El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) se refirió al programa Precios Cuidados y expresó: "No podemos respetar algunos precios porque el mayorista no nos da margen". En ese marco, Fernando Savore expresó que "los precios deben estar referidos no solo a los supermercados, sino también a los almacenes". Además, destacó "la voluntad del Gobierno por intentar bajar los aumentos" y cuestionó "la poca predisposición de los monopolios".

Panorama Nacional, lunes a viernes de 12.00 a 13.00.