“Empezamos a transitar el descenso COVID en Chaco y en toda la Argentina”

La ministra de Salud de la provincia, Carolina Centeno, dijo que “pensábamos que tendríamos pandemia para dos o tres años. Y ya empezamos a transitar el descenso no solo en el Chaco sino en toda la Argentina“. En diálogo con Na’aqtaxanaxaq de Radio Nacional Resistencia AM 620 FM 96.7, la funcionaria valoró el avance de la campaña de vacunación, la disponibilidad de vacunas y el hecho de tener el 80% de la población objetivo vacunada mayor de 18 años. “Eso nos coloca en una posición esperanzadora“, dijo.

“La fuerza está puesta en completar esquemas. Estamos ante la inminente circulación viral comunitaria de la cepa Delta. Si bien es más contagiosa que la Manaos, no reviste mayor peligrosidad pero sí quienes se internan o mueren por esta cepa son quienes no tienen esquema completo o no registran vacunación”.

Sobre las segundas dosis señaló que están en disponibilidad la Astrazeneca y Sinopharm. “En el caso de Sputnik V se está a full con la producción local pero, mientras esperamos por ella, tenemos Moderna para avanzar en la intercambiabilidad. Ha sido una gran herramienta. La mejor vacuna es la que está disponible“.

Centeno explicó que, ante la llegada de Astrazeneca, se estudia la posibilidad de combinación con Moderna y el avance sobre la universalización en sectores adolescentes. A su vez señaló que se trabaja para lograr la vacunación de menores de 12 así se cubriría al total de la población.