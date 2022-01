Diario de Radio Nacional 18/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El presidente lanzó el Clúster Renovable Nacional

LRA 1 Buenos Aires - TERESA GARCIA: “Destruir la representación sindical afecta el derecho de los trabajadores”

LRA 30 Bariloche - JUAN MARIA RAMOS PADILLA: “Nació mal y está llegando al punto máximo de corrupción”

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "Larreta tiene una postura electoralista sobre la deuda con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - Lammens y Kapotodis: Recorrieron las obras de la Confitería del Molino

LRA 1 Buenos Aires - JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN: "El macrismo prendió fuego la casa, se fue y ahora no acerca ni un balde"

LRA 30 Bariloche - GUILLERMO CARMONA: "Argentina es el país con mayor cantidad de bases antárticas”

LRA 1 Buenos Aires - A SEIS AÑOS DE SU DETENCION: Voces feministas exigen la liberación de Milagro Sala

LRA 1 Buenos Aires - En las últimas 24 horas: 189 personas murieron y 120.982 contrajeron coronavirus

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO RESNIK: "Hay varios países que avanzan hacia la obligatoriedad de la vacunación"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - INCREMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19: "En este momento el trabajo es fuera de los hospitales y las guardias"

LRA 18 Río Turbio - GONZALO CHUTE: Chile decide cerrar el Paso Fronterizo de Monte Aymond

LRA 13 Bahía Blanca - MAXIMILIANO NUÑEZ FARIÑA: Más de 6.000 casos activos de covid en Bahía

LRA 54 Ing Jacobacci - FABIAN ZGAIB: "Estamos en un momento de la pandemia muy distinto a lo que pasó antes"

LRA 1 Buenos Aires - Unión Industrial Argentina: Luego de tres años de contracción, la industria creció 15% durante 2021

LRA 1 Buenos Aires - CORTES DE LUZ: El ENRE le aplicó a Edenor una multa de 20 millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: "Cualquier acuerdo con el FMI no será definitivo por el tamaño de la deuda"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO SAVORE: "No podemos respetar algunos precios, porque el mayorista no nos da margen"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS MACAGNO: “Con Previaje, se generaron 2.500 millones de pesos”

LRA 1 Buenos Aires - 95% de ocupación: Exitosa primera quincena de enero en Esquel

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO CANO: Una tradición de tres generaciones

LRA 1 Buenos Aires

Junto a los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); Martin Guzmán (Economía) y Darío Martínez (secretario de Energía), el presidente participó del lanzamiento del Clúster Renovable Nacional, un organismo público privado con representación pública de seis provincias productoras de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables: solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense se refirió a las mesas judiciales que se conocieron a partir del video presentado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. María Teresa García sostuvo que el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, “tendrá que dar todas las explicaciones del caso para demostrar que está limpio”.

A su vez remarcó la importancia de visibilizar estas situaciones y “no naturalizarlas”. En ese sentido, agregó: “Uno puede pensar en Pepin con alertas rojas y está en Uruguay. No debe suceder porque ¿Cuál sería la próxima acción? Podría ser más grave que esta”.

LRA 30 Bariloche

En diálogo con Radio Nacional Bariloche, el titular de la Cámara del Tribunal Oral Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Juan María Ramos Padilla, señaló que el Poder Judicial “es contrario a los intereses del Pueblo y de la Nación. No defiende ni los recursos ni a los trabajadores.”

Al mismo tiempo que sostuvo “la Argentina necesita un poder judicial que le devuelve la igualdad”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de las obras de recuperación de la Confitería del Molino, en la Ciudad de Buenos Aires, los ministros Matías Lammens y Gabriel Katopodis brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la reparación.

El ministro de Obras Públicas aseguró que Horacio Rodríguez Larreta tiene una postura electoralista por el FMI. "Faltan más de 15 meses para que haya elecciones, tenemos que trabajar y hacer menos declaraciones. No hay duda que los que están pidiendo los argentinos es que trabajemos, como estamos haciendo nosotros ahora recorriendo obras públicas y poniéndolas en marcha".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de las obras de recuperación de la Confitería del Molino, en la Ciudad de Buenos Aires, los ministros Matías Lammens y Gabriel Katopodis brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la reparación.

El funcionario nacional de Obras Públicas adelantó que ya trabajaron sobre la cúpula, las instalaciones eléctricas y la recuperación de la fachada. Aseguró que actualmente comenzarán una etapa vinculada a las escaleras. “Es el lugar más emblemático de la Ciudad”, dijo.

A su vez, su par en Turismo y Deportes destacó la decisión del Presidente de “poner en valor algo tan importante” para el ámbito porteño y que será una atracción para las visitas. “El turismo será uno de los ejes de desarrollo de la Argentina que viene”, agregó.

Por otra parte, Lammens contó que la hotelería y gastronomía fue el ítem que encabezó el mes pasado la recuperación del empleo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) se refirió a las negociaciones del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri y expresó: "Uno no puede imaginarse otra cosa que un acuerdo razonable".

"El FMI cada vez que impuso su receta le fue mal en Argentina, no cobró y llevó al país a una crisis enorme", recordó José Ignacio de Mendiguren.

Tras señalar que "es inexplicable que se le haya prestado 44.000 millones de dólares a la Argentina", cuestiono a la anterior gestión y manifestó: "Prendieron fuego la casa, se fueron y ahora ni siquiera acercan un balde; al contrario, nos cierran la manguera".

En tanto, destacó el actual crecimiento del país y subrayó: "El sentido común demuestra que cuando Argentina crece, paga". En ese sentido, De Mendiguren se preguntó: "No sé si el FMI quiere que paguemos o que sigamos siendo el granjero del mundo".

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche dialogó con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, sobre el plan anual antártico argentino.

“Es el único país que tiene actualmente una escuela en la Antártida y además, desarrolla más de 50 líneas de investigación allí”, informó Carmona.

“Es muy importante que registremos la historia de la presencia argentina en la Antártida y que se estudie cómo es ese modo de vida de los argentinos y argentinas que viven allí llevan adelante”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El domingo se cumplieron seis años de la detención de la dirigente social Milagro Sala, y un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales, sociales, personalidades y legisladores exigieron su liberación a través de una solicitada impulsada por el comité por la libertad de milagro sala.

En un acto virtual que se realizó el domingo, la dirigente aseguró que “la Gestapo macrista comenzó en Jujuy”.

Quien fue su abogada defensora, la ministra de las mujeres, género y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta se sumó al reclamo que se llevó adelante por un encuentro virtual el domingo.

La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, que se organizó a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia.

La Tupac pedía por la continuidad de los programas de construcción de viviendas. La acusaron de instigar al delito, tumultos y sedición.



LRA 42 Gualeguaychú (

En el marco del anuncio del Gobierno nacional sobre el regreso del programa Conectar Igualdad, el Consejo General de Educación distribuirá, a través de un convenio, computadoras a estudiantes y docentes entrerrianos.

“Desde octubre de 2021, el organismo central comenzó con la entrega y distribución de 21.346 netbooks a estudiantes de 340 escuelas rurales y urbanas de la provincia, en el marco del Plan Federal Juana Manso”, precisó la secretaria de Tecnología de Entre Ríos, Luisina Pocay.

LRA 26 Resistencia

Carbajal, intendente de La Leonesa, se refirió a la inauguración de las obras en el puerto Las Palmas, señalando: “Estamos muy contentos por la concreción de estas obras secundarias, las cuales nos muestran que estamos en la etapa final de este proyecto, que se inició allá por 2010. Ayer, junto con el ministro Wado de Pedro y el gobernador Jorge Capitanich, transitamos el tramo pavimentado hasta el puerto mismo y, próximamente, se cubrirán los 14 kilómetros, hecho que nos da una visión de ser el vínculo interoceánico con los puertos chilenos”.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

Otras 189 personas murieron y 120.982 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 118.420 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 7.318.305 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.330 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 44,5% en el país y del 45% en el Area Metropolitana Buenos Aires.

Del total de contagiados desde el inicio de la pandemia, 6.295.472 ya obtuvieron el alta médica, en tanto que 904.413 permanecen activos.

LRA 1 Buenos Aires

El biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos se refirió a la situación epidemiológica y expresó que "hay una gran cantidad de contagios, pero con mucho menos pánico y tragedia que antes". En ese sentido, Ernesto Resnik dijo que hay ciertos cuidados que no están en agenda porque la pandemia ahora para algunos no parece tan dramática, pero advirtió: "El volumen de contagios hace que haya hospitalizaciones igual".

Tras señalar que Estados Unidos tiene las terapias intensivas al borde del colapso, lamentó que existan grupos antivacunas y precisó que en el mundo ya "hay más de 5 mil millones de personas vacunadas sin problemas". "Hay varios países que avanzan hacia la obligatoriedad de la vacunación", remarcó.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Ministerio de Salud de la provincia anunció nuevas medidas ante el incremento de los contagios, sobre todo del personal sanitario e instó a que la gente tenga paciencia cuando concurren a hisoparse o a vacunarse. “En este momento el trabajo es fuera de los hospitales y de las guardias: hisopados y la vacunación. De todos modos estamos alertas porque hay personal que está disfrutando de sus merecidas vacaciones y hay un porcentaje del personal de la salud que está afectado. Tenemos alrededor de 200 o 300 personas que están cursando la enfermedad, muy pocos graves, la mayoría son casos leves que al cabo de pocos días van a estar de alta. El personal de Salud tiene el riesgo de contagiarse, así que pedimos que se vacunen y que las personas que vayan a salir tomen todos los cuidados y la distancia”, hizo hincapié el titular del Ministerio de Salud, Luis Medina Ruiz.

LRA 18 Río Turbio

El delegado en Santa Cruz de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute aclaró que si bien se precisó que esto obedece a una resolución por parte del Gobierno de Chile debido a un brote de COVID – 19, se espera una pronta solución, no sólo para garantizar el acceso a ambos países, sino para no dejar desabastecida a Tierra del Fuego. Para tal fin, están realizando distintas gestiones, Migraciones, Cancillería y el Gobierno Provincial. Solicitó a los vecinos y vecinas, recabar toda la información necesaria ante de emprender el viaje.



LRA 13 Bahía Blanca

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fernández, hizo hincapié en los resultados que tiene la vacunación contra el coronavirus: “Ha generado que la mayoría de los contagiados estén fuera de peligro”.

Igualmente recalcó que “hay que continuar con los cuidados de barbijo, distanciamiento, lavado de manos… Las cepas Delta y Omicrón son supercontagiosas, mucho más que las anteriores. Eso, más la salida de la gente, las Fiestas…ha generado esta ola de contagios”.

LU 4 Patagonia

El secretario General de ATECH, Daniel Muprhy, se refirió a la falta de respuesta oficial ante la solicitud de un incremento de emergencia, diciendo: "Tuvimos dos años sin recomposición salarial, más allá del 10 % miserable impuesto por decreto”.

LRA 54 Ing Jacobacci

El Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, Fabián Zgaib, se refirió a la situación sanitaria de toda la provincia. Señaló que esta tercera ola es distinta a las dos previas. A pesar de la mayor velocidad de contagio, es más leve y por ende, las actividades están abiertas y permitidas. Atribuyó esta situación al excelente resultado de la vacunación en todo el país.

Brindó detalles de los operativos de vacunación y la actividad de los equipos de atención primaria. Expresó que no hubo situaciones de violencia por parte de usuarios al personal de salud.

LRA 26 Resistencia

Bolaños, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina, comparó la situación actual de la pandemia con la del año anterior, y expresó “No tienen nada ver, son totalmente distintas porque ni el virus es el mismo, y la población tampoco. Hoy tenemos una gran porción de vacunados, y esto se ve en los números, y el virus de ahora es de mayor contagio, pero con una letalidad mucho más baja en todo el mundo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Reh, secretaria de Salud de la provincia, se refirió a la situación sanitaria local relacionada a la tercera ola de COVID, manifestando: "La internación sigue siendo baja en comparación a los brotes anteriores, y se lo atribuimos al gran avance en la vacunación. El grupo etáreo que más se ha contagiado es el de los adultos jóvenes de 20 a 40 años, y esto probablemente tenga que ver con que es el sector que más se mueve”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos aseguró que el “monitoreo es permanente”, en el marco de la situación epidemiológica de la provincia, en tanto la comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación es constante.

“El sistema de Salud está soportando la alta cantidad de contagios”, indicó el mandatario entrerriano, quien además mencionó que se trabaja a diario para que no colapse el sistema, mientras se espera un pronto amesetamiento del virus, tal como ocurrió con las cepas anteriores.

LRA 22 Jujuy

La doctora Sandra Quintos, directora de APS, se refirió al trabajo de testeo y vacunación, y expresó: “Los seis Centros que quedaron tienen un límite, el cual se cumple todos los días, otorgando prioridad a las personas mayores o con patologías de riesgo, junto a las embarazadas”.



LRA 22 Jujuy

Yolanda Canchi, secretaria General de ATSA, evaluó la situación sanitaria actual, y dijo: “Ahora tenemos por delante el desafío del carnaval, por lo que nosotros apelaríamos a la inmunidad de rebaño, aunque como país aún no la hemos alcanzado, por lo que quedamos en manos del sentido común de cada uno”.

Luego, Canchi remarcó la importancia del mensaje que se le otorga a la población sobre los criterios de evaluación de contactos, la vacunación y las normas de prevención, describiendo, finalmente, de qué manera estas afectaron al personal de Salud.

LV 4 San Rafael

El doctor Isidro Cuello, coordinador del Área de Salud de San Rafael, señaló: “Hoy estamos en una meseta de contagios, con un pequeño descenso. Hace dos semanas hubo un pico muy importante de casos positivos, con gran cantidad y afluencia de público. Hoy está yendo un poco menos de gente, pero la positividad ha aumentado. Ayer estuvo entre el 70 y el 75 % de los casos”.

Política

LRA 13 Bahía Blanca

Esta tarde llega el gobernador Axel Kicillof a Monte Hermoso para reunirse con distintos actores de la actividad turística y cultural. Por este tema, charlamos con el intendente de la localidad, Marcos Fernández. "Tenemos una jornada que el gobernador viene repitiendo permanentemente. Lo instrumentó durante la gestión de la pandemia, recorrer los centros turísticos, encontrarse con los intendentes y charlar".

"Es una gestión que está muy cercana a los municipios. Vamos a reforzar cuestiones que venimos trabajando. Hoy fundamentalmente vamos a escuchar al sector operador turístico de Monte Hermoso. Irán surgiendo circunstancias, habrá intendentes de la sexta sección electoral acompañando, va a estar el ministro Kreplak de salud, el ministro de Producción, Augusto Costa, pero básicamente trataremos lo que estamos viviendo en la temporada", aseguró el jefe comunal de la ciudad costera. ,

Economía

LRA 1 Buenos Aires

La industria creció en 2021 alrededor del 15% interanual, de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas por la Unión Industrial Argentina (UIA), con lo que cerró su primer año de incremento tras las caídas registradas durante el trienio 2018-2020.

Entre los factores que impulsaron la producción el año pasado, la UIA mencionó a "la recuperación económica internacional, los cambios en los patrones de consumo a favor de los bienes, la mejora en la situación sanitaria a partir de los avances en las campañas de vacunación".

Asimismo, la entidad fabril destacó, en un comunicado, "el contexto macroeconómico propicio para la compra de bienes durables ante la elevada brecha cambiaria y algunas medidas de impulso a la industria (estabilidad de tasas de interés, programa Ahora 12, programas de crédito con líneas a tasas accesibles especialmente para las pymes)".

No obstante, la UIA advirtió que la recuperación "fue heterogénea entre sectores y tamaños de empresas".

Los números informados por la entidad fabril corresponden a los resultados de la IV Encuesta de 2021, que mostró avances en los diferentes indicadores sectoriales.



LRA 1 Buenos Aires

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) impuso una multa de 20 millones de pesos a la empresa Edenor por los apagones que se registraron durante la semana pasada en plena ola de calor.

Mediante la Resolución Nº 07/2022, el organismo formuló cargos contra esa distribuidora tras haber verificado "incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata las afectaciones del servicio en su área de concesión".

LRA 1 Buenos Aires

En semanas claves para las negociaciones que el Gobierno nacional lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44.000 millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri, el economista Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, analizó el marco general de esas conversaciones, a propósito de la visita oficial que el canciller Santiago Cafiero realiza en Estados Unidos.

Identificó "dos frentes" en el cual se dan las tratativas: "uno con el staff técnico" del organismo multilateral de crédito, y "otro político" porque, remarcó "quienes tienen que terminar aprobando cualquier acuerdo son los países" que conforman el FMI y, de ellos, "el que más peso tiene, con 16/17 por ciento de los votos, es Estados Unidos".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) se refirió al programa Precios Cuidados y expresó: "No podemos respetar algunos precios porque el mayorista no nos da margen". En ese marco, Fernando Savore expresó que "los precios deben estar referidos no solo a los supermercados, sino también a los almacenes". Además, destacó "la voluntad del Gobierno por intentar bajar los aumentos" y cuestionó "la poca predisposición de los monopolios".

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la secretaría de Turismo de San Luis destacó la actividad turística registrada en la provincia y señaló que "la ocupación hotelera en la primera quincena fue del 81,4%". Tras resaltar que "se generaron 2.500 millones de pesos en gastos turísticos", Luis Macagno expresó su contento por el programa Previaje y expresó: "Esperamos que se consolide como política de Estado". En tanto, subrayó que la Villa de Merlo es uno de los lugares más elegidos para visitar.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 9, Radio Nacional Esquel, el periodista Andrés Campos informó que la ciudad terminó la primera quincena con un 95% de ocupación. Remarcó la importancia de PreViaje en la Patagonia y aclaró: “Siempre queda algún lugar para reservar”.

Por otra parte, contó que hay cerca de 120 casos positivos por día y que lo que más les preocupa es la terapia intensiva del Hospital Zonal que se encuentra “casi colmada” ya que se suman personas que requieren asistencia por otras patologías que no son covid o por accidentes.

“La gente se relajó en cuanto al uso del barbijo, aunque hubo mucha conciencia sobre la vacunación, cerca del 80% de las personas tienen la segunda dosis”, dijo Campos.

LRA 1 Buenos Aires

Oscar “Cholo” Gómez Castañón dialogó con Eduardo Cano, quién se refirió a los gratos recuerdos su canastería familiar “La Obrera”, todo un emblema de la ciudad, por la creación de la silla “Silla Mar del Plata” o también llamada “Playera de la Bristol”, además de otros productos clásicos de la tejeduría de mimbre.

Fue su abuelo, Don Reynaldo, autodidacta que aprendió con paciencia el oficio, un inmigrante español, que transmitió el legado a sus hijos y nietos, y durante 70 años confeccionaron, a mano, este tradicional mueble.

En su apogeo las sillas eran un éxito: las solicitaban en todos los balnearios. Abastecían a toda La Costa desde San Clemente, Pinamar, Villa Gesell, Santa Teresita, Bahía Blanca, entre muchos más, llegando a producir más de 4.000 unidades anuales.

Géneros

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con el abogado Alfredo García Garro, abogado defensor de la joven de 18 años que el pasado 26 de diciembre fue agredida por su ex pareja, Luciano Batallán.

La agresión ocurrió a la vera del río Las Barranquitas en Estancia Grande, donde la víctima y su expareja habían acordado reunirse. El jefe policial mencionó que los vecinos de la zona, donde hay al menos dos pequeños barrios, refirieron que los jóvenes habían dado por finalizada la relación hace un tiempo. Tras separarse, vivían a 50 metros de distancia uno del otro.

LRA 6 Mendoza Quino

El hijo del juez supremo Horacio Rosatti fue interceptado por la policía vial de Santa Fe en estado de ebriedad. Sin embargo, y pese a ser reincidente en el delito, la justicia santafesina, luego de comprobar que conducía con 2,24 gramos de alcohol en sangre, lo escoltó hasta la casa y se le otorgaron penas mínimas.

El caso contrasta con la situación de violencia institucional que sufrió la mendocina Joe Polenta meses atrás. Se trata de un hecho similar respecto al control vial, pero con diferente tratamiento de parte de la policía. "Me decían feminazi y se reían", sostuvo Polenta, y luego detalló que la rodearon 18 policías, todos varones, menos una agente mujer.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

Desde Montevideo, el periodista Fabián Cardoso, describió el panorama que se vive en el vecino país, afectado el lunes por la mañana, “durante una hora y media”, por intensas lluvias que provocaron inundaciones en la capital uruguaya y que dejaron "calles anegadas, barrios desconectados y casas sin energía eléctrica".

Precisó que “entre las 5 y 6.30 de la mañana, sobre todo en Montevideo, llovió más de lo que llueve durante un mes” y que esa situación afectó “sobre todo a barrios costeros y asentamientos populares, con entre 100 y 150 milímetros caídos”.

Cardoso hizo referenciaa, además, a "las discusiones políticas que se generaron en torno a la previsión o no, por parte de la Indendencia de Montevideo, frente a una situación climática" de esta naturaleza.

LRA 24 Río Grande

Mediante redes sociales se está realizando un pedido de colaboración para el pequeño Augusto Aparicio, quién fue derivado a la ciudad de Buenos Aires con el diagnóstico de leucemia. El bebé de un año se encuentra internado en el Hospital Gutiérrez a la espera de comenzar con el tratamiento.

Su papá, Matías en diálogo con Radio Nacional recordó cómo empezó esta historia que tiene a su pequeño hijo en lucha con esta enfermedad. También agradeció a la comunidad de Río Grande por la ayuda recibida que le permitió viajar a la capital para acompañarlo en esta esperanzadora etapa del tratamiento.

LRA 4 Salta

El ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, se reunió ayer con caciques de comunidades originarias en Santa Victoria Este y también en La Puntana, una comunidad wichí ubicada en la triple frontera entre argentina, Bolivia y Paraguay.

Las reuniones fueron a propósito de los reclamos de las comunidades por la mala atención sanitaria y las muertes producidas por causas evitables, entre ellas las ocurridas los últimos días: la de una joven de 18 años que estaba embarazada, y la de un niño de tres años ocurrida ayer. Además, permanece en grave estado un bebé de 9 meses que ingresó al sistema sanitario con un cuadro de diarrea y vómitos y que estaba por ser trasladado a Salta Capital para su asistencia



LRA 53 San Martín de los Andes

La obra tiene el objetivo de que sirva de prevención para posibles incendios de interfase y fue realizada en el marco de un proyecto de Ley de Bosques ejecutado por Protección Civil. También servirá para el abastecimiento de agua de los pobladores.

El tanque que también podrá colectar agua de lluvia, fue colocado en una ubicación estratégica en el Cerro Comandante Díaz lindante al predio de Radio Nacional y las viviendas de pobladores.

De los trabajos formaron parte pobladores del Paraje Newen Antu, Lof Curruhuinca, vecinos de Meliquina, integrantes del Vivero del Hospital, la Cooperativa Forestal Conef, Técnicos de Agricultura Familiar, Parques Nacionales y áreas municipales. La capacitación estuvo a cargo de personal técnico de INTA y Agricultura Familiar, coordinado por la Dirección de Protección Civil del Municipio.

Franco Luciani pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó la importancia que tiene en su día a día, como así también en su repertorio, el chamamé y también destacó el enorme desafío de hacer chamamé en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

#ElChamaméQueNosUne: Todos los días del festival hasta las 4 am. Norberto Pasera, Mavi Díaz, Mariana Lemes, José Alberto Aguilar, Salvador Hassan y Roberto José Scheidler.

LRA 1 Buenos Aires

Tras ser ovacionada en el anfiteatro Tránsito Cocomarola de Corrientes durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, la leyenda del género habló sobre la vuelta a los escenarios tras el coronavirus y recordó a su pareja, Rosendo Arias.

"Pude estar en mi casa con mi gente. Ser feliz y hacerlos felices", expresó Leiva, que volvió a escena en el marco de la declaración del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Además, recordó a su compañero de vida, Rosendo Arias, con quien conformó el dúo Ofelia y Rosendo y con quien compartió 40 años de su vida: "Está siempre para mí. Yo lo siento, abrazándome y diciéndome \

LT 12 Paso de los Libres

Pampi Torre, integrante de "Las Folkies" pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y realizó un análisis detallado de lo que significa pararse en el escenario Osvaldo Sosa Cordero de la Fiesta Nacional del Chamamé en su 31° aniversario. "Siempre venimos con mucho amor y respeto a hacer la música del litoral" dijo la reconocida artista.

Suplemento Cultural

LRA 21 Santiago del Estero

El intendente de la ciudad de La Banda, Pablo Mirolo, en conferencia de prensa anunció la cartelera oficial de las cinco noches de la nueva edición del Festival Nacional de la Salamanca. También se informó la incorporación de la “Sele Vera y Los Pampas” a la cartelera del día lunes 7 de la nueva edición del Festival Nacional de La Salamanca y confirmó la presencia de Luciano Pereyra, Los Tekis, Soledad Pastoruti, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, El "Chaqueño" Palavecino y Sergio Galleguillo, entre otros artistas de reconocimiento nacional y local.

Para conocer más detalles sobre el festival esto detalló al respecto la licenciada Fernanda Raschi, secretaria de prensa de la municipalidad de La Banda.



LRA 7 Córdoba

Ferni de Gyldenfelt es cantante, artista, docente y finalista del Pre Cosquín 2022, representando a Buenos Aires.

Para esta nueva edición del festival se eliminaron las categorías de género, es decir las correspondientes a los rubros vocal femenino y vocal masculino, y en esto fue clave una denuncia de discriminación de Ferni, quien señaló: "Fue por una acción de discriminación por parte de la Comisión Organizadora, la cual me prohibía seguir participando luego de anotarme en el rubro solista vocal femenino”.

LRA 1 Buenos Aires

El sueño de Nahuel, la obra escrita, dirigida y producida por Matías Cancemi subirá a escena este martes, a las 21, en el Teatro Colón de Mar del Plata. "Quiero mostrar lo que pasa en una familia que tiene una persona con discapacidad", dijo Cancemi, al tiempo que agregó: "Por mucho tiempo fue tema tabú y ahora hay que visibilizar". "El arte es sanador y catalizador", subrayó, tras contar su historia personal que lo llevó a crear esta obra.

Con doce actores y bailarines en escena, El sueño de Nahuel relata la historia de Laura y su hijo Nahuel, un joven de 25 años con retraso madurativo y psicomotriz, que intentará ser rehabilitado socialmente por Paula, una acompañante terapéutica recién recibida que tendrá que enfrentarse a una estructura familiar consolidada en el marco de un Estado ausente y con un trasfondo político-social corrupto.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Emi Ramírez, músico y productor de la banda mendocina con aires de funk, pop y géneros diversos.

La banda se formó en el 2018 y editaron su disco debut "High Especial". En el 2020 editaron su primer adelanto del segundo disco "Borrando la Línea", acompañado de un videoclip, y finalizando el año lanzaron "Celebrate".

En agosto del 2021 salió "Wake Up" y en octubre se editó el último cuerpo "Una Luz", "Amor & Funk", segundo disco que salió a la luz el 16 de diciembre pasado.