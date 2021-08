Carolina Peleritti: “La música es mi forma de expresar quién soy”

En esta emisión dedicada a recorrer el repertorio de Carolina Peleritti, la artista contó sobre su inclinación más pronunciada hacia el canto en este último tramo de su carrera, su vocación y sus recientes facetas como compositora y cantora folklórica; todas expuestas en su EP “Aleteo”, material que lanzó en mayo.

“La música me acompaña desde toda la vida, soy un ser que siempre escuchó musica en todos los momentos. Fui descubriendo lo que me gustaba. Siento que la música siempre me hizo bien y me dio la posibilidad de expresar lo que sentía. En el presente y desde hace 10 años, dedicarme a la música, tener ese encuentro cotitidiano y elegirla como expresión, es un regalo.”