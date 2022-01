Los docentes de Chubut no tienen respuesta al "aumento de emergencia"

El secretario general de ATECH, Daniel Muprhy en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la demora en una respuesta al incremento de emergencia solicitado. "Lamentablemente no hemos tenido respuesta, tuvimos dos años sin recomposición salarial más allá del 10 por ciento miserable impuesto por decreto. El viernes pasado pedimos que se adelanten las cuotas impuestas para febrero y marzo, pretendiamos que se cobre con el salario de enero. Aunque sabemos que no es más que una recomposición de emergencia que buscamos nos permita seguir discutiendo".

En este punto, recordó "nosotros planteamos los reclamos el 14 de diciebre, primer día hábil de nuestra conducción, no solo en cuanto a salarios sino presupuesto,partidas y obras. Hay compromiso de transporte pùblico para escuelas de período especial igual esta el compromiso de reparar las escuelas antes de marzo".

DESCARGAR

Programa: Conexión Nacional

Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez