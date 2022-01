“El Puerto de Las Palmas será el vínculo interoceánico con Chile”

El intendente de La Leonesa, se refirió a la inauguración de obras en el puerto Las Palmas: “estamos muy contentos por la concreción de estas obras secundarias que nos muestran que estamos en la etapa final de este proyecto que se inició allá por el 2010. Ayer junto con el ministro Wado de Pedro y el gobernador Jorge Capitanich transitamos el tramo pavimentado hasta el puerto mismo y próximamente se cubrirán totalmente los 14 kilómetros y eso nos da una visión de ser el vínculo interoceánico con puertos chilenos. El puerto ya tiene todo listo en cuanto a las dársenas, estaría faltando una obra para realizar cargas a granel pero tenemos alternativas con el sector privado y podremos habilitar en forma inmediata el tránsito de personas con el Paraguay, para que no sea solamente de carga y descarga. Estamos haciendo un trabajo integral para que funcione las 24 horas con tarifas competitivas y no se convierta en un espacio de reclutamiento de empleo administrativo. Quiero destacar la participación del sector privado que trabajó con el gobierno municipal y provincial que es lo que ayudó para que durante el macrismo las obras no se paren. Con respecto a la sequía que estamos padeciendo estamos ayudando a la producción primaria, con el del arroz, para la provisión de agua a quienes están trabajando contra los incendios que colapsan el sistema, estamos en una de las situaciones de sequía más importante de la historia y en eso nos ayuda la situación del río Bermejo ante la bajante histórica del Paraná y el Paraguay, y a todo eso debemos sumar estas temperaturas tan pero tan elevadas que estamos teniendo”, dijo el intendente de La Leonesa.

