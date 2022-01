“Las vacunas hacen que las muertes disminuyan drásticamente”

El integrante de la Sociedad Argentina de Medicina comparó la actual situación de la pandemia con la de años anteriores: “no tienen nada ver, son totalmente distintas porque ni el virus es el mismo y la población tampoco, hoy tenemos una gran porción de vacunados, y esto se ve en los números y el virus de ahora es de mayor contagio pero con una letalidad mucho más baja en todo el mundo, y el sistema sanitario no está colapsado como sí ocurrió anteriormente y hoy el hospital modular está funcionando con 70 casos y una cantidad mucho menor de internados de los que más de la mitad no están vacunados y la otra mitad con esquema incompleto, en el país las 2/3 partes tiene vacunación incompleta, lo que significa que la enfermedad está afectando a ese sector y a quienes tienen factores de mucho riesgo. Existió una gran campaña de los medios en contra de las vacunas, hay que acordarse de las barbaridades que se decían, que no eran efectivas, que tenían un chips y otras pavadas, hoy ya nadie las discute y aumentó la vacunación por la exigencia de tener todas las dosis para poder realizar actividades. Hasta ahora no escuché que se hable de obligatoriedad en nuestro país pero lo que hay que hacer es vacunar a todos quienes tengan algún tipo de riesgo, la cantidad de internados en el Hospital Perrando es una muestra clara, si el año pasado hubiésemos tenido esta cantidad de contagios, el sistema público y privado ya habría colapsado. Sí me preocupa la vacunación al personal de seguridad, por suerte se incrementó muchísimo la cantidad”, dijo el profesional.

