífero Guaraní, Gladis Gómez, se refirió al Concurso Nacional Teatro en radio “Escenas en Sintonía”, en la que Chaco resultó ganadora con dos proyectos: ‘La siesta del pombero’ y ‘Tras las huellas de Eva’.

“Estamos muy contentos por participar de esta maravillosa iniciativa de la Radio Pública con el Instituto Nacional del Teatro. La ‘Siesta del pombero’ la grabamos en Radio Nacional Resistencia, y lo hicimos gracias a la directora, Silvia Villavicencio, junto al operador Rubén Di Giuseppe en esos hermosos y confortables estudios que tiene la emisora”, indicó Gladis.

LRA 5 Rosario

La lateral por derecha de Adiur es la primera jugadora transgénero en la historia del fútbol de la ciudad. La jugadora repasó las distintas dificultades que debió atravesar para jugar en el fútbol femenino. “En algún momento incluso tuve que recurrir al Inadi para que me dejaran jugar”, indicó.