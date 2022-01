La emotiva presentación de Ofelia Leiva en la Fiesta Nacional del Chamamé

Tras ser ovacionada en el anfiteatro Tránsito Cocomarola de Corrientes durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, la leyenda del género habló sobre la vuelta a los escenarios tras el coronavirus y recordó a su pareja, Rosendo Arias.

"Pude estar en mi casa con mi gente. Ser feliz y hacerlos felices", expresó Leiva, que volvió a escena en el marco de la declaración del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Además, recordó a su compañero de vida, Rosendo Arias, con quien conformó el dúo Ofelia y Rosendo y con quien compartió 40 años de su vida: "Está siempre para mí. Yo lo siento, abrazándome y diciéndome 'vamos, gordita'. Él no me abandonó: se adelantó nada más, y me está esperando", dijo.