“Aparte de tener grandes jugadores, Independiente tenía un gran conjunto”

Habiendo sido una gran figura en el arco de Independiente, maestro de arqueros de la historia del fútbol, ‘Pepé’ Santoro recordó al gran equipo del cual formó parte y destacó a técnicos y compañeros con los que convivió a lo largo de su carrera.

Se refirió a la relación dentro del equipo: “Independiente era una gran familia, cuando tenía que competir eso lo hacía prevalecer y lo hacía un equipo muy difícil, por eso tuvo tantos logros y tantas conquistas”. “Aparte de tener grandes jugadores tenía un gran conjunto” destacó.

En tanto a su apodo explicó: “Yo de chiquito, dicen que le decía a mis zapatos ‘pepé’, cuando me fui a probar a Independiente me fui con unos chicos del barrio y todos me llamaban Pepé en las divisiones inferiores y de ahí se me quedó incorporado para siempre”

Con relación a los directores técnicos que lo marcaron contó: “Fui primero de todo con Brandao, no jugué, pero me llevo de gira con la primera, el dejó los cimientos cuando se fue en el año 51, del grupo humano, porque él tenía una gran psicología y manejo del grupo”. A su vez, afirmó: “Chiche Barreiro fue el precursor de mi carrera porque creyó mucho en mi, en las condiciones que tenía y me dio la oportunidad cuando era un pibe, incluso pasando por personas más grandes que yo”

Al respecto de quien fue su referente en el arco expresó: “En ese momento el arquero que estaba más en boca y más se enseñaba era Amadeo Carrizo, también tuve en Independiente a Julio Cozzi, quien no resonó mucho acá sino en Colombia, un gran arquero”

“Independiente tenía una mentalidad que se armaba de atrás para adelante, siendo un equipo muy equilibrado y pasó por muchas etapas, tuvimos grandes equipos, me acuerdo el equipo del 67 con Brandao” resaltó.