"Me decían feminazi y me rodearon 18 policías"

El hijo del juez supremo Horacio Rosatti fue interceptado por la policía vial de Santa Fe en estado de ebriedad. Sin embargo, y pese a ser reincidente en el delito, la justicia santafesina fue absolutamente benévola con él: a Emilio Rosatti, quien conducía con 2,24 gramos de alcohol en un ruta provincial, hallado en esta actitud por segunda vez en menos de un año, se lo escoltó hasta la casa y se le otorgaron penas de faltas mínimas.

Contactas Estrechas repasó el caso del hijo del juez para dar a conocer la situación de violencia institucional que sufrió la mendocina Joe Polenta meses atrás. Se trata de un hecho similar respecto al control vial pero con diferente tratamiento de parte de la policía. No obstante ella no conducía cuando fue detenida en un operativo "desmedido", sometida a un dosaje de alcoholemia pese a que no manejaba, privada de libertad y a quien le secuestraron el auto, su herramienta de trabajo, durante cuatro meses. "Me decían feminazi y se reían", sostuvo y detalló que la rodearon 18 policías, todos varones menos una agente que era mujer.

Polenta tuvo que enfrentar una causa en la que finalmente terminó victoriosa ya que llegó a un Tribunal de Faltas donde la jueza a través de cámaras pudo constatar las irregularidades y la arbitrariedad de los policías que fueron parte del operativo. Los responsables son agentes de la Comisaría Nro 5° de la Ciudad de Mendoza.

Escuchá la nota completa:

