Hugo Yasky:“La reducción de horas de trabajo es beneficiosa”

En entrevista realizada en el programa Con las Patas en la fuente de Radio Nacional el Secretario

de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y precandidato para renovar su banca de

diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Hugo Yasky, dijo:

“presenté un proyecto de ley para reducir la jornada laboral que actualmente es de 48 horas

semanales y está en vigencia desde 1919, pasaron más de 100 años y recogía la reivindicación del

movimiento obrero que reclamaba una jornada de 8 horas. Posteriormente se estimulaba que los

sectores obreros y patronales incorporen modificaciones que incluyan los adelantos científicos. Esto

se contrasta en que tenemos la mitad de la fuerza laboral que hace horas extras y la otra mitad, sin

trabajar. El cambio que se produjo con el rol de la mujer también es importante porque tiene un

protagonismo que no se discute. Todo esto, más el hecho que está demostrado que menos horas de

trabajo significa más productividad, menos conflictividad laboral y reducción de costos son los

fundamentos que proponemos en reducir las horas de trabajo sin reducción de salarios”, afirmó.

Yasky expresó: “hay dos proyectos parlamentarios, uno es el nuestro y otro de la Bancaria que

plantea 36 horas semanales y lo vamos a unificar para conseguir el consenso, estamos empezando el

camino, convencidos que cada vez que se trata el tema se disparan dispositivos de los sectores

conservadores que quieren mantener el statuo quo, hacen una lectura de la realidad que no condice

con lo que pasa, eso también sucedió cuando se comenzó a hablar del impuesto a las grandes

fortunas que ya fue pagado por un gran sector y se utiliza para obras en beneficio de los sectores

más vulnerables. Hay muchos empresarios que reconocen que este proyecto debe ser discutido y

piensan que debe administrarse mejor el tiempo del empleo, y terminar con la idea de que a menos

horas, corresponde menos salarios. Con el macrismo se perdió más de 20 puntos del salario y no

pedimos nada. Otro tema que también estamos trabajando es el de la violencia institucional, hay dos

comisiones que lo están analizando y hay que empujarlo muy fuerte por las oposiciones que

seguramente habrá, porque siempre se tratan de jóvenes y pobres. Hablamos de la

profesionalización de las fuerzas policiales, no es en contra de ellas. Hay que cortar los lazos de

ocultamiento por parte del Estado. La ley establece una serie de garantías para las víctimas y sus

familiares, en los procesos y tiempos judiciales. En cuanto a la campaña tenemos buen

recibimiento, hay mucho entusiasmo, la gente está con los dientes apretados porque no es una

elección cualquiera, pero creo que prevalecerá la memoria popular por la frustración que se tuvo en

los cuatro años de macrismo, y eso va a pesar muy fuerte”, terminó.