“La Marcha de la Gorra no es contra instituciones o personas”

Rodrigo Valenzuela integrante de la Marcha de la Gorra, Chaco, estuvo en el programa Con las Patas en la Fuente de Radio Nacional y dijo: “esto arrancó en el 2019 en que se realizó por primera vez y que ya se estaba haciendo en Córdoba con sectores de las juventudes de diferentes organizaciones para poner freno a la violencia institucional en su conjunto y, en nuestro caso, por los casos de gatillo fácil que ocurren en el Chaco. Presentamos un petitorio al gobierno provincial donde reflejamos la realidad. La última marcha fue multitudinaria y estamos muy cerca del caso de Josué Lagos en General San Martín, el de los policías violando a una menor y la golpiza a Milton un joven de 18 años, y todo eso entendemos que es una problemática que debe ser abordada en forma integral. La Marcha de la Gorra no es reaccionaria hacia personas o instituciones sino que es un planteo de fondo y entendemos que en lo inmediato deben tomarse decisiones políticas. Mantuvimos una reunión con el gobernador Capitanich referido a la formación de las fuerzas policiales porque quienes se suman a las fuerzas de seguridad sufren una transformación que es producto de la formación que reciben. También debe analizarse la Ley de seguridad del Chaco que establece un control civil de las fuerzas de seguridad y que debe estar sujeto al Ministerio correspondiente y no debe depender de la misma fuerza. Otra cuestión es el tema de los llamados a concursos docentes y su tribunal debe estar integrado por personas de diferentes sectores, además debe incluirse la perspectiva de género que hoy no existe”, indicó.

Valenzuela dijo: “el gobernador se mostró interesado y quedamos en coordinar mesas de trabajo para seguir el tema en conjunto. Quienes deseen sumarse a la Marcha de la gorra pueden buscarnos con ese nombre en Facebook e Instagram. Es un espacio plural, con diversidad de sectores sociales e invitamos a participar para poder cambiar esta realidad que vivimos”, terminó.