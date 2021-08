Diario de Radio Nacional 21/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Santiago Cafiero, sostuvo esta mañana que “la reactivación ya se está dando, es un hecho y ahora falta que llegue a todos los argentinos” y afirmó que el Gobierno nacional busca “relanzar la gestión pospandemia”.

“Estamos en el camino correcto. La reactivación ya se está dando, es un hecho, falta que le llegue a todos los argentinos. Pero estamos recuperando la vida que queremos. Los salarios se van a recuperar. Vamos a bajar la pobreza y levantarnos de una vez y para siempre”, dijo Cafiero.

En ese marco, Cafiero señaló que -tras la reunión de Gabinete de ayer encabezada por el presidente Alberto Fernández- el objetivo es “relanzar la gestión de la pospandemia” y contó que el mandatario pidió a los funcionarios que “trabajen el doble en la segunda mitad del mandato para recuperar el tiempo pedido por la pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastian Premici se comunicaron con el secretario General de la Asociación Bancaria y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo, para hablar acerca del proyecto de reducción de la jornada laboral planteado durante la semana.

Al respecto indica que este particular fue conversado con el presidente de bloque, Maximo Kirchner, adelantándole que se trata de uno de los proyectos a llevar a cabo. El ministro de trabajo comparte que la reducción horaria puede ser una de las opciones para la generación de empleo, como así también la candidata Tolosa Paz se expresa en el mismo sentido y varios diputados sindicales van a acompañar, por lo que esto será motivo de discusión en el parlamento.

LRA 26 Resistencia

El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y precandidato para renovar su banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Hugo Yasky, dijo que “presenté un proyecto de ley para reducir la jornada laboral, que actualmente es de 48 horas semanales y está en vigencia desde 1919. Pasaron más de 100 años y recogía la reivindicación del movimiento obrero que reclamaba una jornada de 8 horas. Posteriormente, se estimulaba que los sectores obreros y patronales incorporen modificaciones que incluyan los adelantos científicos”.

LRA 1 Buenos Aires

147 personas fallecieron y 5.889 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 110.217 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.130.852 los contagiados totales y 4.804.869 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 3.328 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 48.0% en el país y del 47.6% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 38.683.170 de personas en todo el país, de los cuales 27.132.287 han recibido la primera dosis, y 11.550.883 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 43.312.854 de vacunas.

LRA 26 Resistencia

La ministra de Salud de la provincia, Carolina Centeno, dijo que “pensábamos que tendríamos pandemia para dos o tres años y ya empezamos a transitar el descenso, no solo en el Chaco sino en toda la Argentina“. Luego, la funcionaria valoró el avance de la campaña de vacunación, la disponibilidad de vacunas y el hecho de tener el 80% de la población objetivo mayor de 18 años vacunada. “Eso nos coloca en una posición esperanzadora“, expresó la ministra.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema resolvió a través de una acordada la vuelta a la presencialidad a los tribunales federales y nacionales del país a partir del 1 de septiembre. Esto es tanto para magistrados, funcionarios y empleados que ya hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Todo el personal judicial que concurra a los tribunales y dependencias para prestar servicios que deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el respectivo ámbito”, agrega la acordada firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

LT 14 Paraná

Maximiliano Laferrara, responsable del programa Pro Huerta de la Subsecretaría de Economía Social, informó que el invernadero se construirá en el marco del Programa ´Potenciar Trabajo´, por lo que se está capacitando en el manejo de huertas agroecológicas, compostaje y economía social.

Tras esto, Laferrara indicó que se producirán plantines agroecológicos para su posterior comercialización en ferias y otros ámbitos de la economía social.

LT 12 Paso de los Libres

Jorge Said, quien se encuentra varado en Kabul, comentó los pormenores de lo que se vive en estas horas trágicas, luego de la toma de la capital afgana por parte de los talibanes. Said destacó que “el país es un caos, los talibanes están recorriendo puertas por puertas y existen enfrentamientos por todos lados buscando armamento que dejó los Estados Unidos. Los apuntados son ex funcionarios del Ministerio del Interior e Inteligencia”.

LRA 27 Catamarca

“La situación estuvo variando, hubo días donde no tuvimos que lamentar perdidas y otros que tuvimos 5 fallecidos. Estamos entrando en una situación un poco más aliviada quizás, pero no deja de ser preocupante porque la realidad es que cada fallecimiento es un golpe para todos”, indicó Yanina Vázquez, medica integrante del COE.

LRA 27 Catamarca

El jefe de Campaña de la Provincia, Ramón Figueroa Castellano, se refirió al papel de Lucía Corpacci como cabeza de lista y candidata a senadora nacional. Al respecto, Figueroa Castellanos sostuvo que “Lucía tiene mucho para ofrecer, no sólo por los proyectos que tiene para presentar sino por lo que representa en la política de Catamarca y su vínculo directo con Nación. Ella abre puertas y hace caminos. Por ahí es donde debe pasar el futuro de Catamarca. En este último año y medio se han invertido 70 mil millones de pesos en obra pública”.

LV 8 Libertador

O’Dezaille, precandidato a legislador en CABA por el Frente de Todos y miembro de la Corriente Nacional de la Militancia, quien también se refirió a las desigualdades que enfrenta la Ciudad Autónoma, afirmando que “queremos una ciudad que crezca y necesitamos hacer la vida que queremos en la ciudad que queremos y que creemos que nos merecemos”.

LV 8 Libertador

Lo expresó Gustavo Gutiérrez, precandidato a diputado nacional por el Frente Vamos Mendocinos, al referirse a los motivos que lo impulsaron a armar un Frente por fuera de Cambia Mendoza.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En conferencia de prensa, el Intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, anunció que, junto a su par de Concepción Roberto Sánchez, tomará licencia del cargo para abocarse a la campaña proselitista en la provincia.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00, con la conducción de Sonia Cisneros, Jorge Albertinsky y Pablo Toledo.

LRA 7 Córdoba

El escritor, historiador y periodista Ernesto Semán habló de su libro “Breve historia del antipopulismo. Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri”, indicando que “el antipopulismo es un movimiento en sí mismo y las formas que asumió son muchísimas a lo largo de la historia. En el caso argentino, el antipopulismo moderno tiene un momento fundacional que es el 2001, un segundo momento en el 2008 con las expresiones de los sojeros, y la pandemia les permite encontrar un tercer momento fundacional para instalar sus posicionamientos”.

LRA 1 Buenos Aires

El lunes es el dia D en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) repartirá entre todos sus países miembro alrededor de US$ 650.000 millones en concepto de derechos especiales de giro (DEG), la moneda del organismo multilateral, en el que la Argentina recibirá unos US$ 4.355 millones.

Con ese dinero, la Argentina incrementará sus reservas y contará eventualmente con los fondos necesarios para cumplir con el pago de compromisos en dólares con los organismos internacionales para lo que resta del año en curso, en el caso de que no alcanza antes un acuerdo con el FMI para reprogramar los vencimientos del préstamo por 44.000 millones de dólares contraídos durante la administración de Mauricio Macri.

LT 14 Paraná

Luciano Cettour, a cargo de la empresa Key Envasadoras de Villa Elisa, la cual lleva 12 años trabajando en la industria, destacó la convocatoria que se hizo desde el Municipio de Colón a distintas empresas de la industria metalúrgica, a la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y a los alumnos y docentes de Escuelas Técnicas para avanzar en un trabajo en conjunto.

El objetivo es articular acciones, sumar valor agregado y generar mano de obra. “Es la primera vez que nos vienen a visitar con una propuesta y nos pareció muy interesante”, destacó Cettour.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de política tributaria del ministerio de economía de la nación, Roberto Arias, se comunicó con “A las fuentes” para hablar acerca de la modificación de la estructura tributaria ante la situación atípica que estamos viviendo, en la que la pandemia se sumó la crisis macroeconómica sufrida durante el gobierno anterior.

Explica que en este contexto se fueron haciendo ajustes apenas asumió el gobierno con la ley de solidaridad social, y progresivamente se hicieron otros ajustes con los que se busca que este 2021 sea un año de recuperación. Evalúa que la estrategia ha sido eficaz, se han reformado la mayoría de los impuestos y sobre todo la reforma tributaria de Macri del 2017 modificando la estructura de ingresos y generando recursos al estado.

LT 14 Paraná

La ingeniera de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Evangelina Spengler, informó que en la campaña 20/21 se produjo un rinde promedio provincial de 5.134 kg/ha, en tanto la producción total se ubicó en 2.124.170 toneladas. Luego, Spengler explicó que la disminución de las precipitaciones generadas por el evento “La Niña” durante el verano redujeron el rendimiento del maíz en la provincia.

LT 14 Paraná

Guillermo García, vicepresidente primero de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), dijo que la bajante del río Paraná afecta al sector, dado que más del 80 por ciento de lo que se exporta se transporta por esta vía fluvial. La baja altura del río “nos ha restringido mucho el flujo, no sólo para los barcos oceánicos hacía el mar sino también para las barcazas desde el Paraguay”, indicó García.

50 EN 50

En 50 minutos y con informes de 50 segundos, cada emisora del país detalla lo más relevante de la semana en la voz de sus protagonistas. Todas las noticias matizadas con la música inédita de cada región.

En esta ocasión y desde LRA18 Radio Nacional Rio Turbio te informamos sobre el recorrido de funcionarios nacionales.

El ministro Ferraresi en La Pampa y Paso de los Libre con entrega de viviendas. El anuncio de fondos para infraestructura escolar por parte del ministro de educación Nicolás Trotta en Neuquén y Cumbre del Norte Grande con la presencia de Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social. Además, todo lo referido al proyecto de conectividad en Rio Mayo y el inicio de obras de la autovía Mendoza- San Juan.

LRA 3 Santa Rosa

Mario Mendoza, el docente de la UNLPam que está llevando adelante una investigación sobre los hacheros en La Pampa, explicó cómo avanza el estudio que responde a un pedido de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Producción del Gobierno provincial, en acuerdo con la Facultad de Agronomía.

“La actividad de los hacheros, en términos generales, atraviesa fuertemente de alguna u otra manera a los pampeanos. De manera tal que cuando hablas de los hacheros te remonta a tu historia individual y todos tienen algo para decir de ellos. Me parece que eso sería un poco lo que voy encontrando en este caminar”, contó Mendoza.

LRA 6 Mendoza

El periodista Sebastián Abella presentó un informe acerca de las negociaciones del gobierno de Rodolfo Suárez, el cual tiene varios frentes de negociaciones con distintos sectores de los trabajadores estatales. Con el sector de la Salud, luego de varias jornadas de paro, se logró conformar una mesa de negociación para acercar posiciones, mientras la propuesta hecha por el Ejecutivo fue de un 45% no acumulable para todos los profesionales de la actividad. Dicha oferta será discutida por los trabajadores en distintos plenarios.

LRA 1 Buenos Aires

“Necesitamos que se hable del futbol practicado por mujeres como eso que es, simplemente futbol, sin los prejuicios ni los obstáculos que muchas de nosotras tuvimos que vencer para practicar el deporte que más amamos”, manifestó la directora técnica, celebrando el día de la Futbolista Femenina Argentina.

“Hoy celebramos un número redondo, 50 años del partido en el que Elba Selva, jugadora de la selección argentina, goleó con 4 tantos a Inglaterra, en el histórico triunfo en el Mundial de México de 1971”, agregó Mónica.

“Es un deporte en completo desarrollo, viene creciendo, pero requiere de más apoyo. Las divisiones inferiores es el lugar donde hay que poner más énfasis para desarrollarlo en todo el país”, expresó haciendo referencia a la importancia de invertir en el fútbol femenino federalmente.

“Habría que pensar en una liga más federal. Necesitamos que llegue a todas las provincias la organización de un proyecto para ir un poco más allá”, remarcó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Germán Bercovich, Director de Salud Mental de Concepción del Uruguay, indicó que el primer taller a brindar a los agentes será el próximo 10 de septiembre sobre la temática del suicidio, contando con la disertación de Sergio Brosky.

LRA 24 Río Grande

El jefe comunal puso en marcha el “Programa Municipal de Participación Activa” para adultos mayores. El mismo tiene como objetivo el de potenciar las tareas que efectúan los centros de jubilados de la ciudad de Río Grande.

El acompañamiento se llevará adelante a través de montos de dinero que se asignarán para implementar talleres en cada uno de los centros. Estarán articulados con las actividades que se proponen desde el Municipio de Río Grande.

LRA 20 Las Lomitas

El jefe del Destacamento Bomberos de UR5, Eduardo Flores, comentó que la mayor parte de los incendios que se registraron en estos últimos cuatro días fueron en la zona forestal, ocasionando gran pérdida económica y afectando los postes de tensión eléctrica.

LV 8 Libertador

Ubieta señaló que “en Mendoza el índice de inflación es muy alto y esta es una deuda pendiente del gobierno nacional. Sin embargo, la inflación viene en baja, se están reactivando los comercios y la industria, los que generan trabajo privado en Argentina. Esa reactivación generará nuevos puestos de trabajo a pesar del contexto pandémico. También es importante decir que Alberto Fernández recibió el país en llamas y la memoria no la podemos perder en este momento”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 24 AM 640 / FM 88.1 Nacional Río Grande, Tierra del Fuego, Fernando Tropea se refirió al Proyecto Cruce Marítimo del Sur y diversas características de la ciudad.

En este sentido explicó: “Es un proyecto que data de hace muchos años pero nunca se ejecutó porque el principal impedimento es el costo, este uniría por vía marítima el norte de Tierra del Fuego con el sur de Santa Cruz. De esta forma no habría que salir a Chile y volver a la Argentina”

Al respecto de las comparaciones entre Río Grande y Ushuaia expresó: “Aquí tenemos una meseta, no tenemos prácticamente montañas, es una ciudad más aplanada, en cambio Ushuaia está construida en lo que es la ladera de la precordillera, siendo escenarios totalmente diferentes”.

LRA 26 Resistencia

Rodrigo Valenzuela, integrante de la Marcha de la Gorra, expresó que “cuando la marcha se realizó por primera vez, ya se estaba haciendo en Córdoba con sectores de las juventudes de diferentes organizaciones para poner freno a la violencia institucional en su conjunto, y en nuestro caso, por las situaciones de gatillo fácil que ocurren en el Chaco”.

LRA 26 Resistencia

Nicora, referente de la CaNPo (Corriente Agraria Nacional y Popular), se refirió a la situación de los campesinos de Makallé, quienes están atemorizados por una intimación de desalojo en las tierras donde viven desde hace aproximadamente 60 años.

“Hay tres generaciones que están viviendo allí, que están trabajando y produciendo en una situación de bastante necesidad. Son comunidades que han ido mejorando los caminos, la provisión de agua por cuenta propia. Esto es un trabajo muy laborioso, hay un derecho posesorio que lo están parando porque ellos viven hace más de 20 años, trabajan, producen y hay muestras por doquier que han mejorado esas tierras”, destacó Nicora.

LRA 9 Esquel

Sergio Ferrari es un periodista argentino y un analista internacional dedicado al abordaje de temáticas sociales y ambientales quien analizó los efectos del cambio climático en el mundo y detalló los puntos importantes del informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el cual difundió la Organización Meteorológica Mundial. Este último trabajo advierte el aceleramiento del calentamiento global y consecuencias devastadoras para Latinoamérica en las próximas décadas.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión dedicada a recorrer el repertorio de Carolina Peleritti, la artista contó sobre su inclinación más pronunciada hacia el canto en este último tramo de su carrera, su vocación y sus recientes facetas como compositora y cantora folklórica; todas expuestas en su EP “Aleteo”, material que lanzó en mayo.

“La música me acompaña desde toda la vida, soy un ser que siempre escuchó música en todos los momentos. Fui descubriendo lo que me gustaba. Siento que la música siempre me hizo bien y me dio la posibilidad de expresar lo que sentía. En el presente y desde hace 10 años, dedicarme a la música, tener ese encuentro cotitidiano y elegirla como expresión, es un regalo”.

LT 14 Paraná

Cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folclore y en paralelo el día del Folclore argentino. El músico diamantino Víctor Acosta sostuvo que el folclore es mucho más amplio que la música, y en ese sentido mencionó que también abarca las gastronomías, las leyendas, las ropas típicas y el lenguaje. “Es mucho más amplio de lo que la gente piensa”, expresó el artista.

LRA 1 Buenos Aires

Laura Arnés es doctora en Letras y Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires; investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y del CONICET y profesora en la Maestría en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF y en el Taller de Retórica en la Licenciatura en Artes de la Escritura de la UNA; publicó “Ficciones lesbianas. Literatura y afectos en la cultura argentina” y en esta entrevista nos habla de su obra y en particular del Premio Nacional de Cuentos de Amor “Silvina Ocampo. Amé dieciocho veces, pero recuerdo sólo tres”, una iniciativa del Museo del libro y de la lengua y el Ministerio de Cultura de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

Iniciamos nuestro recorrido virtual por este Bazar de los milagros con el querido Litto Nebbia y una charla imperdible con el gran Enrique Cadicamo.

Escuchamos “Nada me debes” del disco “Nebbia canta a Cadícamo” y luego nos vamos al cuarto piso y en Historias que la música cuenta volvemos a disfrutar del gran Aníbal Troilo.

Subimos un piso más y ya en el último nivel, Tocando el chelo con las manos nos encontrarnos con Patricio Villarejo que nos trajo al dúo “Hipnótica”, y escuchamos el tema “Ciudad”

En la segunda parte del programa bajamos hasta el segundo piso donde nos encontramos con La herrería y en esta oportunidad continuamos con la cuarta y última parte de una larga entrevista al gran Javier Malosetti.

LRA 1 Buenos Aires

Aliverti propuso un recorrido por la obra del poeta Uruguayo Mario Benedetti, fallecido en el año 2009.

La poesía de Benedetti generó sin premeditación, modelos de conducta y rigor ético equilibrado con la belleza de lo estético, en los que su obra es imposible de ser separada de su persona.

Mario es una unidad dialéctica difícil de encontrar en otros territorios del ámbito cultural, un ser ejemplar en su modestia y sencillez autentica, quien desde su coherencia nos ha enseñado como el humor puede ser fértil, el amor y la lucha pueden ser cómplices, y como la confianza en el otro debe anteponerse a toda desconfianza. Alguien que construía puentes de alegría para oponerse a la tristeza y a la muerte.

LRA 1 Buenos Aires

“En la vida hay que tomar a la esperanza como una oportunidad y darle la vuelta a lo malo”, aseguró el músico y agregó, “cada día se pueden hacer cosas que te ayuden a estar bien”.

Sobre su actualidad, manifestó que, “trabajo mucho con mis composiciones porque tengo una gira de 20 conciertos por todo el continente. Cuando vino la pandemia desaparecieron los planes de la gira que habíamos organizados. Ahora estamos de vuelta y agradecidos de volver, con la gente que nos acompaña. Hemos recuperado el amor y la ternura”.

LRA 7 Córdoba

Esta semana Pamela Merchán fue la artista recomendada en el ciclo “Nuestras Voces” que coordina el Área de Género y Diversidad de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, una propuesta que busca promover y difundir la música de artistas mujeres y de la diversidad de la escena local. En las redes sociales y a lo largo de la programación, la audiencia de la Radio Pública pudo disfrutar de la canción “Día sin tiempo”, la cual forma parte del tríptico “Viaje”, el nuevo trabajo discográfico del Dúo Mapas.

LRA 1 Buenos Aires

“La pandemia me sacó de la cancha en un momento donde tenía un buen ritmo. Justo había publicado un disco a principio de año y no pude defenderlo en los escenarios”, aseguró la cantautora narrando su pasar durante la cuarentena.

“Pero a nivel creativo, la pandemia me pasó por el costado, ya que antes escribía canciones tanto como lo hago ahora”, agregó.

LV 8 Libertador

Lucho Aberastain presentará su nuevo disco “Desde Adentro”, bajo la modalidad “Silence Concert”, un nuevo sistema para Mendoza.

LRA 25 Tartagal

La Liga de fútbol San Martín iniciará el domingo 22 de agosto, luego de no poder participar de la Copa Salta debido a las medidas sanitarias impuestas por el COE Departamental.

En contacto con Radio Nacional Tartagal, el presidente de la Liga San Martiniana de Fútbol, Mario Guerra, informó que ya ultimaron detalles para dar inicio al Torneo. “Ya están programados los partidos”, dijo.

La Liga estará conformada por tres zonas divididas en 15 equipos. La Zona Sur estará conformada por Social Vespucio, Belgrano, Madereros, Coronel Cornejo y Pueblo nuevo; En la zona centro estarán los equipos Alianza, Independiente, General Güemes, La Celeste y San José; Y en la zona Norte disputarán los clubes Villa Saavedra, Guaraní, Campo Durán y Pocitos.

Clasificarán los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros, donde se enfrentarán en playoffs.

LRA 1 Buenos Aires

Habiendo sido una gran figura en el arco de Independiente, maestro de arqueros de la historia del fútbol, Pepé Santoro recordó al gran equipo del cual formó parte y destacó a técnicos y compañeros con los que convivió a lo largo de su carrera.

Se refirió a la relación dentro del equipo: “Independiente era una gran familia, cuando tenía que competir eso lo hacía prevalecer y lo hacía un equipo muy difícil, por eso tuvo tantos logros y tantas conquistas”. “Aparte de tener grandes jugadores tenía un gran conjunto” destacó.

En tanto a su apodo explicó: “Yo de chiquito, dicen que le decía a mis zapatos pepé, cuando me fui a probar a Independiente me fui con unos chicos del barrio y todos me llamaban Pepé en las divisiones inferiores y de ahí se me quedó incorporado para siempre”.

LRA 1 Buenos Aires

El exjugador uruguayo, Hugo Nelson Lacava Schell, de paso en Temperley, Boca y muchos otros equipos argentinos recordó su retiro y reflexionó acerca de la actualidad del fútbol

Al respecto de su retiro destacó: “Yo deje a los 34 años porque un tobillo me tenía a mal traer y en una época en la que nos pegaban mucho, hoy no hay tantas brusquedades porque quedan todos los protagonistas más expuestos”. “Hoy un jugador de fútbol que se retira ya tiene el curso de director técnico, yo tuve que terminar mi carrera para comenzar con el curso”

En tanto a su infancia recordó: “Me remoto a la niñez, a mi mamá, mi papá y mis abuelos en Conchillas, al Peñarol de Montevideo y las lágrimas de mi papá, asoció al arroyo que se secó, a donde íbamos con la familia y llevábamos todo casero, a ese pueblito de calle de tierras”.

Barbijos

“Todo pasa y todo queda”, dice la poesía de Machado que musicalizó el Nano Serrat. En este caso los barbijos o tapa boca, parecen que llegaron para quedarse.

Con el correr de los meses fueron progresando en sus diseños y formatos, algunos tienen dibujos otros estampados muy curiosos.

Después de tanto tiempo de tener que usar barbijo, pasa que la gente no se acuerda de tu cara; por eso se me ocurrió hacerme uno con mi foto estampada, con la siguiente leyenda:

“Así soy yo, sin barbijo”.

