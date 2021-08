María Campos: “Nunca dejé de componer, desde los 12 que escribo canciones”

“La pandemia me sacó de la cancha en un momento donde tenía un buen ritmo. Justo había publicado un disco a principio de año y no pude defenderlo en los escenarios”, aseguró la cantautora narrando su pasar durante la cuarentena.

“Pero a nivel creativo, la pandemia me pasó por el costado, ya que antes escribía canciones tanto como lo hago ahora”, agregó.

“El tango si no te conmueve, no volvés a cantar. Por eso, después de que me lo presentaron, nunca más volví a cantar en inglés”